г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

16 сентября – 19.00

Раневская. «Одинокая насмешница».

19 сентября – 18.00

Концерт «Хор Данилова монастыря».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

26 июня - 19.00

Премьера. Тамара Габбе. «Город мастеров». (12+)

27 июня - 17.00

Премьера. Тамара Габбе. «Город мастеров». (12+)

28 июня - 11.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

28 июня - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 сентября - 16.00

«Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

19 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва. Солист Михаил Штанько (гобой), Москва. Концертный зал.

20 сентября - 17.00

«Три века испанской музыки». Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, блокфлейта альт), Россия. Даниэль Сальвадор (орган), Испания. Концертный зал.

27 сентября - 17.00

Арктик-брасс квинтет, Мурманск. При участии Лилии Мифтаховой (вокал). Концертный зал.

3 октября - 18.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Литературный моноспектакль. Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

24 и 26 июня - 15.00

Зооуголок.

27 и 28 июня - 12.00

Зооуголок.

30 июня и 1 июля - 15.00

Зооуголок.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно (в рабочие дни музея) - 11.00

Проводится обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области (более узкая тематика определяется в соответствии с возрастом учащихся) с обработкой заявок по линии Министерства образования. (6+)

Ежедневно (в рабочие дни музея) - 14.00, 15.00 и 17.00

Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

26 июня

Кураторская экскурсия «Арктические адаптации».

27 июня - 11.15

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея. Экскурсия в зоолого-ботаническом зале. (18+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

24-30 июня

По предварительной записи в рабочие дни музея «Обзорная экскурсия» - экскурсия по экспозиции. (16+)

24-30 июня

По предварительной записи в рабочие дни музея «Лаборатория творчества» - мастер-классы по рукоделию. (0+)

По 26 июня

В режиме работы музея «От Мурманска до Берлина. Евгений Халдей». (0+)

По 31 августа

В режиме работы музея медиавыставка «Музей в кадре». (0+)

В режиме работы музея выставка «Азбука тундры». (0+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 29 декабря - с 11.00 до 19.00

Постоянная экспозиция: «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков». «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Экскурсия по постоянной экспозиции

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Море в произведениях русских и западноевропейских художников 19 века». Из собрания музея и частной коллекции.

27 июня - 15.00

«Как приручить акварель? Прием сграффито». Мастер-класс. (12+)

28 июня - 12.00

«Трогательный Мурманск». Мероприятие из цикла «Прогулки с искусствоведом». (12+)

28 июня - 15.00

«XVIII век. Опасные связи». Лекция из цикла «История искусств. От Альтамиры до Матисса». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков». (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Мероприятие «День скульптуры в музее». (6+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Делу время – потехе час. Художественная обработка дерева. Текстиль». (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». (6+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка тактильных барельефов. «Прикоснуться к Арктике». (Проект Мурманского Арктического университета. (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Музейный урок «В поле выросла рубаха» по выставке «Делу время – потехе час». (6+)

Выставочный проект «В мире животных» группы «Алхимия». (Ф. Волосенков, Н. Цехомская, А. Ярыгин. СПб). (6+)

«Гении литературы: Данте Алигьери. Гравюра XVI-XX веков. М.Е. Салтыков-Щедрин. Графика XIX-XX веков из собрания В.Г. Беликова. Москва». (6+)

27 июня - 16.00

Наталия Гончарова и Михаил Ларионов. Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». Запись на лекцию не требуется. (12+)

27 июня - 13.00

Пряничные посиделки с чаем «Без труда и отдых не сладок». Посвящается Году единства народов России. (6+)

28 июня - 15.00

Мастер-класс «Тайны японской живописи» в технике суми-э». (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»: 23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки: «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».

25 июня

Акция «День возвращенной книги».

27 июня

День новой книги.

Экскурсия по выставке «Михаил Булгаков».

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

28 июня

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

16 августа - 14.00

Квиз «Книга против кино». В зале художественной литературы состоится квиз «Книга против кино».

МБУДО «Детская художественная школа»

(г. Мурманск, ул.Коммуны,18)

26 июня - 17.00

Мастер-класс «Народная тряпичная кукла». (6+)

27 июня - 17.00

Мастер-класс «Ягода севера». изготовление украшений из полимерной глины. (6+)