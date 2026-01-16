г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

18 января – 18.00

«Двойник». Инсценировка Юлии Булавиной (по повести Ф.М. Достоевского). Драма в двух действиях. (18+)

25 января – 18.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов. Мистическая драма в двух действиях. (16+)

30 января -19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян. Лирическая комедия в двух действиях. (16+)

31 января – 11.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович (по сказкам Сергея Козлова). Сказка в одном действии. Спектакль малой сцены. (0+)

Гастроли в рамках ІІ фестиваля театра в Хибинах «Талант»

28 января – 19.00

«Механика любви». По стихотворениям любимых поэтов (Р. Рождественского, С. Есенина, И. Северянина, Б. Пастернака. М. Цветаевой, Л. Филатова и др.). Музыкально-поэтический спектакль в одном действии. В ролях Ольга Красько, Максим Колосов. (12+)

29 января – 19.00

«Гранатовый уксус». По мотивам рассказа Наринэ Абгарян «Зулали». Сюрреализм в одном действии. В главной роли заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. (18+)

31 января – 19.00

«Падаю вверх». Творческий вечер-концерт заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

16 января - 19.00

#ОткрытаяСцена. Новая школа музыки «Music Family». «Бременские МузыПанки в Стране чудес». (6+)

17 января - 13.00

Пётр Васильев. «Умка». (6+)

17 января - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

18 января - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

18 января - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

23 января - 19.00

#ОткрытаяСцена. Новая школа музыки «Music Family». «Бременские МузыПанки в Стране чудес». (6+)

24 января - 13.00

Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

24 января - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

25 января - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

25 января - 15.00 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

27 января - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. «Алиса в Стране Чудес». (12+)

30 января - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрроллаю «Алиса в Стране Чудес». (12+)

31 января - 13.00

Пётр Васильевю «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

31 января - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

1 февраля - 13.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

1 февраля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

6 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

7 февраля - 13.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

7 февраля - 15.00 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

8 февраля - 13.00

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

8 февраля - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

13 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт Александра Анисимова «70 оттенков блюза». (12+)

14 февраля - 13.00 и 15.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)

14 февраля - 15.00 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

15 февраля - 13.00

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

15 февраля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

22 февраля - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

22 февраля - 15.00 и 17.00

По мотивам американской народной сказки «Пряничный человечек». (2+)

23 февраля - 13.00

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)

23 февраля - 15.00 и 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)

27 февраля - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

28 февраля - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

28 февраля - 15.00 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Филармония новогодняя

17 января - 18.00

Музыкальная гостиная. Музыкальный-литературный салон «Комильфо». «У камина». Ансамбль «Серенада». (12+)

24 января - 18.00

Концертный зал. «Каскад любимых мелодий. музыка кино, оперетта, мюзикл, эстрада» с участием ведущих солистов театра «Московская оперетта». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. (12+)

28 января - 19.00

Камерный зал. Концерт, посвящённый 270-летию со дня рождения В.А. Моцарта. Ансамбль «MozArt». (12+)

31 января - 18.00

Концертный зал. Хору «Амадеус» - 55 лет! Юбилейный концерт.

12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 января – 19.00

К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)

18 января – 12.00

А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). «Приключения Буратино». Театральная сказка. (6+)

18 января – 19.00

А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

25 января – 12.00

С. Аксаков. «Аленький цветочек». Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

25 января – 19.00

П. Федоров. Премьера. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)

31 января – 19.00

А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

17 января - 15.00

Областной фестиваль «Праздник дружбы».

18 января - 15.00

Концерт «Рождественские встречи».

21 января - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

22 января - 19.00

«Идеальный свидетель».

24 января - 16.00

Концерт «Сполохи» в кругу друзей».

24 января - 17.00

Поэтический вечер «Грани Человека».

27 января - 19.00

Комедия «Любовь и голуби».

1 февраля - 15.00

Концерт «Белым снегом…».

3 февраля - 19.00

Горшенев.

5 февраля - 19.00

«Варшавская мелодия».

8 февраля - 10.00

Фестиваль танца «Северный Кураж» (Детское отделение).

8 февраля - 14.00

Фестиваль танца «Северный Кураж» (Взрослое отделение).

12 февраля - 19.00

Спектакль «Вне подозрения».

16 февраля - 19.00

«Осенний роман».

24 февраля - 19.00

«Белый орёл».

17 марта - 19.00

Олег Митяев.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Продолжают работу выставки:

Выставка, посвящённая героям Специальной военной операции.

«Элизиум науки: 95 лет Кольскому научному центру.

РАН».

«Здесь начинается Россия: к 180-летию Русского географического общества» (18+)

«Край озёр, сопок и легенд». (12+)

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (6+)

17 января – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея. (12+)

11.15 - «Тундра».

11.30 - «Оленный народ».

11.45 - «Великая Отечественная война в Заполярье».

24 января – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея по залам. «12+)

11.15 - «Здесь начинается Россия».

11.30 – Геология.

11.45 - «Сила в людях».

25 января - 13.00-16.00

Интерактивная площадка «День студента». (16+)

30 января – 16.00

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

17 января – 17.00

Лекторий «Десять историй о современном искусстве» в главном здании музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

17 января - 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

17 января - Павел Филонов.

31 января - Архип Куинджи.

14 февраля - Лев Бакст.

21 февраля - Пьер Огюст Ренуар.

28 февраля - Пётр Кончаловский.

14 марта - Михаил Врубель.

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки изданий:

«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

16 января

«Мир в твоих руках». Открытие выставки работ проекта «КерамикАрт».

17 января

Мастер-класс по рисованию акрилом на холсте «Новогодняя ночь».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платное.

Неформальная лекция из цикла «История мурманских микрорайонов»: «Роста».

18 января

Заседание клуба «Семейный архив».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Спектакль «Дети блокадного Ленинграда».

22 января

Поэтический квартирник.

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». Платное.

23 января

Лекция Александра Владимировича Чемерского «Немецкие военнопленные на территории Мурманской области после Второй мировой войны».

24 января

Мастер-класс по рисованию акрилом на спиле натурального дерева «Долина у реки». Платное.

Вечер нарративных игр в «Научке».

Неформальная лекция из цикла «История мурманских микрорайонов»: «Нагорное».

Занятие клуба разговорного английского языка.

Заседание клуба путешественников.

25 января

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке»

Акция «День возвращенной книги».

Литературное путешествие «Книжные лабиринты «Научки». Платное.

Заседание книжного клуба «Переплёт».

27-29 января

День памяти «Во имя жизни».

31 января

Мастер-класс по рисованию акрилом на спиле натурального дерева «Еловый натюрморт». Платное.

Вечер нарративных игр в «Научке».

День новой книги.

Арт-медиация по выставке «Мир в твоих руках».

Мастер-класс «В поисках Бэнкси». Платное.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 23 января

Игровое занятие «Зимние старты». Приглашаются организованные группы маленьких спортсменов на увлекательные занятия, посвящённые зимним видам спорта.

20 января - 17.00

Школа будущих родителей. Заботливое будущее. В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» состоится информационная встреча, посвящённая заключительному этапу беременности.

22 января - 16.00

Мастерская «HandyCraft» приглашает детей и родителей провести волшебную зимнюю пору вместе.

30 января – 14.00-17.00

Детско-юношеская библиотека приглашает учеников 1-4 классов в группу продлённого дня. «БиблиоПродлёнка» - играем, творим, познаём.

26 февраля

Межрегиональный заочный марафон педагогического опыта «Безопасность детей. Вызовы времени и педагогические ответы». Приглашаются специалисты.