г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 января -19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян. Лирическая комедия в двух действиях. (16+)

31 января – 11.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович (по сказкам Сергея Козлова). Сказка в одном действии. Спектакль малой сцены. (0+)

Гастроли в рамках ІІ фестиваля театра в Хибинах «Талант»

28 января – 19.00

«Механика любви». По стихотворениям любимых поэтов (Р. Рождественского, С. Есенина, И. Северянина, Б. Пастернака. М. Цветаевой, Л. Филатова и др.). Музыкально-поэтический спектакль в одном действии. В ролях Ольга Красько, Максим Колосов. (12+)

29 января – 19.00

«Гранатовый уксус». По мотивам рассказа Наринэ Абгарян «Зулали». Сюрреализм в одном действии. В главной роли заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. (18+)

31 января – 19.00

«Падаю вверх». Творческий вечер-концерт заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

27 января - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. «Алиса в Стране Чудес». (12+)

30 января - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрроллаю «Алиса в Стране Чудес». (12+)

31 января - 13.00

Пётр Васильевю «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

31 января - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

1 февраля - 13.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

1 февраля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

6 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

7 февраля - 13.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

7 февраля - 15.00 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

8 февраля - 13.00

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

8 февраля - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

13 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт Александра Анисимова «70 оттенков блюза». (12+)

14 февраля - 13.00 и 15.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)

14 февраля - 15.00 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

15 февраля - 13.00

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

15 февраля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

22 февраля - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

22 февраля - 15.00 и 17.00

По мотивам американской народной сказки «Пряничный человечек». (2+)

23 февраля - 13.00

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)

23 февраля - 15.00 и 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок». «Самый лучший папа». (3+)

27 февраля - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

28 февраля - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

28 февраля - 15.00 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 января - 19.00

Камерный зал. Концерт, посвящённый 270-летию со дня рождения В.А. Моцарта. Ансамбль «MozArt». (12+)

31 января - 18.00

Концертный зал. Хору «Амадеус» - 55 лет! Юбилейный концерт.

12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

31 января – 19.00

А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 января - 19.00

Комедия «Любовь и голуби».

1 февраля - 15.00

Концерт «Белым снегом…».

3 февраля - 19.00

Горшенев.

5 февраля - 19.00

«Варшавская мелодия».

8 февраля - 10.00

Фестиваль танца «Северный Кураж» (Детское отделение).

8 февраля - 14.00

Фестиваль танца «Северный Кураж» (Взрослое отделение).

12 февраля - 19.00

Спектакль «Вне подозрения».

16 февраля - 19.00

«Осенний роман».

24 февраля - 19.00

«Белый орёл».

17 марта - 19.00

Олег Митяев.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Продолжают работу выставки:

Выставка, посвящённая героям Специальной военной операции.

«Элизиум науки: 95 лет Кольскому научному центру.

РАН».

«Здесь начинается Россия: к 180-летию Русского географического общества» (18+)

«Край озёр, сопок и легенд». (12+)

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (6+)

30 января – 16.00

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

31 января - Архип Куинджи.

14 февраля - Лев Бакст.

21 февраля - Пьер Огюст Ренуар.

28 февраля - Пётр Кончаловский.

14 марта - Михаил Врубель.

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки изданий:

«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

«Мир в твоих руках». Выставка работ проекта «КерамикАрт».

27-29 января

День памяти «Во имя жизни».

31 января

Мастер-класс по рисованию акрилом на спиле натурального дерева «Еловый натюрморт». Платное.

Вечер нарративных игр в «Научке».

День новой книги.

Арт-медиация по выставке «Мир в твоих руках».

Мастер-класс «В поисках Бэнкси». Платное.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

30 января – 14.00-17.00

Детско-юношеская библиотека приглашает учеников 1-4 классов в группу продлённого дня. «БиблиоПродлёнка» - играем, творим, познаём.

26 февраля

Межрегиональный заочный марафон педагогического опыта «Безопасность детей. Вызовы времени и педагогические ответы». Приглашаются специалисты.