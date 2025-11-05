г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

7 ноября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена.

Пушкинская карта.

8 ноября - 13.00

«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.

8 ноября - 18.00

«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

9 ноября - 13.00

«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.

9 ноября - 18.00

«...Будем жить как боги?». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

12 ноября - 19.00

«Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете». Авторский моноспектакль-концерт Алёны Биккуловой «Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете». Пушкинская карта.

13 ноября - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

14 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

15 ноября - 11.00

«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Основная сцена. Пушкинская карта.

15 ноября - 18.00

«Папа. Адажио». Акция «На Севере – Театр». Флориан Зеллер, перевод с французского Ильи Именитова. Психоэксцентрика в двух действиях. Основная сцена.

16 ноября - 18.00

Премьера! «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

17 ноября - 19.00

Творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Александровичем Калягиным. Пушкинская карта.

19 ноября - 19.00

«Любовь и голуби». В. Гуркин, комедия в 2-х действиях.

20 ноября - 19.00

«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

21 ноября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена.

Пушкинская карта.

22 ноября - 11.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

22 ноября - 18.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

23 ноября - 18.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Акция «На Севере – Театр». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

26 ноября - 19.00

«Призрак оперы». Мюзикл в исполнении звёзд ведущих театров Санкт-Петербурга. Пушкинская карта.

27 ноября - 14.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. Пушкинская карта.

27 ноября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

29 ноября - 12.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. Пушкинская карта.

29 ноября - 18.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

30 ноября - 18.00

«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.

3 декабря - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Пушкинская карта.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

7 ноября - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

8 ноября - 13.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

8 ноября - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

9 ноября - 13.00 и 15.00

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

9 ноября - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

14 ноября - 19.00

#ОткрытаяСцена. Оперетта в 2-х действиях. «Цыганский барон». (12+)

15 ноября - 13.00 и 15.00

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)

15 ноября - 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

16 ноября - 13.00

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

16 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

21 ноября - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

22 ноября - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

22 ноября - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

23 ноября - 13.00

Пётр Васильев. «Умка». (6+)

23 ноября - 17.00

Николай Шуваловю «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

29 ноября - 13.00

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

29 ноября - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

30 ноября - 13.00 и 15.00

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

30 ноября - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

6 ноября - 19.00

«Любимые хиты и новые песни» - Ольга Кормухина и Алексей Белов. Мурманский филармонический оркестр.

7 ноября - 19.00

Спектакль «Династии» - Илзе Лиепа. Екатерина Рождественская. Александра Захарова.

8 ноября - 18.00

«Настроение – JAZZ» - Никита Болдырев (гитара), Москва и артисты филармонии.

29 ноября - 17.00

«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль «Рапсодия».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

8 и 9 ноября – 19.00

Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)

15 ноября – 19.00

Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

16 ноября – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

16 ноября – 19.00

Премьера. «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)

22 ноября – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

23 ноября – 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

23 ноября – 19.00

«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

29 ноября – 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

30 ноября – 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

30 ноября – 19.00

Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

6 ноября - 12.00

Моноспектакль «В списках не значился».

6 ноября - 15.00

Моноспектакль «В списках не значился».

7 ноября - 19.00

Праздничный концерт «Дворец зажигает огни».

8 ноября - 12.00 и 16.00

Владимир Куклачев Волшебные кошки (г. Мурманск).

11 ноября - 19.00

«Снежный вальс».

12 ноября - 19.00

Алексей Архиповский.

16 ноября - 15.00

Концерт «Пусть радостью наполнятся сердца».

23 ноября - 14.00

Праздник танца «Осенние ритмы».

24 ноября - 12.00

День гимназиста.

25 ноября - 19.00

«Музыка в темноте. Время женщин».

26 ноября - 19.00

«Заложники любви».

27 ноября - 19.00

Спектакль «Убегая от тебя».

29 ноября - 15.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

30 ноября - 15.00

Концерт «20 лет вместе».

2 декабря - 19.00

«Ночь её откровений».

3 декабря - 19.00

«Рок-острова».

5 декабря - 15.00

«Щелкунчик».

5 декабря - 19.00

«Лебединое озеро».

9 декабря - 19.00

Наташа Королёва. «The BEST».

13 декабря - 15.00

Юбилейный концерт ансамбля танца «Сполохи».

13 декабря - 16.00

Творческий вечер «Ты просто играй своё сердце...».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Открыта выставка

«Культ еды: край вкусных традиций». В экспозиции воссозданы интерьеры советской кухни, рыбного магазина и мурманской столовой, представлены мебель, посуда, бытовая техника, фотоматериалы и документы эпохи. Выставка раскрывает значимость питания в жизни северян и знакомит с традиционными рецептами.

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

По 28 декабря

Интерактивный зал «Умная гостиная». Проект предлагает посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея, в том числе и те, которые никогда не покидали запасников. Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.

По 28 декабря – 17.00

Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

7-9 ноября – 17.00

XVII Международный кинофестиваль «Северный характер».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 14 декабря

Художественная выставка «Из ремесла рождается искусство».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

5-7 ноября

Информационная акция «Вместе – мы сила!».

5 ноября

«Среди СВОих»: беседуем о важном в «Научке».

Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр». Платно.

6 ноября

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста».

7 ноября

Лекция популяризатора науки Дмитрия Эпштейна на тему «Космонавтика XXI века». Платно.

8 ноября

Мастер-класс «Горное озеро». Платно.

Мастер-класс по созданию открытки «Рисуем предметами».

Занятие клуба разговорного английского языка.

Лекция «Наука ради жизни: последние достижения медицины».

Вечер нарративных игр в «Научке».

9 ноября

Лекция «Создаём финансовую подушку безопасности».

Занятие клуба «Покорители Рунета»: «Возможности компьютерной графики».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Шахматный турнир.

Лекция «Во всех ты, душечка, нарядах хороша».

11 ноября

Лекция «Беседы о женском здоровье».

Лекция-занятие «Фигма для учёбы».

12 ноября

Арт-медиация по выставке «Корни».

Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».

13 ноября

Лекция «Кибербаза. Как защитить свое цифровое пространство». Платно.

Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста».

14 ноября

Познавательная программа «Стратегия здоровья: профилактика и управление диабетом». Платно.

15 ноября

Мастер-класс «Лица кумиров. Сальвадор Дали». Платно.

Мастер-класс по созданию магнита с изображением Луны.

Лекция «Искусство движения».

Вечер нарративных игр в «Научке».

16 ноября

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платно.

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».

18 ноября

Заседание клуба «Книжный Мотиватор».

Лекция-занятие «Фигма для учёбы».

19 ноября

Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».

21 ноября

Арт-квартирник «Детский портрет в мировой живописи». Платно.

Концерт ансамбля «Art Cinema Ensemble».

Лекция «Антимикробная резистентность». Платно.

22 ноября

Мастер-класс «Блокнот путешественника». Платно.

Мастер-класс «Пузырьки».

Занятие клуба разговорного английского языка.

Заседание клуба путешественников.

Вечер нарративных игр в «Научке».

Лекция «Военная интервенция Германии в Советскую Россию в 1918 году».

23 ноября

Занятие клуба «Покорители Рунета»: «Справочно-правовые базы данных библиотеки». Платно.

Экскурсия по книгохранению «Книжные лабиринты «Научки».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Заседание клуба «Семейный архив».

Лекция «Путь к идеальному весу».

25 ноября

Лекция-занятие «Фигма для учёбы».

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Акция «День возвращенной книги».

Познавательная программа из цикла о кинематографе и книгах «Узнать новое, вспомнить забытое».

26 ноября

Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».

27 ноября

Виниловый вечер «Как слушать музыку». Часть 2.

28 ноября

Лекция «Профилактика заболеваний ЖКТ».

Платно

29 ноября

Мастер-класс «Краски жизни». Платно.

Мастер-класс по созданию открытки «Любимой маме».

День новой книги.

Вечер нарративных игр в «Научке».

30 ноября

Заседание клуба «Гиря и сельдерей»: «Лето прошло — бодрость осталась!». Платно.

Мастер-класс «Полароидный снимок».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Романтика романса».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта

Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)

Книжная выставка «Литературные юбилеи 2025» (из фонда редких книг). (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

5 ноября - 14.00

«Знакомьтесь! Музей Есенина». Обзорная экскурсия. Зал художественной литературы (2-й этаж). (16+)

5 ноября - 14.00-17.00

Библиопродлёнка. Отдел детского чтения (1-й этаж). (6+)

5 ноября - 15.00

«Лесовичок Шиш». Мастер-класс. Платное. Центр краеведения и страноведения (2-й этаж). (6+)

5 ноября - 15.00-16.00

«Унесенные ветром. История жизни и любви». Разговор у книжной полки. Зал художественной литературы (2-й этаж). (16+)

5 ноября - 17.45

Лекция школы «За руку!» в рамках проекта «Школа здоровья». «СОПКИ.СЕМЬЯ» (1-й этаж). (18+)

6 ноября - 16.00

«Забавные тыковки». Мастер-класс с элементами английского языка. Предварительная запись. Платное. Музей краеведения и страноведения (2-й этаж). (6+)

6 ноября - 16.00

«Ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка до достижения им возраста 1,5 лет». Встреча со специалистом Центра социальной поддержки Мурманской области. «СОПКИ.СЕМЬЯ» (1- этаж). (18+)

6 ноября - 16.30-17.30

«Я хочу вам рассказать». Литературный релакс. Отдел детского чтения (1-й этаж). (6+)

6 ноября - 17.30

«Сказкины объятия». Литературные занятия для детей 5-7 лет. Платное. Ребёнок + родитель. Зал психологической поддержки читателей (1-й этаж).

8 ноября - 13.00-14.00

«Насекомые – ужасные или прекрасные?». Обзор интерактивных книг на английском языке и не только. «СОПКИ.СЕМЬЯ» (1-й этаж). (6+)

8 ноября - 14.00

«Хобби-клуб для фантазеров». Творческое занятие. Платное. Отдел детского чтения (1-й этаж). (6+)

8 ноября - 14.00-15.00

«Унесенные ветром. История жизни и любви». Разговор у книжной полки. Зал художественной литературы (2-й этаж). (16+)

8 ноября - 14.00-18.00

Проект «Про книги вслух». Стань голосом книжных рекомендаций! Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (цоколь). (12+)

8 ноября - 15.00

«Интерактивные игры». Игровой час. «СОПКИ.СЕМЬЯ» (1-й этаж). (6+)

8 ноября - 15.00-15.40

«СтартУм». Интерактивная встреча. Предварительная запись. Платное. Зал психологической поддержки (1-й этаж). (6+)

8 ноября - 15.00-16.00

«Закружилась в книгах осень». ПоЧИТАЙки. Музей детской рукописной книги (2-й этаж). (6+)

8 ноября - 16.00

«почтиВечер настолок». Играем в настольные игры. Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (цоколь). (12+)

8 ноября - 16.00-19.00

«Добрая открытка». Акция. Центр добровольческих инициатив «Наше дело» (цоколь). (8+)

9 ноября - 12.00

«С книжкиным теплом под маминым крылом». Литературное занятие для детей 4-5 лет. Платное. Ребёнок 4-5 лет + родитель. Зал психологической поддержки читателей. (1-й этаж).

9 ноября - 13.00

«Хобби-клуб для фантазеров». Творческое занятие. Платное. Отдел детского чтения (1-й этаж). (6+)

9 ноября - 14.00

«Лисичкины объятия». Мастер-класс в технике декупаж. Платное. Центр краеведения и страноведения (2-й этаж). (6+)

9 ноября - 14.00

«Большой самовар». Первая школа женского стендапа. «СОПКИ.СЕМЬЯ» (1-й этаж). (18+)

9 ноября - 14.00

«Я не социофоб». Творческие посиделки с Алёной Vestal Spirit. Молодёжный центр «БиблиоДвиж». Зал ЛитUp (цоколь). (12+)

9 ноября - 15.00-17.30

«Угадай гаджет». Игра-знакомство с экспонатами Музея информации. Медиатека (2-й этаж). (7+)

9 ноября - 16.00-19.00

«Добрая открытка». Акция. Центр добровольческих инициатив «Наше дело» (цоколь). (7+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца

Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)