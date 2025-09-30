АФИША
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
4 октября - 19.00
Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
5 октября - 12.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
5 октября - 19.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
8 октября - 16.00
«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
8 октября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
10 октября - 19.00
«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».
11 и 12 октября - 19.00
«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».
15 и 16 октября - 19.00
Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
17 октября - 19.00
«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
18 октября - 12.00
«Жихарка»
Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
18 октября - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
19 октября - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».
23 октября - 19.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».
24 октября - 16.00
«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
25 октября - 19.00
Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
26 октября - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».
26 октября - 19.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
29 октября - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 октября - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
3 октября - 19.00
ОткрытаяСцена. Концерт-перфоманс Ольги Максимовой «Арфа в темноте». (6+)
4 октября - 12.00
ОткрытаяСцена. Бадри Цаава. «Вера, Надежда, Любовь». (5+)
4 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
5 октября - 14.00
Благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу». (0+)
5 октября - 15.30
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
10 октября - 19.00
ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код». «Вчера на фронт ушла моя подруга». (12+)
11 октября - 13.00
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
11 октября - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
12 октября - 13.00
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
12 октября - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
18 октября - 13.00 и 15.30
Премьера. Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)
19 октября - 13.00
Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)
19 октября - 17.00
Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
25 октября - 13.00
Пётр Васильев. «Умка». (4+)
25 октября - 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
26 октября - 13.00 и 15.30
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
26 октября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
29 октября - 11.00
Премьера. Светлана Озерская «Легенды полярной ночи». (8+)
31 октября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
4 октября - 18.00
Концерт органной музыки к 340-летию со дня рождения И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.
5 октября - 17.00
«Так было много лет назад». Ансамбль «Струны Струны».
11 октября - 18.00
«Моцарт и Гайдн». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва.
12 октября - 12.00
С. Михалков. «Три поросёнка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)
12 октября - 17.00
«Казанова (о женщинах, мужчинах и любви)» - Альберт Жалилов (баритон), партия фортепиано Михаил Егиазарьян.
12 октября - 18.00
«Осенние мотивы» - ансамбль «Art Cinema». Арт-кафе.
18 октября - 14.00
«Веткин-Щепкин, человек сосновый». «Простой театр Кати Ефремовой». (6+)
19 октября - 17.00
«Северные руны» - оркестр «Полярис», Ирина Волокославская (кантеле), Арсений Газизов (контрабас).
25 октября - 14.00
«Любовь к трём апельсинам», музыкальная сказка - ансамбль «MozArt».
25 октября - 17.00
«Что мне жить помогает на этой земле...» - юбилейный концерт. Автор-исполнитель Юрий Хабаров, Санкт-Петербург. Музыкальная гостиная.
25 октября - 18.00
Джаз-квартет Армира Ли - традиционный джаз в современном стиле.
26 октября - 17.00
«Сонатный вечер» - Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).
1 ноября - 18.00
«Осенние мотивы» - ансамбль «Art Cinema». Арт-кафе.
1 ноября - 18.00
«Свет и тени» - Д. Онищенко (фортепиано), Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель).
2 ноября - 17.00
«Пьяццолла VS Морриконе» - ансамбль «ART CINEMA».
3 ноября - 14.00
«Про всё на свете». Самуилу Маршаку посвящается. (6+)
4 ноября - 17.00
« Открытые струны» - Ирина Волокославская (кантеле), Дмитрий Черевко (ренессансная гитара).
6 ноября - 19.00
«Любимые хиты и новые песни» - Ольга Кормухина и Алексей Белов. Мурманский филармонический оркестр.
7 ноября - 19.00
Спектакль « Династии» - Илзе Лиепа. Екатерина Рождественская. Александра Захарова.
8 ноября - 18.00
«Настроение – JAZZ» - Никита Болдырев (гитара), Москва и артисты филармонии.
29 ноября - 17.00
«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль « Рапсодия».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
4 октября - 19.00
«Свои люди сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)
5 октября - 12.00
«Царевна Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)
5 октября - 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)
11 октября - 19.00
Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
12 октября - 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
12 октября - 19.00
«ЧехонТэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
18 октября - 19.00
«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
19 октября - 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
19 октября - 19.00
Премьера. «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)
25 октября - 19.00
Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)
26 октября - 12.00
«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)
26 октября - 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
1, 8, 15 и 22 октября – 18.00
«Танцплощадка». Вечера отдыха для людей старшего поколения.
1 октября – 19.00
«Сниму квартиру». Спектакль.
4 октября – 15.00
«А у нас во Дворце». Концерт для детей и родителей.
7 октября – 19.00
«Подыскиваю жену недорого». Спектакль.
11 октября – 13.00
«Кораблик надежды». Областной конкурс творчества людей с ограниченными возможностями и инвалидностью.
12 октября - 17.00
35-летию коллектива. «Генеральная репетиция». Юбилейный концерт драматического театра «Комедиограф» с участием клуба авторской песни «Пять углов», фольклорного ансамбля «Беломорье», ансамбля солистов «Орфей», цирка «Комплимент».
16 октября – 19.00
«Скамейка». Спектакль.
19 октября – 14.00
К 80-летию композитора. «Музыка Владимира Колбасы». Концерт ансамбля русских народных инструментов «Россия».
19 октября – 17.00
«Рита, или Пиратский треугольник». Комическая опера Гаэтано Доницетти в исполнении ансамбля солистов «Орфей».
25 октября – 16.00
«От героев былых времён». Концерт клуба авторской песни «Пять углов».
26 октября – 15.00
«Ярмарка ремёсел». Концерт ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки».
28 октября – 19.00
Валерий Сёмин. Концерт.
29 октября – 19.00
«Мастер и Маргарита». Спектакль.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
По 20 декабря
В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.
Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.
Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.
30 сентября - 15.30
Интерактивная площадка «Пролетая над Кольским» (VR-зона + аквагрим), посвящённая Дню веры, надежды, любви - любви к малой родине. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
По 30 сентября
Медиа-выставка «Это дальнее село на реке Вирма», посвящённая Всемирному дню туризма. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции и выставки:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
По 28 декабря
Лекторий «Десять историй о современном искусстве».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
По 5 октября
«Простые смыслы». Текстиль Натальи Шиловой.
По 28 декабря
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
По 5 октября
«Связаны одной нитью». Живопись, гобелен Марины Ширяевой. Гобелен Натальи Кузьминой. К юбилеям авторов. 60 и 75 лет.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Открыты выставки:
По 30 сентября
Выставка творческих работ «Школа художника».
В течение месяца
Выставка художественных произведений лауреатов IV регионального смотра-конкурса «Школа художника». (12+)
Книжная выставка «Обвиняется терроризм!» к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. (16+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта
Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца
Выставка творческих работ «Женских рук прекрасные творенья». (6+)
Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)