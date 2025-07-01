г. МУРМАНСК

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

1 июля - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

1 июля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

6 июля - 11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

7 июля - 11.00 и 15.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

8 июля - 15.30

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

14 июля - 11.00 и 15.30

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

15 июля - 11.00

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 июля - 15.30

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

19 июля - 10.30

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)

20 июля - 10.30

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)

22 июля - 17.00

#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код». «Вчера на фронт ушла моя подруга». (12+)

27 июля - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

28 июля - 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 июля - 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

29 июля - 11.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

29 июля - 13.30

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

14.00 и 15.00

Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)