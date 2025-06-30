АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
1 июля - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
1 июля - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
6 июля - 11.00
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
7 июля - 11.00 и 15.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
8 июля - 15.30
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
14 июля - 11.00 и 15.30
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
15 июля - 11.00
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 июля - 15.30
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
19 июля - 10.30
Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)
20 июля - 10.30
Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)
22 июля - 17.00
#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код». «Вчера на фронт ушла моя подруга». (12+)
27 июля - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
28 июля - 13.30
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
28 июля - 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
29 июля - 11.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)
29 июля - 13.30
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
20 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.
21 сентября - 17.00
«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.
28 сентября - 18.00
Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
12 октября - 17.00
«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
14.00 и 15.00
Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)