Афиша
г.Кандалакша
20 февраля - 17.00
Квест, посвящённый Дню защитника Отечества в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка».
г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».
г.Кировск
20-22 февраля
Акция «Книжный развал». Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой. Справки по телефону 5-69-43.
г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.
20-28 февраля
Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+
г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.
20-29 февраля
В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.
В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.
г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.
20-29 февраля
(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)
В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.
Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
20-22 февраля
III Международный молодёжный Тен Синг фестиваль. Три дня фестиваля объединит 70 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет - представителей популярного молодежного движения Тен Синг из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Барнаула, Кировска. Поддержат международной статус фестиваля молодежные делегация из Германии.
Участников фестиваля ждёт активная творческая программа: мастер-классы по вокалу, танцам, драме и инструментальной музыке, подготовка к выступлениям, обмен опытом, экскурсии по городу и его туристическим местам. Завершится фестиваль большим совместным концертом. 6+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
20 февраля – 14.00
Встреча с интересным человеком. В клубе «Родник» состоится встреча с интересным человеком Валентиной Петровой, встреча приурочена к юбилею художницы. Валентина Петрова – известный в Заполярье живописец и поэт. Её работы экспонируются с 1969 на городских, областных, зональных, всесоюзных и всероссийских выставках. Художница – неоднократный участник творческих командировок на полярные станции в Арктику. Валентина Петрова входит в творческое объединение литераторов «Алаш». Главная тема её творчества – любовь и верность Северу – заполярная природа. Её стихи публиковались в сборниках кировских поэтов, в мурманском альманахе «Площадь Первоучителей». В творческом портфеле поэтессы поэмы «За перевалом времени», «Рождение города», «Хибинская эпопея А.Е. Ферсмана». Вход свободный.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
20 февраля – 14.00
Пройдёт традиционное мероприятие, посвященное 75-летию Победы, фестиваль военно-патриотической песни «Поют города-герои».
г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинской гимназии», актовый зал.
21 февраля – 17.00
На сцене Кировского Дворца культуры состоится торжественный концерт, посвящённый «Дню защитника Отечества», а также военно-патриотическая игра «Вольно». Конкурсная военно-патриотическое мероприятие проводится в виде игры с участием студентов филиала МАГУ г. Кировска и учащихся школ г. Кировска. Вход свободный. 6+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
22 февраля - 12.00
В рамках экологической гостиной приглашает жителей и гостей города на лекцию к.б.н. КНЦ РАН Королевой Н.Е. «Что происходило, когда ушёл ледник, или история формирования растительного покрова на Кольском полуострове». 12+
г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.
22 февраля – 13.00
Бесплатная экскурсия по теме «История исследования Хибин и создания апатитовой промышленности в Хибинах» в музее. 7 +
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
22 февраля – 14.00
Бесплатный показ документального фильма «Медь и железо» студии «Эдельрим» (г.Санкт--Петербург») из цикла «Металлы в искусстве» (продолжительность 72 мин.). 7 +
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
22 февраля – 17.00-19.00
Мастер-класс по изготовлению из каменной крошки открытки к 23 февраля на основе открыток советского периода. 7+
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
22 февраля – 18.00
Состоится заключительный концерт III Международного молодежного Тен Синг фестиваля. Участники II Международного молодежного Тен Синг фестиваля приглашают молодёжь Кировска и Апатитов на заключительный концерт фестиваля. Концерт - это уникальная возможность насладиться совместным творчеством молодых, активных и невероятно позитивных молодых людей из России, Германии. Зрители погрузятся в атмосферу бесконечного творческого драйва, дружественности, взаимопонимания и неподдельного наслаждения от выступлений. Вход свободный. 6+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
23 февраля - 13.00
Бесплатная экскурсия по теме «Кировск в годы Великой Отечественной войны» в музее. 7+
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
23 февраля - 14.00
Бесплатный показ художественного фильма «В тылу врага (Юпитер второй)», снятого в Хибинах в 1941 году. Фильм, в котором играет Николай Крючков, повествует о событиях советско-финской войны 1939-1941 годов. 12 +.
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
23 февраля - 17.00-19.00
Интерактивное мероприятие «Редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий». Выпускаем номер газеты, посвященный Советской армии. 12+
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
27 февраля - 15.00
В музее состоится очередная встреча ветеранов из цикла «Ближе к вечеру в четверг». Тема встречи – «Кудри завивай, да о деле не забывай. (Наши профессии)».
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
нп.Титан
22 февраля – 21.00
Танцевальный вечер с развлекательной программой для взрослых «Ночной драйв». В СДК состоится праздничный танцевальный вечер отдыха для взрослых «Ночной драйв». В программе: конкурсы, призы и, конечно, лучшие хиты 80-х, 90-х и самые зажигательные современные композиции. Цена билета 250 руб. 18+
нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.
г.Апатиты
21 февраля – 18.00
Детская музыкальная школа им.Буркова Л.М. приглашает на праздничный концерт «Наша армия сильна», посвященный защитникам Отечества.
г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им.Буркова Л.М.
21 февраля – 18.00
Первая встреча «ЛитКвартета» из цикла «Книжная кругосветка». Тема встречи - «Из Парижа – с любовью!» Музыкальное оформление – Сергей Буренин, рояль.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
21 февраля – 18.00
Состоится праздничная дискотека для школьников.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, танцевальный зал.
22 февраля – 14.00
Совместно с Центром гуманитарных проблем Баренц региона ФИЦ КНЦ РАН пройдёт презентация монографии кандидата исторических наук Елены Владиславовны Бусыревой «Судьбы финнов Мурманского региона: семейная история и культура». Книга, вышедшая в издательстве ФИЦ КНЦ РАН, посвящена истории финских семей, которые волею судьбы оказались тесно связаны с Кольским Севером. В монографии рассказывается о миграциях финнов, в том числе и депортации; рассматривается сохранность семейной памяти и финской культуры. В основу книги легли материалы устной семейной истории, домашних архивов и реликвий.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
22 февраля - 18-00
Концерт «Юрий Кругликов и друзья приглашают...». В программе - скрипичная и фортепианная музыка от классики до джаза.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
22 февраля – 18.00
Концерт певицы Лены Василек.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
22 февраля – 19.00
Состоится очередной «Избушник».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «Молодёжный социальный центр».
23 февраля – 13.00
Состоится торжественная церемония вручения юбилейных медалей в честь 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, танцевальный зал.
23 февраля – 15.00
Праздничная концертная программа «Служить России!», посвященная Дню защитника Отечества.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ЗАТО г.Североморск
20 февраля - 13.00
Состоится концерт студентов Мурманского колледжа искусств в Североморском музейно-выставочном комплексе. В программе – сольные и ансамблевые номера для флейты, скрипки, валторны, трубы. Концерт организован для школьников города.
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский музейно-выставочный комплекс.
г.Мурманск
20 февраля - 10.00
Состоится видеолекторий «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!». Лекторий организован для школьных библиотекарей в рамках работы клуба-семинара «Общение». Слушатели познакомятся с правами потребителей на информацию, обеспечение безопасности жизни и здоровья, возмещение вреда, причиненного товарами и услугами ненадлежащего качества, а также узнают, как в повседневной жизни защитить законные интересы потребителей.
г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.
20 февраля – 15.00
Состоится литературно-музыкальный праздник «Язык перевода, язык дружбы» в Мурманской областной научной библиотеке. Праздник приурочен ко Дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Ценители поэзии услышат в оригинале и переводе стихотворения знаменитых армянских и грузинских, дагестанских и украинских, литовских и латышских поэтов. По словам Марины Цветаевой, «переводить…поэта должен поэт». Гости мероприятия узнают о знаменитых русских поэтах и переводчиках – Борисе Пастернаке, Давиде Самойлове, Юрии Левитанском, Булате Окуджаве и многих других – тех, кто перевел поэтические шедевры на русский язык и сделал их явлением русской культуры. В мероприятии примут участие представители национально-культурных объединений Мурманска.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.
20 февраля - 15.30
Актеры Мурманского областного драматического театра покажут спектакль «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?» в Мурманском центре социальной помощи семьи и детям. Юные воспитанники центра увидят волшебные истории о любимых героях сказок Сергея Козлова. В этом спектакле царит дух детства. Истории о приключениях Ёжика и его друзей стремительно сменяют друг друга, объединяясь в общее действие, в котором герои постепенно осознают светлую истину, заложенную автором и выраженную режиссёром и актёрами – «Как всё-таки хорошо, что мы друг у друга есть».
г.Мурманск, ул. Старостина, 91. Мурманский центр социальной помощи семьи и детям.
20 февраля - 17.30
Состоится лекция о великом итальянском поэте, мыслителе и политическом деятеле средневековья Данте Алигьери «И я увидел звёзды и светила – ...riveder le stelle» в Мурманской областной научной библиотеке. Лекция кандидата филологических наук Марины Наумлюк приурочена к 755-летию со дня рождения Данте. В контексте творчества знаменитого поэта будет рассмотрено одно из самых знаменитых его произведений – «Божественная комедия». Эта поэма – величайший памятник итальянской и мировой культуры, «средневековая энциклопедия» научных, политических, богословских знаний.
Поэма делится на три части (кантики) – «Ад», «Чистилище» и «Рай». Особый акцент в лекции будет сделан на второй кантике – «Чистилище». Вместе с лектором слушатели проанализируют концепцию «Чистилища», основной смысл его религиозных, философских, гуманистических идей, образную систему, исторические и современные интерпретации поэмы. Одна из сложнейших задач – сопоставить переводы с оригинальным текстом «Божественной комедии». Видеоряд, подготовленный руководителем литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра Ольгой Феофановой, продемонстрирует иллюстрации к поэме знаменитых художников – Доре, Блейка, Редона.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.
21 февраля - 17.00
Состоится торжественное открытие выставки «Краски Европейского Севера». Персональная выставка петербургского живописца Сергея Марковича Опульса «Краски Европейского Севера» организована в Мурманском областном художественном музее АНО «Арктический просветительский центр». В названии выставки отражена игра слов и смыслов. С одной стороны, в русском языке с советских времен существует устойчивое словосочетание «Европейский Север», где «европейским» могла быть только географически находящаяся в Европе часть СССР: Карелия, Мурманская, Вологодская и Архангельская области, республика Коми, Ненецкий автономный округ.
С другой стороны, в современном русском языке сочетание «европейский север» прямо равно словосочетанию «север Европы». В работах Сергея Опульса отражены оба исторических смысла – живописная ткань объединяет ткань словесную на одной художественной выставке, и, возможно, на одной стене. На выставке представлены работы с норвежского пленэра 2016 года и многочисленных поездок автора в приграничные с Финляндией районы Ленинградской области. Выставка будет работать до 22 марта .
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», 2-й этаж.
21 февраля - 19.00
Начнется концерт «Старые весы» в Мурманской областной филармонии. Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм» – Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили слушателям музыкальный дневник своих чувств. Прочесть его, и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души попытаются музыканты Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), и ведущая концерта – Екатерина Ефремова.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.
22 февраля – 14.00
Состоится показ фильма «На дорогах войны» в рамках цикла «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киноповесть Леона Саакова вышла на экраны в 1958 году. Великая Отечественная война. Смерть в свисте каждой пули, каждого снаряда. Горящие здания, голодные люди в подвалах. Сколько людей прошло по огненной земле – рядом с ними всегда шагал кинооператор Владимир Сушков. Он гибнет незадолго до победы.
Сушков – собирательный образ всех фронтовых операторов, которые жертвовали собой, чтобы донести до потомков правдивые кадры Великой Отечественной войны, создавали суровый рассказ о терпеливых, мужественных, молчаливых защитниках Родины. Показ пройдет бесплатно в хорошем HD качестве.
г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.
22 февраля - 15.00
Областной конкурс среди девушек с ОВЗ «Мисс Обаяние». Тема состязания - «КиноДива». Возраст участниц - от 16 до 35 лет. Каждой конкурсантке необходимо подготовить визитную карточку «Пришла и говорю», представить образ героини в состязании «Главная роль», а в финале конкурса блеснуть своими способностями на творческом этапе «Камера! Мотор!».
Все участницы награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом Лауреата. Главная цель проведения конкурса «Мисс Обаяние» - это содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства представителей «особенной» молодежи стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры, а участие в подобного рода мероприятиях помогает преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
22 февраля - 16.00
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 23 февраля - праздник настоящих защитников Родины! В преддверии праздника мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству нынешних воинов. В концертной программе примут участие кадетские классы города Мурманска, творческие коллективы области, Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а также участники ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.
22 февраля - 16.00
Концерт клуба авторской песни «Пять углов». Концерт посвящен представителям сильной половины человечества: будь то школьник, студент, военный, гражданский, водитель, врач, спортсмен, ученый, брат, племянник, отец, дед или просто прохожий - каждый из них является защитником своей страны, своей семьи, своих друзей, защитником своей, пусть маленькой, но Родины. Ведь Защитник Отечества - это не профессия, а долг каждого настоящего мужчины.
В программе концерта прозвучат песни известных авторов, исполненные участниками клуба авторской песни «Пять углов»: «Мужское счастье», «Кто свободен от вахты…», «Мой мальчик», «Афганский день», «А дома в России…», «Лётчик», «Так случилось мужчины…», «Белая Мадонна» и многие другие. Прекрасным подарком для гостей областной «Кировки» станут выступления участников клуба авторской песни «Ника» и участников клуба спортивного бального танца «Ритм» из города Гаджиево.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.
22 февраля - 18.00
Выступит квартет Сергея Головни с программой «All or Nothing at All! Вершины мастерства». Концерт состоится в рамках фестиваля «Музыкальное приношение», абонемент «На джазовой волне». Ежегодно саксофонист Сергей Головня принимает участие в различных джазовых фестивалях на российских и международных площадках. Северян ждет вокально-инструментальная программа, подготовленная совместно с вокалисткой Кариной Кожевниковой. Прозвучат композиции из последнего альбома музыканта «Вторая жизнь», а также известные джазовые композиции в авторской обработке Сергея Головни. Состав квартета: Сергей Головня – лидер и саксофон, Артем Юрлов – ударные, Владимир Кольцов-Крутов – контрабас, Олег Стариков – фортепиано, Карина Кожевникова – вокал.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта).
«К 110-летию со дня рождения Фёдора Денисовича Константинова» - из цикла «С днём рождения, художник!» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Блокада» (до 23 февраля); «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря 2020 года).
21 февраля - 17.00
Состоится торжественное открытие выставки «Краски Европейского Севера». Персональная выставка петербургского живописца Сергея Марковича Опульса «Краски Европейского Севера» организована в Мурманском областном художественном музее АНО «Арктический просветительский центр». Выставка будет работать до 22 марта 2020 года.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».
22 февраля – 15.00
«Мисс обаяние» - областной конкурс девушек с ограниченными возможностями здоровья. 12+
22 февраля – 16.00
«У солдата выходной!» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». 12+
26 февраля - 18.00
В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.
29 февраля – 17.00
«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+
29 февраля – 18.00
«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Книжная планета» (до 29 февраля); «От души для любованья» (до 29 февраля); «Третья реальность» (до 29 февраля); «Великие мастера русского слова» (до 29 февраля); «В краю родникового слова» (до 29 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года); «Японская сакура, китайский нефрит и русская матрешка» - книги по культуре, традициям, обычаям, менталитету России, Японии и Китая (до 29 февраля).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Открыты выставки: «Кладовая радости» (до 29 февраля).
20 февраля – 10.00
Проходит областной марафон педагогического опыта «Подготовка детей к школе: современные подходы». Заявки на участие подали более 100 педагогов: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей. Они представят опыт формирования интереса и положительной мотивации к школьному обучению; развития познавательной и социальной активности детей; обогащения и активизации словарного запаса старших дошкольников; а также консультативной работы с семьей на этапе подготовки детей к школе. Будет также работать выставка информационных ресурсов по теме марафона.
20 февраля - 10.00
Видеолекторий «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!» в рамках работы клуба-семинара школьных библиотекарей «Общение». Видеолекторий познакомит с основными правами потребителей: на информацию, на обеспечение безопасности жизни и здоровья, на возмещение вреда, причиненного товарами и услугами ненадлежащего качества.
20-29 февраля
Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
29 февраля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27
Для самых маленьких (2-4 лет):
22 февраля - 17.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
22 февраля - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
21 февраля - 19.00
Состоится концерт «Старые весы». Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм» – Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили слушателям музыкальный дневник своих чувств. Прочесть его, и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души попытаются музыканты Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), и ведущая концерта – Екатерина Ефремова.
22 февраля - 18.00
«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.
23 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».
23 февраля - 18.00
Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).
24 февраля - 18.00
«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».
3 марта - 19.00
Торстен Маус – орган (Германия).
8 марта - 17.00
Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.
9 марта - 17.00
«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).
13 марта - 19.00
Николя Челоро – фортепиано (Франция).
28 марта - 18.00
«Фрида». Спектакль фламенко.
24 апреля - 18.30
Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
20 февраля - 15.30
Центр социальной помощи семье и детям
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+
20 февраля - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
21 февраля - 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+
22 февраля - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
22 февраля - 19.00
«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+
23 февраля - 15.00
В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+
23 февраля - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+
26 февраля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
28 и 29 февраля - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
22 февраля – 18.00
«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+
29 февраля – 18.00
«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.
Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выставка «Арт-декор» (до 7 марта); выставка живописи и графики Анжелики Тритенко «На волне Аквалики», посвященной 50-летию автора (до 11 марта); «Щит» - 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта).