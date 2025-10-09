г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

10 октября - 19.00

ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код». «Вчера на фронт ушла моя подруга». (12+)

11 октября - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

11 октября - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

12 октября - 13.00

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

12 октября - 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

18 октября - 13.00 и 15.30

Премьера. Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

19 октября - 13.00

Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

19 октября - 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

25 октября - 13.00

Пётр Васильев. «Умка». (4+)

25 октября - 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

26 октября - 13.00 и 15.30

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

26 октября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

29 октября - 11.00

Премьера. Светлана Озерская «Легенды полярной ночи». (8+)

31 октября - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

11 октября - 18.00

«Моцарт и Гайдн». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва.

12 октября - 12.00

С. Михалков. «Три поросёнка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

12 октября - 17.00

«Казанова (о женщинах, мужчинах и любви)» - Альберт Жалилов (баритон), партия фортепиано Михаил Егиазарьян.

12 октября - 18.00

«Осенние мотивы» - ансамбль «Art Cinema». Арт-кафе.

18 октября - 14.00

«Веткин-Щепкин, человек сосновый». «Простой театр Кати Ефремовой». (6+)

19 октября - 17.00

«Северные руны» - оркестр «Полярис», Ирина Волокославская (кантеле), Арсений Газизов (контрабас).

25 октября - 14.00

«Любовь к трём апельсинам», музыкальная сказка - ансамбль «MozArt».

25 октября - 17.00

«Что мне жить помогает на этой земле...» - юбилейный концерт. Автор-исполнитель Юрий Хабаров, Санкт-Петербург. Музыкальная гостиная.

25 октября - 18.00

Джаз-квартет Армира Ли - традиционный джаз в современном стиле.

26 октября - 17.00

«Сонатный вечер» - Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).

1 ноября - 18.00

«Осенние мотивы» - ансамбль «Art Cinema». Арт-кафе.

1 ноября - 18.00

«Свет и тени» - Д. Онищенко (фортепиано), Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель).

2 ноября - 17.00

«Пьяццолла VS Морриконе» - ансамбль «ART CINEMA».

3 ноября - 14.00

«Про всё на свете». Самуилу Маршаку посвящается. (6+)

4 ноября - 17.00

« Открытые струны» - Ирина Волокославская (кантеле), Дмитрий Черевко (ренессансная гитара).

6 ноября - 19.00

«Любимые хиты и новые песни» - Ольга Кормухина и Алексей Белов. Мурманский филармонический оркестр.

7 ноября - 19.00

Спектакль « Династии» - Илзе Лиепа. Екатерина Рождественская. Александра Захарова.

8 ноября - 18.00

«Настроение – JAZZ» - Никита Болдырев (гитара), Москва и артисты филармонии.

29 ноября - 17.00

«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль « Рапсодия».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 октября - 19.00

Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

12 октября - 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

12 октября - 19.00

«ЧехонТэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

18 октября - 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

19 октября - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

19 октября - 19.00

Премьера. «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)

25 октября - 19.00

Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

26 октября - 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

26 октября - 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

11 октября – 13.00

«Кораблик надежды». Областной конкурс творчества людей с ограниченными возможностями и инвалидностью.

12 октября - 17.00

35-летию коллектива. «Генеральная репетиция». Юбилейный концерт драматического театра «Комедиограф» с участием клуба авторской песни «Пять углов», фольклорного ансамбля «Беломорье», ансамбля солистов «Орфей», цирка «Комплимент».

15 и 22 октября – 18.00

«Танцплощадка». Вечера отдыха для людей старшего поколения.

16 октября – 19.00

«Скамейка». Спектакль.

19 октября – 14.00

К 80-летию композитора. «Музыка Владимира Колбасы». Концерт ансамбля русских народных инструментов «Россия».

19 октября – 17.00

«Рита, или Пиратский треугольник». Комическая опера Гаэтано Доницетти в исполнении ансамбля солистов «Орфей».

25 октября – 16.00

«От героев былых времён». Концерт клуба авторской песни «Пять углов».

26 октября – 15.00

«Ярмарка ремёсел». Концерт ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки».

28 октября – 19.00

Валерий Сёмин. Концерт.

29 октября – 19.00

«Мастер и Маргарита». Спектакль.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Открыта выставка

«Культ еды: край вкусных традиций». В экспозиции воссозданы интерьеры советской кухни, рыбного магазина и мурманской столовой, представлены мебель, посуда, бытовая техника, фотоматериалы и документы эпохи. Выставка раскрывает значимость питания в жизни северян и знакомит с традиционными рецептами.

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции и выставки:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

По 28 декабря

Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Художественные выставки:

по 12 октября – концептуальная выставка Юлии Шоховой, приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Центр современного искусства «СОПКИ.21А». (16+)

по 28 октября – выставка Любови Владыкиной «Стихия Севера». Холл, 2-й этаж. (12+)

По 12 октября

По заявке – «Космическая неделя» открытых дверей «Обзор Вселенной». Запись по телефону 45-48-35.

По заявке – интеллектуальная игра «Планетарная академия». Справки по телефонам: 45-48-35, 45-28-39.

9 октября

Тренинг «Основы работы на ПК».

Лекция «Операция «Немыслимое»: несостоявшийся блицкриг после Победы».

10 октября

Виниловый вечер «Как слушать музыку».

Вечер настольных игр «Историческая игротека».

Встреча с главным редактором журнала «Север» Еленой Пиетиляйнен. Платно.

Мастер-класс «Коллаж Времен».

10-12 октября

Дни периодических изданий «Пресс-подход: читаем газеты и журналы».

11 октября

«Черты родной земли, земли любимой...»: творческий вечер писателя Анастасии Герасенко.

Вечер нарративных игр в «Научке». Платно.

«Брелок из фетра «Грибная пора». Платно.

Мастер-класс «Северный водопад».

12 октября

Кино по воскресеньям. Фильмы «Ярославское слово» и «Русь заповедная» из цикла «Монастырские стены».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Заседание клуба «Переплет».

Занятие клуба «Покорители Рунета»: «Использование QR-кодов в повседневной жизни». Платно.

Прогулка «Мурманск. Литературные истории».

Вечер нарративных игр в «Научке».

14 октября

Лекция-занятие «Фигма для учёбы».

Тренинг «Основы работы на ПК».

15 октября

Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».

Лекция «Эпидемия нормальности».

16 октября

Тренинг «Основы работы на ПК».

Клуб «Книжный Мотиватор». Платно.

Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста».

17 октября

Вечер настольных игр «Историческая игротека».

17 октября

Открытие выставки «Корни» художницы Юлии Воробьёвой. Платно.

Историко-литературная прогулка «На перекрёстках памяти».

Детектив-шоу «Авторы на месте преступления».

18 октября

Занятие клуба разговорного английского языка.

Заседание клуба «Гиря и сельдерей»: Качество дыхания = Качество жизни!

Вечер нарративных игр в «Научке». Платно.

Мастер-класс «Двигающаяся открытка». Платно.

Мастер-класс «Свеча горела…».

19 октября

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Открытая лекция «Миры Хаяо Миядзаки».

Заседание клуба «Семейный архив».

Кино по воскресеньям. Фильм «Сокровища сарматов» в рамках проекта «Атлас культуры».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платно.

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».

21 октября

Лекция-занятие «Фигма для учёбы».

Тренинг «Основы работы на ПК». Платно.

22 октября

Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста».

Лекция «Финансовая грамотность от А до Я».

Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».

23 октября

Тренинг «Основы работы на ПК».

24 октября

Вечер настольных игр «Историческая игротека».

25 октября

Занятие клуба разговорного английского языка.

День новой книги.

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платно.

Мастер-класс «Лица кумиров».

26 октября

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Заседание клуба «Переплёт».

Занятие клуба «Покорители Рунета»: новое в госуслугах.

Кино по воскресеньям. Фильм «Армия, покорившая время» в рамках проекта «Атлас культуры». Платно.

Экскурсия по книгохранению «Книжные лабиринты «Научки».

26 октября

Мастер-класс «Городецкий петушок» из цикла «Живописная душа России». Платно.

Литературная прогулка «История Мурманска в 1000 шагов».

Экскурсия по выставке «Корни» художницы Юлии Воробьёвой.

28 октября

Лекция-занятие «Фигма для учёбы».

28 октября

Тренинг «Основы работы на ПК».

29 октября

Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».

Лекция «Война в Арктике: от Баренцева моря до Победы (1939–1944)».

30 октября

Арт-медиация по выставке «Корни».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта

Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

9 октября - 11.00

«Книжный переполох». Игровая программа. (5+). «СОПКИ.СЕМЬЯ» (1-й этаж).

9 октября - 12.00

«Народная мудрость гласит». Фольклорный час. (6+) . «СОПКИ.СЕМЬЯ» (1-й этаж).

9 октября - 14.00-17.00

«Читаем комиксы вслух». Акция. (12+). Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (комната комиксов, цоколь).

9 октября - 16.00

«Осенний лист». мастер-класс с элементами английского языка по изготовлению подставки под чашку. Мастерская «Handicraft». Платное – 200 руб. (6+). Центр краеведения и страноведения (2-й этаж).

9 октября - 16.00-17.00

«Счастливое время читать». Час читательских удовольствий. (12+). Зал художественной литературы (2-й этаж).

9 октября - 17.30

«Сказкины объятия. Как осень замуж выходила». Литературно-игровое занятие. Платное - 600 руб. (ребёнок 5-7 лет + родитель). Зал психологической поддержки читателей (1-й этаж).

9 октября - 17.30-18.30

«Я хочу вам рассказать». Литературный релакс. (6+). Отдел детского чтения (1-й этаж).

11 октября - 14.00

Проект «Про книги вслух!». Запиши аудиоаннотацию и получи возможность стать частью эфира «Большого Радио». (12+). Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (цоколь).

11 октября - 14.00

«Хобби-клуб для фантазёров». Творческое занятие. (6+). Отдел детского чтения (1-й этаж)

11 октября - 15.00

«Интерактивные игры». Игровой час. (5+). «СОПКИ.СЕМЬЯ» (1-й этаж).

11 октября - 15.00

«Стартум». Интерактивная встреча. Платное – 600 руб. Предварительная запись. (6+). Зал психологической поддержки читателей (1-й этаж).

11 октября - 15.00-16.00

«Дети Арктики». Показ мультипликационного фильма в рамках фестиваля «Северный характер». (6+). Медиатека (2-й этаж).

11 октября - 15.00-16.00

«Интеллект добра». Образовательный проект. (12+). Центр добровольческих инициатив «Наше дело» (цоколь).

11 октября - 16.00

«ПочтиВечер настолок». Играем в настольные игры. (12+). Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (цоколь).

12 октября - 13.00

«Необыкновенные приключения КиСко». Квест. Платное - 200 руб. Предварительная запись. (7+). Отдел детского чтения (1-й этаж).

12 октября - 14.00

«Я не социофоб». Творческие посиделки с Аленой Vestal Spirit. (12+). Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (цоколь).

12 октября - 14.00

«Кот-рыбак». Мастер-класс в технике декупаж. Платное – 200 руб. (6+). Центр краеведения и страноведения (2-й этаж).

12 октября - 15.00

«Необыкновенные приключения КиСко». Квест. Платное – 200 руб. Предварительная запись. (7+). Отдел детского чтения (1-й этаж).

12 октября - 15.00

«С книжкиным теплом под маминым крылом. Осенняя сказка». Литературно-игровое занятие. Платное – 600 руб. (ребёнок 4-5 лет + родитель). Зал психологической поддержки читателей (1-й этаж).

12 октября - 15.00-17.00

«Литературные странствия». Путешествие по книжным страницам. (16+). Зал художественной литературы (2-й этаж).

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца

Выставка творческих работ «Женских рук прекрасные творенья». (6+)

Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)