АФИША
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
17 и 18 сентября - 19.00
«Кармен». «Шопениана». Имперский русский балет. Жорж Бизе, Родион Щедрин. Кармен-сюита - либретто по новелле Проспера Мериме «Кармен» в интерпретации Альберто Алонсо, одновременно являющегося хореографом-постановщиком. «Шопениана» - Фредерик Шопен в оркестровке Александра Глазунова.
19 сентября - 19.00
«Виват, Чайковский!». Имперский русский балет.
20 сентября - 15.00 и 19.00
«Щелкунчик». Имперский русский балет. В 2-х действиях.
23 и 24 сентября - 19.00
«Лица». Антон Чехов, комедия. По юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». «Пушкинская карта».
28 сентября - 19.00
Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.
4 октября - 19.00
Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
5 октября - 12.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
5 октября - 19.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
8 октября - 16.00
«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
8 октября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
10 октября - 19.00
«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».
11 и 12 октября - 19.00
«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».
15 и 16 октября - 19.00
Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
17 октября - 19.00
«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
18 октября - 12.00
«Жихарка»
Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
18 октября - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
19 октября - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».
23 октября - 19.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».
24 октября - 16.00
«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
25 октября - 19.00
Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
26 октября - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».
26 октября - 19.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
29 октября - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 октября - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
19 сентября – 14.00
Открытие II Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»
19 сентября - 15.30 и 17.30
«Я – дракон».
19 сентября - 19.00
«Легенды полярной ночи».
20 сентября - 10.30
«Про девочку Машу и воробья Пашку».
20 сентября - 12.00
«Клочки по заулочкам».
20 сентября - 16.00
Детская театральная школа города Мурманска.
«Рикки-Тикки-Тави».
20 сентября - 18.00
«Неодиночество».
20 сентября - 19.00
«Мы победим!».
21 сентября - 10.00
«Юрка хочет в космос».
21 сентября - 12.00 и 16.00
«Пиковая дама».
21 сентября - 18.00
«Малыш и мама».
22 сентября - 10.30 и 12.00
«Звонок в прошлое».
22 сентября - 17.00
«Небольшая история». И 19.30
22 сентября - 19.00
«Старосветские помещики».
23 сентября - 15.00 и 17.00
«Сампо-Лопарёнок».
23 сентября - 17.00
«Золотой жук».
23 сентября - 19.00
Детская театральная школа города Мурманска.
«Корова».
24 сентября - 11.00
«Стальное колечко».
24 сентября - 15.00
Торжественное закрытие II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»
24-28 сентября
В рамках визита в Мурманск Луганского академического театра кукол и федеральной программы «Большие гастроли» артисты из ЛНР представят маленьким северянам три спектакля.
24 сентября - 12.30
Детская театральная школа города Мурманска.
«Моя усатая мама».
25 сентября - 16.00 и 19.00
«Сказки старинного города».
27 сентября - 13.30 и 16.00
«Полторы горсти».
28 сентября - 11.00 и 13.30
«Моя усатая мама».
10 октября - 19.00
«Вчера на фронт ушла моя подруга».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
9 сентября - 19.00
«Гарри Поттер. Путешествие в Хогвартс». Ансамбль камерной музыки «Force of Music». Концертный зал.
10 сентября - 19.00
«Неоклассика. Звуки времени». Ансамбль камерной музыки «Force of Music». Концертный зал.
13 сентября - 18.00
«Шедевры в четыре руки». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г, Москва). Концертный зал.
14 сентября - 17.00
«Орган и фагот. От барокко до джаза». Александр Посикера (фагот), Хироко Иноуэ (орган) (г. Москва). Концертный зал.
20 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.
21 сентября - 17.00
«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.
28 сентября - 18.00
Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
12 октября - 17.00
«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
13 сентября – 19.00
«Пиковая дама». Играем Пушкина. А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
14 сентября – 12.00
«Сказка дикого леса». По мотивам произведения Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)
14 сентября – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
20 и 21 сентября – 19.00
Премьера! «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)
27 сентября – 19.00
Премьера! «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)
28 сентября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)
28 сентября – 19.00
«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
По 20 декабря
В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса,
погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.
Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.
Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.
30 августа – 14.30
Виртуальное путешествие по Кольскому полуострову! Площадка виртуальной реальности (VR-зона) «Пролетая над Кольским». Погрузитесь в захватывающий мир виртуальной реальности и откройте для себя живописные уголки Мурманской области с высоты птичьего полёта. В VR-зоне гостей ждут шлемы виртуальной реальности, которые перенесут их в самые труднодоступные и красивые места, такие как п-ов Средний, Ловозерские тундры и побережье Баренцева моря, Екостровское кентище. Каждая панорама сопровождается увлекательным аудиогидом, который расскажет об истории освоения Кольского севера и Северного морского пути. Мероприятие будет проходить у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
29-31 августа
«От ремесла к искусству» из цикла «Музейные истории».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
По 31 августа
Открыта выставка «Всякое искусство - это отражение жизни». Живопись из собрания музея. Феликс Волосенков. Эта выставка стала особенной не только благодаря прекрасному искусству, но и потому, что она организована в память о мастере, покинувшем нас несколько месяцев назад.
1 сентября - 28 декабря
Мастер-классы и музейные уроки.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
30 августа
День новой книги.
Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».
Арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.
31 августа
Прогулка с «Научкой» «История Мурманска в 1000 шагов».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
29 августа - 12.00-15.30
«Спидкубинг». занятие по скоростной сборке кубика Рубика (платно, по предварительной записи по тел. 44-27-26) (6+)
Молодёжный центр «БиблиоДвиж». Зал «Нон-фикшн» (цоколь).
29 августа - 14.00-16.00
«Заряжай мозги!». Занимательные головоломки из дерева. (6+)
Зал психологической поддержки читателей (1-1 этаж).
29 августа - 15.00-16.00
«Большие чтения для маленьких ребят». «поЧИТАЙки в музее» (6+).
Музей детской рукописной книги (2-й этаж).
31 августа - 12.00-13.00
«Попади в тренд». Шариковый тир – интерактивная игра. #насеверелето. (12+)
Центральный сквер на улице Воровского, 13.
31 августа - 12.00-15.30
«Спидкубинг». Занятие по скоростной сборке кубика Рубика (платно, по предварительной записи по тел. 44-27-26) (6+).
Молодёжный центр «БиблиоДвиж». Зал «Нон-фикшн» (цоколь).
31 августа - 13.00-14.00
«Здравствуй школа. Открытка учителю». Мастер-класс. #насеверелето. (6+)
Центральный сквер на улице Воровского, 13.
31 августа - 14.00-16.00
«Заряжай мозги!». Занимательные головоломки из дерева. (6+)
Зал психологической поддержки читателей (1-й этаж).
31 августа - 15.00
«Интерактивные игры». Игровой час. (4+)
«СОПКИ.СЕМЬЯ) (1-й этаж).
31 августа - 15.00-16.00
«Лето книжного цвета». «БиблиООстровок». (6+)
Музей детской рукописной книги (2-й этаж)
31 августа - 15.00-17.00
«Литературные интересности». Разговор о новых книгах и авторах. (12+)
Зал художественной литературы (2-й этаж).
31 августа - 16.00-17.00
«Как я провёл это лето!». Волонтёрские посиделки. (12+)
Центр добровольческих инициатив «Наше дело» (цоколь).
31 августа - 16.00-18.00
«Вечер настолок». Играем в «Поймай северное сияние». (12+)
Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (цоколь).
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
По 31 августа
Открыта выставка Екатерины Грушанской «Ритмы Кольского Севера». В экспозиции представлены главным образом пейзажи, выполненные в импрессионистической манере и авторской живописной технике.
Внимание художницы сосредоточено на природе северного края — солнце, по которому северяне скучают зимой и которое летом с лихвой восполняет долгую разлуку. Рыбак, рыба, море, горы, сопки — вот главные герои картин, которые Екатерина смело стилизует. Параллельные ритмичные линии, геометрические фигуры, утрированные горы-треугольники — всё это синонимично орнаменту.
Её работы привлекают внимание своим ярким колоритом — на них хочется смотреть, трогать, разгадывать сюжеты. Композиции построены на ритме разноцветных линий, которые позволяют почувствовать биение сердца Севера. Картины создают позитивное и лёгкое настроение.
30 августа – 18.00
Состоится арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.
Арт-медиация станет ключом к более глубокому пониманию этой выставки, позволит проникнуть в её сокровенный замысел. Виктория Яковлева, специалист отдела информации по культуре и искусству, проведёт участников сквозь мир эмоций, запечатленных в каждом полотне, которые проникнуты биением сердца Севера.
Вход свободный. (16+)