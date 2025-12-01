г. МУРМАНСК

12-24 декабря

Марафон губернаторских новогодних ёлок в Мурманской области.

Юных северян ждут красочные представления в Ледовом дворце спорта Мурманска и выездные спектакли в разных городах региона.

Запланированы выездные губернаторские новогодние мероприятия для детей участников СВО. Мурманский областной театр кукол покажет спектакли в Печенге (13 декабря) и Заполярном (14 декабря), а областной драматический театр выступит в Алакуртти (12 декабря) и Кандалакше (13 декабря).

Завершится новогодний марафон спектаклями в Мурманском областном театре кукол, которые пройдут 22, 23 и 24 декабря.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

3 декабря - 19.00

«История села Горюхина». История села Горюхина. А.С. Пушкин. Пушкинская карта.

4 декабря - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

5 декабря - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена.

Пушкинская карта.

6 декабря - 18.00

«Женитьба». Акция «На Севере – Театр». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. Пушкинская карта.

7 декабря - 11.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

7 декабря - 18.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

11 декабря - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

21, 23, 24 и 25 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

26 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

26 декабря - 19.00

Премьера! «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

27 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

27 и 28 декабря - 18.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

30 декабря - 19.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

31 декабря - 17.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

3 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

3 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

4 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

4 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

5 января – 11.00 и 14.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

6 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

6 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

5 декабря - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

6 декабря - 13.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

6 декабря - 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

7 декабря - 14.00

Благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу». (0+)

7 декабря - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

12 декабря - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

13 декабря - 13.00 и 15.30

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

14 декабря - 13.00

Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

14 декабря - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

С 19 декабря по 11 января 2026 года новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

19 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

20 декабря - 11.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

20 декабря - 18.30

Премьера. Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

21 декабря - 11.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

21 декабря - 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

25 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

25 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

26 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

26 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

27 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

27 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

28 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

28 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

29 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

29 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

30 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

2 января - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

2 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

4 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

7 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

8 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

8 января - 18.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

9 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

9 января - 18.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

10 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

10 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

11 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

11 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

6 декабря - 18.00

Концертный зал. «Баллада о времени». Концерт солистов филармонии, посвящённый творчеству В. Высоцкого. (12+)

7 декабря - 14.00

Камерный зал. «Мой друг - Моцарт!». Фантазия на музыку Моцарта. Артисты филармонии. (6+)

7 декабря - 18.00

Концертный зал. «Джаз в ХХІ веке!». Анна Бутурлина (вокал) и джазовое трио. Москва. (12+)

7 декабря - 18.00

Арт-кафе. «Букет цветов». Вечер иронической поэзии и музыки в стиле джаз. Артисты филармонии. (12+)

13 декабря - 18.00

Камерный зал. «Flute & Flute». Екатерина Усатенко и Зоя Башко. (18+)

14 декабря - 12.00

Музыкальная гостиная. «Постучимся в Новый год». Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

14 декабря - 17.00

Концертный зал. «Дыхание вечности». Анна Шкуровская (арфа), Оганес Казарян (дудук), Марина Омельченко (орган). (12+)

14 декабря - 18.00

Арт-кафе. Ансамбль «ART CINEМА». (12+)

20 декабря - 18.00

Концертный зал. Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк, солисты: Сергей Горбатюк (труба), Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Олег Плоткин (тромбон). (12+)

21 декабря - 18.00

Концертный зал. «Рок-н-ролл без тормозов». Квартет Дениса Мажукова, Москва. (18+)

28 декабря

«Зимний праздник». Ансамбль «Струны, струны». (12+)

28 декабря - 17.00

Концертный зал. «Любимые песни из кинофильмов». Ансамбль «ART CINEMAА». (18+)

30 декабря – 14.00 и 16.00

Концертный зал. П.И. Чайковский. Музыкальная сказка «Щелкунчик». Ансамбль солистов филармонии. Художественный руководитель Евгений Попов. Сказку читает Екатерина Ефремова. (6+)

Филармония новогодняя

5 января

«Виртуозный орган: праздничный концерт». Тимур Халиуллин (орган), г.Москва. (12+)

5 января

«Январские посиделки». Автор и ведущая - Ирина Вокословская (кантеле). (6+)

5 января

«Волшебные ботинки». Тимур Халиуллин. (орган), г. Москва. (6+)

6 и 7 января

«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. (4+)

8 января

«Маленький принц». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. Артисты филармонии. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6 декабря – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

7 декабря – 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

7 декабря – 19.00

Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)

13 декабря – 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

14 декабря – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

14 декабря – 19.00

Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

21 декабря – 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

21 декабря – 19.00

«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

25-30 декабря – 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Премьера. «У Лукоморья». По мотивам сказок А.С. Пушкина. Сказка катавасия с участием всех и вся. (0+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 декабря - 19.00

«Ночь её откровений».

3 декабря - 19.00

«Рок-острова».

5 декабря - 15.00

«Щелкунчик».

5 декабря - 19.00

«Лебединое озеро».

9 декабря - 19.00

Наташа Королёва. «The BEST».

13 декабря - 15.00

Юбилейный концерт ансамбля танца «Сполохи».

13 декабря - 16.00

Творческий вечер «Ты просто играй своё сердце...».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Открыта выставка

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

По 28 декабря

Интерактивный зал «Умная гостиная». Проект предлагает посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея, в том числе и те, которые никогда не покидали запасников. Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.

5 декабря - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Лоскутный мир Надежды Маркиной».

Надежда Игнатьевна Маркина – член Союза художников Российской Федерации. Владеет многими техниками декоративно-прикладного искусства. Является мастером лоскутного шитья и марийской вышивки. Работы автора отличаются тонким, виртуозным исполнением, сложной композицией и яркими, радостными красками.

Надежда Игнатьевна много лет работает педагогом дополнительного образования в Первомайском доме детского творчества города Мурманска.

В экспозиции будут представлены лучшие произведения мастера, созданные за последние несколько лет.

Выставку можно будет посетить до 11 января 2026 года. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

6 декабря

Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». Карл Росси.

«Энергия цвета и формы». Мастер-класс.

«Зимние забавы». Мастер-класс.

6-28 декабря

Новогодние мастер-классы в «Культурно-выставочном центре Русского музея». Мастер-класс.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 14 декабря

Художественная выставка «Из ремесла рождается искусство».

3 декабря

«Добру откроются сердца».

6 декабря

«Ремесло для души».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

1 декабря

Тренинги «Основы работы на ПК».

2-10 декабря

Декада профилактики «Жизнь бесценна».

3 декабря

Патриотическая акция «Неделя героев». Платно.

6 декабря

Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Джутовая ель».

6 и 7 декабря

Фестиваль науки «КСТАТИ 80: на краю света».

11 декабря

Культурно-просветительская акция «Рублёвский диктант». Платно.

13 декабря

Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Гном Пом-Пон». Платно.

16-30 декабря

Новогоднее шоу «Космический переполох». Платно.

19 декабря

Мастер-класс «Ёлочка». Платно.

27 декабря

Мастер-класс «Рождественская ель».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

1 декабря

Акция «Добрый новогодний подарок». Подарите новогоднее чудо ребёнку- присоединяйтесь к ежегодной акции «Добрый новогодний подарок».

Мастерская Мэри Поппинс. Центр чтения «Читай и познавай» приглашает дошкольников и младших школьников на творческие мастер-классы.

6 и 20 декабря – 12.00

Малышник «Жили-были…». Приглашают самых маленьких читателей и их родителей в гости к сказке.

6 декабря

Мастерская Деда Мороза. Каждую субботу и воскресенье Отдел детского чтения приглашает всех, кто любит создавать своими руками новогоднее волшебство, в познавательно-творческую студию «Мастерская Деда Мороза».

7 декабря – 14.00

Книжный клуб «Что хотел сказать автор?». В зале педагогического общения состоится новая встреча книжного клуба, где участники погрузятся в жаркую и тревожную атмосферу самого обсуждаемого мистического романа последнего времени.

7 декабря

Библиотека отмечает День волонтёра.

11 и 25 декабря – 17.30

«Сказкины объятия»: литературно-творческое занятие. Приглашаются дети 5-7 лет на литературно-творческие занятия в группу «Сказкины объятия».

14 и 28 декабря – 12.00

«С книжкиным теплом под маминым крылом». Приглашаются дети 4-5 лет и их родителей на литературно-творческое занятие в группу «С книжкиным теплом под маминым крылом».

21 декабря – 14.00

В молодёжном центре «БиблиоДвиж» состоится мастер-класс по окрашиванию книжных срезов. Мастер-класс «Цветные срезы».