АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
23 октября - 19.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».
24 октября - 16.00
«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
25 октября - 19.00
Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
26 октября - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».
26 октября - 19.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
29 октября - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 октября - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
25 октября - 13.00
Пётр Васильев. «Умка». (4+)
25 октября - 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
26 октября - 13.00 и 15.30
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
26 октября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
29 октября - 11.00
Премьера. Светлана Озерская «Легенды полярной ночи». (8+)
31 октября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
25 октября - 14.00
«Любовь к трём апельсинам», музыкальная сказка - ансамбль «MozArt».
25 октября - 17.00
«Что мне жить помогает на этой земле...» - юбилейный концерт. Автор-исполнитель Юрий Хабаров, Санкт-Петербург. Музыкальная гостиная.
25 октября - 18.00
Джаз-квартет Армира Ли - традиционный джаз в современном стиле.
26 октября - 17.00
«Сонатный вечер» - Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).
1 ноября - 18.00
«Осенние мотивы» - ансамбль «Art Cinema». Арт-кафе.
1 ноября - 18.00
«Свет и тени» - Д. Онищенко (фортепиано), Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель).
2 ноября - 17.00
«Пьяццолла VS Морриконе» - ансамбль «ART CINEMA».
3 ноября - 14.00
«Про всё на свете». Самуилу Маршаку посвящается. (6+)
4 ноября - 17.00
«Открытые струны» - Ирина Волокославская (кантеле), Дмитрий Черевко (ренессансная гитара).
6 ноября - 19.00
«Любимые хиты и новые песни» - Ольга Кормухина и Алексей Белов. Мурманский филармонический оркестр.
7 ноября - 19.00
Спектакль «Династии» - Илзе Лиепа. Екатерина Рождественская. Александра Захарова.
8 ноября - 18.00
«Настроение – JAZZ» - Никита Болдырев (гитара), Москва и артисты филармонии.
29 ноября - 17.00
«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль «Рапсодия».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
25 октября - 19.00
Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)
26 октября - 12.00
«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)
26 октября - 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
25 октября – 16.00
«От героев былых времён». Концерт клуба авторской песни «Пять углов».
26 октября – 15.00
«Ярмарка ремёсел». Концерт ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки».
28 октября – 19.00
Валерий Сёмин. Концерт.
29 октября – 19.00
«Мастер и Маргарита». Спектакль.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
Открыта выставка
«Культ еды: край вкусных традиций». В экспозиции воссозданы интерьеры советской кухни, рыбного магазина и мурманской столовой, представлены мебель, посуда, бытовая техника, фотоматериалы и документы эпохи. Выставка раскрывает значимость питания в жизни северян и знакомит с традиционными рецептами.
По 20 декабря
В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.
Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.
Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
23 октября - по записи
Краеведческая игра «Заполярье военных лет», приуроченная ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. (10+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
25 октября - по записи
Краеведческая игра «Заполярье военных лет», приуроченная ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (10+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции и выставки:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
По 28 декабря
Лекторий «Десять историй о современном искусстве».
25 октября - 15.00
Мероприятие с творческой частью «Хочу как Ван Гог!». (12+)
26 октября - 13.00
Мастер-класс по работе с полимерной глиной «Северный олень». (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
По 28 декабря
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.
23 октября - по записи
Час истории, посвящённый разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье «Слава отстоявшим эту землю!». (12+)
25 октября - 16.00
Цикл лекций «Знакомьтесь, художник!». (12+)
26 октября - 16.00
Кинопоказ «Путешествие по истории: от средневековья к новым временам. (12+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 14 декабря
Художественная выставка «Из ремесла рождается искусство».
25 октября - 15.00
Мероприятие с мастер-классом в технике росписи по дереву ко Всемирному дню городов «Мир городов». (12+)
26 октября - 15.00
Мастер-класс по росписи пряников глазурью, посвящённый Дню пряников «Пряничных дел мастер». (12+)
29 октября - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «Письмо для героя».
посвященное годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Север помнит!». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Художественные выставки:
по 28 октября – выставка Любови Владыкиной «Стихия Севера». Холл, 2-й этаж. (12+)
23 октября - 12.00
Финансовый час «Боремся с финансовым мошенничеством». (16-)
23 октября - 12.00
Познавательная программа «Экопросвет». (12+)
25 октября - 12.00
Всероссийская научно-просветительская историко-краеведческая конференция «Феодоритовские чтения». (16+)
25 октября - 17.00
День информации «День новой книги». (16+)
26 октября - 15.00
Экскурсия в книгохранение «Книжные лабиринты «Научки». (12+)
26 октября - 16.00
Мастер-класс по росписи и созданию коллажа на виниловой пластинке «Лица кумиров». (16+)
29 октября - 12.00
Мастер-класс «Городецкий петушок» по мотивам городецкой росписи (из цикла «Живописная душа России»). (12+)
29 октября - 12.00
Литературные чтения «Колычевская осень». (12+)
30 октября
Арт-медиация по выставке «Корни». (12+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта
Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)
Книжная выставка «Литературные юбилеи 2025» (из фонда редких книг). (12+)
30 октября - 18.00
Арт-медиация по выставке «Корни». (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
27 октября - 16.00
Громкие чтения «Анна Снегина - энциклопедия русской революции».
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)
30 октября - 14.00
Экскурсионный день. (10+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца
Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)
23 октября - 12.30
Клуб Брайлистов «Шеститочие». (10+)
30 октября - 14.00
Обзор периодических изданий (пресс-кафе) «Страсти по октябрю». (10+)