г.Кировск

19-22 февраля

Акция «Книжный развал». Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой. Справки по телефону 5-69-43.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

19-28 февраля

Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+

г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.

19-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

19–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

19 февраля – 15.00

Мастер- класс «Ромашка в технике квиллинг». Если вы хотите привнести в свой дом тепло и уют, то предлагаем вместе с мастерицей отдела народного творчества Киянской Ириной сделать ромашку в технике квилинг. Ведь ромашка символизирует доброту, теплоту и скромность. Делается она из разноцветных тонких бумажных лент, которые скручиваются в спирали специальным образом. Стоимость 200 руб. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

19 февраля – 17.00

Мастер-класс. Если вам по нраву японские сумочки предлагаем вам записаться на мастер-класс и сшить свою первую текстильную сумочку в японском стиле. Это универсальная вещь, она довольно простая, уютная и в то же время содержательная, такой аксессуар точно привлечет внимание. Цена - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани или льна (размер 22х100 см), молнию 23 см . 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

20-22 февраля

III Международный молодёжный Тен Синг фестиваль. Три дня фестиваля объединит 70 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет - представителей популярного молодежного движения Тен Синг из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Барнаула, Кировска. Поддержат международной статус фестиваля молодежные делегация из Германии.

Участников фестиваля ждёт активная творческая программа: мастер-классы по вокалу, танцам, драме и инструментальной музыке, подготовка к выступлениям, обмен опытом, экскурсии по городу и его туристическим местам. Завершится фестиваль большим совместным концертом. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

20 февраля – 14.00

Встреча с интересным человеком. В клубе «Родник» состоится встреча с интересным человеком Валентиной Петровой, встреча приурочена к юбилею художницы. Валентина Петрова – известный в Заполярье живописец и поэт. Её работы экспонируются с 1969 на городских, областных, зональных, всесоюзных и всероссийских выставках. Художница – неоднократный участник творческих командировок на полярные станции в Арктику. Валентина Петрова входит в творческое объединение литераторов «Алаш». Главная тема её творчества – любовь и верность Северу – заполярная природа. Её стихи публиковались в сборниках кировских поэтов, в мурманском альманахе «Площадь Первоучителей». В творческом портфеле поэтессы поэмы «За перевалом времени», «Рождение города», «Хибинская эпопея А.Е. Ферсмана». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

20 февраля – 14.00

Пройдёт традиционное мероприятие, посвященное 75-летию Победы, фестиваль военно-патриотической песни «Поют города-герои».

г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинской гимназии», актовый зал.

21 февраля – 17.00

На сцене Кировского Дворца культуры состоится торжественный концерт, посвящённый «Дню защитника Отечества», а также военно-патриотическая игра «Вольно». Конкурсная военно-патриотическое мероприятие проводится в виде игры с участием студентов филиала МАГУ г. Кировска и учащихся школ г. Кировска. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

22 февраля - 12.00

В рамках экологической гостиной приглашает жителей и гостей города на лекцию к.б.н. КНЦ РАН Королевой Н.Е. «Что происходило, когда ушёл ледник, или история формирования растительного покрова на Кольском полуострове». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

22 февраля – 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «История исследования Хибин и создания апатитовой промышленности в Хибинах» в музее. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля – 14.00

Бесплатный показ документального фильма «Медь и железо» студии «Эдельрим» (г.Санкт--Петербург») из цикла «Металлы в искусстве» (продолжительность 72 мин.). 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля – 17.00-19.00

Мастер-класс по изготовлению из каменной крошки открытки к 23 февраля на основе открыток советского периода. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля – 18.00

Состоится заключительный концерт III Международного молодежного Тен Синг фестиваля. Участники II Международного молодежного Тен Синг фестиваля приглашают молодёжь Кировска и Апатитов на заключительный концерт фестиваля. Концерт - это уникальная возможность насладиться совместным творчеством молодых, активных и невероятно позитивных молодых людей из России, Германии. Зрители погрузятся в атмосферу бесконечного творческого драйва, дружественности, взаимопонимания и неподдельного наслаждения от выступлений. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 февраля - 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «Кировск в годы Великой Отечественной войны» в музее. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 14.00

Бесплатный показ художественного фильма «В тылу врага (Юпитер второй)», снятого в Хибинах в 1941 году. Фильм, в котором играет Николай Крючков, повествует о событиях советско-финской войны 1939-1941 годов. 12 +.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 17.00-19.00

Интерактивное мероприятие «Редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий». Выпускаем номер газеты, посвященный Советской армии. 12+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

27 февраля - 15.00

В музее состоится очередная встреча ветеранов из цикла «Ближе к вечеру в четверг». Тема встречи – «Кудри завивай, да о деле не забывай. (Наши профессии)».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп.Титан

22 февраля – 21.00

Танцевальный вечер с развлекательной программой для взрослых «Ночной драйв». В СДК состоится праздничный танцевальный вечер отдыха для взрослых «Ночной драйв». В программе: конкурсы, призы и, конечно, лучшие хиты 80-х, 90-х и самые зажигательные современные композиции. Цена билета 250 руб. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

ЗАТО г.Североморск

20 февраля - 13.00

Состоится концерт студентов Мурманского колледжа искусств в Североморском музейно-выставочном комплексе. В программе – сольные и ансамблевые номера для флейты, скрипки, валторны, трубы. Концерт организован для школьников города.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский музейно-выставочный комплекс.

г.Мурманск

19 февраля - 11.00

Начало работы выставки «Его Величество Портрет». «Его Величество Портрет» – проект Детской галереи города Апатиты, посвящённый одному из самых удивительных явлений изобразительного искусства – портрету. Авторы экспозиции – ученики Детской школы искусств города Апатиты Елены Бушмановой.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

19 февраля - 11.00

Начало работы выставки «Графика Федора Константинова». На выставке представлены графические произведения из фондового собрания к 110-летию со дня рождения Фёдора Денисовича Константинова – советского, российского графика, народного художника СССР, народного и заслуженного художника РСФСР, член-корреспондента Академии художеств СССР, обладателя ордена Дружбы.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

19 февраля - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Живопись Михаила Цыбасова». В экспозиции – произведения из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия, созданные известным советским художником Михаилом Цыбасовым (1904-1967). Выставка приурочена к 100-летию образования Республики Карелия. Имена незаслуженно забытых художников постепенно возвращаются к нам. Как это часто бывает с наследием талантливых мастеров, оно предстает перед зрителем во всем своем объеме и осознается заново уже тогда, когда художника давно нет.

Михаил Цыбасов – самобытный ленинградский художник, ученик выдающегося отечественного художника-авангардиста Павла Николаевича Филонова (1883-1941). Он известен как один из иллюстраторов первого советского издания эпоса «Калевала» на русском языке. Над оформлением книги трудилось 13 учеников Филонова под его непосредственным руководством, издание вышло в свет в 1933 году в издательстве «Academia» и принесло «филоновцам» широкое признание. В 1935 году Цыбасова, как и других «филоновцев» исключили из Союза художников за «формализм».

После отлучения от Союза художников Михаил Петрович попробовал реализовать себя в качестве художника-постановщика на киностудии «Ленфильм». В 1936 году он снова приехал в Карелию на съемки кинофильма «За Советскую Родину». Цыбасов принял участие в оформлении таких известных кинолент, как «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится» и других. В 1940 году Цыбасов выехал в Монголию на съемки кинофильма «Его зовут Сухэ-Батор», которые велись совместно с Ташкентской киностудией. В этот период создан один из мастерски исполненных портретов – «Портрет старика-монгола».

С началом Великой Отечественной войны художник ушел на фронт, победу встретил в Берлине. В последние годы жизни Михаил Петрович работал художником на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов, оформлял киноленты, посвященные искусству («Эрмитаж») и теме космоса – «Вселенная», «Дорога к звездам (Циолковский)» и другие. В 1966 году, за год до своей смерти он создал серию графических портретов Павла Николаевича Филонова, отдав тем самым дань памяти и уважения своему учителю. Творческая судьба Михаила Цыбасова – это судьба многих художников его поколения. Важно, что их творчество обретает свое достойное место в контексте развития отечественного искусства. Выставка работает до 5 апреля 2020 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

20 февраля - 10.00

Состоится видеолекторий «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!». Лекторий организован для школьных библиотекарей в рамках работы клуба-семинара «Общение». Слушатели познакомятся с правами потребителей на информацию, обеспечение безопасности жизни и здоровья, возмещение вреда, причиненного товарами и услугами ненадлежащего качества, а также узнают, как в повседневной жизни защитить законные интересы потребителей.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

20 февраля – 15.00

Состоится литературно-музыкальный праздник «Язык перевода, язык дружбы» в Мурманской областной научной библиотеке. Праздник приурочен ко Дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Ценители поэзии услышат в оригинале и переводе стихотворения знаменитых армянских и грузинских, дагестанских и украинских, литовских и латышских поэтов. По словам Марины Цветаевой, «переводить…поэта должен поэт». Гости мероприятия узнают о знаменитых русских поэтах и переводчиках – Борисе Пастернаке, Давиде Самойлове, Юрии Левитанском, Булате Окуджаве и многих других – тех, кто перевел поэтические шедевры на русский язык и сделал их явлением русской культуры. В мероприятии примут участие представители национально-культурных объединений Мурманска.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

20 февраля - 15.30

Актеры Мурманского областного драматического театра покажут спектакль «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?» в Мурманском центре социальной помощи семьи и детям. Юные воспитанники центра увидят волшебные истории о любимых героях сказок Сергея Козлова. В этом спектакле царит дух детства. Истории о приключениях Ёжика и его друзей стремительно сменяют друг друга, объединяясь в общее действие, в котором герои постепенно осознают светлую истину, заложенную автором и выраженную режиссёром и актёрами – «Как всё-таки хорошо, что мы друг у друга есть».

г.Мурманск, ул. Старостина, 91. Мурманский центр социальной помощи семьи и детям.

20 февраля - 17.30

Состоится лекция о великом итальянском поэте, мыслителе и политическом деятеле средневековья Данте Алигьери «И я увидел звёзды и светила – ...riveder le stelle» в Мурманской областной научной библиотеке. Лекция кандидата филологических наук Марины Наумлюк приурочена к 755-летию со дня рождения Данте. В контексте творчества знаменитого поэта будет рассмотрено одно из самых знаменитых его произведений – «Божественная комедия». Эта поэма – величайший памятник итальянской и мировой культуры, «средневековая энциклопедия» научных, политических, богословских знаний.

Поэма делится на три части (кантики) – «Ад», «Чистилище» и «Рай». Особый акцент в лекции будет сделан на второй кантике – «Чистилище». Вместе с лектором слушатели проанализируют концепцию «Чистилища», основной смысл его религиозных, философских, гуманистических идей, образную систему, исторические и современные интерпретации поэмы. Одна из сложнейших задач – сопоставить переводы с оригинальным текстом «Божественной комедии». Видеоряд, подготовленный руководителем литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра Ольгой Феофановой, продемонстрирует иллюстрации к поэме знаменитых художников – Доре, Блейка, Редона.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

21 февраля - 19.00

Начнётся концерт «Старые весы» в Мурманской областной филармонии. Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм» – Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили слушателям музыкальный дневник своих чувств. Прочесть его, и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души попытаются музыканты Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), и ведущая концерта – Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

22 февраля - 15.00

Областной конкурс среди девушек с ОВЗ «Мисс Обаяние». Тема состязания - «КиноДива». Возраст участниц - от 16 до 35 лет. Каждой конкурсантке необходимо подготовить визитную карточку «Пришла и говорю», представить образ героини в состязании «Главная роль», а в финале конкурса блеснуть своими способностями на творческом этапе «Камера! Мотор!».

Все участницы награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом Лауреата. Главная цель проведения конкурса «Мисс Обаяние» - это содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства представителей «особенной» молодежи стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры, а участие в подобного рода мероприятиях помогает преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

22 февраля - 16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 23 февраля - праздник настоящих защитников Родины! В преддверии праздника мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству нынешних воинов. В концертной программе примут участие кадетские классы города Мурманска, творческие коллективы области, Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а также участники ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

22 февраля - 16.00

Концерт клуба авторской песни «Пять углов». Концерт посвящен представителям сильной половины человечества: будь то школьник, студент, военный, гражданский, водитель, врач, спортсмен, ученый, брат, племянник, отец, дед или просто прохожий - каждый из них является защитником своей страны, своей семьи, своих друзей, защитником своей, пусть маленькой, но Родины. Ведь Защитник Отечества - это не профессия, а долг каждого настоящего мужчины.

В программе концерта прозвучат песни известных авторов, исполненные участниками клуба авторской песни «Пять углов»: «Мужское счастье», «Кто свободен от вахты…», «Мой мальчик», «Афганский день», «А дома в России…», «Лётчик», «Так случилось мужчины…», «Белая Мадонна» и многие другие. Прекрасным подарком для гостей областной «Кировки» станут выступления участников клуба авторской песни «Ника» и участников клуба спортивного бального танца «Ритм» из города Гаджиево.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта).

19 февраля – 11.00

Мурманский областной художественный музей представляет графические произведения из фондового собрания к 110-летию со дня рождения Фёдора Денисовича Константинова – советского, российского графика, народного художника СССР (1991), народного художника РСФСР (1980), заслуженного художника РСФСР (1963), член-корреспондента Академии художеств СССР (1973), обладателя Ордена Дружбы (1995). Выставка входит в цикл «С днём рождения, художник!» и работает по 22 марта.

19 февраля – 11.00

Начнёт работу выставка «Его Величество Портрет». «Его Величество Портрет» – проект Детской галереи города Апатиты. Авторы экспозиции – ученики Елены Бушмановой из Детской школы искусств г. Апатиты – работают над жанром портрета начиная с первых дней обучения в школе. Посетить экспозицию можно до 29 марта. Вход свободный.

19 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А. С. Грибоедова» состоится показ третьей серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Блокада» (до 23 февраля); «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря 2020 года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

22 февраля – 15.00

«Мисс обаяние» - областной конкурс девушек с ограниченными возможностями здоровья. 12+

22 февраля – 16.00

«У солдата выходной!» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». 12+

26 февраля - 18.00

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжная планета» (до 29 февраля); «От души для любованья» (до 29 февраля); «Третья реальность» (до 29 февраля); «Великие мастера русского слова» (до 29 февраля); «В краю родникового слова» (до 29 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года); «Японская сакура, китайский нефрит и русская матрешка» - книги по культуре, традициям, обычаям, менталитету России, Японии и Китая (до 29 февраля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Кладовая радости» (до 29 февраля).

19-20 февраля – 10.00

Пройдёт областной марафон педагогического опыта «Подготовка детей к школе: современные подходы». Заявки на участие подали более 100 педагогов: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей. Они представят опыт формирования интереса и положительной мотивации к школьному обучению; развития познавательной и социальной активности детей; обогащения и активизации словарного запаса старших дошкольников; а также консультативной работы с семьей на этапе подготовки детей к школе. Будет также работать выставка информационных ресурсов по теме марафона.

19-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

22 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

22 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 февраля - 19.00

Состоится концерт «Старые весы». Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм» – Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили слушателям музыкальный дневник своих чувств. Прочесть его, и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души попытаются музыканты Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), и ведущая концерта – Екатерина Ефремова.

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

22 февраля – 18.00

«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «Арт-декор» (до 7 марта); выставка живописи и графики Анжелики Тритенко «На волне Аквалики», посвященной 50-летию автора (до 11 марта); «Щит» - 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта).