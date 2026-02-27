г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

27 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

28 февраля - 11.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

28 февраля - 18.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

1 марта - 11.00

28 марта - 11.00

«Жихарка». Музыкальная сказка в одном действии.

1 марта - 15.00

14 марта - 14.00

15 марта - 14.00

21 марта - 14.00

28 марта - 15.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру. Запись прекращена, так как мест уже нет.

1 марта - 18.00

28 марта - 18.00

«Ужин с дураком». Остроумная комедия положений от известного французского драматурга и режиссёра любимых зрителями фильмов.

5 марта - 15.00

«Волки и овцы». Криминальное чтиво в двух действиях.

6 марта - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Интеллектуальная комедия в 2-х действиях.

7 марта - 14.00

8 марта - 14.00

«Дарите женщинам цветы». Спектакль-квартирник.

7 марта - 18.00

«...Будем жить как боги?..». Мелодрама по пьесе Юрия Полякова.

8 марта - 18.00

«День отдыха». Комедия в 2-х действиях.

11 марта - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров по пьесе Михаила Хейфеца.

12 марта - 19.00

«Пёс идёт домой». Драма о животных. Билеты все проданы.

14 марта - 18.00

«Двойник». Драма в 2-х действиях.

15 марта - 18.00

«Безымянная звезда». Лирическая комедия.

18 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Трагикомедия с того света по пьесе Никиты Воронова.

19 марта - 19.00

«Спасите Лёньку!» Драматическое приключение.

20 марта - 19.00

«Мурманский вальс». Городская легенда в 2-х действиях.

21 марта - 11.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви по пьесе Валерия Ткачука.

21 марта - 18.00

«Женитьба». «Комедия с привкусом трагедии» русского классика Николая Васильевича Гоголя.

22 марта - 18.00

«Маскарад». Мистическая драма.

26 марта - 19.00

«Папа. Адажио». Психоэксцентрика в двух действиях.

29 марта - 18.00

Акция. «Отель двух миров». Мистическая мелодрама.

31 марта - 19.00

«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.

15 апреля - 19.00

Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

27 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт вокального ансамбля «КЛюП-студия» «25 лет дружбы и творчества». (12+)

28 февраля - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

28 февраля - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

1 марта - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

1 марта - 15.00 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

6 марта - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

7 марта - 13.00 и 16.00

Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)

7 марта - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

8 марта - 13.00

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

8 марта - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

9 марта - 13.00

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

9 марта - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

13 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Концерт «ART CINEMA ENSEMBLE» «В ритме женского сердца». (12+)

14 марта - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

14 марта - 15.00 и 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

15 марта - 13.00 и 15.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

15 марта - 15.00 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

19 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

20 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

21 марта - 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

21 марта - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

22 марта - 13.00

Николай Шувалов «Колобок». (4+)

22 марта - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)

27 марта - 17.00

Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

27 марта - 19.00

Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

28 марта - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 марта - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

29 марта - 13.00 и 15.00

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

29 марта - 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 февраля - 18.00

Концертный зал. «Музыка Парижских соборов». Даниэль Зарецкий (орган), Санкт-Петербург.

1 марта - 17.00

Концертный зал. «Мгновения весны». Ансамбль «Арт синема».

7 марта - 16.00

Концертный зал. Всей семьей в филармонию! «Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. (6+)

8 марта – 12.00 и 14.00

Камерный зал. Спектакль «Мама, вперёд!». Екатерина Ефремова. (4+)

8 марта - 16.00

Концертный зал. Танцевальный спектакль «Фрида». Посвящается Фриде Кало.

9 марта - 18.00

Концертный зал. «Игры в джаз». Дуэт Даниила Крамера (фортепиано) и Дарьи Чернаковой (контрабас), Москва.

11 марта - 19.00

Концертный зал. Илья Бешевли (фортепиано) и ансамбль солистов филармонии.

13 марта - 19.00

Концертный зал. «Голоса весны». Группа Пятеро, Москва.

14 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).

15 марта - 12.00

Музыкальная гостиная. «Весеннее настроение». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (0+)

15 марта - 17.00

Концертный зал. «И свет таинственный...». Автор-исполнитель Елена Фролова, Москва.

15 марта - 18.00

Камерный зал. «Шахерезада». Ансамбль «MozArt».

16-18 марта - 19.00

Концертный зал. Фестиваль «Денис Мацуев представляет: «Диалог поколений».

21 марта - 14.00

Камерный зал. Из цикла «Музыкальный театр теней». Сказка «Царевна-лягушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

21 марта - 18.00

Концертный зал. «Моцарт и «Испанский Моцарт» Луиджи Боккерини». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов. Солист Фёдор Амосов (виолончель), Москва.

27 марта - 19.00

Концертный зал. Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия). Классика в джазе.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 февраля – 19.00

А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

1 марта – 12.00

По мотивам сказок А.С. Пушкина «У Лукоморья». Сказка катавасия с участием всех и вся. (0+)

1 марта – 19.00

По пьесе А. Коровкина «Тётки». «Семейка Краузе». Детектив высокого напряжения. (16+)

7 марта – 19.00

По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи «Чехонтэффи». Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

8 марта – 12.00

К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)

14 марта – 19.00

К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада») «Чужая кровь». Драма. (16+)

15 марта – 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

15 марта – 19.00

С. Лобозеров. Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)

20 марта – 19.00

А. Твардовский (малая сцена). «Тёркин. Кто же он такой?». Спектакль-концерт. (12+)

21 марта – 19.00

А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)

22 марта – 12.00

По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)

22 марта – 19.00

В. Ольшанский. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». Невероятное происшествие. (12+)

28 марта – 19.00

Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)

29 марта – 12.00

В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Сказка-небывальщина. (6+)

29 марта – 19.00

Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

1 марта - 18.00

Спектакль «На кончиках пальцев».

3 марта - 15.00

Зооуголок.

4 марта - 15.00

Зооуголок.

4 марта - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

6 марта - 15.00

Зооуголок.

6 марта - 19.00

Спектакль «Один волшебный звонок».

7 марта - 12.00

Зооуголок.

7 марта - 15.00

Областной конкурс «Мисс Обаяние».

7 марта - 16.00

Концерт «Весне навстречу!».

8 марта - 12.00

Зооуголок.

10 марта - 15.00

Зооуголок.

10 марта - 19.00

«Яблоко Раздора».

11 марта - 15.00

Зооуголок.

12 марта - 19.00

«Комиссар».

13 марта - 15.00

Зооуголок.

14 марта - 11.00

Конкурсные просмотры «Душа России».

14 марта - 12.00

Зооуголок.

15 марта - 12.00

Зооуголок.

15 марта - 15.00

Гала-концерт «Душа России».

17 марта - 15.00

Зооуголок.

17 марта - 19.00

Олег Митяев.

18 марта - 15.00

Зооуголок.

18 марта - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

19 марта - 19.00

«Песняры».

20 марта - 15.00

Зооуголок.

21 марта - 11.00

Конкурс «Новая энергия».

21 марта - 12.00

Зооуголок.

21 марта - 15.00

Конкурс «Мы юности нашей верны».

21 марта - 16.00

Концерт «На завалинке».

22 марта - 10.00

Конкурс «Новая энергия».

22 марта - 12.00

Зооуголок.

24 марта - 15.00

Зооуголок.

25 марта - 15.00

Зооуголок.

26 марта - 19.00

«Последний шанс».

27 марта - 15.00

Зооуголок.

27 марта - 19.00

Концерт «Планета чудес».

28 марта - 12.00

Зооуголок.

29 марта - 10.00

Фестиваль-конкурс «Русские напевы».

29 марта - 12.00

Зооуголок.

29 марта - 16.00

Концерт «Русские напевы».

31 марта - 15.00

Зооуголок.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки:

«Элизиум науки. 95 лет Кольскому научному центру РАН».

«Край озёр, сопок и легенд».

«Полярная стрела».

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской».

«Наука сохранять».

28 февраля – 16.00

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

28 февраля - Пётр Кончаловский.

14 марта - Михаил Врубель.

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки изданий:

«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

«Мир в твоих руках». Выставка работ проекта «КерамикАрт».

Выставка Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».

27 февраля

Лекция «С чего начать изучать скандинавскую мифологию».

Познавательный час «День Арктики».

28 февраля

День новой книги.

Неформальная лекция из цикла «История мурманских микрорайонов». «Восточный».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платное

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

28 февраля

Конкурс коротких научных комиксов «Кот Шрёдингера». Конкурс для любителей науки и комиксов.

28 февраля - 16.00

Мастер-класс «Мама, я хочу тебе сказать…». Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает принять участие в творческом мастер-классе по рисованию.