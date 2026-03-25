г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 марта - 19.00

«Папа. Адажио». Психоэксцентрика в двух действиях.

28 марта - 11.00

«Жихарка». Музыкальная сказка в одном действии.

28 марта - 15.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру. Запись прекращена, так как мест уже нет.

28 марта - 18.00

«Ужин с дураком». Остроумная комедия положений от известного французского драматурга и режиссёра любимых зрителями фильмов.

29 марта - 18.00

Акция. «Отель двух миров». Мистическая мелодрама.

31 марта - 19.00

«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.

15 апреля - 19.00

Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

27 марта - 17.00

Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

27 марта - 19.00

Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

28 марта - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 марта - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

29 марта - 13.00 и 15.00

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

29 марта - 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

2 апреля - 11.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

3 апреля - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

4 апреля - 13.00

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)

4 апреля - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

5 апреля - 13.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

5 апреля - 15.00 17.00

Корней Чуковский «Муха – Цокотуха». (3+)

9 апреля - 19.00

Гастроли Липецкого государственного театра кукол. Иван Карпов по произведению Николая Гоголя «Нос». (12+)

10 апреля - 19.00

Гастроли Липецкого государственного театра кукол. Иван Карпов по произведению Николая Гоголя «Нос». (12+)

11 апреля - 13.00 и 16.00

Гастроли Липецкого государственного театра кукол. Дмитрий Богданов по произведениям Александра Раскина «Как папа был маленьким». (6+)

12 апреля - 13.00 и 16.00

Гастроли Липецкого государственного театра кукол. Валерий Баджи по мотивам сказки Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик». (4+)

16 апреля - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

17 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Концерт перкуссионного оркестра «ДрамТамТам». (12+)

18 апреля - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

18 апреля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

19 апреля - 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

19 апреля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

24 апреля - 19.00

Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

25 апреля - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

25 апреля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

26 апреля - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

26 апреля - 15.00 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

27 марта - 19.00

Концертный зал. Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия). Классика в джазе.

2 апреля - 19.00

«Ирландское шоу». Концертный зал.

4 апреля - 18.00

Музыкальный моноспектакль «Ожидание». Авторский проект актрисы и певицы Юлии Китовой и пианистки Марии Макаровой. Камерный зал.

4 апреля - 18.00

«В созвездии гитар». Андрей Скороходов и Михаил Семяшкин. Музыкальная гостиная.

5 апреля - 17.00

«Ярмарка солистов». Оркестр русских народных инструментов «Полярис». Концертный зал.

5 апреля - 18.00

«Венский каприс». Артур Клочков (скрипка), Пётр Макаров (фортепиано). Музыкальная гостиная.

8 апреля - 19.00

Творческий вечер Даниила Спиваковского. Концертный зал.

12 апреля - 17.00

«OrganRock». Владимир Королевский (орган), Сочи. Концертный зал.

12 апреля - 18.00

«Люди в чёрном». Ансамбль «ART CINEMA». Арт-кафе.

12 апреля - 18.00

«Порхающие птицы». Екатерина Усатенко (флейта), Зоя Башко (флейта), Мария Макарова (фортепиано). Музыкальная гостиная.

19 апреля - 12.00

«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Автор и ведущая - Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

19 апреля - 17.00

«Мелодии веков». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр и солист Максим Рубцов (флейта, ирландский вистл, пан-флейта), Москва. Концертный зал.

24 апреля - 19.00

«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.

24 апреля - 19.00

Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.

25 апреля - 18.00

«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.

26 апреля - 18.00

«Рэй. Легенда навсегда». Квартет Дениса Мажукова, Москва. Концертный зал.

1 мая - 17.00

«Музыкальные столицы мира». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

3 мая - 11.00

«Приключения Буратино». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.

3 мая - 17.00

«Северная сага». Кристина Ротаева (орган, вистл, голос), Екатерина Ефремова (художественное слово, гитара, вокал). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 марта – 19.00

Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)

29 марта – 12.00

В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Сказка-небывальщина. (6+)

29 марта – 19.00

Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)

4 апреля – 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

5 апреля – 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

5 апреля – 19.00

«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

11 апреля – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

18 апреля – 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

19 апреля – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

19 апреля – 19.00

«Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

24 апреля – 19.00

Малая сцена. «Тёркин. кто же он такой?». А. Твардовский. Спектакль-концерт. (12+)

25 апреля – 19.00

Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)

26 апреля – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

26 апреля – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

25 марта - 15.00

Зооуголок.

26 марта - 19.00

«Последний шанс».

27 марта - 15.00

Зооуголок.

27 марта - 19.00

Концерт «Планета чудес».

28 марта - 12.00

Зооуголок.

29 марта - 10.00

Фестиваль-конкурс «Русские напевы».

29 марта - 12.00

Зооуголок.

29 марта - 16.00

Концерт «Русские напевы».

31 марта - 15.00

Зооуголок.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00

проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)

Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152)99-44-58.

Продолжают работу выставки:

«Край озёр, сопок и легенд»;

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»;

«Лица и события в кадре фотографа»;

«Саамский альбом Георгия Керта: люди, тексты и образы культуры северного народа».

«Написано ветром, нарисовано светом»;

по 10 апреля

«Форма и функции».

28 марта – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея по залам: 11.15 - «История города Мурманска»; 11.30 - «Великая Отечественная война в Заполярье»; 11.45 - «Старая квартира». (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

25 марта

«Беседы о важном в «Научке» в рамках цикла встреч «Среди СВОих».

Лекция «Женские образы в живописи и графике».

Акция «День возвращенной книги».

27 марта

Мастер-класс «Лики театра».

Лекция «Дыши счастьем, а не дымом».

28 марта

Неформальная лекция «Знаменитые мурманские «долгострои».

Занятие клуба разговорного английского языка.

День новой книги.

Вечер нарративных игр в «Научке».

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Заседание клуба путешественников.

Презентация книги Игоря Борисовича Циркунова «Арктика и Рында».

29 марта

Финансовый час «Вклады».

Заседание клуба «Покорители Рунета»: «Личное информационное пространство. Основы информационной безопасности».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Творческая встреча с московскими писателями Сергеем Антиповым и Светланой Беловой.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

28 марта – 12.00

Малышник «Жили-были…». Приглашаются самые маленькие читатели и их родители в гости к сказке. Занятие ориентировано на усидчивых малышей, которым 3 года или почти три года (от 2 лет и 10 месяцев). Платное.