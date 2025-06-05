АФИША
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
5 июня - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
6 и 7 июня - 19.00
«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света, в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
8 июня - 19.00
«Ты моё». Борис Васильев, история первой любви. В одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
12 июня - 15.00
«Король Оранжевое лето». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
13 июня - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
14 июня - 12.00
Премьера. «Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
14 июня - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
15 июня - 14.00
«Король Оранжевое лето». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
15 июня - 19.00
«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
20 июня - 19.00
«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.
21 июня - 19.00
«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.
28 сентября - 19.00
Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
7 июня - 11.00 и 15.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
8 июня - 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
8 июня - 15.30
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
12 июня - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
14 июня - 11.00 и 15.30
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
15 июня - 11.00
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 июня - 15.30
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
19 июня - 10.30
Светлана Озерская, по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)
20 июня - 10.30
Светлана Озерская, по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)
21 июня - 15.30
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
22 июня - 15.30
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
27 июня - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
28 июня - 13.30
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
28 июня - 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
29 июня - 11.00
Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)
29 июня - 13.30
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
13 сентября - 18.00
«Шедевры в четыре руки». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова, г. Москва. Концертный зал.
14 сентября - 17.00
«Орган и фагот. От барокко до джаза». Александр Посикера (фагот), Хироко Иноуэ (орган), г. Москва. Концертный зал.
20 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.
21 сентября - 17.00
«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.
28 сентября - 18.00
Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
12 октября - 17.00
«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
7 июня - 19.00
К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)
8 июня - 19.00
Премьера. В. Опьшанский. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». Невероятное происшествие. (12+)
14 июня – 19.00
С. Лобозеров. Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)
15 июня - 19.00
А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
21 июня - 19.00
Премьера. К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). «Чужая кровь». Драма. (16+)
Закрытие 90-го театрального сезона
28 и 29 июня – 19.00
Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
6 июня - 19.00
1/4 финала Мурманской официальной Лиги КВН. (16+)
7 июня - 14.00
Театрализованный концерт «Гармония души» классической вокальной музыки ансамбля солистов «Орфей». (6+)
7 июня – 18.30
«Рита, или Пиратский треугольник». Комическая опера ансамбля солистов «Орфей». (12+)
11, 18 и 25 июня - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
14.00 и 15.00
Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)
14 июня - 11.00
Информационная площадка «Китофест». (12+)
21 июня - 15.00
Кураторская экскурсия «Особые послания» по выставке «Фронтовые письма». (6+)
22 июня,12.00
Виртуальная выставка «Мурманск в огне». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
7, 14, 21 и 28 июня - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
7 июня - 17.00
Мастер-класс по рисованию акрилом на спиле дерева «Жизнь леса». (16+)
8 июня - 15.00
Семейная досуговая программа «Весёлая карусель». (6+)
9 июня - 18.00
Виниловый вечер «Всемирный день джаза». (16+)
10 и 11 июня - 12.00
Познавательная программа «Удивительная Россия», к Дню России. (12+)
15 июня - 10.00
Экскурсия «Один час в фонотеке». (12+)
25 июня - 15.00
Литературная секция для участников клуба «Старшие». (18+)
27 июня - 18.00
Виниловый вечер «Карельская музыка». (16+)
28 июня - 18.00
Мастер-класс «Коллаж на пластинке», к Дню молодёжи. (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
6 июня - 15.00
Информационная акция «Декламируй!», к Пушкинскому дню в России. (6+)
6 июня - 12.00
Открытие областной программы летних чтений-2025 «Лето книжных открытии». (6+)
10 июня - 11.00
Мастер-класс по сборке спилс-карт РФ «Россия - родина моя». (12+)
26 июня - 13.00
Информационная акция «Быть здоровым – здорово!». (6+)
27 июня - 15.00
Лекция «Основы фотографии». (14+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
5 и 6 июня (по записи)
Мероприятие «Пушкинский день», ко Дню русского языка. (6+)
7 июня - 15.00
Мастер-класс «Летние мотивы. Роспись текстильной сумки». (12+)
12 июня - 15.00
Мероприятие «Моя Россия», ко Дню России. (6+)
15 июня (по записи)
Иммерсивная прогулка по городу с искусствоведом «Трогательный Мурманск». (12+)
21 июня - 17.00
Лекция «Йозеф Бойс и Марина Абрамович: жест, действие, ритуал или искусство хрупкости и доверия». (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
6 июня - 11.00
Экскурсия-урок «Пушкинский день в России», ко Дню рождения А.С. Пушкина. (6+)
11 июня - 11.00
Тематическое мероприятие «Государственный праздник - День России».
(6+)
25 июня - 11.00
Тематическое мероприятие «Мы помним», ко Дню памяти и скорби. (6+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
6 июня - 17.00
Торжественное открытие выставки «Школа ремёсел приглашает». (6+)
7 мая - 14.00
Музейное мероприятие «Волшебный мир Пушкина», ко Дню русского языка. (6+)
14 июня- 15.00
Мероприятие о древнем искусстве плетения «Доброе ремесло». (6+)
22 июня - 14.00
Мастер-класс «Минувших лет живая память», ко Дню памяти и скорби. (6+)
28 июня - 15.00
Бесплатная экскурсия по выставке «Школа ремёсел приглашает», ко Дню молодёжи. (6+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
6 июня - 18.00
Открытие выставки ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)
11 июня - 18.30
Дискуссия на тему: «Исторический или современный роман? Выбор писателя» с известными литераторами. (16+)
13 июня - 14.00
Творческая встреча с писателем Эдуардом Веркиным. (16+)
13 июня - 19.00
Концерт, посвящённый музыкальному проекту «Джек скоро будет». (16+)
14 июня - 19.00
Музыкально-пластический спектакль «Видимое-невидимое». (16+)
20 июня - 18.00
Тренинг по актёрскому мастерству. (16+)
28 июня - 18.00
Мастер-класс «Коллаж на пластинке», посвящается Дню молодёжи. (16+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
10 июня - 10.30
Информационно-познавательный час для детей «Я другой такой страны не знаю», ко Дню России. (6+)
19 июня - 12.00
Заседание клуба брайлистов «Шеститочие», к Дню памяти и скорби (16+)
24 июня - 10.30
Литературная зарядка «Как стать Неболейкой», к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ. (6+)