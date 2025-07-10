АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
14 июля - 11.00 и 15.30
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
15 июля - 11.00
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 июля - 15.30
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
19 июля - 10.30
Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)
20 июля - 10.30
Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)
22 июля - 17.00
#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код». «Вчера на фронт ушла моя подруга». (12+)
27 июля - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
28 июля - 13.30
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
28 июля - 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
29 июля - 11.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)
29 июля - 13.30
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
20 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.
21 сентября - 17.00
«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.
28 сентября - 18.00
Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
12 октября - 17.00
«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
14.00 и 15.00
Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)
12 июля - 14.30
Виртуальная прогулка «Пролетая над Кольским» VR-зона.
13 июля - 12.00
Музейное занятие «День рыбака» с экскурсией «Обитатели морских глубин» и мастер-классом по созданию магнита «Море волнуется».
19 июля - 14.30
Пешеходная экскурсия «Зелёный наряд города». Сбор у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.
20 июля - 14.30
Пешеходная экскурсия «Истории моего города». Сбор у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
12 июля - 15.00
26 июля - 14.00
Пленэр «Природа - лучший художник! Живопись акрилом». Акция #насеверелето.
10, 17 и 31 июля - 15.00
Авторские прогулки от участников программы «Современное искусство для всех 2.0».
Прогулка «Первомайка, любовь моя!». Автор Екатерина Чеченина.
13 июля - 14.00
Прогулка «Повесть северных «сталинок». Автор Оксана Евгеньева.
27 июля - 14.00
Прогулка «Витражи города Мурманска». Автор Татьяна Боброва.
28 июля - 11.00
Прогулка «Биография трески. 11 захватывающих историй о главной рыбе нашего города». Автор. Елена Панкратьева.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
12, 19 и 26 июля - 14.00
Пленэры на свежем воздухе «Северные этюды» (платно).
12 и 27 июля - 15.00
Уличная Арт-медиация (платно).
13 июля - 15.00
Мероприятие с мастер-классом по росписи предмета «Тайна фарфора» (платно).
20 июля - 13.00
Урок - путешествие «По следам полярников» по выставке «Прикоснись к Арктике» (платно).
20 июля - 15.00
Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее» (платно).
26 июля - 13.00
Тематическое мероприятие «Портрет Лета» (платно).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)
12 июля - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «День косоворотки» ко Дню косоворотки.
20 июля - 15.00
«На Севере - лето». Программа мероприятий выходного дня «Семейная игротека».
30 июля - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «Дружеские традиции» к Международному дню дружбы.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
11 июля – 11.00
Квест «Загадки Заполярья».
12 июля – 10.00
Конкурс рисунка на асфальте «Битва мелков».
12, 19 и 20 июля – 12.00
Игровая программа «Улыбка полярного дня» в рамках акции #насеверелето.
19 июля – 10.00 и 11.00
Спортивно-игровой праздник «Ловкий мячик».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
10 и 22 июля – 18.00
Арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Галкиной-Грушанской.
11 июля – 18.00
Мастер-класс «Морское настроение».
12 июля – 15.00
Показ фильма «Платформа 19/44», к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
12 июля -15.00
Кинопоказ документального фильма «Музыка звёзд».
12, 19 и 26 июля – 16.00
Музыкально-поэтическая программа «Открытая сцена».
12 и 27 июля – 17.00
Заседание книжного клуба «Переплёт».
13 июля – 12.00
Прогулки с «Научкой» «История Мурманска в 1000 шагов». Сбор у фонтана в сквере перед зданием ДК имени С.М. Кирова.
13 и 27 июля – 13.00
20 июля – 13.30
Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».
13 июля - 15.00
Кинопоказ документального фильма «Огненный лис» в рамках акции «Летний кинозал».
13, 20 и 27 июля – 16.00
Интерактивное шоу «ФукоТайм».
13 июля - 17.00
Мастер-класс «Коллаж на виниле» (платно).
13 июля - 17.00
Показ драматического фильма «Кунг-фу жеребец» режиссёра Ларри Яна.
16 июля - 14.00
Адаптивное путешествие «В ритме северного лета 2.0».
18 июля - 18.00
Тренинг «Актёрское мастерство» (платно).
19 июля - 15.00
Кинопоказ документального фильма «Последний материк» в рамках акции «Летний кинозал».
19 июля - 17.00
Семейный арт-квартирник «Дом для искусства». Нужна предварительная регистрация.
20 и 27 июля - 12.00
Атмосферная прогулка «Чувствуй». Условия участия в группе библиотеки.
20 июля - 15.00
Показ документального фильма «Россия – пути времени» в рамках акции «Летний кинозал».
20 июля - 16.00
Астрономический час «Лунная дорожка» (платно). Бесплатно для всех посетителей в блестящей одежде.
20 июля - 17.00
Показ драматического анимационного фильма «Король лев» режиссёров Роджера Аллерса и Рова Минкоффа.
25 июля - 12.00
Акция «День возвращенной книги».
26 июля - 12.00
День информации «День новой книги».
26 июля - 15.00
Показ документального фильма «Летные характеристики крошечных жуков».
26 июля - 17.00
Арт-квартирник «Семейные портреты в живописи».
27 июля - 17.00
Показ комедийного драматического фильма «Мы купили зоопарк» режиссёра Кэмерона Кроу.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
13 июля - 12.00
Семейный автопортрет «Я тебя вижу».
13 июля - 12.00
Творческое игровое мероприятие «Я тебя вижу!», к Всероссийскому дню семьи и в рамках акции #насеверелето.
15 июля - 15.00
Мастер-класс «Мастерим что хотим: хобби-клуб».
20 июля - 12.00
Познавательно-игровая программа «Игры народов России».
20 июля - 12.00
Творческо-игровое занятие «Закрываю я глаза»: создание корабликов в технике оригами, вязание морских узлов.
20 июля - 13.00
Мастер-класс «Милый злючка».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)