г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 мая – 14.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)

30 мая – 18.00

Премьера. «№13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)

31 мая – 14.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)

Закрытие 87-го театрального сезона

31 мая – 18.00

Премьера. «№13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)

6 июня - 12.00

Арт-антракт. Расписываем шкатулку.

6 июня - 15.30

Арт-антракт. Рисуем картину «Книги».

20 июня - 12.00

Арт-антракт. Расписываем и декорируем маску.

20 июня - 15.30

Арт-антракт. Рисуем картину «Деревья».

20 июня - 18.00

«Сильва».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

29 мая – 19.00

Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

30 мая – 13.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

30 мая – 17.00

Корней Чуковский «Телефон». (3+)

31 мая – 13.00

Пётр Васильевю «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

31 мая – 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

2 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

6 июня - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

7 июня - 15.00 и 17.00

Премьера. Анна Бессчастнова по мотивам русской народной сказки «Репка». (3+)

9 июня - 11.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

12 июня - 15.00 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

13 июня - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

14 июня - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

16 июня - 11.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

16 июня - 19.00

#ОткрытаяСцена. «Цветы Омара Хайяма». (16+)

20 июня - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

21 июня - 15.00 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

26 июня - 19.00

Премьера. Тамара Габбе. «Город мастеров». (12+)

27 июня - 17.00

Премьера. Тамара Габбе. «Город мастеров». (12+)

28 июня - 11.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

28 июня - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

31 мая - 14.00

«Где музыка берет начало?». Концертный зал.

13 сентября - 16.00

«Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

19 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва. Солист Михаил Штанько (гобой), Москва. Концертный зал.

20 сентября - 17.00

«Три века испанской музыки». Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, блокфлейта альт), Россия. Даниэль Сальвадор (орган), Испания. Концертный зал.

27 сентября - 17.00

Арктик-брасс квинтет, Мурманск. При участии Лилии Мифтаховой (вокал). Концертный зал.

3 октября - 18.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Литературный моноспектакль. Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 и 3 июня - 15.00

Зооуголок.

3 июня - 19.00

Стас Пьеха.

5 июня - 15.00

Зооуголок.

5 июня - 19.00

1\4 финала Мурманской Официальной лиги КВН.

6 июня - 12.00

Зооуголок.

6 июня - 19.00

1\4 финала Мурманской Официальной лиги КВН.

7 июня - 12.00

Зооуголок.

9 и 10 июня - 15.00

Зооуголок.

13 и 14 июня - 12.00

Зооуголок.

16 и 17 июня - 15.00

Зооуголок.

17 июня - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

19 июня - 15.00

Зооуголок.

20 и 21 июня - 12.00

Зооуголок.

23, 24 и 26 июня - 15.00

Зооуголок.

27 и 28 июня - 12.00

Зооуголок.

30 июня и 1 июля - 15.00

Зооуголок.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00

проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)

Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152) 99-44-58.

Продолжают работу выставки.

«Край озёр, сопок и легенд» (1-й этаж);

по 30 мая - «Форма и функции» (2-й этаж);

«Росгвардия – 10 лет на страже Заполярья» (3-й этаж).

«История Росты» (1-й этаж).

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

По 27 декабря

Выставка «Вдохновленные морской стихией». Образ моря в работах русских и западноевропейских художников XIX-ХХ веков.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

По 31 мая

Выставка «Эскиз. Образ. Сцена». Сценография. Театральный костюм.

Цикл встреч для подростков «Искусство: видеть и понимать»

«Иное». Проведи урок в музее!

Проект «Разговоры о важном в музее».

Мастер-классы и музейные уроки.

«Школа юного музейщика». Музейно-образовательная программа для обучающихся 8-11 классов.

Цикл встреч «Память сильнее времени».

По 19 декабря

Лекторий «Знакомьтесь: художник!».

По 30 декабря

Экскурсия по выставке «Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI вв.».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»: 23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки: «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».

30 мая

Экскурсия по концептуальной выставке «Булгаков».

Занятие клуба разговорного английского языка.

День новой книги.

Заседание клуба путешественников. Платно.

Мастер-класс «Ночное море».

31 мая

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Заседание клуба «Покорители Рунета».

1 июня

Цикл мероприятий для летних оздоровительных лагерей «На Севере – лето!».

6 июня

Заседание клуба разговорного английского языка.

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

7 июня

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм». Платно.

9 июня

Фотодень «Свет. Искусство. Ты».

10 июня

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Я люблю тебя, Россия!». Платно.

Литературное путешествие «Книжные лабиринты Научки». Платно.

11 июня

Мастер-класс «Русский след в искусстве авангарда».

13 июня

Экскурсия по выставке «Михаил Булгаков».

13 июня

Вечер памяти, посвящённый мурманскому музыканту, лидеру проекта «Джек скоро будет» Евгению Кондращенко.

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

14 июня

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

17 июня

Арт-медиация по выставке «Михаил Булгаков».

19 июня

Лекция «Цвет русской природы»: живопись природных ландшафтов русских земель.

20 июня

Заседание клуба разговорного английского языка.

Экскурсия по выставке «Михаил Булгаков».

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг». Платно.

21 июня

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

25 июня

Акция «День возвращенной книги».

27 июня

День новой книги.

Экскурсия по выставке «Михаил Булгаков».

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

28 июня

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

31 мая - 14.00

Охотники за солнечными зайчиками. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает юных читателей на праздник, посвящённый Международному дню защиты детей.

1 июня - 11.00

Лето в ритме детства! Приглашаются юные мурманчане и их родители на игровую программу от Центра чтения «Читай и познавай», посвящённую Дню защиты детей.

2 июня

Акция «Родился читателем!». Во всех родильных домах Мурманска пройдёт традиционная акция «Родился читателем», организатором которой является Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой.

5 июня - 11.00

Вокруг света за одно лето. На площадке перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится торжественный старт областной программы «Летние чтения-2026».

9 июня - 15.00

Мастер-класс «Моя планета». Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает всех желающих на мастер-класс по текстурной живописи.

16 июня - 16.00

Кольский сувенир. Молодёжный центр «БиблиоДвиж» приглашает на познавательную смарт-сессию с мастер-классом по созданию дизайнерского кольца из каучука с аметистом или гранатом.

16 августа - 14.00

Квиз «Книга против кино». В зале художественной литературы состоится квиз «Книга против кино».