г.Кандалакша

22 февраля - 15.00

Гала-концерт победителей конкурса «Кольская волна». 6+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

22 февраля - 13.00

Городской открытый конкурс исполнителей «Созвездие талантов». 6+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

21 и 22 февраля

Акция «Книжный развал». Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой. Справки по телефону 5-69-43.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

21-28 февраля

Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+

г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.

21-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

21-29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

21 и 22 февраля

III Международный молодёжный Тен Синг фестиваль. Три дня фестиваля объединит 70 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет - представителей популярного молодежного движения Тен Синг из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Барнаула, Кировска. Поддержат международной статус фестиваля молодежные делегация из Германии.

Участников фестиваля ждёт активная творческая программа: мастер-классы по вокалу, танцам, драме и инструментальной музыке, подготовка к выступлениям, обмен опытом, экскурсии по городу и его туристическим местам. Завершится фестиваль большим совместным концертом. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

21 февраля – 17.00

На сцене Кировского Дворца культуры состоится торжественный концерт, посвящённый «Дню защитника Отечества», а также военно-патриотическая игра «Вольно». Конкурсная военно-патриотическое мероприятие проводится в виде игры с участием студентов филиала МАГУ г. Кировска и учащихся школ г. Кировска. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

22 февраля - 12.00

В рамках экологической гостиной приглашает жителей и гостей города на лекцию к.б.н. КНЦ РАН Королевой Н.Е. «Что происходило, когда ушёл ледник, или история формирования растительного покрова на Кольском полуострове». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

22 февраля – 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «История исследования Хибин и создания апатитовой промышленности в Хибинах» в музее. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля – 14.00

Бесплатный показ документального фильма «Медь и железо» студии «Эдельрим» (г.Санкт--Петербург») из цикла «Металлы в искусстве» (продолжительность 72 мин.). 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля – 17.00-19.00

Мастер-класс по изготовлению из каменной крошки открытки к 23 февраля на основе открыток советского периода. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля – 18.00

Состоится заключительный концерт III Международного молодежного Тен Синг фестиваля. Участники II Международного молодежного Тен Синг фестиваля приглашают молодёжь Кировска и Апатитов на заключительный концерт фестиваля. Концерт - это уникальная возможность насладиться совместным творчеством молодых, активных и невероятно позитивных молодых людей из России, Германии. Зрители погрузятся в атмосферу бесконечного творческого драйва, дружественности, взаимопонимания и неподдельного наслаждения от выступлений. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 февраля - 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «Кировск в годы Великой Отечественной войны» в музее. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 14.00

Бесплатный показ художественного фильма «В тылу врага (Юпитер второй)», снятого в Хибинах в 1941 году. Фильм, в котором играет Николай Крючков, повествует о событиях советско-финской войны 1939-1941 годов. 12 +.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 17.00-19.00

Интерактивное мероприятие «Редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий». Выпускаем номер газеты, посвященный Советской армии. 12+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

27 февраля - 15.00

В музее состоится очередная встреча ветеранов из цикла «Ближе к вечеру в четверг». Тема встречи – «Кудри завивай, да о деле не забывай. (Наши профессии)».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

24 февраля - 14.00

Детская кухня «Блинный марафон». Юные кулинары испекут блины и украсят их. Также для всех маленьких гостей - игры, танцы, хороводы и веселые ведущие. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

22 февраля – 21.00

Танцевальный вечер с развлекательной программой для взрослых «Ночной драйв». В СДК состоится праздничный танцевальный вечер отдыха для взрослых «Ночной драйв». В программе: конкурсы, призы и, конечно, лучшие хиты 80-х, 90-х и самые зажигательные современные композиции. Цена билета 250 руб. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

21 февраля – 18.00

Детская музыкальная школа им.Буркова Л.М. приглашает на праздничный концерт «Наша армия сильна», посвященный защитникам Отечества.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им.Буркова Л.М.

21 февраля – 18.00

Первая встреча «ЛитКвартета» из цикла «Книжная кругосветка». Тема встречи - «Из Парижа – с любовью!» Музыкальное оформление – Сергей Буренин, рояль.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

21 февраля – 18.00

Состоится праздничная дискотека для школьников.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, танцевальный зал.

22 февраля – 14.00

Совместно с Центром гуманитарных проблем Баренц региона ФИЦ КНЦ РАН пройдёт презентация монографии кандидата исторических наук Елены Владиславовны Бусыревой «Судьбы финнов Мурманского региона: семейная история и культура». Книга, вышедшая в издательстве ФИЦ КНЦ РАН, посвящена истории финских семей, которые волею судьбы оказались тесно связаны с Кольским Севером. В монографии рассказывается о миграциях финнов, в том числе и депортации; рассматривается сохранность семейной памяти и финской культуры. В основу книги легли материалы устной семейной истории, домашних архивов и реликвий.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

22 февраля - 18-00

Концерт «Юрий Кругликов и друзья приглашают...». В программе - скрипичная и фортепианная музыка от классики до джаза.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

22 февраля – 18.00

Концерт певицы Лены Василек.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

22 февраля – 19.00

Состоится очередной «Избушник».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «Молодёжный социальный центр».

23 февраля – 13.00

Состоится торжественная церемония вручения юбилейных медалей в честь 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, танцевальный зал.

23 февраля – 15.00

Праздничная концертная программа «Служить России!», посвященная Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

22 февраля - 16.00

Презентация поэтического сборника Виталия Коротаевского «До полной тишины». 12+

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Мончегорская городская центральная библиотека.

22 февраля - 18.00

Спектакль «Тёща браку не помеха». 16+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Оленегорск

26 февраля - 16.00

Праздник вкусной каши. В программе: творческая презентация различных рецептов каш от ведущих поваров и детских учреждений города, дегустация, веселая концертно-конкурсная карусель «Каша по-оленегорски». 0+

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Полярный

22 февраля - 14.00

Открытие выставки «За чаем не скучаем!». Представлена чайная атрибутика из фондов музея и личных коллекций жителей ЗАТО: сервизы и чайные пары разных стран, раритетные жестяные банки и образцы чая, конфетницы, самовары и многое другое. 0+

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ЗАТО г.Североморск

23 февраля - 18.00

Спектакль «Теща браку не помеха». 16+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

21 февраля - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Краски Европейского Севера». Персональная выставка петербургского живописца Сергея Марковича Опульса «Краски Европейского Севера» организована в Мурманском областном художественном музее АНО «Арктический просветительский центр». В названии выставки отражена игра слов и смыслов. С одной стороны, в русском языке с советских времен существует устойчивое словосочетание «Европейский Север», где «европейским» могла быть только географически находящаяся в Европе часть СССР: Карелия, Мурманская, Вологодская и Архангельская области, республика Коми, Ненецкий автономный округ.

С другой стороны, в современном русском языке сочетание «европейский север» прямо равно словосочетанию «север Европы». В работах Сергея Опульса отражены оба исторических смысла – живописная ткань объединяет ткань словесную на одной художественной выставке, и, возможно, на одной стене. На выставке представлены работы с норвежского пленэра 2016 года и многочисленных поездок автора в приграничные с Финляндией районы Ленинградской области. Выставка будет работать до 22 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», 2-й этаж.

21 февраля - 19.00

Начнётся концерт «Старые весы» в Мурманской областной филармонии. Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм» – Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили слушателям музыкальный дневник своих чувств. Прочесть его, и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души попытаются музыканты Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), и ведущая концерта – Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

22 февраля - 11.30 и 14.00

Волонтеры Молодёжной группы Российского Красного Креста проведут занятие «ЗОЖ для самых маленьких» в Мурманском областном театре кукол. Мероприятие состоится перед спектаклем «Гадкий утёнок». На занятии в игровой форме волонтеры расскажут маленьким зрителям и их родителям о том, что такое здоровый образ жизни, как с самого детства заботиться о здоровье и как сделать ЗОЖ не только полезным, но и веселым и вкусным.

г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Мурманский областной театр кукол.

22 февраля – 14.00

Состоится показ фильма «На дорогах войны» в рамках цикла «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киноповесть Леона Саакова вышла на экраны в 1958 году. Великая Отечественная война. Смерть в свисте каждой пули, каждого снаряда. Горящие здания, голодные люди в подвалах. Сколько людей прошло по огненной земле – рядом с ними всегда шагал кинооператор Владимир Сушков. Он гибнет незадолго до победы.

Сушков – собирательный образ всех фронтовых операторов, которые жертвовали собой, чтобы донести до потомков правдивые кадры Великой Отечественной войны, создавали суровый рассказ о терпеливых, мужественных, молчаливых защитниках Родины. Показ пройдет бесплатно в хорошем HD качестве.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

22 февраля - 15.00

Областной конкурс среди девушек с ОВЗ «Мисс Обаяние». Тема состязания - «КиноДива». Возраст участниц - от 16 до 35 лет. Каждой конкурсантке необходимо подготовить визитную карточку «Пришла и говорю», представить образ героини в состязании «Главная роль», а в финале конкурса блеснуть своими способностями на творческом этапе «Камера! Мотор!».

Все участницы награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом Лауреата. Главная цель проведения конкурса «Мисс Обаяние» - это содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства представителей «особенной» молодежи стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры, а участие в подобного рода мероприятиях помогает преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

22 февраля - 16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 23 февраля - праздник настоящих защитников Родины! В преддверии праздника мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству нынешних воинов. В концертной программе примут участие кадетские классы города Мурманска, творческие коллективы области, Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а также участники ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

22 февраля - 16.00

Концерт клуба авторской песни «Пять углов». Концерт посвящен представителям сильной половины человечества: будь то школьник, студент, военный, гражданский, водитель, врач, спортсмен, ученый, брат, племянник, отец, дед или просто прохожий - каждый из них является защитником своей страны, своей семьи, своих друзей, защитником своей, пусть маленькой, но Родины. Ведь Защитник Отечества - это не профессия, а долг каждого настоящего мужчины.

В программе концерта прозвучат песни известных авторов, исполненные участниками клуба авторской песни «Пять углов»: «Мужское счастье», «Кто свободен от вахты…», «Мой мальчик», «Афганский день», «А дома в России…», «Лётчик», «Так случилось мужчины…», «Белая Мадонна» и многие другие. Прекрасным подарком для гостей областной «Кировки» станут выступления участников клуба авторской песни «Ника» и участников клуба спортивного бального танца «Ритм» из города Гаджиево.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

22 февраля - 18.00

Выступит квартет Сергея Головни с программой «All or Nothing at All! Вершины мастерства». Концерт состоится в рамках фестиваля «Музыкальное приношение», абонемент «На джазовой волне». Ежегодно саксофонист Сергей Головня принимает участие в различных джазовых фестивалях на российских и международных площадках. Северян ждет вокально-инструментальная программа, подготовленная совместно с вокалисткой Кариной Кожевниковой. Прозвучат композиции из последнего альбома музыканта «Вторая жизнь», а также известные джазовые композиции в авторской обработке Сергея Головни. Состав квартета: Сергей Головня – лидер и саксофон, Артем Юрлов – ударные, Владимир Кольцов-Крутов – контрабас, Олег Стариков – фортепиано, Карина Кожевникова – вокал.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

23 февраля - 14.00

Северян приглашают на концертную программу «Когда папа был маленьким» в Мурманской областной филармонии.️ Мероприятие организовано в рамках абонемента «В гости к Музыке с Катей Ефремовой». Рассказы Александра Раскина в музыкальном сопровождении прозвучат для пап и их детей. Мамы тоже приглашаются. Исполнители: Екатерина Ефремова – голос, Екатерина Охраминская – виолончель, Евгений Попов – скрипка, Петр Макаров – фортепиано, Виталий Кондаков – ударные, перкуссия.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля).

26 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ четвертой серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .) 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Блокада» (до 23 февраля); «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря 2020 года).

21 февраля - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Краски Европейского Севера». Персональная выставка петербургского живописца Сергея Марковича Опульса «Краски Европейского Севера» организована в Мурманском областном художественном музее АНО «Арктический просветительский центр». Выставка будет работать до 22 марта.

22 февраля - 14.00

Творческая встреча с художником Валентиной Петровой, на которой она презентует свою книгу «Оптическая одиссея. Дневники творческих командировок» и расскажет об интересном творческом пути . 6+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).

22 февраля - 14.00

В рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне» можно будет увидеть ленту «На дорогах войны» (СССР, 1958 г .). 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

22 февраля – 15.00

«Мисс обаяние» - областной конкурс девушек с ограниченными возможностями здоровья. 12+

22 февраля - 16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В программе примут участие кадетские классы Мурманска, творческие коллективы области, Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, а также участники ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». 6+

22 февраля – 16.00

«У солдата выходной!» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». 12+

26 февраля - 18.00

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Японская сакура, китайский нефрит и русская матрешка» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «От души для любованья» (до 29 февраля); «Третья реальность» (до 29 февраля); «Великие мастера русского слова» (до 29 февраля); «В краю родникового слова» (до 29 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

22 февраля - 14.00

Круглый стол, посвященный 100-летию восстановления советской власти на Мурмане. С сообщениями выступят кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Жалнин, специалист Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев, кандидат исторических наук Дмитрий Тучков. 12+

22 февраля - 15.00

В рамках проекта «Школа критики» продолжится разговор о театральной жизни Мурманска. С участниками встретится режиссер-постановщик спектакля «Тартюф» на сцене областного драматического театра Федор Чернышев. Гости узнают о современных интерпретациях пьес Мольера, обсудят его творчество. Во встрече примут участие кандидаты филологических наук Марина Наумлюк и Надежда Музычук. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Кладовая радости» (до 29 февраля).

21-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

21 февраля - 15.00

Состоится мастер-класс «Как рисовать комиксы». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

22 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

22 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 февраля - 19.00

Состоится концерт «Старые весы». Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм» – Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили слушателям музыкальный дневник своих чувств. Прочесть его, и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души попытаются музыканты Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), и ведущая концерта – Екатерина Ефремова. 12+

22 февраля - 18.00

Сергей Головня в проекте « All or Nothing at All !» Вершины мастерства». Солистка - Карина Кожевникова. 12+

23 февраля - 14.00

Концерт для детей и их родителей «Когда папа был маленьким». Рассказы Александра Раскина в музыкальном сопровождении. Исполнители: Екатерина Ефремова - голос, Екатерина Охраминская - виолончель, Евгений Попов - скрипка, Петр Макаров - фортепиано, Виталий Кондаков - ударные, перкуссия. 6+

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва). 12+

24 февраля - 18.00

Концерт студентов и выпускников мурманского колледжа искусств «Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».(12+

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

22 февраля – 18.00

«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжает работу выставка «Хитро-мудро рукодельице» (до 23 февраля).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: выставка творческих работ и коллекций ветеранов органов безопасности, посвященная 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта); «Арт-декор» (до 7 марта); «На волне Аквалики» (до 11 марта).