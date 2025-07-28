г. МУРМАНСК

Воскресенье – 14.00-16.00

Лето в Мурманске — это не только солнце и природа, но и интересные музыкальные события – концерты по воскресеньям, которые дарят мурманчанам яркие эмоции.

3 августа

В детском городке «Сказка» группа «Белые Сопки» создаст хорошее настроение своей живой музыкой.

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В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 и 18 сентября - 19.00

«Кармен». «Шопениана». Имперский русский балет. Жорж Бизе, Родион Щедрин. Кармен-сюита - либретто по новелле Проспера Мериме «Кармен» в интерпретации Альберто Алонсо, одновременно являющегося хореографом-постановщиком. «Шопениана» - Фредерик Шопен в оркестровке Александра Глазунова.

19 сентября - 19.00

«Виват, Чайковский!». Имперский русский балет.

20 сентября - 15.00 и 19.00

«Щелкунчик». Имперский русский балет. В 2-х действиях.

23 и 24 сентября - 19.00

«Лица». Антон Чехов, комедия. По юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». «Пушкинская карта».

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

4 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

55 минут

5 октября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 16.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

19 сентября – 14.00

II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

19 сентября - 15.30 и 17.30

«Я – дракон».

19 сентября - 19.00

«Легенды полярной ночи».

20 сентября - 10.30

«Про девочку Машу и воробья Пашку».

20 сентября - 12.00

«Клочки по заулочкам».

20 сентября - 16.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Рикки-Тикки-Тави».

20 сентября - 18.00

«Неодиночество».

20 сентября - 19.00

«Мы победим!».

21 сентября - 10.00

«Юрка хочет в космос».

21 сентября - 12.00 и 16.00

«Пиковая дама».

21 сентября - 18.00

«Малыш и мама».

22 сентября - 10.30 и 12.00

«Звонок в прошлое».

22 сентября - 17.00

«Небольшая история». И 19.30

22 сентября - 19.00

«Старосветские помещики».

23 сентября - 15.00 и 17.00

«Сампо-Лопарёнок».

23 сентября - 17.00

«Золотой жук».

23 сентября - 19.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Корова».

24 сентября - 11.00

«Стальное колечко».

24 сентября - 12.30

Детская театральная школа города Мурманска.

«Моя усатая мама».

24 сентября - 15.00

Торжественное закрытие II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

25 сентября - 16.00 и 19.00

«Сказки старинного города».

27 сентября - 13.30 и 16.00

«Полторы горсти».

28 сентября - 11.00 и 13.30

«Моя усатая мама».

10 октября - 19.00

«Вчера на фронт ушла моя подруга».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

24 мая - 31 июля

Выставка Самый южный округ Арктической столицы. Она приурочена к 50-летию образования Первомайского округа города Мурманска. Экспозиция посвящена масштабной стройке, начавшейся в середине 1970-х годов и изменившей облик города. Посетителям представлены уникальные фотографии, личные архивы мурманчан, отражающие этапы застройки округа. Выставка рассказывает о том, как на пустом мест, среди сопок за два десятилетия выросли микрорайоны, образовавшие Первомайский округ. Впервые в строительстве были учтены климатические особенности арктического региона. Застройка южных окраин города значительно расширила границы областного центра, включив в состав нового городского округа ранее основанные поселки.

Выставка дополнена документами, графическими работами и картинами художников, отражающими этапы застройки округа. В рисунках А.Я. Комшилова запечатлены отдельные районы будущего Первомайского округа: Жилстрой, Ледовое озеро, Горелая гора, Кольское шоссе. Первые постройки в районах ручья Глубокий и на горе Горелой отражены в работах художника-скульптора Н.Ф. Вальдмана, написанных в 1920-1921 годах. Более детально настроение строящегося округа передал художник В.А. Алексеев.

Выставка «Самый южный округ Арктической столицы» предоставляет уникальную возможность погрузиться в историю образования Первомайского округа. Посетители смогут узнать, как формировался современный облик округа, став визитной карточкой города.

2 мая - 3 августа

Выставка «Фронтовое письмо» – главный выставочный проект Мурманского областного краеведческого музея, посвящённый 80-летию Победы и знаковым событием в рамках Года защитника Отечества. На выставке представлены истории героев, участников Великой Отечественной войны, создано пространство для размышлений о войне, любви и надежде. Это место, где память о прошлом становится частью настоящего, а каждый посетитель сможет прикоснуться к нашей великой истории через личные письма, ставшие символом связи между фронтом и домом.

В основе выставки – фронтовое письмо как связующее звено между домом и фронтом. Каждый экспонат — это не просто кусочек бумаги, а живая история, наполненная эмоциями, надеждами и переживаниями участников войны. Через письма рассказаны личные истории людей, мурманчан, служивших как на Карельском фронте, так и на других фронтах.

В центре выставочного зала расположена инсталляция в виде большого фронтового письма, которая станет на выставке отправной точкой для посетителей.

Экспозиция дополнена предметами военного периода из собрания краеведческого музея: личными вещами бойцов, табличками с мест захоронений и другими артефактами. Эти экспонаты, наряду с письмами, создают целостную картину жизни в годы войны. Через предметный музейный ряд, фотографии, графику, размещенную на стенах, рассказана история из писем. Отдельного внимания заслуживают детские письма, которые подчеркивают значение семьи и домашнего очага даже в условиях военного времени.

19 апреля - 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса,

погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

12 июля - 2 августа - 11.00-18.00

Экскурсия по выставке «Королева заполярной сцены».

2 августа – 11.30

Музейное занятие «По следу кита».

9 августа – 14.30

Пешеходная экскурсия «Зелёный наряд города». Пункт сбора группы — фонтан на площади Пять Углов.

16 и 23 августа – 14.30

Пешеходная экскурсия «Истории моего города». Пункт сбора - у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

30 августа – 14.30

Виртуальное путешествие по Кольскому полуострову! Площадка виртуальной реальности (VR-зона) «Пролетая над Кольским». Погрузитесь в захватывающий мир виртуальной реальности и откройте для себя живописные уголки Мурманской области с высоты птичьего полёта. В VR-зоне гостей ждут шлемы виртуальной реальности, которые перенесут их в самые труднодоступные и красивые места, такие как п-ов Средний, Ловозерские тундры и побережье Баренцева моря, Екостровское кентище. Каждая панорама сопровождается увлекательным аудиогидом, который расскажет об истории освоения Кольского севера и Северного морского пути. Мероприятие будет проходить у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

31 июля

Прогулка «Первомайка, любовь моя!».

3 августа

«Анютины глазки». Мастер-класс.

3 августа

«Исчезнувшие статуи Мурманска».

9 августа

Музейный урок «Художественная память о Гангутском морском сражении».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

2 августа

«День скульптуры в музее».

2 августа

Фёдор Рокотов. Лекторий «Знакомьтесь: художник!».

3 августа

Кинопоказ фильма «Алые паруса» (1961 г.).

6-31 августа

«Всякое искусство - это отражение жизни». Живопись из собрания музея. Феликс Волосенков.

9 августа

«Арктические зарисовки» по выставке «Прикоснуться к Арктике».

9 августа

Тематическое мероприятие «Тайна фарфора» с мастер-классом по росписи предмета.

1 сентября - 28 декабря

Мастер-классы и музейные уроки.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

30 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Дружеские традиции» к Международному дню дружбы.

3 августа

Музейный урок по художественной обработке дерева «Делу время, потехе час».

8 августа

«Спорт, творчество и энергия!».