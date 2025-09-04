г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 и 18 сентября - 19.00

«Кармен». «Шопениана». Имперский русский балет. Жорж Бизе, Родион Щедрин. Кармен-сюита - либретто по новелле Проспера Мериме «Кармен» в интерпретации Альберто Алонсо, одновременно являющегося хореографом-постановщиком. «Шопениана» - Фредерик Шопен в оркестровке Александра Глазунова.

19 сентября - 19.00

«Виват, Чайковский!». Имперский русский балет.

20 сентября - 15.00 и 19.00

«Щелкунчик». Имперский русский балет. В 2-х действиях.

23 и 24 сентября - 19.00

«Лица». Антон Чехов, комедия. По юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». «Пушкинская карта».

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

4 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 16.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

19 сентября – 14.00

Открытие II Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»

19 сентября - 15.30 и 17.30

«Я – дракон».

19 сентября - 19.00

«Легенды полярной ночи».

20 сентября - 10.30

«Про девочку Машу и воробья Пашку».

20 сентября - 12.00

«Клочки по заулочкам».

20 сентября - 16.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Рикки-Тикки-Тави».

20 сентября - 18.00

«Неодиночество».

20 сентября - 19.00

«Мы победим!».

21 сентября - 10.00

«Юрка хочет в космос».

21 сентября - 12.00 и 16.00

«Пиковая дама».

21 сентября - 18.00

«Малыш и мама».

22 сентября - 10.30 и 12.00

«Звонок в прошлое».

22 сентября - 17.00

«Небольшая история». И 19.30

22 сентября - 19.00

«Старосветские помещики».

23 сентября - 15.00 и 17.00

«Сампо-Лопарёнок».

23 сентября - 17.00

«Золотой жук».

23 сентября - 19.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Корова».

24 сентября - 11.00

«Стальное колечко».

24 сентября - 15.00

Торжественное закрытие II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

24-28 сентября

В рамках визита в Мурманск Луганского академического театра кукол и федеральной программы «Большие гастроли» артисты из ЛНР представят маленьким северянам три спектакля.

24 сентября - 12.30

Детская театральная школа города Мурманска.

«Моя усатая мама».

25 сентября - 16.00 и 19.00

«Сказки старинного города».

27 сентября - 13.30 и 16.00

«Полторы горсти».

28 сентября - 11.00 и 13.30

«Моя усатая мама».

10 октября - 19.00

«Вчера на фронт ушла моя подруга».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

9 сентября - 19.00

«Гарри Поттер. Путешествие в Хогвартс». Ансамбль камерной музыки «Force of Music». Концертный зал.

10 сентября - 19.00

«Неоклассика. Звуки времени». Ансамбль камерной музыки «Force of Music». Концертный зал.

13 сентября - 18.00

«Шедевры в четыре руки». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г, Москва). Концертный зал.

14 сентября - 17.00

«Орган и фагот. От барокко до джаза». Александр Посикера (фагот), Хироко Иноуэ (орган) (г. Москва). Концертный зал.

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 сентября – 19.00

«Пиковая дама». Играем Пушкина. А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

14 сентября – 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведения Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

14 сентября – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

20 и 21 сентября – 19.00

Премьера! «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)

27 сентября – 19.00

Премьера! «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

28 сентября – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)

28 сентября – 19.00

«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 сентября - 15.00

Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».

27 сентября - 16.00

Концерт «И снова, здравствуйте!».

28 сентября - 15.00

Музыкально-сценическое действо «Поезд Победы».

4 октября - 15.00

Концерт «А у нас во Дворце!».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса,

погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции и выставки:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

По 28 декабря

Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

4-28 сентября

«Долго будет Карелия сниться...». Живопись Сулло Юнтунена. 1915–1980 г.г. Из собрания музея. К 110-летию со дня рождения автора.

6 сентября

Мастер-класс для взрослых «Узоры на воде» в технике эбру.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 28 сентября

«В мире красок». XII Региональная выставка детского художественного творчества.

50-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

4 сентября - 5 октября

«Простые смыслы». Текстиль Натальи Шиловой.

6 сентября

Интерактивная игра «Кто придумал школу?».

6 сентября

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI вв.».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

4 сентября - 5 октября

«Связаны одной нитью». Живопись, гобелен Марины Ширяевой. Гобелен Натальи Кузьминой. К юбилеям авторов. 60 и 75 лет.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Открыты выставки:

По 14 сентября

Выставка-реплика «От Холмогор до Колы тридцать три Николы».

Выставка книжных закладок «1763+» коллекционера Светланы Мамакиной.

По 30 сентября

Выставка творческих работ «Школа художника».

***

4-7 сентября

Цифровая неделя «Умное PROчтение».

4 сентября

Тренинг «Основы работы на ПК».

Мастер-класс «Цифры должны быть одни».

5 сентября

Виниловый вечер «Вивальди».

Вечера настольных игр «Историческая игротека».

6 сентября

Видеолекция «Современная устная речь, или Что мы знаем о том, как говорим». Платно.

Мастер-класс «Осенний парк»

7 сентября

Кино по воскресеньям: «Серые кардиналы истории».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм». Платно.

Мастер-класс «Значок с нуля».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

9 сентября

Тренинг «Основы работы на ПК».

Лекция-занятие «Фигма для учёбы». Платно.

14 сентября

Кино по воскресеньям: «Бунты в России».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Экскурсия по выставке «Есенин».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм». Платно.

Мастер-класс «Значок с нуля».

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

Игротека «Есенин».

16 сентября

Арт-медиация по выставке «Есенин».

Тренинг «Основы работы на ПК».

Лекция-занятие «Фигма для учёбы». Платно.

17 сентября

Мастер-класс «Значок с нуля».

Мастер-класс «Мир оригами». Платно.

Мастер-класс «Акварельная гирлянда».

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы».

18 сентября

Тренинг «Основы работы на ПК».

Мастер-класс «Цифры должны быть одни».

19 сентября

Вечера настольных игр «Историческая игротека». Платною

20 сентября

Мастер-класс «Лесная сказка».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

По 7 сентября

Выставка живописи «Ритмы Кольского Севера» художницы Екатерины Грушанской.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

4 сентября - 16.00

«Поддержка семей участников СВО». Информационная встреча. (18+)

4 сентября - 16.00-18.00

«Пазломания». Собираем пазлы на скорость. (7+)

4 сентября - 16.30

«Я хочу вам рассказать». «Читайкины посиделки». (6+)

4 сентября - 17.30

«Пернатые сказки». Книгообозрение и мастер-класс. (6+)

4 сентября - 18.30-19.30

«ЗонаЗвука». Пой, играй, записывай! (12+)

6 сентября - 13.00-15.30

«Спидкубинг». Занятие по скоростной сборке кубика Рубика (платно, по предварительной записи, тел. +7950-896-34-94). (6+)

6 сентября - 14.00

Хобби-клуб для фантазёров. (6+)

6 сентября - 14.00-15.00

Стань частью проекта «ПРО книги вслух!». «ЗонаЗвука», запись аудиоаннотаций. (12+)

6 сентября - 15.00

«Интерактивные игры». Игровой час. (6+)

6 сентября - 15.45-17.15

«Шахматный движ». Занятия для начинающих и любителей (платно, по предварительной записи, тел. +7950-896-34-94). (6+)

6 сентября - 17.00-18.00

«Табу». Территория игр. (12+)

7 сентября - 11.00-14.30

«Спидкубинг». Занятие по скоростной сборке кубика Рубика (платно, по предварительной записи, тел. +7950-896-34-94). (6+)

7 сентября - 14.45-16.15

«Шахматный движ». Занятия для начинающих и любителей (платно, по предварительной записи, тел. +7950-896-34-94). (6+)

7 сентября - 15.00

«Интерактивные игры». Игровой час. (6+)

7 сентября - 15.00-16.30

«Великая страна Россия». Виртуальное слайд-путешествие. (12+)