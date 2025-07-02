Анна

Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом