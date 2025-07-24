г. МУРМАНСК

Воскресенье – 14.00-16.00

Лето в Мурманске — это не только солнце и природа, но и интересные музыкальные события – концерты по воскресеньям, которые дарят мурманчанам яркие эмоции.

27 июля

В Центральном сквере возле ДКиНТ им. С.М. Кирова для северян выступит группа «Щербаков Бэнд», желающие смогут поучаствовать в конкурсе «Угадай мелодию».

3 августа

В детском городке «Сказка» группа «Белые Сопки» создаст хорошее настроение своей живой музыкой.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

27 июля - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

28 июля - 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 июля - 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

29 июля - 11.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

29 июля - 13.30

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

14.00 и 15.00

Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)

26 июля

Экскурсия-прогулка «Истории моего города».

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

26 июля - 14.00

Пленэр «Природа - лучший художник! Живопись акрилом». Акция #насеверелето.

Авторские прогулки от участников программы «Современное искусство для всех 2.0».

Прогулка «Первомайка, любовь моя!». Автор Екатерина Чеченина.

27 июля - 14.00

Прогулка «Витражи города Мурманска». Автор Татьяна Боброва.

28 июля - 11.00

Прогулка «Биография трески. 11 захватывающих историй о главной рыбе нашего города». Автор. Елена Панкратьева.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

26 июля - 13.00

Тематическое мероприятие «Портрет Лета» (платно).

26 июля - 14.00

Пленэры на свежем воздухе «Северные этюды» (платно).

27 июля - 15.00

Уличная Арт-медиация (платно).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

30 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Дружеские традиции» к Международному дню дружбы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

25 июля - 12.00

Акция «День возвращенной книги».

26 июля - 12.00

День информации «День новой книги».

26 июля - 15.00

Показ документального фильма «Летные характеристики крошечных жуков».

26 июля – 16.00

Музыкально-поэтическая программа «Открытая сцена».

26 июля - 17.00

Арт-квартирник «Семейные портреты в живописи».

27 июля - 12.00

Атмосферная прогулка «Чувствуй». Условия участия в группе библиотеки.

27 июля – 16.00

Интерактивное шоу «ФукоТайм».

27 июля – 17.00

Заседание книжного клуба «Переплёт».

27 июля - 17.00

Показ комедийного драматического фильма «Мы купили зоопарк» режиссёра Кэмерона Кроу.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)