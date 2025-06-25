г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

27 июня - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

28 июня - 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 июня - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

29 июня - 11.00

Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)

29 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

Закрытие 90-го театрального сезона

28 и 29 июня – 19.00

Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

25 июня - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

14.00 и 15.00

Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

25 июня - 15.00

Литературная секция для участников клуба «Старшие». (18+)

27 июня - 18.00

Виниловый вечер «Карельская музыка». (16+)

28 июня - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

28 июня - 18.00

Мастер-класс «Коллаж на пластинке», к Дню молодёжи. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

26 июня - 13.00

Информационная акция «Быть здоровым – здорово!». (6+)

27 июня - 15.00

Лекция «Основы фотографии». (14+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

25 июня - 11.00

Тематическое мероприятие «Мы помним», ко Дню памяти и скорби. (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

28 июня - 15.00

Бесплатная экскурсия по выставке «Школа ремёсел приглашает», ко Дню молодёжи. (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)

28 июня - 18.00

Мастер-класс «Коллаж на пластинке», посвящается Дню молодёжи. (16+)