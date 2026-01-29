АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 января -19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян. Лирическая комедия в двух действиях. (16+)
31 января – 11.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович (по сказкам Сергея Козлова). Сказка в одном действии. Спектакль малой сцены. (0+)
Гастроли в рамках ІІ фестиваля театра в Хибинах «Талант»
29 января – 19.00
«Гранатовый уксус». По мотивам рассказа Наринэ Абгарян «Зулали». Сюрреализм в одном действии. В главной роли заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. (18+)
31 января – 19.00
«Падаю вверх». Творческий вечер-концерт заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. (12+)
***
1 февраля - 11.00
«Золотой цыплёнок».
Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
1 февраля - 18.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
5 февраля - 19.00
«Ты моё воскресенье». Борис Васильев, история первой любви по рассказу «Пятница» в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
6 февраля - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
7 февраля - 11.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
7 февраля - 18.00
«...Будем жить как боги?..». Акция «На Севере - Театр!». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
8 февраля - 11.00
«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии Основная сцена. «Пушкинская карта».
8 февраля - 18.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
12 февраля - 19.00
«Отель двух миров». Эрик-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
13 февраля - 19.00
«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
14 февраля - 18.00
Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
15 февраля - 14.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру.
15 февраля - 18.00
Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
19 февраля - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
20 февраля - 19.00
«Двойник». Ф.М. Достоевский (инсценировка Юлии Булавиной), драма в 2-х действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
21 февраля - 18.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
22 февраля - 11.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. «Пушкинская карта».
22 февраля - 15.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру.
22 февраля - 18.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».
23 февраля - 18.00
«Мурманский вальс». Акция «На Севере – Театр». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
25 февраля - 19.00
«Три тополя на плющихе». Александр Борщаговский, городская мелодрама в одном действии. Основная сцена.
26 февраля - 19.00
«День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
27 февраля - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
28 февраля - 11.00
«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
28 февраля - 18.00
«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
31 марта - 19.00
«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.
15 апреля - 19.00
Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».
29 апреля - 19.00
«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
30 января - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрроллаю «Алиса в Стране Чудес». (12+)
31 января - 13.00
Пётр Васильевю «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
31 января - 15.00 и 17.00
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
1 февраля - 13.00
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
1 февраля - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
6 февраля - 19.00
Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)
7 февраля - 13.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
7 февраля - 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
8 февраля - 13.00
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
8 февраля - 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
13 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт Александра Анисимова «70 оттенков блюза». (12+)
14 февраля - 13.00 и 15.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
14 февраля - 17.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)
15 февраля - 13.00
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
15- февраля - 17.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)
19 февраля - 11.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
22 февраля - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
22 февраля - 17.00
Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)
23 февраля - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 февраля - 15.00 и 17.00
Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)
27 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт вокального ансамбля «КЛюП-студия» «25 лет дружбы и творчества». (12+)
28 февраля - 13.00
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
28 февраля - 17.00
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
Мурманская областная филармония
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
31 января - 18.00
Концертный зал. Хору «Амадеус» - 55 лет! Юбилейный концерт. (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
31 января – 19.00
А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)
1 февраля – 12.00
К. Чуковский. «Айболит». Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
1 февраля – 19.00
По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. «Чехонтэффи». Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
7 февраля – 19.00
По пьесе А. Коровкина «Тётки». «Семейка Краузе». Детектив высокого напряжения. (16+)
8 февраля – 12.00
По мотивам произведений Р. Киплинга. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. (6+)
8 февраля – 19.00
В. Ольшанский. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». Невероятное происшествие. (12+)
14 февраля – 19.00
Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)
15 февраля – 12.00
В. Илюхов. «Царевна-Несмеяна». Сказка-небывальщина. (6+)
15 февраля – 19.00
А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)
21 февраля – 19.00
К. Трачук (по мотивам повести Василия Быкова «Альпийская баллада»). «Чужая кровь». Драма. (16+)
22 февраля – 12.00
А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). «Приключения Буратино». Театральная сказка. (6+)
22 февраля – 19.00
Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)
28 февраля – 19.00
А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
1 февраля - 15.00
Концерт «Белым снегом…».
3 февраля - 19.00
Горшенев.
5 февраля - 19.00
«Варшавская мелодия».
8 февраля - 10.00
Фестиваль танца «Северный Кураж» (Детское отделение).
8 февраля - 14.00
Фестиваль танца «Северный Кураж» (Взрослое отделение).
12 февраля - 19.00
Спектакль «Вне подозрения».
16 февраля - 19.00
«Осенний роман».
24 февраля - 19.00
«Белый орёл».
17 марта - 19.00
Олег Митяев.
1 апреля - 19.00
«Akmal».
21 апреля - 18.30
«Алиса в стране чудес».
19 и 20 мая - 19.00
«TODES».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
Продолжают работу выставки:
Выставка, посвящённая героям Специальной военной операции.
«Элизиум науки: 95 лет Кольскому научному центру.
РАН».
«Здесь начинается Россия: к 180-летию Русского географического общества» (18+)
«Край озёр, сопок и легенд». (12+)
«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (6+)
30 января – 16.00
Экскурсия по открытому хранению. (12+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянная экспозиция:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 19 декабря – 16.00
Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.
Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.
Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:
31 января - Архип Куинджи.
14 февраля - Лев Бакст.
21 февраля - Пьер Огюст Ренуар.
28 февраля - Пётр Кончаловский.
14 марта - Михаил Врубель.
28 марта - Франсиско Гойя.
11 апреля - Василий Тропинин.
25 апреля - Сергей Дягилев.
2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.
23 мая - Альбрехт Дюрер.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Выставки изданий:
«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.
«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.
«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.
Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.
«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.
«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.
«Мир в твоих руках». Выставка работ проекта «КерамикАрт».
28 и 29 января
День памяти «Во имя жизни».
31 января
Мастер-класс по рисованию акрилом на спиле натурального дерева «Еловый натюрморт». Платное.
Вечер нарративных игр в «Научке».
День новой книги.
Арт-медиация по выставке «Мир в твоих руках».
Мастер-класс «В поисках Бэнкси». Платное.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
30 января – 14.00-17.00
Детско-юношеская библиотека приглашает учеников 1-4 классов в группу продлённого дня. «БиблиоПродлёнка» - играем, творим, познаём.
26 февраля
Межрегиональный заочный марафон педагогического опыта «Безопасность детей. Вызовы времени и педагогические ответы». Приглашаются специалисты.