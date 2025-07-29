г. МУРМАНСК

Воскресенье – 14.00-16.00

Лето в Мурманске — это не только солнце и природа, но и интересные музыкальные события – концерты по воскресеньям, которые дарят мурманчанам яркие эмоции.

3 августа

В детском городке «Сказка» группа «Белые Сопки» создаст хорошее настроение своей живой музыкой.

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В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 и 18 сентября - 19.00

«Кармен». «Шопениана». Имперский русский балет. Жорж Бизе, Родион Щедрин. Кармен-сюита - либретто по новелле Проспера Мериме «Кармен» в интерпретации Альберто Алонсо, одновременно являющегося хореографом-постановщиком. «Шопениана» - Фредерик Шопен в оркестровке Александра Глазунова.

19 сентября - 19.00

«Виват, Чайковский!». Имперский русский балет.

20 сентября - 15.00 и 19.00

«Щелкунчик». Имперский русский балет. В 2-х действиях.

23 и 24 сентября - 19.00

«Лица». Антон Чехов, комедия. По юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». «Пушкинская карта».

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

4 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

55 минут

5 октября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 16.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

19 сентября – 14.00

Открытие II Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»

19 сентября - 15.30 и 17.30

«Я – дракон».

19 сентября - 19.00

«Легенды полярной ночи».

20 сентября - 10.30

«Про девочку Машу и воробья Пашку».

20 сентября - 12.00

«Клочки по заулочкам».

20 сентября - 16.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Рикки-Тикки-Тави».

20 сентября - 18.00

«Неодиночество».

20 сентября - 19.00

«Мы победим!».

21 сентября - 10.00

«Юрка хочет в космос».

21 сентября - 12.00 и 16.00

«Пиковая дама».

21 сентября - 18.00

«Малыш и мама».

22 сентября - 10.30 и 12.00

«Звонок в прошлое».

22 сентября - 17.00

«Небольшая история». И 19.30

22 сентября - 19.00

«Старосветские помещики».

23 сентября - 15.00 и 17.00

«Сампо-Лопарёнок».

23 сентября - 17.00

«Золотой жук».

23 сентября - 19.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Корова».

24 сентября - 11.00

«Стальное колечко».

24 сентября - 12.30

Детская театральная школа города Мурманска.

«Моя усатая мама».

24 сентября - 15.00

Торжественное закрытие II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

25 сентября - 16.00 и 19.00

«Сказки старинного города».

27 сентября - 13.30 и 16.00

«Полторы горсти».

28 сентября - 11.00 и 13.30

«Моя усатая мама».

10 октября - 19.00

«Вчера на фронт ушла моя подруга».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

24 мая - 31 июля

Выставка Самый южный округ Арктической столицы. Она приурочена к 50-летию образования Первомайского округа города Мурманска. Экспозиция посвящена масштабной стройке, начавшейся в середине 1970-х годов и изменившей облик города. Посетителям представлены уникальные фотографии, личные архивы мурманчан, отражающие этапы застройки округа. Выставка рассказывает о том, как на пустом мест, среди сопок за два десятилетия выросли микрорайоны, образовавшие Первомайский округ. Впервые в строительстве были учтены климатические особенности арктического региона. Застройка южных окраин города значительно расширила границы областного центра, включив в состав нового городского округа ранее основанные поселки.

Выставка дополнена документами, графическими работами и картинами художников, отражающими этапы застройки округа. В рисунках А.Я. Комшилова запечатлены отдельные районы будущего Первомайского округа: Жилстрой, Ледовое озеро, Горелая гора, Кольское шоссе. Первые постройки в районах ручья Глубокий и на горе Горелой отражены в работах художника-скульптора Н.Ф. Вальдмана, написанных в 1920-1921 годах. Более детально настроение строящегося округа передал художник В.А. Алексеев.

Выставка «Самый южный округ Арктической столицы» предоставляет уникальную возможность погрузиться в историю образования Первомайского округа. Посетители смогут узнать, как формировался современный облик округа, став визитной карточкой города.

2 мая - 3 августа

Выставка «Фронтовое письмо» – главный выставочный проект Мурманского областного краеведческого музея, посвящённый 80-летию Победы и знаковым событием в рамках Года защитника Отечества. На выставке представлены истории героев, участников Великой Отечественной войны, создано пространство для размышлений о войне, любви и надежде. Это место, где память о прошлом становится частью настоящего, а каждый посетитель сможет прикоснуться к нашей великой истории через личные письма, ставшие символом связи между фронтом и домом.

В основе выставки – фронтовое письмо как связующее звено между домом и фронтом. Каждый экспонат — это не просто кусочек бумаги, а живая история, наполненная эмоциями, надеждами и переживаниями участников войны. Через письма рассказаны личные истории людей, мурманчан, служивших как на Карельском фронте, так и на других фронтах.

В центре выставочного зала расположена инсталляция в виде большого фронтового письма, которая станет на выставке отправной точкой для посетителей.

Экспозиция дополнена предметами военного периода из собрания краеведческого музея: личными вещами бойцов, табличками с мест захоронений и другими артефактами. Эти экспонаты, наряду с письмами, создают целостную картину жизни в годы войны. Через предметный музейный ряд, фотографии, графику, размещенную на стенах, рассказана история из писем. Отдельного внимания заслуживают детские письма, которые подчеркивают значение семьи и домашнего очага даже в условиях военного времени.

19 апреля - 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса,

погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

12 июля - 2 августа - 11.00-18.00

Экскурсия по выставке «Королева заполярной сцены».

2 августа – 11.30

Музейное занятие «По следу кита».

9 августа – 14.30

Пешеходная экскурсия «Зелёный наряд города». Пункт сбора группы — фонтан на площади Пять Углов.

16 и 23 августа – 14.30

Пешеходная экскурсия «Истории моего города». Пункт сбора - у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

30 августа – 14.30

Виртуальное путешествие по Кольскому полуострову! Площадка виртуальной реальности (VR-зона) «Пролетая над Кольским». Погрузитесь в захватывающий мир виртуальной реальности и откройте для себя живописные уголки Мурманской области с высоты птичьего полёта. В VR-зоне гостей ждут шлемы виртуальной реальности, которые перенесут их в самые труднодоступные и красивые места, такие как п-ов Средний, Ловозерские тундры и побережье Баренцева моря, Екостровское кентище. Каждая панорама сопровождается увлекательным аудиогидом, который расскажет об истории освоения Кольского севера и Северного морского пути. Мероприятие будет проходить у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

31 июля

Прогулка «Первомайка, любовь моя!».

3 августа

«Анютины глазки». Мастер-класс.

3 августа

«Исчезнувшие статуи Мурманска».

9 августа

Музейный урок «Художественная память о Гангутском морском сражении».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

2 августа

«День скульптуры в музее».

2 августа

Фёдор Рокотов. Лекторий «Знакомьтесь: художник!».

3 августа

Кинопоказ фильма «Алые паруса» (1961 г.).

6-31 августа

«Всякое искусство - это отражение жизни». Живопись из собрания музея. Феликс Волосенков.

9 августа

«Арктические зарисовки» по выставке «Прикоснуться к Арктике».

9 августа

Тематическое мероприятие «Тайна фарфора» с мастер-классом по росписи предмета.

1 сентября - 28 декабря

Мастер-классы и музейные уроки.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

30 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Дружеские традиции» к Международному дню дружбы.

3 августа

Музейный урок по художественной обработке дерева «Делу время, потехе час».

8 августа

«Спорт, творчество и энергия!».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

1 августа

Встреча с художником, автором выставки «Ритмы Кольского Севера» Екатериной Галкиной-Грушанской.

3 августа

Арт-квартирник для детей: творческое рисование.

Кинопоказ «Гидроэлектросчастье».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

5 августа

Мастер-класс «Лето на виниле».

8 августа

Виниловый вечер «Джаз».

9 августа

Арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.

10 августа

Кинопоказ «Последний Материк».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Заседание клуба «Переплёт».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

15 августа

Виниловый вечер «Песнь моря».

17 августа

Прогулка с «Научкой» «История Мурманска в 1000 шагов».

Кинопоказ «Огненный лис».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

19 августа

Мастер-класс по созданию визуального сценария «Сториборд».

19-22 августа

Информационная акции «Под флагом единым».

22 августа

Познавательная беседа «Белый, синий, красный».

Мастер-класс «Оттиск природы».

23 августа

Мастер-класс «Киноколлаж на виниловой пластинке».

24 августа

Показ фильма «Борщевик – герой нашего времени».

Атмосферная прогулка «Чувствуй».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Заседание клуба «Семейный архив».

Заседание клуба «Переплёт».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

30 августа

День новой книги.

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.

31 августа

Прогулка с «Научкой» «История Мурманска в 1000 шагов».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

30 июля - 14.00

Творческое занятие в зале «Счастливое детство».

31 июля - 15.00

Мастерим, что хотим. «Хобби-клуб». (6+).

31 июля -16.00-17.00

Рукописный мир. Экскурсия в музей детской рукописной книги. (6+).

1 августа - 12.00-17.00

«Угадай гаджет». Игра-знакомство с экспонатами Музея информации. (7+)

1 августа - 12.00-19.00

Арт-выходной в Молодёжном центре «БиблиоДвиж». Раскрашиваем любимых героев из комиксов. (12+)

1 августа - 16.00-17.00

«Пять букв». Эрудит-игра в Центре добровольческих инициатив «Наше дело». (10+)

3 августа - 12.00-14.00

Творческо-игровое мероприятие «Саамская мозаика», которое пройдёт в Центральном сквере на улице Воровского, 13.

3 августа

Информационная встреча «Ежемесячная выплата при рождении второго ребёнка до достижения им возраста полутора лет».

3 августа - 12.00-18.00

«Галерея книжных новинок». Краткий информационный обзор. (14+).

3 августа - 15.00

Интерактивные игры «Игровой час» в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ». (6+)

7 августа - 16.00

В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» состоится информационная встреча с сотрудниками Центра социальной поддержки населения Мурманской области.