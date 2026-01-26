АФИША
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 января -19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян. Лирическая комедия в двух действиях. (16+)
31 января – 11.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович (по сказкам Сергея Козлова). Сказка в одном действии. Спектакль малой сцены. (0+)
Гастроли в рамках ІІ фестиваля театра в Хибинах «Талант»
28 января – 19.00
«Механика любви». По стихотворениям любимых поэтов (Р. Рождественского, С. Есенина, И. Северянина, Б. Пастернака. М. Цветаевой, Л. Филатова и др.). Музыкально-поэтический спектакль в одном действии. В ролях Ольга Красько, Максим Колосов. (12+)
29 января – 19.00
«Гранатовый уксус». По мотивам рассказа Наринэ Абгарян «Зулали». Сюрреализм в одном действии. В главной роли заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. (18+)
31 января – 19.00
«Падаю вверх». Творческий вечер-концерт заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
27 января - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. «Алиса в Стране Чудес». (12+)
30 января - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрроллаю «Алиса в Стране Чудес». (12+)
31 января - 13.00
Пётр Васильевю «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
31 января - 15.00 и 17.00
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
1 февраля - 13.00
Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)
1 февраля - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
6 февраля - 19.00
Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)
7 февраля - 13.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
7 февраля - 15.00 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
8 февраля - 13.00
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
8 февраля - 15.00 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
13 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт Александра Анисимова «70 оттенков блюза». (12+)
14 февраля - 13.00 и 15.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)
14 февраля - 15.00 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
15 февраля - 13.00
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
15 февраля - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
22 февраля - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
22 февраля - 15.00 и 17.00
По мотивам американской народной сказки «Пряничный человечек». (2+)
23 февраля - 13.00
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)
23 февраля - 15.00 и 17.00
Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)
27 февраля - 19.00
Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)
28 февраля - 13.00
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
28 февраля - 15.00 17.00
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
Мурманская областная филармония
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
28 января - 19.00
Камерный зал. Концерт, посвящённый 270-летию со дня рождения В.А. Моцарта. Ансамбль «MozArt». (12+)
31 января - 18.00
Концертный зал. Хору «Амадеус» - 55 лет! Юбилейный концерт.
12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
31 января – 19.00
А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
27 января - 19.00
Комедия «Любовь и голуби».
1 февраля - 15.00
Концерт «Белым снегом…».
3 февраля - 19.00
Горшенев.
5 февраля - 19.00
«Варшавская мелодия».
8 февраля - 10.00
Фестиваль танца «Северный Кураж» (Детское отделение).
8 февраля - 14.00
Фестиваль танца «Северный Кураж» (Взрослое отделение).
12 февраля - 19.00
Спектакль «Вне подозрения».
16 февраля - 19.00
«Осенний роман».
24 февраля - 19.00
«Белый орёл».
17 марта - 19.00
Олег Митяев.
1 апреля - 19.00
«Akmal».
21 апреля - 18.30
«Алиса в стране чудес».
19 и 20 мая - 19.00
«TODES».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
Продолжают работу выставки:
Выставка, посвящённая героям Специальной военной операции.
«Элизиум науки: 95 лет Кольскому научному центру.
РАН».
«Здесь начинается Россия: к 180-летию Русского географического общества» (18+)
«Край озёр, сопок и легенд». (12+)
«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (6+)
30 января – 16.00
Экскурсия по открытому хранению. (12+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянная экспозиция:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 19 декабря – 16.00
Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.
Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.
Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:
31 января - Архип Куинджи.
14 февраля - Лев Бакст.
21 февраля - Пьер Огюст Ренуар.
28 февраля - Пётр Кончаловский.
14 марта - Михаил Врубель.
28 марта - Франсиско Гойя.
11 апреля - Василий Тропинин.
25 апреля - Сергей Дягилев.
2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.
23 мая - Альбрехт Дюрер.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Выставки изданий:
«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.
«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.
«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.
Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.
«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.
«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.
«Мир в твоих руках». Выставка работ проекта «КерамикАрт».
27-29 января
День памяти «Во имя жизни».
31 января
Мастер-класс по рисованию акрилом на спиле натурального дерева «Еловый натюрморт». Платное.
Вечер нарративных игр в «Научке».
День новой книги.
Арт-медиация по выставке «Мир в твоих руках».
Мастер-класс «В поисках Бэнкси». Платное.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
30 января – 14.00-17.00
Детско-юношеская библиотека приглашает учеников 1-4 классов в группу продлённого дня. «БиблиоПродлёнка» - играем, творим, познаём.
26 февраля
Межрегиональный заочный марафон педагогического опыта «Безопасность детей. Вызовы времени и педагогические ответы». Приглашаются специалисты.