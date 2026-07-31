г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

16 сентября - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия в 2-х действиях.

19 сентября - 12.00

26 сентября - 12.00

10 октября - 12.00

24 октября - 12.00

«Арт-антракт». Мастер-классы по рисованию картин, росписи предметов.

19 сентября - 18.00

Концерт «Хор Данилова монастыря». Праздничный мужской хор Данилова монастыря с программой. «Любо, братцы, любо».

26 сентября - 15.00

27 сентября - 14.00

18 октября - 14.00

24 октября - 15.00

25 октября - 14.00

31 октября - 14.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру.

Открытие 88-го театрального сезона

4 октября - 13.00

«Мурманск - мой город родной». Николай Гадомский, Анатолий Шахов. Квартирник в одном действии. (16+)

4 октября - 18.00

18 октября - 18.00

«№ 13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)

Гастроли

7 октября - 19.00

«Мистер Икс». Имре Кальман. Оперетта в двух действиях. (12+)

Федеральная программа «Большие гастроли - Ведущие театры»

Гастроли

Государственный академический театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва

8 октября - 19.00

«Спартак». Арам Хачатурян. Балет в двух действиях. (16+)

9 октября - 19.00

«Дон Кихот». Л. Минкус. Балет в трёх действиях. (6+)

10 октября - 12.00

«Золушка». Сергей Прокофьев. Балет в двух действиях. (0+)

10 октября - 18.00

«Сотворение мира». Андрей Петров. Балет в двух действиях. (12+)

11 октября - 14.00

28 октября - 19.00

Премьера. «Твоя Катя». По пьесе Нины Прибутковской. Драма, подлинная история любви в одном действии. Спектакль малой сцены. (16+)

11 октября - 18.00

«Маскарад». Мистическая драма.

Гастроли

14 октября - 19.00

«Фальшивая нота». Драма в одном действии по пьесе французского драматурга Дидье Карона. Перевод с французского Ирины Прохоровой и Александра Браиловского. Драма в одном действии. (16+)

16 октября - 19.00

17 октября - 13.00 и 18.00

Премьера. «Лилия и крокодилы». Сказка, которой пришлось повзрослеть.

18 октября - 11.00

«Жихарка». Музыкальная сказка в одном действии.

21 октября - 16.00

«Девятый выпуск». Историческая мелодрама в 2-х действиях.

22 октября - 19.00

«День рождения мамы». Исповедь в одном действии.

23 октября - 19.00

«Мурманский вальс». Городская легенда в 2-х действиях.

24 октября - 18.00

«Женитьба». «Комедия с привкусом трагедии» русского классика Николая Васильевича Гоголя.

29 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». Драма о животных.

30 октября - 19.00

«Отель двух миров». Мистическая мелодрама.

31 октября - 18.00

«Рок-н-ролл на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров по пьесе Михаила Хейфеца.

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 сентября - 16.00

«Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

19 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва. Солист Михаил Штанько (гобой), Москва. Концертный зал.

20 сентября - 17.00

«Три века испанской музыки». Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, блокфлейта альт), Россия. Даниэль Сальвадор (орган), Испания. Концертный зал.

27 сентября - 17.00

Арктик-брасс квинтет, Мурманск. При участии Лилии Мифтаховой (вокал). Концертный зал.

3 октября - 18.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Литературный моноспектакль. Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Вторник, среда, пятница - с 15.00 до 19.00; суббота и воскресенье - с 12.00 до 18.00 - зооуголок.

Посетить зооуголок можно как индивидуально, так и коллективно. На коллективную заявку необходимо заранее записаться по телефону 45-17-90.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно (в рабочие дни музея) - 11.00

Проводится обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области (более узкая тематика определяется в соответствии с возрастом учащихся) с обработкой заявок по линии Министерства образования. (6+)

Ежедневно (в рабочие дни музея) - 14.00, 15.00 и 17.00

Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

По 31 августа

В режиме работы музея медиавыставка «Музей в кадре». (0+)

В режиме работы музея выставка «Азбука тундры». (0+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Доступны к посещению выставки:

«Открытое хранение живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства России».

«Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

«СкульптурNo!». Скульптурные истории. Искусство и технологии. Выставка 3D-проектов утраченных скульптур города Мурманска.

«Вдохновленные морской стихией». Море в произведениях русских и западноевропейских художников XIX века. Из собрания музея и частной коллекции.

«Мы северяне. 2026». Выставочный проект группы петербургских художников творческой группы «10» и друзей группы.

«Сезоны современного искусства в Мурманском областном художественном музее».

Мероприятия по предварительной записи (тел. 45-63-10):

1 августа - 13.00

«Природа – лучший художник!». Пленэр. Платное. (1(6+)

2 августа - 13.00

«Русалочка Андерсона и Эриксона». Мероприятие с творческой частью. Пушкинская карта. Платное. (12+)

5 августа - 13.00

«Правильный светофор». Мероприятие с творческой частью. Пушкинская карта. Платное. (6+)

8 августа - 13.00

«На зарядку с Александром Дейнекой». Мероприятие ко Дню физкультурника. Платное. (6+)

8 августа - 13.00

«Кола: знакомая, незнакомая». Историческая экспедиция. Совместно с музеем истории города Колы. Пушкинская карта. Платное. (12+)

9 августа - 13.00

«Мой милый ёжик». Мастер-класс по работе с полимерной глиной. Платное. (6+)

14 августа - 13.00

«Пчелиный бум». Мастер-класс. Платное. (6+)

15 августа - 13.00

«Культурный слой». Мероприятие ко Дню археолога. Платное. (6+)

16 августа - 13.00

«Природа – лучший художник!». Пленэр. Пушкинская карта. Платное. (16+)

20 августа - 13.00

«Здравствуй, друг мой, Чебурашка!». Тематическая встреча. Пушкинская карта. Платное. (6+)

22 августа - 11.30

«Летний букет». Мастер-класс в технике «шерстяная акварель». Платное. (6+)

23 августа - 16.00

«Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология». Встреча в рамках цикла мероприятий «Музейное закулисье». Пушкинская карта. Платное. (12+)

26 августа - 13.00

«Мешочек удачи». Мастер-класс из природных материалов. Платное. (6+)

29 августа - 15.00

«Под парусом улиц: морская история Мурманска». Авторская прогулка Татьяны Гуцкаловой «Современное искусство для всех 2.0». Платное. (12+)

29 августа - 13.00

«Море волнуется: смертоносная стихия в живописи и не только». Мероприятие по выставке «Вдохновленные морской стихией». Платное. (16+)

30 августа - 13.00

«Хождение за три моря». Викторина по выставке «Вдохновленные морской стихией». Платное. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Доступны к посещению выставки:

«Скульптура XX–XXI веков». Постоянная тактильная экспозиция.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева. Текстиль. Из собрания музея.

«Прикоснуться к Арктике». Выставка тактильных барельефов. Проект Мурманского арктического университета при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках программы «Музей без границ».

Гении литературы: Данте Алигьери. Гравюра XVI–XX веков. М.Е. Салтыков-Щедрин. Графика XIX–XX веков. Из собрания В.Г. Беликова. Москва.

«В мире красок». Выставка художественных работ лауреатов XX регионального конкурса детского художественного творчества Мурманской области.

Мероприятия по предварительной записи (тел.: 99-43-57 и 99-43-58):

1 августа - 15.00

«Северные этюды». Пленэр. (6+) Пушкинская карта. Платное.

1 августа - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары». (6+) Платное.

8 августа - 15.00

«Северные этюды». Пленэр. (6+) Пушкинская карта. Платное.

8 августа - 15.00

Абрам Ефимович Архипов. Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». Платное. (12+)

15 августа - 15.00

«Северные этюды». Пленэр. (6+) Пушкинская карта. Платное.

15 августа - 16.00

Мероприятие «Живописный Петербург» с мастер-классом «Твоих оград узор чугунный». В технике «Коллаж». (12+) Платное.

22 августа - 15.00

«Северные этюды». Пленэр. (6+) Пушкинская карта. Платное.

22 августа - 16.00

Иван Яковлевич Билибин. Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (12+) Платное.

29 августа - 15.00

«Северные этюды». Пленэр. (6+) Пушкинская карта. Платное.

Среда – воскресенье - 16.00

Экскурсионное обслуживание по выставкам отдела. Возможно проведение в другой день по предварительной договоренности для групп от 2-х человек.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

1 августа - 13.00

Мероприятие «Вот оно какое, наше лето!» с творческой частью «Портрет Лета» в технике коллаж. Платное. (6+)

8 августа - 13.00

«О чем рассказала скульптура?» с мастер-классом «Фантазия на тему...». Платное. (6+)

15 августа - 13.00

Мастер-класс «Тайна фарфора» с росписью одного предмета. Платное. (6+)

22 августа - 13.00

Мероприятие с творческой частью «Делу время-потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Платное. (6+). Присутствие взрослого, сопровождающего ребенка на мероприятии обязательно.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»: 23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мероприятия по предварительной записи по телефонам: 8 (8152) 99-43-57, 8 (8152) 99-43-58:

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки: «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

16 августа – 14.00

Квиз «Книга против кино», В зале художественной литературы состоится квиз «Книга против кино».

30 августа – 15.00

Мастер-класс «Пластилиновые истории». Сотрудники Центра добровольческих инициатив «Наше дело» приглашают юных мурманчан от 5 лет в путешествие по страницам русской народной сказки «Сивка-бурка»

До 31 августа

Английский без скуки: открыт набор в клуб «Детский английский» на 2026/2027 учебный год. Приглашаются дошкольники и ученики 1-2 классов (6-8 лет) на увлекательные занятия с октября 2026 года по апрель 2027 года.

26 ноября

Стартует Фестиваль «БиблиоЛиК»: библиотеки, люди, книги». Состоится главное профессиональное событие года – V юбилейный межрегиональный Фестиваль библиотек, обслуживающих детей и юношество, «БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги».