г. МУРМАНСК

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

14 июля - 11.00 и 15.30

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

15 июля - 11.00

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 июля - 15.30

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

19 июля - 10.30

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)

20 июля - 10.30

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)

22 июля - 17.00

#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код». «Вчера на фронт ушла моя подруга». (12+)

27 июля - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

28 июля - 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 июля - 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

29 июля - 11.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

29 июля - 13.30

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

14.00 и 15.00

Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)

12 июля - 14.30

Виртуальная прогулка «Пролетая над Кольским» VR-зона.

13 июля - 12.00

Музейное занятие «День рыбака» с экскурсией «Обитатели морских глубин» и мастер-классом по созданию магнита «Море волнуется».

19 июля - 14.30

Пешеходная экскурсия «Зелёный наряд города». Сбор у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

20 июля - 14.30

Пешеходная экскурсия «Истории моего города». Сбор у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

12 июля - 15.00

26 июля - 14.00

Пленэр «Природа - лучший художник! Живопись акрилом». Акция #насеверелето.

10, 17 и 31 июля - 15.00

Авторские прогулки от участников программы «Современное искусство для всех 2.0».

Прогулка «Первомайка, любовь моя!». Автор Екатерина Чеченина.

13 июля - 14.00

Прогулка «Повесть северных «сталинок». Автор Оксана Евгеньева.

27 июля - 14.00

Прогулка «Витражи города Мурманска». Автор Татьяна Боброва.

28 июля - 11.00

Прогулка «Биография трески. 11 захватывающих историй о главной рыбе нашего города». Автор. Елена Панкратьева.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

12, 19 и 26 июля - 14.00

Пленэры на свежем воздухе «Северные этюды» (платно).

12 и 27 июля - 15.00

Уличная Арт-медиация (платно).

13 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом по росписи предмета «Тайна фарфора» (платно).

20 июля - 13.00

Урок - путешествие «По следам полярников» по выставке «Прикоснись к Арктике» (платно).

20 июля - 15.00

Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее» (платно).

26 июля - 13.00

Тематическое мероприятие «Портрет Лета» (платно).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

12 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «День косоворотки» ко Дню косоворотки.

20 июля - 15.00

«На Севере - лето». Программа мероприятий выходного дня «Семейная игротека».

30 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Дружеские традиции» к Международному дню дружбы.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

11 июля – 11.00

Квест «Загадки Заполярья».

12 июля – 10.00

Конкурс рисунка на асфальте «Битва мелков».

12, 19 и 20 июля – 12.00

Игровая программа «Улыбка полярного дня» в рамках акции #насеверелето.

19 июля – 10.00 и 11.00

Спортивно-игровой праздник «Ловкий мячик».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

10 и 22 июля – 18.00

Арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Галкиной-Грушанской.

11 июля – 18.00

Мастер-класс «Морское настроение».

12 июля – 15.00

Показ фильма «Платформа 19/44», к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

12 июля -15.00

Кинопоказ документального фильма «Музыка звёзд».

12, 19 и 26 июля – 16.00

Музыкально-поэтическая программа «Открытая сцена».

12 и 27 июля – 17.00

Заседание книжного клуба «Переплёт».

13 июля – 12.00

Прогулки с «Научкой» «История Мурманска в 1000 шагов». Сбор у фонтана в сквере перед зданием ДК имени С.М. Кирова.

13 и 27 июля – 13.00

20 июля – 13.30

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».

13 июля - 15.00

Кинопоказ документального фильма «Огненный лис» в рамках акции «Летний кинозал».

13, 20 и 27 июля – 16.00

Интерактивное шоу «ФукоТайм».

13 июля - 17.00

Мастер-класс «Коллаж на виниле» (платно).

13 июля - 17.00

Показ драматического фильма «Кунг-фу жеребец» режиссёра Ларри Яна.

16 июля - 14.00

Адаптивное путешествие «В ритме северного лета 2.0».

18 июля - 18.00

Тренинг «Актёрское мастерство» (платно).

19 июля - 15.00

Кинопоказ документального фильма «Последний материк» в рамках акции «Летний кинозал».

19 июля - 17.00

Семейный арт-квартирник «Дом для искусства». Нужна предварительная регистрация.

20 и 27 июля - 12.00

Атмосферная прогулка «Чувствуй». Условия участия в группе библиотеки.

20 июля - 15.00

Показ документального фильма «Россия – пути времени» в рамках акции «Летний кинозал».

20 июля - 16.00

Астрономический час «Лунная дорожка» (платно). Бесплатно для всех посетителей в блестящей одежде.

20 июля - 17.00

Показ драматического анимационного фильма «Король лев» режиссёров Роджера Аллерса и Рова Минкоффа.

25 июля - 12.00

Акция «День возвращенной книги».

26 июля - 12.00

День информации «День новой книги».

26 июля - 15.00

Показ документального фильма «Летные характеристики крошечных жуков».

26 июля - 17.00

Арт-квартирник «Семейные портреты в живописи».

27 июля - 17.00

Показ комедийного драматического фильма «Мы купили зоопарк» режиссёра Кэмерона Кроу.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

13 июля - 12.00

Семейный автопортрет «Я тебя вижу».

13 июля - 12.00

Творческое игровое мероприятие «Я тебя вижу!», к Всероссийскому дню семьи и в рамках акции #насеверелето.

15 июля - 15.00

Мастер-класс «Мастерим что хотим: хобби-клуб».

20 июля - 12.00

Познавательно-игровая программа «Игры народов России».

20 июля - 12.00

Творческо-игровое занятие «Закрываю я глаза»: создание корабликов в технике оригами, вязание морских узлов.

20 июля - 13.00

Мастер-класс «Милый злючка».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)