АФИША
г. МУРМАНСК
Военно-патриотический проект «Неделя памяти «Белые журавли».
27 октября — квиз «Помнить, чтобы жить» на базе Военно-морского музея Северного флота.
28 октября — встреча с представителями Мурманского городского казачьего общества и обсуждение их деятельности.
29 октября — подведение итогов проекта и театральная постановка «Фото на память» от творческого коллектива областной научной библиотеки «Слуги Мельпомены».
Узнать подробности и пройти регистрацию можно на странице группы Молодёжного центра гражданских инициатив. (12+)
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Центр современного искусства «СОПКИ.21А».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
29 октября - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 октября - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
1 ноября - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
2 ноября - 11.00
Премьера. «Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
2 ноября - 18.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
3 ноября - 18.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
4 ноября - 18.00
«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта
7 ноября - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена.
Пушкинская карта.
8 ноября - 13.00
«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
8 ноября - 18.00
«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
9 ноября - 13.00
«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
9 ноября - 18.00
«...Будем жить как боги?». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
12 ноября - 19.00
«Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете». Авторский моноспектакль-концерт Алёны Биккуловой «Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете». Пушкинская карта.
13 ноября - 19.00
«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.
14 ноября - 19.00
«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
15 ноября - 11.00
«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Основная сцена. Пушкинская карта.
15 ноября - 18.00
«Папа. Адажио». Акция «На Севере – Театр». Флориан Зеллер, перевод с французского Ильи Именитова. Психоэксцентрика в двух действиях. Основная сцена.
16 ноября - 18.00
Премьера! «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
17 ноября - 19.00
Творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Александровичем Калягиным. Пушкинская карта.
19 ноября - 19.00
«Любовь и голуби». В. Гуркин, комедия в 2-х действиях.
20 ноября - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
21 ноября - 19.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена.
Пушкинская карта.
22 ноября - 11.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
22 ноября - 18.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
23 ноября - 18.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Акция «На Севере – Театр». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
26 ноября - 19.00
«Призрак оперы». Мюзикл в исполнении звёзд ведущих театров Санкт-Петербурга. Пушкинская карта.
27 ноября - 14.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. Пушкинская карта.
27 ноября - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
29 ноября - 12.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. Пушкинская карта.
29 ноября - 18.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
30 ноября - 18.00
«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
3 декабря - 19.00
«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Пушкинская карта.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
29 октября - 11.00
Премьера. Светлана Озерская «Легенды полярной ночи». (8+)
31 октября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
1 ноября - 11.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
2 ноября - 13.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
2 ноября - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
3 ноября - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
3 ноября - 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
4 ноября - 13.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
4 ноября - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
7 ноября - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)
8 ноября - 13.00
Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)
8 ноября - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
9 ноября - 13.00 и 15.00
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
9 ноября - 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
14 ноября - 19.00
#ОткрытаяСцена. Оперетта в 2-х действиях. «Цыганский барон». (12+)
15 ноября - 13.00 и 15.00
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)
15 ноября - 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)
16 ноября - 13.00
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
16 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
21 ноября - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
22 ноября - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
22 ноября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
23 ноября - 13.00
Пётр Васильев. «Умка». (6+)
23 ноября - 17.00
Николай Шуваловю «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
29 ноября - 13.00
Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
29 ноября - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
30 ноября - 13.00 и 15.00
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
30 ноября - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
1 ноября - 18.00
«Осенние мотивы» - ансамбль «Art Cinema». Арт-кафе.
1 ноября - 18.00
«Свет и тени» - Д. Онищенко (фортепиано), Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель).
2 ноября - 17.00
«Пьяццолла VS Морриконе» - ансамбль «ART CINEMA».
3 ноября - 14.00
«Про всё на свете». Самуилу Маршаку посвящается. (6+)
4 ноября - 17.00
«Открытые струны» - Ирина Волокославская (кантеле), Дмитрий Черевко (ренессансная гитара).
6 ноября - 19.00
«Любимые хиты и новые песни» - Ольга Кормухина и Алексей Белов. Мурманский филармонический оркестр.
7 ноября - 19.00
Спектакль «Династии» - Илзе Лиепа. Екатерина Рождественская. Александра Захарова.
8 ноября - 18.00
«Настроение – JAZZ» - Никита Болдырев (гитара), Москва и артисты филармонии.
29 ноября - 17.00
«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль «Рапсодия».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
1 ноября – 19.00
«Свои люди -сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)
2 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)
2 ноября – 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)
8 и 9 ноября – 19.00
Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)
15 ноября – 19.00
Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
16 ноября – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
16 ноября – 19.00
Премьера. «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)
22 ноября – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
23 ноября – 12.00
«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)
23 ноября – 19.00
«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
29 ноября – 19.00
«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
30 ноября – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
30 ноября – 19.00
Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
28 октября – 19.00
Валерий Сёмин. Концерт.
29 октября – 19.00
«Мастер и Маргарита». Спектакль.
2 ноября - 11.00
Конкурсные просмотры межрегионального фестиваля хореографического искусства «Полярный круг».
3 ноября - 15.00
Концерт исполнителей песен на саамском языке.
4 ноября - 14.00
Межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг».
6 ноября - 12.00
Моноспектакль «В списках не значился».
6 ноября - 15.00
Моноспектакль «В списках не значился».
7 ноября - 19.00
Праздничный концерт «Дворец зажигает огни».
8 ноября - 12.00 и 16.00
Владимир Куклачев Волшебные кошки (г. Мурманск).
11 ноября - 19.00
«Снежный вальс».
12 ноября - 19.00
Алексей Архиповский.
16 ноября - 15.00
Концерт «Пусть радостью наполнятся сердца».
23 ноября - 14.00
Праздник танца «Осенние ритмы».
24 ноября - 12.00
День гимназиста.
25 ноября - 19.00
«Музыка в темноте. Время женщин».
26 ноября - 19.00
«Заложники любви».
27 ноября - 19.00
Спектакль «Убегая от тебя».
29 ноября - 15.00
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
30 ноября - 15.00
Концерт «20 лет вместе».
2 декабря - 19.00
«Ночь её откровений».
3 декабря - 19.00
«Рок-острова».
5 декабря - 15.00
«Щелкунчик».
5 декабря - 19.00
«Лебединое озеро».
9 декабря - 19.00
Наташа Королёва. «The BEST».
13 декабря - 15.00
Юбилейный концерт ансамбля танца «Сполохи».
13 декабря - 16.00
Творческий вечер «Ты просто играй своё сердце...».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
Открыта выставка
«Культ еды: край вкусных традиций». В экспозиции воссозданы интерьеры советской кухни, рыбного магазина и мурманской столовой, представлены мебель, посуда, бытовая техника, фотоматериалы и документы эпохи. Выставка раскрывает значимость питания в жизни северян и знакомит с традиционными рецептами.
По 20 декабря
В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.
Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.
Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции и выставки:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
По 28 декабря
Лекторий «Десять историй о современном искусстве».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
По 28 декабря
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 14 декабря
Художественная выставка «Из ремесла рождается искусство».
29 октября - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «Письмо для героя».
посвященное годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Север помнит!». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Художественные выставки:
по 28 октября – выставка Любови Владыкиной «Стихия Севера». Холл, 2-й этаж. (12+)
29 октября - 12.00
Мастер-класс «Городецкий петушок» по мотивам городецкой росписи (из цикла «Живописная душа России»). (12+)
29 октября - 12.00
Литературные чтения «Колычевская осень». (12+)
30 октября
Арт-медиация по выставке «Корни». (12+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта
Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)
Книжная выставка «Литературные юбилеи 2025» (из фонда редких книг). (12+)
30 октября - 18.00
Арт-медиация по выставке «Корни». (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
27 октября - 16.00
Громкие чтения «Анна Снегина - энциклопедия русской революции».
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)
30 октября - 14.00
Экскурсионный день. (10+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца
Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)
30 октября - 14.00
Обзор периодических изданий (пресс-кафе) «Страсти по октябрю». (10+)