АФИША
ЗАТО г. Североморск
День Военно-морского флота РФ
27 июля – 9.00
Поднятие Андреевского флага.
Мыс Алыш.
27 июля – 10.00
Зажжение огня памяти.
Приморская площадь.
27 июля – 13.00
Ярмарка. Праздничная концертная программа с участием: Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, заслуженного коллектива народного творчества РФ Ансамбля эстрадной песни «Тоника», Музыкально-этнографического ансамбля «Асid Hasid (г. Санкт-Петербург), артистов эстрады - Анастасии Спиридоновой, Анастасии Макеевой, Александра Юрпалова, Паскаля, творческих коллективов поп-рок-группы «МОРЕ МОНРО», ВИА «Лейся, песня».
ЗАТО г. Североморск, улица Сафонова. (6+)
г. МУРМАНСК
Воскресенье – 14.00-16.00
Лето в Мурманске — это не только солнце и природа, но и интересные музыкальные события – концерты по воскресеньям, которые дарят мурманчанам яркие эмоции.
27 июля
В Центральном сквере возле ДКиНТ им. С.М. Кирова для северян выступит группа «Щербаков Бэнд», желающие смогут поучаствовать в конкурсе «Угадай мелодию».
3 августа
В детском городке «Сказка» группа «Белые Сопки» создаст хорошее настроение своей живой музыкой.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
27 июля - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
28 июля - 13.30
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
28 июля - 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
29 июля - 11.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)
29 июля - 13.30
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
20 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.
21 сентября - 17.00
«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.
28 сентября - 18.00
Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
12 октября - 17.00
«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
14.00 и 15.00
Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)
26 июля
Экскурсия-прогулка «Истории моего города».
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
26 июля - 14.00
Пленэр «Природа - лучший художник! Живопись акрилом». Акция #насеверелето.
Авторские прогулки от участников программы «Современное искусство для всех 2.0».
Прогулка «Первомайка, любовь моя!». Автор Екатерина Чеченина.
27 июля - 14.00
Прогулка «Витражи города Мурманска». Автор Татьяна Боброва.
28 июля - 11.00
Прогулка «Биография трески. 11 захватывающих историй о главной рыбе нашего города». Автор. Елена Панкратьева.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
26 июля - 13.00
Тематическое мероприятие «Портрет Лета» (платно).
26 июля - 14.00
Пленэры на свежем воздухе «Северные этюды» (платно).
27 июля - 15.00
Уличная Арт-медиация (платно).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)
30 июля - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «Дружеские традиции» к Международному дню дружбы.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
25 июля - 12.00
Акция «День возвращенной книги».
26 июля - 12.00
День информации «День новой книги».
26 июля - 15.00
Показ документального фильма «Летные характеристики крошечных жуков».
26 июля – 16.00
Музыкально-поэтическая программа «Открытая сцена».
26 июля - 17.00
Арт-квартирник «Семейные портреты в живописи».
27 июля - 12.00
Атмосферная прогулка «Чувствуй». Условия участия в группе библиотеки.
27 июля – 16.00
Интерактивное шоу «ФукоТайм».
27 июля – 17.00
Заседание книжного клуба «Переплёт».
27 июля - 17.00
Показ комедийного драматического фильма «Мы купили зоопарк» режиссёра Кэмерона Кроу.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)