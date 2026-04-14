г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

15 апреля - 19.00

Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».

16 апреля - 19.00

«День рождения мамы».

18 апреля - 13.00

«Пёс идёт домой».

18 апреля – 15.00

«Душа кулис».

18 апреля - 18.00

«...Будем жить как боги?..».

24 апреля – 19.00

«День отдыха».

25 апреля – 11.00

«Остров Непослушания».

25 апреля - 14.00

26 апреля - 15.00

«Душа кулис».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

30 апреля – 19.00

«Рок-н-ролл на закате».

2 мая - 18.00

«Мадемуазель Нитуш».

3 мая - 18.00

«Мадемуазель Нитуш».

4 и 5 мая - 19.00

«Наш класс»

6 и 7 мая - 19.00

«Амадей».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

16 апреля - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

17 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Концерт перкуссионного оркестра «ДрамТамТам». (12+)

18 апреля - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

18 апреля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

19 апреля - 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

19 апреля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

24 апреля - 19.00

Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

25 апреля - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

25 апреля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

26 апреля - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

26 апреля - 15.00 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

19 апреля - 12.00

«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Автор и ведущая - Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

19 апреля - 17.00

«Мелодии веков». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр и солист Максим Рубцов (флейта, ирландский вистл, пан-флейта), Москва. Концертный зал.

24 апреля - 19.00

«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.

24 апреля - 19.00

Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.

25 апреля - 18.00

«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.

26 апреля - 18.00

«Рэй. Легенда навсегда». Квартет Дениса Мажукова, Москва. Концертный зал.

1 мая - 17.00

«Музыкальные столицы мира». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

3 мая - 11.00

«Приключения Буратино». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.

3 мая - 17.00

«Северная сага». Кристина Ротаева (орган, вистл, голос), Екатерина Ефремова (художественное слово, гитара, вокал). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 апреля – 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

19 апреля – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

19 апреля – 19.00

«Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

24 апреля – 19.00

Малая сцена. «Тёркин. кто же он такой?». А. Твардовский. Спектакль-концерт. (12+)

25 апреля – 19.00

Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)

26 апреля – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

26 апреля – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

14 и 15 апреля - 15.00

Зооуголок.

15 апреля - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

16 апреля - 19.00

Спектакль «Парфюмер».

17 апреля - 15.00

Зооуголок.

18 апреля - 12.00

Зооуголок.

18 апреля - 12.00

Фестиваль-конкурс И.Д. Кобзона.

18 апреля - 16.00

Познавательная программа «Путь наставника».

19 апреля - 12.00

Зооуголок.

19 апреля - 14.00

Концерт «Весна идёт!».

19 апреля - 15.00

Концерт «Подари свет».

21 апреля - 15.00

Зооуголок.

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

22 и 24 апреля - 15.00

Зооуголок.

25 апреля - 12.00

Зооуголок.

25 апреля - 15.00

Областной конкурс «Родные люди».

25 апреля - 19.00

Татьяна Буланова. Мурманск.

26 апреля - 12.00

Зооуголок.

26 апреля - 13.00

Весенний праздник танца.

26 апреля - 15.00

Концерт «Радость зажигает сердца».

28 и 29 апреля - 15.00

Зооуголок.

29 апреля - 19.00

Сергей Пенкин. Юбилейный концерт «65».

1 мая - 15.00

Зооуголок.

2 и 3 мая - 12.00

Зооуголок.

5 и 6 мая - 15.00

Зооуголок.

6 мая - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

8 мая - 15.00

Зооуголок.

12 мая - 15.00

Зооуголок.

13 мая - 15.00

Зооуголок.

15 мая - 15.00

Зооуголок.

16 мая - 12.00

Зооуголок.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00

проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)

Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152)99-44-58.

Продолжают работу выставки.

«Край озёр, сопок и легенд» (1-й этаж);

по 20 мая - «Написанные ветром, нарисованные светом» (выставочный зал).

по 30 мая - «Форма и функции» (2-й этаж);

«Росгвардия – 10 лет на страже Заполярья» (3-й этаж).

«История Росты» (1-й этаж).

***

16 апреля - 9.30

VII научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов». (18+)

17 апреля - 15.30

Кураторская экскурсия по выставке «Написанные ветром, нарисованные светом». (12+)

17 апреля - 20.00

Квест «Притяжение Арктики». (18+)

18 апреля

11.15 - экспресс-экскурсия к 100-летию музея. (12+)

12.00 - «Древними тропами». «Саамы - коренные жители Кольского полуострова». «Кто такие поморы?». (6+)

21-25 апреля - 11.00-20.00

Экологическая акция «Мирный атом». (12+)

25 апреля - 9.00

Автобусная экскурсия «Тайны саамского мастерства». (18+)

11.15 - экспресс-экскурсия к 100-летию музея. (12+)

12.00 - «Моря, омывающие Кольский полуостров». «Кто такие поморы?» «Кола» (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки:

с 1 февраля по 30 апреля - выставка изданий «Изучаем избирательное право»;

с 1 марта по 30 апреля - выставка изданий «В браке: психология молодой семьи»;

в течение года - выставка изданий «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».

14-17 апреля и 21-23 апреля

Квиз «Непокорённый Мурманск».

15 и 16 апреля

Познавательная программа «ЭКОмарафон знаний». Платно.

16 апреля

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста».

18 апреля

Экскурсия по выставке «Гоголь».

Неформальная лекция «Пять углов и её окрестности».

19 апреля

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

23 апреля

Лекция Мироничева Е.П. «Заполярье и военные планы. 1930-1941 гг.».

Авторский обзор «Русские писатели и заграница: литературное отражение» из цикла «Книжный четверг». Платно.

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста».

24 апреля

Международная историческая акция «Диктант Победы».

Патриотическая акция «Письмо Герою».

25 апреля

Экскурсия по выставке «Гоголь». Платно.

Мастер-класс по созданию открытки «Кактус». Платно

Концерт кавер-группы «ЩербакоффBand».

Заседание клуба разговорного английского языка.

Акция «День возвращенной книги».

День новой книги.

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Неформальная лекция «История мурманских микрорайонов. «Околобиблиотечные» улицы». Платно.

Мастер-класс «Мишка на севере».

26 апреля

Заседание клуба «Покорители Рунета».

Заседание клуба «Семейный архив».

Музыкальный вечер «Опера против эстрады».

Заседание книжного клуба «Переплет». Платно.

Литературное путешествие в лабиринты Научки «Неформат: книжки-малышки и фолианты».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

28 апреля

Лекция «Белок в рационе питания: почему он так важен и сколько его есть».

Познавательная программа к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

29 апреля

Лекция «Кредиты и займы».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

30 апреля

Приглашают принять участие в марафоне педагогического опыта по физкультурно-оздоровительной работе. Состоится межрегиональный (областной) заочный марафон педагогического опыта «Современные подходы и новые технологии при организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми».