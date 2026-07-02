г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

16 сентября - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия в 2-х действиях.

19 сентября - 12.00

26 сентября - 12.00

10 октября - 12.00

24 октября - 12.00

«Арт-антракт». Мастер-классы по рисованию картин, росписи предметов.

19 сентября - 18.00

Концерт «Хор Данилова монастыря». Праздничный мужской хор Данилова монастыря с программой. «Любо, братцы, любо».

26 сентября - 15.00

27 сентября - 14.00

18 октября - 14.00

24 октября - 15.00

25 октября - 14.00

31 октября - 14.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру.

4 октября - 18.00

18 октября - 18.00

«№ 13». Рэй Куни, перевод с английского и редакция Михаила Мишина Комедия в двух действиях.

7 октября - 19.00

«Мистер Икс». Оперетта «Мистер Икс».

11 октября - 14.00

28 октября - 19.00

«Твоя Катя». Драма, подлинная история любви.

11 октября - 18.00

«Маскарад». Мистическая драма.

14 октября - 19.00

«Фальшивая нота». Драма в одном действии по пьесе французского драматурга Дидье Карона.

16 октября - 19.00

17 октября - 13.00 и 18.00

«Лилия и крокодилы». Сказка, которой пришлось повзрослеть.

18 октября - 11.00

«Жихарка». Музыкальная сказка в одном действии.

21 октября - 16.00

«Девятый выпуск». Историческая мелодрама в 2-х действиях.

22 октября - 19.00

«День рождения мамы». Исповедь в одном действии.

23 октября - 19.00

«Мурманский вальс». Городская легенда в 2-х действиях.

24 октября - 18.00

«Женитьба». «Комедия с привкусом трагедии» русского классика Николая Васильевича Гоголя.

29 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». Драма о животных.

30 октября - 19.00

«Отель двух миров». Мистическая мелодрама.

31 октября - 18.00

«Рок-н-ролл на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров по пьесе Михаила Хейфеца.

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 сентября - 16.00

«Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

19 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва. Солист Михаил Штанько (гобой), Москва. Концертный зал.

20 сентября - 17.00

«Три века испанской музыки». Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, блокфлейта альт), Россия. Даниэль Сальвадор (орган), Испания. Концертный зал.

27 сентября - 17.00

Арктик-брасс квинтет, Мурманск. При участии Лилии Мифтаховой (вокал). Концертный зал.

3 октября - 18.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Литературный моноспектакль. Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Вторник, среда, пятница - с 15.00 до 19.00; суббота и воскресенье - с 12.00 до 18.00 - зооуголок.

Посетить зооуголок можно как индивидуально, так и коллективно. На коллективную заявку необходимо заранее записаться по телефону 45-17-90.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно (в рабочие дни музея) - 11.00

Проводится обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области (более узкая тематика определяется в соответствии с возрастом учащихся) с обработкой заявок по линии Министерства образования. (6+)

Ежедневно (в рабочие дни музея) - 14.00, 15.00 и 17.00

Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

По 31 августа

В режиме работы музея медиавыставка «Музей в кадре». (0+)

В режиме работы музея выставка «Азбука тундры». (0+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 29 декабря - с 11.00 до 19.00

Постоянная экспозиция: «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков». «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Экскурсия по постоянной экспозиции

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Море в произведениях русских и западноевропейских художников XIX века». Из собрания музея и частной коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков». (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Мероприятие «День скульптуры в музее». (6+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка «Делу время – потехе час. Художественная обработка дерева. Текстиль». (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». (6+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Выставка тактильных барельефов. «Прикоснуться к Арктике». (Проект Мурманского Арктического университета. (0+)

До 29 декабря - 11.00 до 19.00

Музейный урок «В поле выросла рубаха» по выставке «Делу время – потехе час». (6+)

Выставочный проект «В мире животных» группы «Алхимия». (Ф. Волосенков, Н. Цехомская, А. Ярыгин. СПб). (6+)

«Гении литературы: Данте Алигьери. Гравюра XVI-XX веков. М.Е. Салтыков-Щедрин. Графика XIX-XX веков из собрания В.Г. Беликова. Москва». (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»: 23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки: «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».

С 1 по 8 июля

Эрудит-игра «Семейный портрет».

4 июля

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

Занятие клуба разговорного английского языка.

Игротека в «Научке».

Экскурсии по выставке «Булгаков». Платно.

Иммерсивное литературное путешествие «Вагон-книжник».

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Простой язык тяжёлого металла».

Летний кинозал: фильм «Быки холода. Возвращение». Платно.

5 июля

Спектакль «Алиса в Стране Чудес».

Лекция «Северное сияние: феерия света».

Игротека в «Научке».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Летний кинозал: фильмы «Весенний марафон», «Кристальные истории».

7 июля

Творческий квартирник. Платно.

8 июля

Мастер-класс «Семейные ритуалы» – создание календаря домашних традиций».

Экскурсия по выставке «Книжный неформат: большие и маленькие». Платно.

10 июля

Мастер-класс «Картина на магнитном холсте».

Когнитивная гимнастика «Создаем красивое видео. 1 часть: съёмка».

11 июля

Игротека в «Научке».

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

Экскурсии по выставке «Булгаков».

Экскурсия «Один час в фонотеке».

Летний кинозал: фильмы «Мурка», «Однажды в Ленинграде».

Литературная прогулка «Мурманск. Литературные истории».

12 июля

Игротека в «Научке».

Лекция «Необыкновенные места Кольского Севера».

Иммерсивное литературное путешествие «Вагон-книжник».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Летний кинозал: фильмы «Хлеб», «8 MIN».

Лекция «Лицо и осанка: связь, о которой не стоит забывать».

18 июля

Игротека в «Научке». Платно.

Мастер-класс «Акварельное лето».

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

Экскурсии по выставке «Булгаков».

Экскурсия по выставке «Книжный неформат: большие и маленькие».

Летний кинозал: фильм «Иваново дело». Платно.

Литературная прогулка «История Мурманска в 1000 шагов».

19 июля

Игротека в «Научке».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: Ретро-вечер «Виниловый шансон».

Летний кинозал: фильмы «Научная фантазия», «Эксперимент №1».

21 июля

Встреча «Красота изнутри и снаружи: секреты ухода за кожей».

22 июля

Литературное путешествие «Книжные лабиринты «Научки».

24 июля

Когнитивная гимнастика: «Создаем красивое видео. 2 часть: монтаж».

25 июля

Игротека в «Научке».

Встреча клуба по игре в «Риичи Маджонг».

Экскурсии по выставке «Булгаков».

Акция «День возвращенной книги».

День новой книги. Платно.

Литературная прогулка «Мурманск. Литературные истории».

26 июля

Игротека в «Научке».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

4 июля – 15.00

Закрываю я глаза, представляю паруса. В центральном сквере на ул. Воровского состоится творческо-игровая встреча «Закрываю я глаза, представляю паруса».

4 июля – 16.00-17.00

Шариковый эрудит-тир. Молодёжный центр «БиблиоДвиж» приглашает метких и любознательных на необычную викторину: дротики, шары и вопросы о культуре и традициях.

11 июля – 15.00

Мастер-класс «Непоседа-стрекоза». Приглашаются все желающие в центральный сквер на ул. Воровского на мастер-класс по изготовлению забавной игрушки в виде стрекозы.

11 июля – 16.00

Не плачем, не дерёмся, а играем и смеёмся: игровой час. Сотрудники отдела детского чтения приглашают юных северян в центральный сквер на ул. Воровского на развлекательно-игровую программу.

12 июля – 15.00

Фантазия на бумаге. Библиотека приглашает в гости всех, кто хочет отдохнуть от суеты, снять стресс, прогнать неприятные мысли и просто расслабиться.

18 июля – 15.00

Мастер-класс «Северный кит». Сотрудники Центра добровольческих инициатив «Наше дело» приглашают всех желающих в центральный сквер на ул. Воровского на мастер-класс.

18 июля – 16.00

Праздник «День мороженого». Сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают малышей от 4-х лет и их родителей на сладкий праздник, посвящённый самому любимому летнему лакомству – мороженому.

25 июля – 15.00

Игровая программа «Я рисую лето». Сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают малышей от 4-х лет и их родителей в центральный сквер на ул. Воровского на интерактивное мероприятие с рисованием на асфальте.

25 июля – 16.00-17.00

Выставка «Что за чудо эти книжки!» В центральном сквере на ул. Воровского для жителей и гостей Мурманска будет организована выставка детских рукописных книг.

16 августа – 14.00

Квиз «Книга против кино», В зале художественной литературы состоится квиз «Книга против кино».

30 августа – 15.00

Мастер-класс «Пластилиновые истории». Сотрудники Центра добровольческих инициатив «Наше дело» приглашают юных мурманчан от 5 лет в путешествие по страницам русской народной сказки «Сивка-бурка»

До 31 августа

Английский без скуки: открыт набор в клуб «Детский английский» на 2026/2027 учебный год. Приглашаются дошкольники и ученики 1-2 классов (6-8 лет) на увлекательные занятия с октября 2026 года по апрель 2027 года.

26 ноября

Стартует Фестиваль «БиблиоЛиК»: библиотеки, люди, книги». Состоится главное профессиональное событие года – V юбилейный межрегиональный Фестиваль библиотек, обслуживающих детей и юношество, «БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги».