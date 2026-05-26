АФИША
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 мая – 14.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)
30 мая – 18.00
Премьера. «№13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)
31 мая – 14.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)
Закрытие 87-го театрального сезона
31 мая – 18.00
Премьера. «№13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)
6 июня - 12.00
Арт-антракт. Расписываем шкатулку.
6 июня - 15.30
Арт-антракт. Рисуем картину «Книги».
20 июня - 12.00
Арт-антракт. Расписываем и декорируем маску.
20 июня - 15.30
Арт-антракт. Рисуем картину «Деревья».
20 июня - 18.00
«Сильва».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
29 мая – 19.00
Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)
30 мая – 13.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
30 мая – 17.00
Корней Чуковский «Телефон». (3+)
31 мая – 13.00
Пётр Васильевю «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
31 мая – 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)
2 июня - 11.00
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
6 июня - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
7 июня - 15.00 и 17.00
Премьера. Анна Бессчастнова по мотивам русской народной сказки «Репка». (3+)
9 июня - 11.00
Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)
12 июня - 15.00 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
13 июня - 15.00 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
14 июня - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
16 июня - 11.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
16 июня - 19.00
#ОткрытаяСцена. «Цветы Омара Хайяма». (16+)
20 июня - 15.00 и 17.00
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
21 июня - 15.00 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
26 июня - 19.00
Премьера. Тамара Габбе. «Город мастеров». (12+)
27 июня - 17.00
Премьера. Тамара Габбе. «Город мастеров». (12+)
28 июня - 11.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
28 июня - 13.00
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
Мурманская областная филармония
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
31 мая - 14.00
«Где музыка берет начало?». Концертный зал.
13 сентября - 16.00
«Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.
19 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва. Солист Михаил Штанько (гобой), Москва. Концертный зал.
20 сентября - 17.00
«Три века испанской музыки». Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, блокфлейта альт), Россия. Даниэль Сальвадор (орган), Испания. Концертный зал.
27 сентября - 17.00
Арктик-брасс квинтет, Мурманск. При участии Лилии Мифтаховой (вокал). Концертный зал.
3 октября - 18.00
«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Литературный моноспектакль. Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00
проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)
Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152) 99-44-58.
Продолжают работу выставки.
«Край озёр, сопок и легенд» (1-й этаж);
по 30 мая - «Форма и функции» (2-й этаж);
«Росгвардия – 10 лет на страже Заполярья» (3-й этаж).
«История Росты» (1-й этаж).
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
По 27 декабря
Выставка «Вдохновленные морской стихией». Образ моря в работах русских и западноевропейских художников XIX-ХХ веков.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
По 31 мая
Выставка «Эскиз. Образ. Сцена». Сценография. Театральный костюм.
Цикл встреч для подростков «Искусство: видеть и понимать»
«Иное». Проведи урок в музее!
Проект «Разговоры о важном в музее».
Мастер-классы и музейные уроки.
«Школа юного музейщика». Музейно-образовательная программа для обучающихся 8-11 классов.
Цикл встреч «Память сильнее времени».
По 19 декабря
Лекторий «Знакомьтесь: художник!».
По 30 декабря
Экскурсия по выставке «Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI вв.».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 19 декабря – 16.00
Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.
Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.
Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»: 23 мая - Альбрехт Дюрер.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Выставки: «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».
27 мая
Арт-медиация по концептуальной выставке «Булгаков».
30 мая
Экскурсия по концептуальной выставке «Булгаков».
Занятие клуба разговорного английского языка.
День новой книги.
Заседание клуба путешественников. Платно.
Мастер-класс «Ночное море».
31 мая
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке»
Заседание клуба «Покорители Рунета».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
31 мая - 14.00
Охотники за солнечными зайчиками. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает юных читателей на праздник, посвящённый Международному дню защиты детей.