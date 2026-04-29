г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

30 апреля – 19.00

«Рок-н-ролл на закате».

Федеральная программа «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ – Ведущие театры».

Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. г. Москва.

2 и 3 мая – 18.00

«Мадемуазель Нитуш». Фантазия по мотивам оперетты Флоримона Эрве. Комедия в трёх действиях. (16+)

4 мая – 19.00

«Наш класс». Тадеуш Слободзянек. История в 14 уроках. (18+)

5 мая – 19.00

«Наш класс». Тадеуш Слободзянек. История в 14 уроках. (18+)

6 мая – 19.00

«Амадей». Сценическая версия Сергея Плотова. (16+)

7 мая – 19.00

«Амадей». Сценическая версия Сергея Плотова. (16+)

Федеральная программа «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ – Региональные театры».

Гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.

14 мая – 19.00

«Севастопольский вальс». Елена Гальперина, Юлий Анненков, музыка Константина Листова. Героико-романтическая музыкальная история в двух действиях. (12+)

15 мая – 19.00

«Белая гвардия». М.А. Булгаков. Драма в одном действии. (12+)

16 мая – 18.00

«Таня». Алексей Арбузов. Драма в двух действиях. (16+)

17 мая – 18.00

«Мнимый больной». Жан-Батист Мольер, перевод Татьяны Щепкиной-Куперник. Комедия в двух действиях. (12+)

23 мая – 11.00

«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский. Музыкальная сказка в двух действиях. Спектакль для детей. (6+)

23 мая – 15.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова. Драматическое приключение в одном действии. Спектакль малой сцены. (12+)

24 мая – 14.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)24 мая – 18.00

«Двойник». Инсценировка Юлии Булавиной (по повести Ф.М. Достоевского). Драма в двух действиях. (18+)

30 мая – 14.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)

30 мая – 18.00

Премьера. «№13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)

31 мая – 14.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)

Закрытие 87-го театрального сезона

31 мая – 18.00

Премьера. «№13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

1 мая - 15.00 и 17.00

Премьера. Анна Бессчастнова по мотивам русской народной сказки «Репка». (3+)

2 мая – 17.00

#ОткрытаяСцена. Спектакль самодеятельного коллектива города Заполярный «Мы выдержим! Мы выстоим! Дождёмся!». (12+)

3 мая – 13.00

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

3 мая - 15.00 и 17.00

Премьера. Анна Бессчастнова по мотивам русской народной сказки «Репка». (3+)

6 мая – 19.00

Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)

7 мая – 19.00

Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)

8 мая – 19.00

Концертная программа к годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Стоит над горою Алёша». (12+)

10 мая - 13.00 и 15.00

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

10 мая - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

14 мая – 19.00

Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)

15 мая – 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

16 мая – 13.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

16 мая - 15.00 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

17 мая – 13.00

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

17 мая - 15.00 и 17.00

Корней Чуковский «Муха – Цокотуха». (3+)

22 мая – 19.00

#ОткрытаяСцена. Новая школа музыки «Music Family» «Бременские МузыПанки в Стране чудес». (6+)

23 мая – 13.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

23 мая - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

24 мая – 13.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

24 мая - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

29 мая – 19.00

Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

30 мая – 13.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

30 мая – 17.00

Корней Чуковский «Телефон». (3+)

31 мая – 13.00

Пётр Васильевю «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

31 мая – 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 мая - 17.00

«Музыкальные столицы мира». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

2 мая - 14.00

«Я расту!». 120 лет со дня рождения Агнии Барто. Концертный зал.

3 мая - 11.00

«Приключения Буратино». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.

3 мая - 17.00

«Северная сага». Кристина Ротаева (орган, вистл, голос), Москва; Екатерина Ефремова (художественное слово, гитара, вокал), Мурманск. Концертный зал.

3 мая - 18.00

«Люди в чёрном». Ансамбль «ART CINEMA». Арт-кафе.

10 мая - 17.00

«Песен не петь нам нельзя». Артистам, участникам фронтовых концертных бригад посвящается. Концертный зал.

11 мая - 17.00

«DSCH». Посвящается Дмитрию Шостаковичу. Солисты филармонии. Камерный зал.

13 мая - 19.00

Иван Бессонов (фортепиано). Концертный зал.

16 мая - 12.00

Экскурсия «Органа трепетные трубы... Знакомство с королем музыкальных инструментов». Концертный зал

16 мая - 19.00

«На рубеже веков. Русская музыка XIX-XX столетий». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

17 мая - 12.00

«Лето красное, где ты?». Музыкальная программа для малышей. Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

17 мая - 17.00

«Искатели приключений-2». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

23 мая - 18.00

«Бандонеон с оркестром». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Максим Конарев, Москва. Солист Максим Фёдоров (бандонеон), Москва. Концертный зал

24 мая - 17.00

«Любовь с грузинским акцентом». Квартет «Сулико». Концертный зал.

24 мая - 18.00

«Солнце на ладони». Андрей Скороходов - гитара, Михаил Семяшкин - гитара, Алена Карпенко - вокал. Арт-кафе.

31 мая - 14.00

«Где музыка берет начало?». Концертный зал.

13 сентября - 16.00

«Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

19 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва. Солист Михаил Штанько (гобой), Москва. Концертный зал.

20 сентября - 17.00

«Три века испанской музыки». Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, блокфлейта альт), Россия. Даниэль Сальвадор (орган), Испания. Концертный зал.

27 сентября - 17.00

Арктик-брасс квинтет, Мурманск. При участии Лилии Мифтаховой (вокал). Концертный зал.

3 октября - 18.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Литературный моноспектакль. Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

1 мая - 19.00

Спектакль «Казнить нельзя помиловать».

2 мая - 19.00

Спектакль «Казнить нельзя помиловать».

9 мая - 15.00 и 19.00

Теркин. Кто же он такой?

10 мая - 19.00

Спектакль «Казнить нельзя помиловать».

16 мая - 19.00

Привет с фронта.

17 мая - 19.00

Привет с фронта

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 апреля - 15.00

Зооуголок.

29 апреля - 19.00

Сергей Пенкин. Юбилейный концерт «65».

1 мая - 15.00

Зооуголок.

2 и 3 мая - 12.00

Зооуголок.

5 и 6 мая - 15.00

Зооуголок.

6 мая - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

8 мая - 15.00

Зооуголок.

12 мая - 15.00

Зооуголок.

13 мая - 15.00

Зооуголок.

15 мая - 15.00

Зооуголок.

16 мая - 12.00

Зооуголок.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00

проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)

Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152) 99-44-58.

Продолжают работу выставки.

«Край озёр, сопок и легенд» (1-й этаж);

по 20 мая - «Написанные ветром, нарисованные светом» (выставочный зал).

по 30 мая - «Форма и функции» (2-й этаж);

«Росгвардия – 10 лет на страже Заполярья» (3-й этаж).

«История Росты» (1-й этаж).

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

По 10 мая

Выставка «Плакат молодых художников».

По 14 июня

Выставка «Учитель и ученик. Среда. Пространство свободы». Керамика.

По 27 декабря

Выставка «Вдохновленные морской стихией». Образ моря в работах русских и западноевропейских художников XIX-ХХ веков.

2 мая

«Игра в Кандинского».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

По 10 мая

Выставка «Графика Андрея Блиока».

«Графическое путешествие» по мотивам работ Андрея Блиока.

По 31 мая

Выставка «Эскиз. Образ. Сцена». Сценография. Театральный костюм.

Цикл встреч для подростков «Искусство: видеть и понимать»

«Иное». Проведи урок в музее!

Проект «Разговоры о важном в музее».

Мастер-классы и музейные уроки.

«Школа юного музейщика». Музейно-образовательная программа для обучающихся 8-11 классов.

Цикл встреч «Память сильнее времени».

По 19 декабря

Лекторий «Знакомьтесь: художник!».

По 30 декабря

Экскурсия по выставке «Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI вв.».

1 мая

Музейный урок «Делу время – потехе час».

1 мая

«Роспись кофейной пары». Мастер-класс.

2 мая

Анна Остроумова-Лебедева. Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».

2 мая

«Письма с фронта».

3 мая

Час истории «Художники о Великой Отечественной войне».

3-17 мая

«Точка росы». Открытая выставка произведений молодых художников.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки:

с 1 февраля по 30 апреля - выставка изданий «Изучаем избирательное право»;

с 1 марта по 30 апреля - выставка изданий «В браке: психология молодой семьи»;

в течение года - выставка изданий «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».

29 апреля

Лекция «Кредиты и займы».

1 мая

Тренинг «Основы работы на ПК». Платно.

2 мая

Мастер-класс «Акварельный голубь».

Неформальная лекция «История мурманских микрорайонов. Площадь Пять Углов и её окрестности».

Экскурсия по выставке «Гоголь».

Спектакль «Фото на память». Платно.

3 мая

Астрономический час «Солнце – звезда нашей жизни».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечера нарративных игр в «Научке».

5 мая

Областной военно-патриотический проект «Письма с фронта». Платно.

6 мая

Мастер-класс «Открытка благодарности».

10 мая

Заседание клуба «Покорители Рунета».

Виниловый вечер «Война, уступи место музыке».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими». Платно.

13 мая

Мастер-класс «Акварельные грёзы».

14 мая

Концерт «…и настроение улучшилось!» Народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русские Наигрыши».

15 мая

Просветительская акция «Областной краеведческий диктант: Родное Заполярье».

16 мая

Экскурсия по концептуальной выставке «Гоголь».

Занятие клуба разговорного английского языка.

Заседание клуба путешественников. Платно.

Мастер-класс «Ежик и медвежонок».

17 мая

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Музыка советского кино».

Заседание клуба «Переплёт»: «Спутники» Веры Пановой.

23 мая

Экскурсия по концептуальной выставке «Булгаков».

«Он служил русскому слову и краю… »: вечер памяти писателя, журналиста, литературного критика Дмитрия Коржова.

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних». Платно.

Мастер-класс «Лес на закате солнца».

24 мая

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Мастер-класс «Акварельная буквенная миниатюра».

Заседание клуба «Семейный архив»

Литературное путешествие «Книжные лабиринты «Научки».

27 мая

Арт-медиация по концептуальной выставке «Булгаков».

30 мая

Экскурсия по концептуальной выставке «Булгаков».

Занятие клуба разговорного английского языка.

День новой книги.

Заседание клуба путешественников. Платно.

Мастер-класс «Ночное море».

31 мая

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке»

Заседание клуба «Покорители Рунета».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

30 апреля

Состоится межрегиональный (областной) заочный марафон педагогического опыта «Современные подходы и новые технологии при организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми».

3 мая - 13.00

Арт-студия «Литературный флорист» в отделе детского чтения для юных читателей и их родителей.

3 мая - 14.00

Мастер-класс «Георгиевская лента». В зале художественной литературы состоится творческое занятие по изготовлению украшения.

3 мая

Час памяти «Маленькие герои большой войны». Сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают на мероприятие, посвящённое Великой Отечественной войне.

7 мая

Песням тех военных лет поверьте. Сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают на познавательно-музыкальный час, посвящённый Дню Победы.

8 мая

Час памяти «Доброе сердце солдата». Сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают на литературно-познавательное занятие в рамках XVII Международной патриотической акции «Читаем детям о войне».

14 мая - 17.00

Семейный мастер-класс «Декупаж». В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» состоится творческий мастер-класс, в рамках мероприятий семейного сообщества «Родные-Любимые».

17 мая - 12.00

Всей семьей – на выходной! Центр чтения «Читай и познавай» приглашает маленьких читателей и их родителей, бабушек и дедушек на празднично-игровую программу, посвящённую Международному дню семьи.

24 мая - 12.00-16.00

День славянской письменности и культуры.

В Мурманской областной детско-юношеская библиотеке пройдут мероприятия в честь Дня славянской письменности и культуры.

31 мая - 14.00

Охотники за солнечными зайчиками. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает юных читателей на праздник, посвящённый Международному дню защиты детей.