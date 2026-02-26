г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 февраля - 19.00

«День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

27 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

28 февраля - 11.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

28 февраля - 18.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

31 марта - 19.00

«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.

15 апреля - 19.00

Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

27 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт вокального ансамбля «КЛюП-студия» «25 лет дружбы и творчества». (12+)

28 февраля - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

28 февраля - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 февраля - 18.00

Концертный зал. «Музыка Парижских соборов». Даниэль Зарецкий (орган), Санкт-Петербург.

1 марта - 17.00

Концертный зал. «Мгновения весны». Ансамбль «Арт синема».

7 марта - 16.00

Концертный зал. Всей семьей в филармонию! «Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. (6+)

8 марта – 12.00 и 14.00

Камерный зал. Спектакль «Мама, вперёд!». Екатерина Ефремова. (4+)

8 марта - 16.00

Концертный зал. Танцевальный спектакль «Фрида». Посвящается Фриде Кало.

9 марта - 18.00

Концертный зал. «Игры в джаз». Дуэт Даниила Крамера (фортепиано) и Дарьи Чернаковой (контрабас), Москва.

11 марта - 19.00

Концертный зал. Илья Бешевли (фортепиано) и ансамбль солистов филармонии.

13 марта - 19.00

Концертный зал. «Голоса весны». Группа Пятеро, Москва.

14 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).

15 марта - 12.00

Музыкальная гостиная. «Весеннее настроение». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (0+)

15 марта - 17.00

Концертный зал. «И свет таинственный...». Автор-исполнитель Елена Фролова, Москва.

15 марта - 18.00

Камерный зал. «Шахерезада». Ансамбль «MozArt».

16-18 марта - 19.00

Концертный зал. Фестиваль «Денис Мацуев представляет: «Диалог поколений».

21 марта - 14.00

Камерный зал. Из цикла «Музыкальный театр теней». Сказка «Царевна-лягушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

21 марта - 18.00

Концертный зал. «Моцарт и «Испанский Моцарт» Луиджи Боккерини». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов. Солист Фёдор Амосов (виолончель), Москва.

27 марта - 19.00

Концертный зал. Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия). Классика в джазе.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 февраля – 19.00

А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

17 марта - 19.00

Олег Митяев.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки:

«Элизиум науки. 95 лет Кольскому научному центру РАН».

«Край озёр, сопок и легенд».

«Полярная стрела».

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской».

«Наука сохранять».

28 февраля – 16.00

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

28 февраля - Пётр Кончаловский.

14 марта - Михаил Врубель.

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки изданий:

«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

«Мир в твоих руках». Выставка работ проекта «КерамикАрт».

Выставка Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».

27 февраля

Лекция «С чего начать изучать скандинавскую мифологию».

Познавательный час «День Арктики».

28 февраля

День новой книги.

Неформальная лекция из цикла «История мурманских микрорайонов». «Восточный».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платное

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

26 февраля

VIII Областной конкурс буктрейлеров «С юбилеем, любимая книга» #Оживляястраницы51». Приглашаются к участию в Областном конкурсе буктрейлеров, посвящённом юбилейным книгам 2026 года.

28 февраля

Конкурс коротких научных комиксов «Кот Шрёдингера». Конкурс для любителей науки и комиксов.

28 февраля - 16.00

Мастер-класс «Мама, я хочу тебе сказать…». Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает принять участие в творческом мастер-классе по рисованию.