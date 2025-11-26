г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

12-24 декабря

Марафон губернаторских новогодних ёлок в Мурманской области.

Юных северян ждут красочные представления в Ледовом дворце спорта Мурманска и выездные спектакли в разных городах региона.

Запланированы выездные губернаторские новогодние мероприятия для детей участников СВО. Мурманский областной театр кукол покажет спектакли в Печенге (13 декабря) и Заполярном (14 декабря), а областной драматический театр выступит в Алакуртти (12 декабря) и Кандалакше (13 декабря).

Завершится новогодний марафон спектаклями в Мурманском областном театре кукол, которые пройдут 22, 23 и 24 декабря.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 ноября - 19.00

«Призрак оперы». Мюзикл в исполнении звёзд ведущих театров Санкт-Петербурга. Пушкинская карта.

27 ноября - 14.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. Пушкинская карта.

27 ноября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

29 ноября - 12.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. Пушкинская карта.

29 ноября - 18.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

30 ноября - 18.00

«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.

3 декабря - 19.00

«История села Горюхина». История села Горюхина. А.С. Пушкин. Пушкинская карта.

4 декабря - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

5 декабря - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена.

Пушкинская карта.

6 декабря - 18.00

«Женитьба». Акция «На Севере – Театр». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. Пушкинская карта.

7 декабря - 11.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

7 декабря - 18.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

11 декабря - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

21, 23, 24 и 25 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

26 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

26 декабря - 19.00

Премьера! «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

27 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

27 и 28 декабря - 18.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

30 декабря - 19.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

31 декабря - 17.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

3 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

3 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

4 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

4 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

5 января – 11.00 и 14.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

6 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

6 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

29 ноября - 13.00

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

29 ноября - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

30 ноября - 13.00 и 15.00

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

30 ноября - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

5 декабря - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

6 декабря - 13.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

6 декабря - 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

7 декабря - 14.00

Благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу». (0+)

7 декабря - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

12 декабря - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

13 декабря - 13.00 и 15.30

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

14 декабря - 13.00

Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

14 декабря - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

С 19 декабря по 11 января 2026 года новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

19 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

20 декабря - 11.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

20 декабря - 18.30

Премьера. Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

21 декабря - 11.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

21 декабря - 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

25 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

25 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

26 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

26 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

27 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

27 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

28 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

28 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

29 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

29 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

30 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

2 января - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

2 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

4 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

7 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

8 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

8 января - 18.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

9 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

9 января - 18.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

10 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

10 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

11 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

11 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 ноября - 17.00

«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль «Рапсодия».

6 декабря - 18.00

Концертный зал. «Баллада о времени». Концерт солистов филармонии, посвящённый творчеству В. Высоцкого. (12+)

7 декабря - 14.00

Камерный зал. «Мой друг - Моцарт!». Фантазия на музыку Моцарта. Артисты филармонии. (6+)

7 декабря - 18.00

Концертный зал. «Джаз в ХХІ веке!». Анна Бутурлина (вокал) и джазовое трио. Москва. (12+)

7 декабря - 18.00

Арт-кафе. «Букет цветов». Вечер иронической поэзии и музыки в стиле джаз. Артисты филармонии. (12+)

13 декабря - 18.00

Камерный зал. «Flute & Flute». Екатерина Усатенко и Зоя Башко. (18+)

14 декабря - 12.00

Музыкальная гостиная. «Постучимся в Новый год». Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

14 декабря - 17.00

Концертный зал. «Дыхание вечности». Анна Шкуровская (арфа), Оганес Казарян (дудук), Марина Омельченко (орган). (12+)

14 декабря - 18.00

Арт-кафе. Ансамбль «ART CINEМА». (12+)

20 декабря - 18.00

Концертный зал. Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк, солисты: Сергей Горбатюк (труба), Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Олег Плоткин (тромбон). (12+)

21 декабря - 18.00

Концертный зал. «Рок-н-ролл без тормозов». Квартет Дениса Мажукова, Москва. (18+)

28 декабря

«Зимний праздник». Ансамбль «Струны, струны». (12+)

28 декабря - 17.00

Концертный зал. «Любимые песни из кинофильмов». Ансамбль «ART CINEMAА». (18+)

30 декабря – 14.00 и 16.00

Концертный зал. П.И. Чайковский. Музыкальная сказка «Щелкунчик». Ансамбль солистов филармонии. Художественный руководитель Евгений Попов. Сказку читает Екатерина Ефремова. (6+)

Филармония новогодняя

5 января

«Виртуозный орган: праздничный концерт». Тимур Халиуллин (орган), г.Москва. (12+)

5 января

«Январские посиделки». Автор и ведущая - Ирина Вокословская (кантеле). (6+)

5 января

«Волшебные ботинки». Тимур Халиуллин. (орган), г. Москва. (6+)

6 и 7 января

«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. (4+)

8 января

«Маленький принц». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. Артисты филармонии. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 ноября – 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

30 ноября – 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

30 ноября – 19.00

Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

6 декабря – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

7 декабря – 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

7 декабря – 19.00

Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)

13 декабря – 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

14 декабря – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

14 декабря – 19.00

Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

21 декабря – 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

21 декабря – 19.00

«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

25-30 декабря – 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Премьера. «У Лукоморья». По мотивам сказок А.С. Пушкина. Сказка катавасия с участием всех и вся. (0+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

26 ноября - 19.00

«Заложники любви».

27 ноября - 19.00

Спектакль «Убегая от тебя».

29 ноября - 15.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

30 ноября - 15.00

Концерт «20 лет вместе».

2 декабря - 19.00

«Ночь её откровений».

3 декабря - 19.00

«Рок-острова».

5 декабря - 15.00

«Щелкунчик».

5 декабря - 19.00

«Лебединое озеро».

9 декабря - 19.00

Наташа Королёва. «The BEST».

13 декабря - 15.00

Юбилейный концерт ансамбля танца «Сполохи».

13 декабря - 16.00

Творческий вечер «Ты просто играй своё сердце...».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Открыта выставка

«Культ еды: край вкусных традиций». В экспозиции воссозданы интерьеры советской кухни, рыбного магазина и мурманской столовой, представлены мебель, посуда, бытовая техника, фотоматериалы и документы эпохи. Выставка раскрывает значимость питания в жизни северян и знакомит с традиционными рецептами.

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

29 ноября - 11.00

Музейное занятие «Моя любимая мама». (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

По 28 декабря

Интерактивный зал «Умная гостиная». Проект предлагает посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея, в том числе и те, которые никогда не покидали запасников. Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.

По 28 декабря – 17.00

Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

29 ноября - 12.00

Мастер-класс ко Дню матери «Открытка для мамы». (6+)

30 ноября - 14.00

Мастер-класс «Мамино сердце». (6+)

До 30 ноября

Выставка 3D макетов утраченных скульптур г. Мурманска «Скульптурные истории». (0+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

29 ноября - 13.00

Мероприятие с творческой частью «Светлый образ мамы», посвящённое Дню матери. (6+)

30 ноября - 13.00

Тематическое мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве», посвященное Дню матери. (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 14 декабря

Художественная выставка «Из ремесла рождается искусство».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

26 ноября

Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».

27 ноября

Виниловый вечер «Как слушать музыку». Часть 2.

28 ноября

Лекция «Профилактика заболеваний ЖКТ».

Платно

29 ноября

Мастер-класс «Краски жизни». Платно.

Мастер-класс по созданию открытки «Любимой маме».

День новой книги.

Вечер нарративных игр в «Научке».

30 ноября

Заседание клуба «Гиря и сельдерей»: «Лето прошло — бодрость осталась!». Платно.

Мастер-класс «Полароидный снимок».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Романтика романса».

1 декабря

Тренинги «Основы работы на ПК».

2-10 декабря

Декада профилактики «Жизнь бесценна».

3 декабря

Патриотическая акция «Неделя героев». Платно.

6 декабря

Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Джутовая ель».

6 и 7 декабря

Фестиваль науки «КСТАТИ 80: на краю света».

11 декабря

Культурно-просветительская акция «Рублёвский диктант». Платно.

13 декабря

Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Гном Пом-Пон». Платно.

16-30 декабря

Новогоднее шоу «Космический переполох». Платно.

19 декабря

Мастер-класс «Ёлочка». Платно.

27 декабря

Мастер-класс «Рождественская ель».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

1-30 ноября

Межрегиональный конкурс фотокосплея «По канону». (12+)

30 ноября - 12.00

Фестиваль ко Дню матери. (3+)

30 ноября - 13.00

Творческая встреча с актрисой Екатериной Ефремовой. (5+)

30 ноября - 13.00

Встреча с матушкой Амелиной Софией Александровной. (12+)

30 ноября - 14.15

Концерт новой школы музыки «Music Family» «Мама – главная нота!». (5+)

30 ноября - 14.30

Встреча с художниками Юрием Шачневым и Марией Михайленко «Женские образы в искусстве». (12+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

27 ноября - 14.00

Обзор периодических изданий (пресс-кафе) «Позволь нам ноябрь.

увидеться снова». (10+)

29 ноября - 15.00

Встреча-вдохновение «Доброту дарить без сожаления». (10+)

29 ноября

Выставка фоторабот Евгении Ватанской «Притяжение красоты». (10+)

30 ноября - 11.30

Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». (10+)

Мурманский областной колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Телефон 47-80-42. https://mki-51.ru/)

27 ноября - 12.30

Концерт вокальной музыки. (10+)

29 ноября - 18.00

Концерт «Под покровом Бездонных небес». Четвертая программа проекта «Территория любви». (10+)

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)

27 ноября - 14.00, 15.00 и 16.00

Экскурсионный день. (6+)