г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 и 18 сентября - 19.00

«Кармен». «Шопениана». Имперский русский балет. Жорж Бизе, Родион Щедрин. Кармен-сюита - либретто по новелле Проспера Мериме «Кармен» в интерпретации Альберто Алонсо, одновременно являющегося хореографом-постановщиком. «Шопениана» - Фредерик Шопен в оркестровке Александра Глазунова.

19 сентября - 19.00

«Виват, Чайковский!». Имперский русский балет.

20 сентября - 15.00 и 19.00

«Щелкунчик». Имперский русский балет. В 2-х действиях.

23 и 24 сентября - 19.00

«Лица». Антон Чехов, комедия. По юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат». «Пушкинская карта».

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

4 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 16.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

19 сентября – 14.00

Открытие II Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»

19 сентября - 15.30 и 17.30

«Я – дракон».

19 сентября - 19.00

«Легенды полярной ночи».

20 сентября - 10.30

«Про девочку Машу и воробья Пашку».

20 сентября - 12.00

«Клочки по заулочкам».

20 сентября - 16.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Рикки-Тикки-Тави».

20 сентября - 18.00

«Неодиночество».

20 сентября - 19.00

«Мы победим!».

21 сентября - 10.00

«Юрка хочет в космос».

21 сентября - 12.00 и 16.00

«Пиковая дама».

21 сентября - 18.00

«Малыш и мама».

22 сентября - 10.30 и 12.00

«Звонок в прошлое».

22 сентября - 17.00

«Небольшая история». И 19.30

22 сентября - 19.00

«Старосветские помещики».

23 сентября - 15.00 и 17.00

«Сампо-Лопарёнок».

23 сентября - 17.00

«Золотой жук».

23 сентября - 19.00

Детская театральная школа города Мурманска.

«Корова».

24 сентября - 11.00

«Стальное колечко».

24 сентября - 15.00

Торжественное закрытие II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

24-28 сентября

В рамках визита в Мурманск Луганского академического театра кукол и федеральной программы «Большие гастроли» артисты из ЛНР представят маленьким северянам три спектакля.

24 сентября - 12.30

Детская театральная школа города Мурманска.

«Моя усатая мама».

25 сентября - 16.00 и 19.00

«Сказки старинного города».

27 сентября - 13.30 и 16.00

«Полторы горсти».

28 сентября - 11.00 и 13.30

«Моя усатая мама».

10 октября - 19.00

«Вчера на фронт ушла моя подруга».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 сентября - 18.00

«Шедевры в четыре руки». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г, Москва). Концертный зал.

14 сентября - 17.00

«Орган и фагот. От барокко до джаза». Александр Посикера (фагот), Хироко Иноуэ (орган) (г. Москва). Концертный зал.

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 сентября – 19.00

«Пиковая дама». Играем Пушкина. А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

14 сентября – 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведения Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

14 сентября – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

20 и 21 сентября – 19.00

Премьера! «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)

27 сентября – 19.00

Премьера! «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

28 сентября – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)

28 сентября – 19.00

«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 сентября – 19.00

«Вне подозрения», спектакль. (16+)

20 сентября – 14.00

«Золотая осень». Инклюзивный бал-маскарад. (6+)

21 сентября – 12.00

Концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы в рамках Всероссийского фестиваля-праздника народного творчества и традиций «Вместе мы - Россия!». (6+) Пушкинская карта.

22 сентября – 15.00

Оркестр штаба Ленинградского военного округа. Концерт. (12+).

24 сентября – 18.00

«Танцплощадка», вечера отдыха для людей старшего поколения.

24 сентября – 19.00

Виктор Салтыков. Концерт (6+)

27 сентября - 15.00

Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».

27 сентября – 16.00

«И снова здравствуйте!». Концерт клуба авторской песни «Пять углов». (6+) Пушкинская карта.

28 сентября – 15.00

«Поезд Победы». Калининградская областная филармония имени Е.Ф. Светланова. Музыкально-сценическое действо. (6+) Пушкинская карта.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

27 сентября

Интерактивная площадка «Море туристов», посвящённая Дню туризма. (6»)

30 сентября - 15.30

Интерактивная площадка «Пролетая над Кольским» (VR-зона + аквагрим), посвящённая Дню веры, надежды, любви - любви к малой родине. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

До 27 сентября

Выставка «Строки Кольского Севера». (6+)

11-30 сентября

Медиа-выставка «Это дальнее село на реке Вирма», посвящённая Всемирному дню туризма. (6+)

18 сентября

Медиа-беседа «Традиционная одежда народов Кольского полуострова». (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

12 сентября - 11.00

Творческое семейное мероприятие «Поморский новый год». (6+)

12 сентября - 11.00

Областной этап Туристско-этнографического слёта.

21 сентября - 15.00

Семейный выходной, посвящённый Дню поиска сказок, в формате интерактивной площадки. (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)

15 сентября

Архивно-краеведческий квиз «Улицы Мурманска». (12+)

25 сентября

Экскурсионный день в архиве (12+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции и выставки:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

По 28 сентября

«Долго будет Карелия сниться...». Живопись Сулло Юнтунена. 1915–1980 г.г. Из собрания музея. К 110-летию со дня рождения автора.

По 28 декабря

Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

13 сентября

Детский мастер-класс в технике эбвру «Волшебные узоры». (6+)

14 сентября

Мастер-класс по линогравюре в цвете «Осенние краски!». (12»)

Лекция из цикла «Десять историй о современном искусстве» «Нам Джун Пайк и Билл Виола: медиа - медленная стихия, как новая религия». (18+)

17 сентября

Презентация музейного проекта «СкульптурNо!». (16+)

18 сентября

Молодёжный дискуссионный клуб «Арт-проектор» «Конец XX - начало XXI века. Расцвет новейших художественных практик». (16+)

21 сентября

Мастер-класс по работе с полимерной глиной «Северная пава». (16»)

«Введение. Импрессионизм». Лекция из цикла «Три этапа рождения нового искусства. 1 часть». Читает Карен Степаньянц. (16+)

27 сентября

Мероприятие с творческой частью в технике набойка «Встречи в Заполярье». (12+)

28 сентября

Мероприятие с творческой частью «Лики Фриды». (16+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 28 сентября

«В мире красок». XII Региональная выставка детского художественного творчества.

50-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

По 5 октября

«Простые смыслы». Текстиль Натальи Шиловой.

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

13 и 27 сентября

Лекции из цикла «Знакомьтесь: художник!». (12+)

14, 21 и 28 сентября – 16.00

Видеоабонемент «Путешествие по истории: от средневековья к новым временам». (12+)

20 сентября

Мероприятие с мастер-классом «Тайны фарфора». (12+)

28 сентября

Мастер-класс «Русская набойка». (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

По 5 октября

«Связаны одной нитью». Живопись, гобелен Марины Ширяевой. Гобелен Натальи Кузьминой. К юбилеям авторов. 60 и 75 лет.

17 сентября

Мероприятие с мастер-классом «Плетёный поясок» «В гости в Дом ремёсел». (12+)

20 сентября

Мероприятие с мастер-классом в технике акварельного скетча «Осенины». (12+)

25 сентября

Мероприятие с мастер-классом ко Дню моря «Море поёт - волна зовёт». (12+)

27 сентября

Мероприятие с мастер-классом в смешанной технике «На встречу приключениям!». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Открыты выставки:

По 14 сентября

Выставка-реплика «От Холмогор до Колы тридцать три Николы».

Выставка книжных закладок «1763+» коллекционера Светланы Мамакиной.

По 30 сентября

Выставка творческих работ «Школа художника».

В течение месяца

Выставка художественных произведений лауреатов IV регионального смотра-конкурса «Школа художника». (12+)

Книжная выставка «Обвиняется терроризм!» к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. (16+)

* * *

14 сентября

Кино по воскресеньям: «Бунты в России».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Экскурсия по выставке «Есенин».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм». Платно.

Мастер-класс «Значок с нуля».

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

Игротека «Есенин».

16 сентября

Арт-медиация по выставке «Есенин».

Тренинг «Основы работы на ПК».

Лекция-занятие «Фигма для учёбы». Платно.

17 сентября

Мастер-класс «Значок с нуля».

Мастер-класс «Мир оригами». Платно.

Мастер-класс «Акварельная гирлянда».

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы».

18 сентября

Тренинг «Основы работы на ПК».

Мастер-класс «Цифры должны быть одни».

19 сентября

Вечера настольных игр «Историческая игротека». Платною

20 сентября

Мастер-класс «Лесная сказка».

21 сентября

Интерактивное шоу «Фуко Тайм». Платно.

Мастер-класс «Значок с нуля».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

Кино по воскресеньям: «Принцессы немецкие - судьбы русские».

23 сентября

Тренинг «Основы работы на ПК».

Лекция-занятие «Фигма для учёбы». Платно.

24 сентября

Мастер-класс «Значок с нуля».

Мастер-класс «Мир оригами».

25 сентября

Тренинг «Основы работы на ПК».

Лекция «Бронхиальная астма: современные подходы к диагностике и лечению».

Мастер-класс «Цифры должны быть одни».

26 сентября

Вечера настольных игр «Историческая игротека».

Экскурсия по залу искусств «Искусство вечно».

27 сентября

День новой книги.

28 сентября

Экскурсия по выставке «Есенин».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

Кино по воскресеньям: «Под чужим небом».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

11 сентября - 19.00

Открытие концептуальной выставки Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)

12 сентября - 16.00

Лекция «Шедевры великого шёлкового пути». (16+)

12 сентября - 18.00

Арт-медиация по концептуальной выставке «Есенин». (16+)

14 сентября - 14.00

Экскурсия по концептуальной выставке «Есенин». (16+)

14 сентября - 17.00

Игротека «Есенин». (16+)

17 сентября - 18.00

Мастер-класс «Акварельная гирлянда». (12+)

25 сентября - 19.00

XV Форум-фестиваль поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй». Совместно с Союзом писателей России. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

11 сентября - 18.00

Встреча в рамках проекта «Родные и любимые». (6+)

14 сентября - 14.00

Большой самовар. Первая школа женского стендапа (16+)

15 сентября - 17.00

Мастер-класс «Классные тыквы». (6+)

16 сентября - 17.00

Основы грудного вскармливания. Когда вы приехали домой из родильного дома с ребёнком. Что дальше? Проект «Школа будущих родителей. Заботливое будущее!». (18+)

17 сентября - 17.45

Гипертоническая болезнь. Как взять своё артериальное давление под контроль? Лекция школы «За руку!» в рамках проекта «Школа здоровья». (18+)

18 сентября - 15.00

Эмоциональная поддержка. Как избежать социальной изоляции и сохранить психологическое здоровье. Консультация из цикла «Мама в деле». (18+)

20 сентября - 12.00

Счастливы вместе. Семейный праздник в рамках проекта «Солдаты, не ждущие наград!». (6+)

20 сентября - 13.00

Экологическая игровая лаборатория для юных исследователей «Студенты - родителям». (16+)

22 сентября - 17.00

Мастер-класс «Осенний лес». (6+)

23 сентября - 17.00

Система планирования беременности в Мурманской области. Осознанный репродуктивный выбор - качество современного человека. Преодоление Бесплодия - современные технологии и эффективность лечения в Мурманской области. Проест «Школа будущих родителей. Заботливое будущее!». (18+)

24 сентября - 17.45

Школа онкопациента. Правильное питание. Особенности питания во время и после онкологического лечения. (18+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца

Выставка творческих работ «Женских рук прекрасные творенья». (6+)

Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)

19 сентября – 14.00

Показ фильма «Огненный лис» в рамках Дней научного кино ФАНК. (12+)

23 сентября – 14.00

Экскурсия для молодёжи в Социально-реабилитационное отделение г. Мурманска (16+) в рамках проекта «В поисках призвания».

25 сентября – 12.00

Клуб брайлистов «Шеститочие» в рамках цикла «Непокорённые» (12+)