г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 и 18 сентября - 19.00

«Кармен». «Шопениана». Имперский русский балет. Жорж Бизе, Родион Щедрин. Кармен-сюита - либретто по новелле Проспера Мериме «Кармен» в интерпретации Альберто Алонсо, одновременно являющегося хореографом-постановщиком. «Шопениана» - Фредерик Шопен в оркестровке Александра Глазунова.

19 сентября - 19.00

«Виват, Чайковский!». Имперский русский балет.

20 сентября - 15.00 и 19.00

«Щелкунчик». Имперский русский балет. В 2-х действиях.

23 и 24 сентября - 19.00

«Лица». Антон Чехов, комедия. По юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». «Пушкинская карта».

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

4 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 16.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

19 сентября – 14.00

Открытие II Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»

19 сентября - 15.30 и 17.30

«Я – дракон».

19 сентября - 19.00

«Легенды полярной ночи».

20 сентября - 10.30

«Про девочку Машу и воробья Пашку».

20 сентября - 12.00

«Клочки по заулочкам».

20 сентября - 16.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Рикки-Тикки-Тави».

20 сентября - 18.00

«Неодиночество».

20 сентября - 19.00

«Мы победим!».

21 сентября - 10.00

«Юрка хочет в космос».

21 сентября - 12.00 и 16.00

«Пиковая дама».

21 сентября - 18.00

«Малыш и мама».

22 сентября - 10.30 и 12.00

«Звонок в прошлое».

22 сентября - 17.00

«Небольшая история». И 19.30

22 сентября - 19.00

«Старосветские помещики».

23 сентября - 15.00 и 17.00

«Сампо-Лопарёнок».

23 сентября - 17.00

«Золотой жук».

23 сентября - 19.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Корова».

24 сентября - 11.00

«Стальное колечко».

24 сентября - 15.00

Торжественное закрытие II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

24-28 сентября

В рамках визита в Мурманск Луганского академического театра кукол и федеральной программы «Большие гастроли» артисты из ЛНР представят маленьким северянам три спектакля.

24 сентября - 12.30

Детская театральная школа города Мурманска.

«Моя усатая мама».

25 сентября - 16.00 и 19.00

«Сказки старинного города».

27 сентября - 13.30 и 16.00

«Полторы горсти».

28 сентября - 11.00 и 13.30

«Моя усатая мама».

10 октября - 19.00

«Вчера на фронт ушла моя подруга».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

9 сентября - 19.00

«Гарри Поттер. Путешествие в Хогвартс». Ансамбль камерной музыки «Force of Music». Концертный зал.

10 сентября - 19.00

«Неоклассика. Звуки времени». Ансамбль камерной музыки «Force of Music». Концертный зал.

13 сентября - 18.00

«Шедевры в четыре руки». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г, Москва). Концертный зал.

14 сентября - 17.00

«Орган и фагот. От барокко до джаза». Александр Посикера (фагот), Хироко Иноуэ (орган) (г. Москва). Концертный зал.

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 сентября – 19.00

«Пиковая дама». Играем Пушкина. А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

14 сентября – 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведения Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

14 сентября – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

20 и 21 сентября – 19.00

Премьера! «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)

27 сентября – 19.00

Премьера! «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

28 сентября – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)

28 сентября – 19.00

«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса,

погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

30 августа – 14.30

Виртуальное путешествие по Кольскому полуострову! Площадка виртуальной реальности (VR-зона) «Пролетая над Кольским». Погрузитесь в захватывающий мир виртуальной реальности и откройте для себя живописные уголки Мурманской области с высоты птичьего полёта. В VR-зоне гостей ждут шлемы виртуальной реальности, которые перенесут их в самые труднодоступные и красивые места, такие как п-ов Средний, Ловозерские тундры и побережье Баренцева моря, Екостровское кентище. Каждая панорама сопровождается увлекательным аудиогидом, который расскажет об истории освоения Кольского севера и Северного морского пути. Мероприятие будет проходить у фонтана в Центральном сквере на площади Пять Углов.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

29-31 августа

«От ремесла к искусству» из цикла «Музейные истории».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 31 августа

Открыта выставка «Всякое искусство - это отражение жизни». Живопись из собрания музея. Феликс Волосенков. Эта выставка стала особенной не только благодаря прекрасному искусству, но и потому, что она организована в память о мастере, покинувшем нас несколько месяцев назад.

1 сентября - 28 декабря

Мастер-классы и музейные уроки.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

30 августа

День новой книги.

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.

31 августа

Прогулка с «Научкой» «История Мурманска в 1000 шагов».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

29 августа - 12.00-15.30

«Спидкубинг». занятие по скоростной сборке кубика Рубика (платно, по предварительной записи по тел. 44-27-26) (6+)

Молодёжный центр «БиблиоДвиж». Зал «Нон-фикшн» (цоколь).

29 августа - 14.00-16.00

«Заряжай мозги!». Занимательные головоломки из дерева. (6+)

Зал психологической поддержки читателей (1-1 этаж).

29 августа - 15.00-16.00

«Большие чтения для маленьких ребят». «поЧИТАЙки в музее» (6+).

Музей детской рукописной книги (2-й этаж).

31 августа - 12.00-13.00

«Попади в тренд». Шариковый тир – интерактивная игра. #насеверелето. (12+)

Центральный сквер на улице Воровского, 13.

31 августа - 12.00-15.30

«Спидкубинг». Занятие по скоростной сборке кубика Рубика (платно, по предварительной записи по тел. 44-27-26) (6+).

Молодёжный центр «БиблиоДвиж». Зал «Нон-фикшн» (цоколь).

31 августа - 13.00-14.00

«Здравствуй школа. Открытка учителю». Мастер-класс. #насеверелето. (6+)

Центральный сквер на улице Воровского, 13.

31 августа - 14.00-16.00

«Заряжай мозги!». Занимательные головоломки из дерева. (6+)

Зал психологической поддержки читателей (1-й этаж).

31 августа - 15.00

«Интерактивные игры». Игровой час. (4+)

«СОПКИ.СЕМЬЯ) (1-й этаж).

31 августа - 15.00-16.00

«Лето книжного цвета». «БиблиООстровок». (6+)

Музей детской рукописной книги (2-й этаж)

31 августа - 15.00-17.00

«Литературные интересности». Разговор о новых книгах и авторах. (12+)

Зал художественной литературы (2-й этаж).

31 августа - 16.00-17.00

«Как я провёл это лето!». Волонтёрские посиделки. (12+)

Центр добровольческих инициатив «Наше дело» (цоколь).

31 августа - 16.00-18.00

«Вечер настолок». Играем в «Поймай северное сияние». (12+)

Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (цоколь).

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

По 31 августа

Открыта выставка Екатерины Грушанской «Ритмы Кольского Севера». В экспозиции представлены главным образом пейзажи, выполненные в импрессионистической манере и авторской живописной технике.

Внимание художницы сосредоточено на природе северного края — солнце, по которому северяне скучают зимой и которое летом с лихвой восполняет долгую разлуку. Рыбак, рыба, море, горы, сопки — вот главные герои картин, которые Екатерина смело стилизует. Параллельные ритмичные линии, геометрические фигуры, утрированные горы-треугольники — всё это синонимично орнаменту.

Её работы привлекают внимание своим ярким колоритом — на них хочется смотреть, трогать, разгадывать сюжеты. Композиции построены на ритме разноцветных линий, которые позволяют почувствовать биение сердца Севера. Картины создают позитивное и лёгкое настроение.

30 августа – 18.00

Состоится арт-медиация по выставке «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.

Арт-медиация станет ключом к более глубокому пониманию этой выставки, позволит проникнуть в её сокровенный замысел. Виктория Яковлева, специалист отдела информации по культуре и искусству, проведёт участников сквозь мир эмоций, запечатленных в каждом полотне, которые проникнуты биением сердца Севера.

Вход свободный. (16+)