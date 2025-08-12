г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 и 18 сентября - 19.00

«Кармен». «Шопениана». Имперский русский балет. Жорж Бизе, Родион Щедрин. Кармен-сюита - либретто по новелле Проспера Мериме «Кармен» в интерпретации Альберто Алонсо, одновременно являющегося хореографом-постановщиком. «Шопениана» - Фредерик Шопен в оркестровке Александра Глазунова.

19 сентября - 19.00

«Виват, Чайковский!». Имперский русский балет.

20 сентября - 15.00 и 19.00

«Щелкунчик». Имперский русский балет. В 2-х действиях.

23 и 24 сентября - 19.00

«Лица». Антон Чехов, комедия. По юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». «Пушкинская карта».

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

4 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

55 минут

5 октября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 16.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

19 сентября – 14.00

Открытие II Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»

19 сентября - 15.30 и 17.30

«Я – дракон».

19 сентября - 19.00

«Легенды полярной ночи».

20 сентября - 10.30

«Про девочку Машу и воробья Пашку».

20 сентября - 12.00

«Клочки по заулочкам».

20 сентября - 16.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Рикки-Тикки-Тави».

20 сентября - 18.00

«Неодиночество».

20 сентября - 19.00

«Мы победим!».

21 сентября - 10.00

«Юрка хочет в космос».

21 сентября - 12.00 и 16.00

«Пиковая дама».

21 сентября - 18.00

«Малыш и мама».

22 сентября - 10.30 и 12.00

«Звонок в прошлое».

22 сентября - 17.00

«Небольшая история». И 19.30

22 сентября - 19.00

«Старосветские помещики».

23 сентября - 15.00 и 17.00

«Сампо-Лопарёнок».

23 сентября - 17.00

«Золотой жук».

23 сентября - 19.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Корова».

24 сентября - 11.00

«Стальное колечко».

24 сентября - 15.00

Торжественное закрытие II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

24-28 сентября

В рамках визита в Мурманск Луганского академического театра кукол и федеральной программы «Большие гастроли» артисты из ЛНР представят маленьким северянам три спектакля.

24 сентября - 12.30

Детская театральная школа города Мурманска.

«Моя усатая мама».

25 сентября - 16.00 и 19.00

«Сказки старинного города».

27 сентября - 13.30 и 16.00

«Полторы горсти».

28 сентября - 11.00 и 13.30

«Моя усатая мама».

10 октября - 19.00

«Вчера на фронт ушла моя подруга».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса,

погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

16 и 23 августа – 14.30

Пешеходная экскурсия «Истории моего города». Пункт сбора - у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

30 августа – 14.30

Виртуальное путешествие по Кольскому полуострову! Площадка виртуальной реальности (VR-зона) «Пролетая над Кольским». Погрузитесь в захватывающий мир виртуальной реальности и откройте для себя живописные уголки Мурманской области с высоты птичьего полёта. В VR-зоне гостей ждут шлемы виртуальной реальности, которые перенесут их в самые труднодоступные и красивые места, такие как п-ов Средний, Ловозерские тундры и побережье Баренцева моря, Екостровское кентище. Каждая панорама сопровождается увлекательным аудиогидом, который расскажет об истории освоения Кольского севера и Северного морского пути. Мероприятие будет проходить у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

13-31 августа

«От ремесла к искусству» из цикла «Музейные истории».

15 августа

«Биография трески: 11 захватывающих историй о главной рыбе нашего города». Авторская прогулка от участника программы Современное искусство для всех 2.0 Елены Панкратьевой.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 31 августа

Открыта выставка «Всякое искусство - это отражение жизни». Живопись из собрания музея. Феликс Волосенков. Эта выставка стала особенной не только благодаря прекрасному искусству, но и потому, что она организована в память о мастере, покинувшем нас несколько месяцев назад.

15 августа

«Самоварная история».

16 августа

Арт-медиация по выставке Феликса Волосенкова.

1 сентября - 28 декабря

Мастер-классы и музейные уроки.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

15 августа

Виниловый вечер «Песнь моря».

17 августа

Прогулка с «Научкой» «История Мурманска в 1000 шагов».

Кинопоказ «Огненный лис».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

19 августа

Мастер-класс по созданию визуального сценария «Сториборд».

19-22 августа

Информационная акции «Под флагом единым».

22 августа

Познавательная беседа «Белый, синий, красный».

Мастер-класс «Оттиск природы».

23 августа

Мастер-класс «Киноколлаж на виниловой пластинке».

24 августа

Показ фильма «Борщевик – герой нашего времени».

Атмосферная прогулка «Чувствуй».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Заседание клуба «Семейный архив».

Заседание клуба «Переплёт».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

30 августа

День новой книги.

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.

31 августа

Прогулка с «Научкой» «История Мурманска в 1000 шагов».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

13 августа – 14.00

В зале «Счастливое детство» пройдёт мастер-класс по созданию антистресс игрушки для детей от 5 лет.

Ваш ребёнок любит весёлые смайлики и прикольные наклейки? Тогда отправляйте его на «Весёлый жмяк», один из мастер-классов в летней мастерской «Раскрась своё лето!». В ходе работы из простых материалов дети сделают популярную сейчас игрушку, которую будет приятно мять в руках.

Обязательная запись по телефону 44-08-75.

17 августа – 12.00

Интерактивная программа с рисованием на асфальте (площадка перед зданием библиотеки, в случае неблагоприятных погодных условий - пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» на ул. Буркова, 30).

Участники будут отгадывать загадки, читать стихи, танцевать и веселиться! Затем ребята превратятся в необычных художников-иллюстраторов. В этот день асфальт перед зданием библиотеки станет большим полотном для творчества и воображения. Ведь лето на севере – это время для творчества, чтения, знакомства с новыми друзьями и хорошего настроения. (6+)

17 августа – 13.00

Путешествие по родной стране и игры народов России (Центральный сквер на ул. Воровского, 13 около передвижной детской библиотеки).

Участников ждёт знакомство с народами, населяющими нашу страну, с их праздниками, традициями и обычаями. Для ребят подготовлены самые интересные народные игры, в которые традиционно играют их сверстники в различных уголках России. Участвуя в национальных состязаниях, дети смогут проявить свою силу и ловкость, ум и находчивость. Весёлые игры и соревнования будут сопровождаться национальной музыкой. (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

По 31 августа

Открыта выставка Екатерины Грушанской «Ритмы Кольского Севера». В экспозиции представлены главным образом пейзажи, выполненные в импрессионистической манере и авторской живописной технике.

Внимание художницы сосредоточено на природе северного края — солнце, по которому северяне скучают зимой и которое летом с лихвой восполняет долгую разлуку. Рыбак, рыба, море, горы, сопки — вот главные герои картин, которые Екатерина смело стилизует. Параллельные ритмичные линии, геометрические фигуры, утрированные горы-треугольники — всё это синонимично орнаменту.

Её работы привлекают внимание своим ярким колоритом — на них хочется смотреть, трогать, разгадывать сюжеты. Композиции построены на ритме разноцветных линий, которые позволяют почувствовать биение сердца Севера. Картины создают позитивное и лёгкое настроение.

30 августа – 18.00

Состоится арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.

Арт-медиация станет ключом к более глубокому пониманию этой выставки, позволит проникнуть в её сокровенный замысел. Виктория Яковлева, специалист отдела информации по культуре и искусству, проведёт участников сквозь мир эмоций, запечатленных в каждом полотне, которые проникнуты биением сердца Севера.

Вход свободный. (16+)