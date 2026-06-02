г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 июня - 12.00

Арт-антракт. Расписываем шкатулку.

6 июня - 15.30

Арт-антракт. Рисуем картину «Книги».

20 июня - 12.00

Арт-антракт. Расписываем и декорируем маску.

20 июня - 15.30

Арт-антракт. Рисуем картину «Деревья».

20 июня - 18.00

«Сильва».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

2 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

6 июня - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

7 июня - 15.00 и 17.00

Премьера. Анна Бессчастнова по мотивам русской народной сказки «Репка». (3+)

9 июня - 11.00

Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

12 июня - 15.00 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

13 июня - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

14 июня - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

16 июня - 11.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

16 июня - 19.00

#ОткрытаяСцена. «Цветы Омара Хайяма». (16+)

20 июня - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

21 июня - 15.00 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

26 июня - 19.00

Премьера. Тамара Габбе. «Город мастеров». (12+)

27 июня - 17.00

Премьера. Тамара Габбе. «Город мастеров». (12+)

28 июня - 11.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

28 июня - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 сентября - 16.00

«Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

19 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва. Солист Михаил Штанько (гобой), Москва. Концертный зал.

20 сентября - 17.00

«Три века испанской музыки». Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, блокфлейта альт), Россия. Даниэль Сальвадор (орган), Испания. Концертный зал.

27 сентября - 17.00

Арктик-брасс квинтет, Мурманск. При участии Лилии Мифтаховой (вокал). Концертный зал.

3 октября - 18.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Литературный моноспектакль. Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 и 3 июня - 15.00

Зооуголок.

3 июня - 19.00

Стас Пьеха.

5 июня - 15.00

Зооуголок.

5 июня - 19.00

1\4 финала Мурманской Официальной лиги КВН.

6 июня - 12.00

Зооуголок.

6 июня - 19.00

1\4 финала Мурманской Официальной лиги КВН.

7 июня - 12.00

Зооуголок.

9 и 10 июня - 15.00

Зооуголок.

13 и 14 июня - 12.00

Зооуголок.

16 и 17 июня - 15.00

Зооуголок.

17 июня - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

19 июня - 15.00

Зооуголок.

20 и 21 июня - 12.00

Зооуголок.

23, 24 и 26 июня - 15.00

Зооуголок.

27 и 28 июня - 12.00

Зооуголок.

30 июня и 1 июля - 15.00

Зооуголок.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно (в рабочие дни музея) - 11.00

Проводится обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области (более узкая тематика определяется в соответствии с возрастом учащихся) с обработкой заявок по линии Министерства образования. (6+)

Ежедневно (в рабочие дни музея) - 14.00, 15.00 и 17.00

Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

6 июня - 11.15

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

13 июня

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея:

11.15 - «Древними тропами»

11.30 - «Саамы - коренные жители Кольского полуострова»

11.45 - «Кто такие поморы?». (12+)

19 июня - 11.15

Кураторская экскурсия «Праздник в краю родном» (12+)

20 июня - 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея: «История края от основания города до Великой Отечественной войны». (12+)

26 июня

Кураторская экскурсия «Арктические адаптации».

27 июня - 11.15

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея. Экскурсия в зоолого-ботаническом зале. (18+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

2-30 июня

По предварительной записи в рабочие дни музея «Обзорная экскурсия» - экскурсия по экспозиции. (16+)

2-30 июня

По предварительной записи в рабочие дни музея «Лаборатория творчества» - мастер-классы по рукоделию. (0+)

С 8 мая по 26 июня

В режиме работы музея «От Мурманска до Берлина. Евгений Халдей». (0+)

По 31 августа

В режиме работы музея медиавыставка «Музей в кадре». (0+)

С 7 июня по 31 августа

В режиме работы музея выставка «Азбука тундры». (0+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 29 декабря - с 11.00 до 19.00

Постоянная экспозиция: «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков». «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Экскурсия по постоянной экспозиции

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Море в произведениях русских и западноевропейских художников 19 века». Из собрания музея и частной коллекции.

До 14 июня - 11.00 до 19.00

Выставка «Учитель и ученик. Среда. Пространство свободы». Керамика.

6 июня - 13.00

«Золотая рыбка». Мероприятие с творческой частью по выставке «Вдохновленные морской стихией». Из цикла «Море вдохновения». (6+)

6 июня - 15.00

«Ажурный почерк мурманских фасадов». Прогулка по городу Татьяны Врублевской. «Современное искусство для всех 2.0». (12+)

12 июня - 13.00

«Закаленная веками: История керамики в искусстве». Мероприятие по выставке «Учитель и ученик. Среда. Пространство свободы». (6+)

13 июня - 15.00

«Морской мир». Мастер-класс в акварельной технике. (12+)

14 июня - 12.00

«Мурманск архитектурный». Мероприятие из цикла «Прогулки с искусствоведом». (12+)

14 июня - 15.00

«Классицизм. XVII век. Ориентир для лучших». Лекция из цикла «История искусств. От Альтамиры до Матисса». (6+)

20 июня - 13.00

«Море волнуется: смертоносная стихия в живописи и не только». Мероприятие по выставке «Вдохновленные морской стихией». (16+)

20 июня - 15.00

«Ажурный почерк мурманских фасадов». Прогулка по городу Татьяны Врублевской. «Современное искусство для всех 2.0». (12+)

21 июня - 15.00

«Природа – лучший художник!». Пленэр. (16+)

27 июня - 15.00

«Как приручить акварель? Прием сграффито». Мастер-класс. (12+)

28 июня - 12.00

«Трогательный Мурманск». Мероприятие из цикла «Прогулки с искусствоведом». (12+)

28 июня - 15.00

«XVIII век. Опасные связи». Лекция из цикла «История искусств. От Альтамиры до Матисса». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков». (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Мероприятие «День скульптуры в музее». (6+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Делу время – потехе час. Художественная обработка дерева. Текстиль». (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». (6+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка тактильных барельефов. «Прикоснуться к Арктике». (Проект Мурманского Арктического университета. (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Музейный урок «В поле выросла рубаха» по выставке «Делу время – потехе час». (6+)

С 15 мая - 11.00 до 19.00

Выставочный проект «В мире животных» группы «Алхимия». (Ф. Волосенков, Н. Цехомская, А. Ярыгин. СПб). (6+)

С 5 июня - 11.00 до 19.00

«Гении литературы: Данте Алигьери. Гравюра XVI-XX веков. М.Е. Салтыков-Щедрин. Графика XIX-XX веков из собрания В.Г. Беликова. Москва». (6+)

7 июня - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары». (6+)

13 июня - 16.00

Карл Густавович Фаберже. Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (12+)

20 июня - 15.00

Пряничные посиделки с чаем «Без труда и отдых не сладок». Посвящается Году единства народов России. (6+)

21 июня - 15.00

«Искусство в деталях». Мастер-класс по изготовлению объёмного интерьерного панно. (12+)

27 июня - 16.00

Наталия Гончарова и Михаил Ларионов. Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». Запись на лекцию не требуется. (12+)

27 июня - 13.00

Пряничные посиделки с чаем «Без труда и отдых не сладок». Посвящается Году единства народов России. (6+)

28 июня - 15.00

Мастер-класс «Тайны японской живописи» в технике суми-э». (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»: 23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки: «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».

6 июня

Заседание клуба разговорного английского языка.

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

7 июня

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм». Платно.

9 июня

Фотодень «Свет. Искусство. Ты».

10 июня

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Я люблю тебя, Россия!». Платно.

Литературное путешествие «Книжные лабиринты Научки». Платно.

11 июня

Мастер-класс «Русский след в искусстве авангарда».

13 июня

Экскурсия по выставке «Михаил Булгаков».

13 июня

Вечер памяти, посвящённый мурманскому музыканту, лидеру проекта «Джек скоро будет» Евгению Кондращенко.

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

14 июня

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

17 июня

Арт-медиация по выставке «Михаил Булгаков».

19 июня

Лекция «Цвет русской природы»: живопись природных ландшафтов русских земель.

20 июня

Заседание клуба разговорного английского языка.

Экскурсия по выставке «Михаил Булгаков».

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг». Платно.

21 июня

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

25 июня

Акция «День возвращенной книги».

27 июня

День новой книги.

Экскурсия по выставке «Михаил Булгаков».

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

28 июня

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

2 июня

Акция «Родился читателем!». Во всех родильных домах Мурманска пройдёт традиционная акция «Родился читателем», организатором которой является Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой.

5 июня - 11.00

Вокруг света за одно лето. На площадке перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится торжественный старт областной программы «Летние чтения-2026».

9 июня - 15.00

Мастер-класс «Моя планета». Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает всех желающих на мастер-класс по текстурной живописи.

16 июня - 16.00

Кольский сувенир. Молодёжный центр «БиблиоДвиж» приглашает на познавательную смарт-сессию с мастер-классом по созданию дизайнерского кольца из каучука с аметистом или гранатом.

16 августа - 14.00

Квиз «Книга против кино». В зале художественной литературы состоится квиз «Книга против кино».

МБУДО «Детская художественная школа»

(г. Мурманск, ул.Коммуны,18)

5 июня - 17.00

Мастер-класс «Ягода севера». изготовление украшений из полимерной глины. (6+)

18 июня - 17.00

Мастер-класс «Народная тряпичная кукла». (6+)

26 июня - 17.00

Мастер-класс «Народная тряпичная кукла». (6+)

27 июня - 17.00

Мастер-класс «Ягода севера». изготовление украшений из полимерной глины. (6+)