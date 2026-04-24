АФИША
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
24 апреля – 19.00
«День отдыха».
25 апреля – 11.00
«Остров Непослушания».
25 апреля - 14.00
26 апреля - 15.00
«Душа кулис».
29 апреля - 19.00
«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».
30 апреля – 19.00
«Рок-н-ролл на закате».
2 мая - 18.00
«Мадемуазель Нитуш».
3 мая - 18.00
«Мадемуазель Нитуш».
4 и 5 мая - 19.00
«Наш класс»
6 и 7 мая - 19.00
«Амадей».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
24 апреля - 19.00
Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)
25 апреля - 13.00
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
25 апреля - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
26 апреля - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
26 апреля - 15.00 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
Мурманская областная филармония
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
24 апреля - 19.00
«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.
24 апреля - 19.00
Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.
25 апреля - 18.00
«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.
26 апреля - 18.00
«Рэй. Легенда навсегда». Квартет Дениса Мажукова, Москва. Концертный зал.
1 мая - 17.00
«Музыкальные столицы мира». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
3 мая - 11.00
«Приключения Буратино». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.
3 мая - 17.00
«Северная сага». Кристина Ротаева (орган, вистл, голос), Екатерина Ефремова (художественное слово, гитара, вокал). Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
24 апреля – 19.00
Малая сцена. «Тёркин. кто же он такой?». А. Твардовский. Спектакль-концерт. (12+)
25 апреля – 19.00
Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)
26 апреля – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
26 апреля – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
24 апреля - 15.00
Зооуголок.
25 апреля - 12.00
Зооуголок.
25 апреля - 15.00
Областной конкурс «Родные люди».
25 апреля - 19.00
Татьяна Буланова. Мурманск.
26 апреля - 12.00
Зооуголок.
26 апреля - 13.00
Весенний праздник танца.
26 апреля - 15.00
Концерт «Радость зажигает сердца».
28 и 29 апреля - 15.00
Зооуголок.
29 апреля - 19.00
Сергей Пенкин. Юбилейный концерт «65».
1 мая - 15.00
Зооуголок.
2 и 3 мая - 12.00
Зооуголок.
5 и 6 мая - 15.00
Зооуголок.
6 мая - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка».
8 мая - 15.00
Зооуголок.
12 мая - 15.00
Зооуголок.
13 мая - 15.00
Зооуголок.
15 мая - 15.00
Зооуголок.
16 мая - 12.00
Зооуголок.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00
проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)
Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152) 99-44-58.
Продолжают работу выставки.
«Край озёр, сопок и легенд» (1-й этаж);
по 20 мая - «Написанные ветром, нарисованные светом» (выставочный зал).
по 30 мая - «Форма и функции» (2-й этаж);
«Росгвардия – 10 лет на страже Заполярья» (3-й этаж).
«История Росты» (1-й этаж).
***
24 и 25 апреля - 11.00-20.00
Экологическая акция «Мирный атом». (12+)
25 апреля - 9.00
Автобусная экскурсия «Тайны саамского мастерства». (18+)
11.15 - экспресс-экскурсия к 100-летию музея. (12+)
12.00 - «Моря, омывающие Кольский полуостров». «Кто такие поморы?» «Кола» (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянная экспозиция:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 19 декабря – 16.00
Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.
Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.
Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:
25 апреля - Сергей Дягилев.
2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.
23 мая - Альбрехт Дюрер.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Выставки:
с 1 февраля по 30 апреля - выставка изданий «Изучаем избирательное право»;
с 1 марта по 30 апреля - выставка изданий «В браке: психология молодой семьи»;
в течение года - выставка изданий «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».
24 апреля
Международная историческая акция «Диктант Победы».
Патриотическая акция «Письмо Герою».
25 апреля
Экскурсия по выставке «Гоголь». Платно.
Мастер-класс по созданию открытки «Кактус». Платно
Концерт кавер-группы «ЩербакоффBand».
Заседание клуба разговорного английского языка.
Акция «День возвращенной книги».
День новой книги.
Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Неформальная лекция «История мурманских микрорайонов. «Околобиблиотечные» улицы». Платно.
Мастер-класс «Мишка на севере».
26 апреля
Заседание клуба «Покорители Рунета».
Заседание клуба «Семейный архив».
Музыкальный вечер «Опера против эстрады».
Заседание книжного клуба «Переплет». Платно.
Литературное путешествие в лабиринты Научки «Неформат: книжки-малышки и фолианты».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
28 апреля
Лекция «Белок в рационе питания: почему он так важен и сколько его есть».
Познавательная программа к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
29 апреля
Лекция «Кредиты и займы».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
30 апреля
Приглашают принять участие в марафоне педагогического опыта по физкультурно-оздоровительной работе. Состоится межрегиональный (областной) заочный марафон педагогического опыта «Современные подходы и новые технологии при организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми».