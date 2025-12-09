АФИША
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Новогодние мероприятия в городе-герое
12 - 14 декабря
В Ледовом дворце спорта состоятся губернаторские ёлки с интерактивным спектаклем «Тайна часов вечности» в стиле стимпанк для юных мурманчан от 7 до 14 лет, отличившихся в общественной, культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности, а также из многодетных семей, и детей участников СВО.
С 17 декабря
Стартует цикл ёлок главы города Мурманска. В этом году артисты Детской театральной школы подготовили новогоднюю постановку «Путешествие «Голубой стрелы» для ребят старше 6 лет и кукольный спектакль «Чудесное спасение Корзинкина» для самых маленьких.
15 - 31 декабря
На 16 точках по всему городу будет организована ярмарочная выездная торговля «Ёлочные базары».
19 - 21 декабря
26 – 31 декабря
1 -11 января 2026 года
Ярмарка «На Севере - тепло!» на улице Воровского. По сложившейся традиции гостей ждут блюда арктической кухни, а также новинка 2025 года –ледяной бар. Время работы ярмарки: с 19 до 21 декабря, с 26 по 30 декабря и с 1 по 11 января - с 12.00 до 20.00, 31 декабря – с 12.00 до 18.00.
На радость юным мурманчанам у главной мурманской ёлки разместится ледовый дом Деда Мороза и праздничная карусель.
1 января 2026 года – 1.00-3.00
В новогоднюю ночь на площади перед ГДЦ «Меридиан» мурманчан ждёт интерактивная программа с «Новогодней дискотекой» и поздравлением Деда Мороза и Снегурочки.
2 января – 13.00
На площади перед Центром современной культуры и творчества (ул. Зои Космодемьянской, 2а) состоится развлекательная программа «Настоящий волшебник Изумрудного города» с театрализованным представлением, выступлениями творческих коллективов и участием главных виновников праздника.
4 января – 16.00
В здании Центра современной культуры и творчества (ул. Зои Космодемьянской, 2а) мурманчан ждёт новогоднее караоке «Мороз зажигает!».
5 января – 15.00
В Центре современной культуры и творчества в районе Абрам-Мыс (ул. Лесная, 39) пройдёт развлекательная программа с элементами мастер-класса «Волшебство перед Рождеством».
5 января – 14.00
Дворец культуры «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1) приглашает северян на театрализованное представление «Вечорка».
5 января – 15.00
На площади перед ГДЦ «Меридиан» состоятся святочные гуляния ряженых народного театра «Окрутники Мурманска».
6 января – 14.00
В здании Центра современной культуры и творчества (ул. Зои Космодемьянской, 2а) состоится интерактивный кукольный спектакль «Рождественское чудо».
7 января – 14.00
На лодочной станции Семёновского озера жителей и гостей города ждёт праздничное гуляние «Свет Христова Рождества». В программе: традиционные народные представления и концертные номера творческих коллективов Мурманска, ярмарка сувениров ручной работы, игры и конкурсы для детей.
9 января – 9.00
В город-герой прибудет поезд Деда Мороза.
11 января
Акция «Первый рассвет» соберёт мурманчан на самой высокой точке города – сопке «Солнечная горка», чтобы разделить радость окончания полярной ночи.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
11 декабря - 19.00
«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.
21, 23, 24 и 25 декабря – 11.00 и 14.00
«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.
26 декабря – 11.00 и 14.00
«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.
26 декабря - 19.00
Премьера! «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
27 декабря – 11.00 и 14.00
«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.
27 и 28 декабря - 18.00
Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
30 декабря - 19.00
Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
31 декабря - 17.00
Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
3 января - 11.00
«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.
3 января - 18.00
«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
4 января - 11.00
«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.
4 января - 18.00
«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
5 января – 11.00 и 14.00
«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.
6 января - 11.00
«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.
6 января - 18.00
«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
12 декабря - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
13 декабря - 13.00 и 15.30
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
14 декабря - 13.00
Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
14 декабря - 17.00
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
С 19 декабря по 11 января 2026 года новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
19 декабря - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
20 декабря - 11.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
20 декабря - 18.30
Премьера. Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
21 декабря - 11.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
21 декабря - 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
25 декабря - 11.00 и 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
25 декабря - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
26 декабря - 11.00 и 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
26 декабря - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
27 декабря - 11.00 и 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
27 декабря - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
28 декабря - 11.00 и 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
28 декабря - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
29 декабря - 11.00 и 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
29 декабря - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
30 декабря - 11.00 и 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
2 января - 11.00 и 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
2 января - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
4 января - 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
7 января - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
8 января - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
8 января - 18.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
9 января - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
9 января - 18.00
Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
10 января - 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
10 января - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
11 января - 14.00
Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)
11 января - 16.30 и 18.30
Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
Мурманская областная филармония
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
13 декабря - 18.00
Камерный зал. «Flute & Flute». Екатерина Усатенко и Зоя Башко. (18+)
14 декабря - 12.00
Музыкальная гостиная. «Постучимся в Новый год». Ирина Волокославская (кантеле). (6+)
14 декабря - 17.00
Концертный зал. «Дыхание вечности». Анна Шкуровская (арфа), Оганес Казарян (дудук), Марина Омельченко (орган). (12+)
14 декабря - 18.00
Арт-кафе. Ансамбль «ART CINEМА». (12+)
20 декабря - 18.00
Концертный зал. Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк, солисты: Сергей Горбатюк (труба), Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Олег Плоткин (тромбон). (12+)
21 декабря - 18.00
Концертный зал. «Рок-н-ролл без тормозов». Квартет Дениса Мажукова, Москва. (18+)
28 декабря
«Зимний праздник». Ансамбль «Струны, струны». (12+)
28 декабря - 17.00
Концертный зал. «Любимые песни из кинофильмов». Ансамбль «ART CINEMAА». (18+)
30 декабря – 14.00 и 16.00
Концертный зал. П.И. Чайковский. Музыкальная сказка «Щелкунчик». Ансамбль солистов филармонии. Художественный руководитель Евгений Попов. Сказку читает Екатерина Ефремова. (6+)
Филармония новогодняя
5 января
«Виртуозный орган: праздничный концерт». Тимур Халиуллин (орган), г.Москва. (12+)
5 января
«Январские посиделки». Автор и ведущая - Ирина Вокословская (кантеле). (6+)
5 января
«Волшебные ботинки». Тимур Халиуллин. (орган), г. Москва. (6+)
6 и 7 января
«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. (4+)
8 января
«Маленький принц». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. Артисты филармонии. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
13 декабря – 19.00
«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
14 декабря – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
14 декабря – 19.00
Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
21 декабря – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
21 декабря – 19.00
«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)
25-30 декабря – 12.00 и 15.00
Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Премьера. «У Лукоморья». По мотивам сказок А.С. Пушкина. Сказка катавасия с участием всех и вся. (0+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
9 декабря - 19.00
Наташа Королёва. «The BEST».
13 декабря - 15.00
Юбилейный концерт ансамбля танца «Сполохи».
13 декабря - 16.00
Творческий вечер «Ты просто играй своё сердце...».
20 и 21 декабря - 11.00 и 15.00
Музыкальная сказка «Защитники Нового года».
25-27 декабря - 11.00
Музыкальная сказка «Защитники Нового года».
28 декабря - 15.00
Музыкальная сказка «Защитники Нового года».
29 декабря - 11.00
Музыкальная сказка «Защитники Нового года».
3 января 2026 года - 11.00
Музыкальная сказка «Защитники Нового года».
4 января - 11.00 и 15.00
Музыкальная сказка «Защитники Нового года».
6 и 7 января - 19.00
«Щелкунчик»
8 января – 15.00 и 19.00
Мюзикл «Карнавальная ночь» Егора Дружинина.
10 января - 14.00
«Маугли». Сказка с анимацией.
10 января - 16.00
Концерт «Бард-маскарад».
10 января - 17.00
«Малыш и Карлсон». Сказка с анимацией.
11 января - 15.00
Концерт «Накануне Рождества».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
Продолжают работу выставки:
по 23 декабря выставка «Полярная стрела».
Выставка, посвящённая героям Специальной военной операции.
«Элизиум науки: 95 лет Кольскому научному центру.
РАН».
9 декабря- 16.00
Тематическая экскурсия «Герои Мурмана от Первой мировой до Великой Отечественной войны». (16+)
16 декабря – 17.00
Открытие выставки «Здесь начинается Россия: к 180-летию Русского географического общества» (18+)
20 декабря
Открытие выставки «Край озёр, сопок и легенд». (12+)
Открытие выставки «Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (6+)
27 декабря – 9 января 2026 года – 14.00
Программа «Новогодний кавардак». (6+)
27 декабря – 13.00-14.00
Аквагрим «Новогоднее настроение». (0+)
28 декабря – 13.00
Мастер-класс «Ёлочная игрушка лошадка». (6+)
28 декабря – 19.00
Мастер-класс «Рождественский венок». (12+)
30 декабря – 13.00
Мастер-класс «Новогодняя игрушка». (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянная экспозиция:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
По 28 декабря
Интерактивный зал «Умная гостиная». Проект предлагает посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея, в том числе и те, которые никогда не покидали запасников. Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.
До 11 января 2026 года
Выставка «Лоскутный мир Надежды Маркиной».
Надежда Игнатьевна Маркина – член Союза художников Российской Федерации. Владеет многими техниками декоративно-прикладного искусства. Является мастером лоскутного шитья и марийской вышивки. Работы автора отличаются тонким, виртуозным исполнением, сложной композицией и яркими, радостными красками.
Надежда Игнатьевна много лет работает педагогом дополнительного образования в Первомайском доме детского творчества города Мурманска.
В экспозиции представлены лучшие произведения мастера, созданные за последние несколько лет. (6+)
11-20 декабря
«Рассказы об отечественном искусстве. Встреча с директором Мурманского областного художественного музея О.А. Евтюковой на постоянной экспозиции».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
По 28 декабря
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.
По 28 декабря
Новогодние мастер-классы в «Культурно-выставочном центре Русского музея». Мастер-класс.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 14 декабря
Художественная выставка «Из ремесла рождается искусство».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
По 10 декабря
Декада профилактики «Жизнь бесценна».
11 декабря
Культурно-просветительская акция «Рублёвский диктант». Платно.
13 декабря
Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Гном Пом-Пон». Платно.
16-30 декабря
Новогоднее шоу «Космический переполох». Платно.
19 декабря
Мастер-класс «Ёлочка». Платно.
27 декабря
Мастер-класс «Рождественская ель».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
11 и 25 декабря – 17.30
«Сказкины объятия»: литературно-творческое занятие. Приглашаются дети 5-7 лет на литературно-творческие занятия в группу «Сказкины объятия».
14 и 28 декабря – 12.00
«С книжкиным теплом под маминым крылом». Приглашаются дети 4-5 лет и их родителей на литературно-творческое занятие в группу «С книжкиным теплом под маминым крылом».
20 декабря – 12.00
Малышник «Жили-были…». Приглашают самых маленьких читателей и их родителей в гости к сказке.
21 декабря – 14.00
В молодёжном центре «БиблиоДвиж» состоится мастер-класс по окрашиванию книжных срезов. Мастер-класс «Цветные срезы».