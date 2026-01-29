г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 января -19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян. Лирическая комедия в двух действиях. (16+)

31 января – 11.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович (по сказкам Сергея Козлова). Сказка в одном действии. Спектакль малой сцены. (0+)

Гастроли в рамках ІІ фестиваля театра в Хибинах «Талант»

29 января – 19.00

«Гранатовый уксус». По мотивам рассказа Наринэ Абгарян «Зулали». Сюрреализм в одном действии. В главной роли заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. (18+)

31 января – 19.00

«Падаю вверх». Творческий вечер-концерт заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. (12+)

***

1 февраля - 11.00

«Золотой цыплёнок».

Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

1 февраля - 18.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 февраля - 19.00

«Ты моё воскресенье». Борис Васильев, история первой любви по рассказу «Пятница» в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

6 февраля - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

7 февраля - 11.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

7 февраля - 18.00

«...Будем жить как боги?..». Акция «На Севере - Театр!». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 февраля - 11.00

«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 февраля - 18.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

12 февраля - 19.00

«Отель двух миров». Эрик-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

13 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

14 февраля - 18.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

15 февраля - 14.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру.

15 февраля - 18.00

Премьера. «Карнавальная ночь». Б. Ласкин, В. Поляков, музыкальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 февраля - 19.00

«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

20 февраля - 19.00

«Двойник». Ф.М. Достоевский (инсценировка Юлии Булавиной), драма в 2-х действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

21 февраля - 18.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

22 февраля - 11.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. «Пушкинская карта».

22 февраля - 15.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру.

22 февраля - 18.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 февраля - 18.00

«Мурманский вальс». Акция «На Севере – Театр». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 февраля - 19.00

«Три тополя на плющихе». Александр Борщаговский, городская мелодрама в одном действии. Основная сцена.

26 февраля - 19.00

«День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

27 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

28 февраля - 11.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

28 февраля - 18.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

31 марта - 19.00

«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.

15 апреля - 19.00

Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

30 января - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрроллаю «Алиса в Стране Чудес». (12+)

31 января - 13.00

Пётр Васильевю «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

31 января - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

1 февраля - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

1 февраля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

6 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

7 февраля - 13.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

7 февраля - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

8 февраля - 13.00

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

8 февраля - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

13 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт Александра Анисимова «70 оттенков блюза». (12+)

14 февраля - 13.00 и 15.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

14 февраля - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

15 февраля - 13.00

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

15- февраля - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

19 февраля - 11.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

22 февраля - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

22 февраля - 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

23 февраля - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

23 февраля - 15.00 и 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

27 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт вокального ансамбля «КЛюП-студия» «25 лет дружбы и творчества». (12+)

28 февраля - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

28 февраля - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

31 января - 18.00

Концертный зал. Хору «Амадеус» - 55 лет! Юбилейный концерт. (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

31 января – 19.00

А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

1 февраля – 12.00

К. Чуковский. «Айболит». Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

1 февраля – 19.00

По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. «Чехонтэффи». Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

7 февраля – 19.00

По пьесе А. Коровкина «Тётки». «Семейка Краузе». Детектив высокого напряжения. (16+)

8 февраля – 12.00

По мотивам произведений Р. Киплинга. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. (6+)

8 февраля – 19.00

В. Ольшанский. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». Невероятное происшествие. (12+)

14 февраля – 19.00

Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)

15 февраля – 12.00

В. Илюхов. «Царевна-Несмеяна». Сказка-небывальщина. (6+)

15 февраля – 19.00

А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)

21 февраля – 19.00

К. Трачук (по мотивам повести Василия Быкова «Альпийская баллада»). «Чужая кровь». Драма. (16+)

22 февраля – 12.00

А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). «Приключения Буратино». Театральная сказка. (6+)

22 февраля – 19.00

Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)

28 февраля – 19.00

А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

1 февраля - 15.00

Концерт «Белым снегом…».

3 февраля - 19.00

Горшенев.

5 февраля - 19.00

«Варшавская мелодия».

8 февраля - 10.00

Фестиваль танца «Северный Кураж» (Детское отделение).

8 февраля - 14.00

Фестиваль танца «Северный Кураж» (Взрослое отделение).

12 февраля - 19.00

Спектакль «Вне подозрения».

16 февраля - 19.00

«Осенний роман».

24 февраля - 19.00

«Белый орёл».

17 марта - 19.00

Олег Митяев.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Продолжают работу выставки:

Выставка, посвящённая героям Специальной военной операции.

«Элизиум науки: 95 лет Кольскому научному центру.

РАН».

«Здесь начинается Россия: к 180-летию Русского географического общества» (18+)

«Край озёр, сопок и легенд». (12+)

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (6+)

30 января – 16.00

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

31 января - Архип Куинджи.

14 февраля - Лев Бакст.

21 февраля - Пьер Огюст Ренуар.

28 февраля - Пётр Кончаловский.

14 марта - Михаил Врубель.

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки изданий:

«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

«Мир в твоих руках». Выставка работ проекта «КерамикАрт».

28 и 29 января

День памяти «Во имя жизни».

31 января

Мастер-класс по рисованию акрилом на спиле натурального дерева «Еловый натюрморт». Платное.

Вечер нарративных игр в «Научке».

День новой книги.

Арт-медиация по выставке «Мир в твоих руках».

Мастер-класс «В поисках Бэнкси». Платное.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

30 января – 14.00-17.00

Детско-юношеская библиотека приглашает учеников 1-4 классов в группу продлённого дня. «БиблиоПродлёнка» - играем, творим, познаём.

26 февраля

Межрегиональный заочный марафон педагогического опыта «Безопасность детей. Вызовы времени и педагогические ответы». Приглашаются специалисты.