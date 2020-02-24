г.Кировск

24-28 февраля

Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+

г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.

24-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

24-29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

24 февраля - 14.00

Детская кухня «Блинный марафон». Юные кулинары испекут блины и украсят их. Также для всех маленьких гостей - игры, танцы, хороводы и веселые ведущие. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 февраля - 15.00

В музее состоится очередная встреча ветеранов из цикла «Ближе к вечеру в четверг». Тема встречи – «Кудри завивай, да о деле не забывай. (Наши профессии)».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

г.Оленегорск

26 февраля - 16.00

Праздник вкусной каши. В программе: творческая презентация различных рецептов каш от ведущих поваров и детских учреждений города, дегустация, веселая концертно-конкурсная карусель «Каша по-оленегорски». 0+

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Мурманск

24 и 29 февраля-1 марта – 11.00-19.00

25-28 февраля – 13.00-19.00

В Мурманске Масленичную неделю отметят с размахом. 24 февраля в областном центре откроется масштабный фестиваль «На Севере – Масленица!». Народные гуляния пройдут на улице Самойловой. На протяжении недели в самом центре города будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозона, откроются гастрономические лавки и дом рукоделия, состоятся мастер-классы для детей и творческие выступления коллективов.

В первый день Масленичной недели горожане и гости праздника смогут принять участие в творческом перформансе по художественной северной росписи русской печи. Главным символом фестиваля «На Севере – Масленица!» станет трехметровая фигура древнеславянской богини плодородия Макоши. Деревянную конструкцию на глазах посетителей изготовит мурманский художник и архитектор Даниил Власов. Закончат создание арт-объекта к моменту самых массовых гуляний – 29 марта. В этот день пройдут настоящие русские забавы, а вечером территорию фестиваля охватит огненное шоу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 1 марта – завершающий день Масленичной недели – станет днем культурного просвещения и знакомства с талантами нашего региона. На площадке фестиваля выступят актеры Арктического театра с импровизационным комедийным шоу «Выкрутасы», также состоится показ спектакля «Куда пропали белые медведи…?».

г.Мурманск, ул.Самойловой. 9. ДЦ «Меридиан», площадка за зданием.

24 февраля - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации советских фильмов о войне в рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Состоится показ фильма «Судьба человека», впервые вышедшего на экраны в 1959 году. Режиссер Сергей Бондарчук рассказал историю о русском солдате Андрее Соколове, которого Великая Отечественная война подвергла страшным испытаниям: его дом разрушен, жена и дети погибли, сам он побывал в немецком концлагере. Но дух Андрея не сломлен – он выжил, вернулся на фронт, отстоял своё право быть человеком, сохранил способность любить. После войны он усыновляет маленького мальчика Ваню, оставшегося сиротой в военные годы.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

24 февраля – 15.30

В Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации советских фильмов о войне в рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Состоится показ фильма «Баллада о солдате». Кинолента режиссера Григория Чухрая вышла на экраны в 1959 году.

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алёша Скворцов совершает подвиг – подбивает два немецких танка. Командование собирается представить его к ордену, но Алёша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой оказывается долог и непрост.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

24 февраля - 18.00

В «Арт-кафе» Мурманской областной филармонии состоится концерт «Джазовый серпантин». В атмосферу джаза и эстрадной музыки зрителям помогут окунуться студенты и выпускники Мурманского колледжа искусств. Зажигательные ритмы латины будут растворяться в плавном покачивании свинга и всем знакомым звуках мировых и отечественных хитов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля).

26 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ четвертой серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .) 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря 2020 года); «Краски Европейского Севера» - персональная выставка петербургского живописца Сергея Марковича Опульса (до 22 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

26 февраля - 18.00

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Кладовая радости» (до 29 февраля).

24-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

24 февраля - 18.00

Концерт студентов и выпускников мурманского колледжа искусств «Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».(12+

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: выставка творческих работ и коллекций ветеранов органов безопасности, посвященная 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта); «Арт-декор» (до 7 марта); «На волне Аквалики» (до 11 марта).