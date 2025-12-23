г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Новогодние мероприятия в городе-герое

Цикл ёлок главы города Мурманска. В этом году артисты Детской театральной школы подготовили новогоднюю постановку «Путешествие «Голубой стрелы» для ребят старше 6 лет и кукольный спектакль «Чудесное спасение Корзинкина» для самых маленьких.

На 16 точках по всему городу будет организована ярмарочная выездная торговля «Ёлочные базары».

26 – 31 декабря и 1 - 11 января 2026 года

Ярмарка «На Севере - тепло!» на улице Воровского. По сложившейся традиции гостей ждут блюда арктической кухни, а также новинка 2025 года –ледяной бар. Время работы ярмарки: с 26 по 30 декабря и с 1 по 11 января - с 12.00 до 20.00, 31 декабря – с 12.00 до 18.00.

На радость юным мурманчанам у главной мурманской ёлки разместится ледовый дом Деда Мороза и праздничная карусель.

1 января 2026 года – 1.00-3.00

В новогоднюю ночь на площади перед ГДЦ «Меридиан» мурманчан ждёт интерактивная программа с «Новогодней дискотекой» и поздравлением Деда Мороза и Снегурочки.

2 января – 13.00

На площади перед Центром современной культуры и творчества (ул. Зои Космодемьянской, 2а) состоится развлекательная программа «Настоящий волшебник Изумрудного города» с театрализованным представлением, выступлениями творческих коллективов и участием главных виновников праздника.

4 января – 16.00

В здании Центра современной культуры и творчества (ул. Зои Космодемьянской, 2а) мурманчан ждёт новогоднее караоке «Мороз зажигает!».

5 января – 15.00

В Центре современной культуры и творчества в районе Абрам-Мыс (ул. Лесная, 39) пройдёт развлекательная программа с элементами мастер-класса «Волшебство перед Рождеством».

5 января – 14.00

Дворец культуры «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1) приглашает северян на театрализованное представление «Вечорка».

5 января – 15.00

На площади перед ГДЦ «Меридиан» состоятся святочные гуляния ряженых народного театра «Окрутники Мурманска».

6 января – 14.00

В здании Центра современной культуры и творчества (ул. Зои Космодемьянской, 2а) состоится интерактивный кукольный спектакль «Рождественское чудо».

7 января – 14.00

На лодочной станции Семёновского озера жителей и гостей города ждёт праздничное гуляние «Свет Христова Рождества». В программе: традиционные народные представления и концертные номера творческих коллективов Мурманска, ярмарка сувениров ручной работы, игры и конкурсы для детей.

9 января – 9.00

В город-герой прибудет поезд Деда Мороза.

11 января

Акция «Первый рассвет» соберёт мурманчан на самой высокой точке города – сопке «Солнечная горка», чтобы разделить радость окончания полярной ночи.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

23, 24 и 25 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

26 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

26 декабря - 19.00

Премьера! «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

27 декабря – 11.00 и 14.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

27 и 28 декабря - 18.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

30 декабря - 19.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

31 декабря - 17.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

3 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

3 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

4 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

4 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

5 января – 11.00 и 14.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

6 января - 11.00

«Три желания Морозко». И. Цунский, Музыкальная сказка. Спектакль с новогодней интермедией. Основная сцена. Пушкинская карта.

6 января - 18.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

По 11 января 2026 года новогодние представления с участием Деда Мороза и

25 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

25 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

26 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

26 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

27 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

27 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

28 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

28 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

29 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

29 декабря - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

30 декабря - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

2 января - 11.00 и 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

2 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

4 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

7 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

8 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

8 января - 18.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

9 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

9 января - 18.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

10 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

10 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

11 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

11 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 декабря

«Зимний праздник». Ансамбль «Струны, струны». (12+)

28 декабря - 17.00

Концертный зал. «Любимые песни из кинофильмов». Ансамбль «ART CINEMAА». (18+)

30 декабря – 14.00 и 16.00

Концертный зал. П.И. Чайковский. Музыкальная сказка «Щелкунчик». Ансамбль солистов филармонии. Художественный руководитель Евгений Попов. Сказку читает Екатерина Ефремова. (6+)

Филармония новогодняя

5 января

«Виртуозный орган: праздничный концерт». Тимур Халиуллин (орган), г. Москва. (12+)

5 января

«Январские посиделки». Автор и ведущая - Ирина Вокословская (кантеле). (6+)

5 января

«Волшебные ботинки». Тимур Халиуллин. (орган), г. Москва. (6+)

6 и 7 января

«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. (4+)

8 января

«Маленький принц». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. Артисты филармонии. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Премьера. «У Лукоморья». По мотивам сказок А.С. Пушкина. Сказка катавасия с участием всех и вся. (0+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

25-27 декабря - 11.00

Музыкальная сказка «Защитники Нового года».

28 декабря - 15.00

Музыкальная сказка «Защитники Нового года».

29 декабря - 11.00

Музыкальная сказка «Защитники Нового года».

3 января 2026 года - 11.00

Музыкальная сказка «Защитники Нового года».

4 января - 11.00 и 15.00

Музыкальная сказка «Защитники Нового года».

6 и 7 января - 19.00

«Щелкунчик»

8 января – 15.00 и 19.00

Мюзикл «Карнавальная ночь» Егора Дружинина.

10 января - 14.00

«Маугли». Сказка с анимацией.

10 января - 16.00

Концерт «Бард-маскарад».

10 января - 17.00

«Малыш и Карлсон». Сказка с анимацией.

11 января - 15.00

Концерт «Накануне Рождества».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Продолжают работу выставки:

Выставка, посвящённая героям Специальной военной операции.

«Элизиум науки: 95 лет Кольскому научному центру.

РАН».

«Здесь начинается Россия: к 180-летию Русского географического общества» (18+)

«Край озёр, сопок и легенд». (12+)

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (6+)

27 декабря – 9 января 2026 года – 14.00

Программа «Новогодний кавардак». (6+)

27 декабря – 13.00-14.00

Аквагрим «Новогоднее настроение». (0+)

28 декабря – 13.00

Мастер-класс «Ёлочная игрушка лошадка». (6+)

28 декабря – 19.00

Мастер-класс «Рождественский венок». (12+)

30 декабря – 13.00

Мастер-класс «Новогодняя игрушка». (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

По 28 декабря

Интерактивный зал «Умная гостиная». Проект предлагает посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея, в том числе и те, которые никогда не покидали запасников. Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.

До 11 января 2026 года

Выставка «Лоскутный мир Надежды Маркиной».

Надежда Игнатьевна Маркина – член Союза художников Российской Федерации. Владеет многими техниками декоративно-прикладного искусства. Является мастером лоскутного шитья и марийской вышивки. Работы автора отличаются тонким, виртуозным исполнением, сложной композицией и яркими, радостными красками.

Надежда Игнатьевна много лет работает педагогом дополнительного образования в Первомайском доме детского творчества города Мурманска.

В экспозиции представлены лучшие произведения мастера, созданные за последние несколько лет. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

По 28 декабря

Новогодние мастер-классы в «Культурно-выставочном центре Русского музея». Мастер-класс.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

23-30 декабря

Новогоднее шоу «Космический переполох». Платно.

27 декабря

Мастер-класс «Рождественская ель».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

25 декабря – 17.30

«Сказкины объятия»: литературно-творческое занятие. Приглашаются дети 5-7 лет на литературно-творческие занятия в группу «Сказкины объятия».

28 декабря – 12.00

«С книжкиным теплом под маминым крылом». Приглашаются дети 4-5 лет и их родителей на литературно-творческое занятие в группу «С книжкиным теплом под маминым крылом».