п.Африканда

26 февраля - 15.00

Программа «Масленичные забавы».

п.Африканда, ул.Советская, 8. Дворец культуры.

нп.Белое Море

26 февраля - 16.00

Мастер-класс по тестопластике в подростково-молодёжном клубе «Тинейджер».

нп.Белое Море, 8. Подростково-молодёжный клуб «Тинейджер».

г.Кировск

26-28 февраля

Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+

г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.

26-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

26-29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 февраля - 15.00

В музее состоится очередная встреча ветеранов из цикла «Ближе к вечеру в четверг». Тема встречи – «Кудри завивай, да о деле не забывай. (Наши профессии)».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

г.Оленегорск

26 февраля - 16.00

Праздник вкусной каши. В программе: творческая презентация различных рецептов каш от ведущих поваров и детских учреждений города, дегустация, веселая концертно-конкурсная карусель «Каша по-оленегорски». 0+

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ЗАТО г.Североморск

26 февраля - 13.00-17.30

Антон Скиба – заведующий духовым отделом Московской городской детской музыкальной школы имени Исаака Дунаевского, преподаватель государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Музыкант ведёт активную концертную деятельность, выступая в составе симфонических оркестров Москвы, Калужского молодёжного симфонического оркестра и других.

Его мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и студентов Мурманского колледжа искусств пройдут в рамках открытого городского конкурса «Звучат фанфары Севера», организованного Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак. Вход на все мероприятия свободный.

ЗАТО г.Североморск, Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой, большой зал.

28 февраля - 11.00-16.30

Антон Скиба – заведующий духовым отделом Московской городской детской музыкальной школы имени Исаака Дунаевского, преподаватель государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Музыкант ведёт активную концертную деятельность, выступая в составе симфонических оркестров Москвы, Калужского молодёжного симфонического оркестра и других.

Его мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и студентов Мурманского колледжа искусств пройдут в рамках открытого городского конкурса «Звучат фанфары Севера», организованного Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак. Вход на все мероприятия свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Морская, 12. Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак.

28 февраля - 18.00

Концерт членов жюри конкурса «Звучат фанфары Севера».

ЗАТО г.Североморск, ул.Морская, 12. Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак.

г.Мурманск

26 февраля - 12.00

Фольклорный час «Русская, старинная, румяная да блинная». Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих проведёт мероприятие для читателей старшего поколения, посвященное Масленице.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

26-28 февраля – 13.00-19.00

29 февраля-1 марта – 11.00-19.00

В Мурманске Масленичную неделю отметят с размахом. 24 февраля в областном центре откроется масштабный фестиваль «На Севере – Масленица!». Народные гуляния пройдут на улице Самойловой. На протяжении недели в самом центре города будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозона, откроются гастрономические лавки и дом рукоделия, состоятся мастер-классы для детей и творческие выступления коллективов.

В первый день Масленичной недели горожане и гости праздника смогут принять участие в творческом перформансе по художественной северной росписи русской печи. Главным символом фестиваля «На Севере – Масленица!» станет трехметровая фигура древнеславянской богини плодородия Макоши. Деревянную конструкцию на глазах посетителей изготовит мурманский художник и архитектор Даниил Власов. Закончат создание арт-объекта к моменту самых массовых гуляний – 29 марта. В этот день пройдут настоящие русские забавы, а вечером территорию фестиваля охватит огненное шоу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 1 марта – завершающий день Масленичной недели – станет днем культурного просвещения и знакомства с талантами нашего региона. На площадке фестиваля выступят актеры Арктического театра с импровизационным комедийным шоу «Выкрутасы», также состоится показ спектакля «Куда пропали белые медведи…?».

г.Мурманск, ул.Самойловой. 9. ДЦ «Меридиан», площадка за зданием.

26 февраля - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Солнце Севера». На выставке – работы мастеров из клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Заполярья, созданные в различных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства в период с 2017 по 2020 годы. На открытии выставки состоится Праздник ремёсел. В период работы выставки пройдут Дни открытых дверей клубов. В программе – экскурсии по выставке, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, мастер-классы, пробные уроки мастерства, мини-ярмарки. Экспозиция работает до 15 марта.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 23а Филиал Мурманского областного художественного музея, отдел народного искусства и ремесел.

27 февраля - 10.00-12.00

Антон Скиба – заведующий духовым отделом Московской городской детской музыкальной школы имени Исаака Дунаевского, преподаватель государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Музыкант ведёт активную концертную деятельность, выступая в составе симфонических оркестров Москвы, Калужского молодёжного симфонического оркестра и других.

Его мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и студентов Мурманского колледжа искусств пройдут в рамках открытого городского конкурса «Звучат фанфары Севера», организованного Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак. Вход на все мероприятия свободный.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, каб. № 75.

27 февраля - 17.00

Состоится совместный концерт Антона Скибы и преподавателей Мурманского колледжа искусств Марии Макаровой (фортепиано) и Сергея Горбатюка (труба).

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал колледжа.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля).

26 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ четвертой серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .) 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря 2020 года); «Краски Европейского Севера» - персональная выставка петербургского живописца Сергея Марковича Опульса (до 22 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

26 февраля - 18.00

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Кладовая радости» (до 29 февраля).

26-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

1 марта - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

6 марта - 16.30

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

13 марта - 16.30

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 10.00

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта -17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

1 марта - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

7 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».

14 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

15 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

21 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

22 марта - 12.00 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

25 марта - 10.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 марта - 17.00

«Не покидай меня, весна». Ансамбль «Лёгкие люди». Посвящается В.Дашкевичу.

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей Жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

15 марта - 14.00

«Мульторган». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

15 марта - 17.00

«Сквозь века». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

17 марта - 18.00

Виртуальный зал. «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет».

21 марта - 18.00

«Романса трепетный орнамент». Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр, дирижёр И. Каждан (г.Смоленск), солист Ф. Амосов, виолончель (г.Москва).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

1 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

1 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

4 марта - 13.30

Акция «Театр – школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов 6+

4 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

г.Мончегорск

5 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

5 марта - 19.00

«Ангелы на крыше». Комедия с участием мастеров юмора из «Comedy Woman» (г.Москва).

6 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

г. Заполярный

6 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

7 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

7 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях 18+

8 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 марта - 19.00

«В театр всей семьёй». ПРЕМЬЕРА. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

11 марта - 13.30

«Сзки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

11 марта - 19.00

Концерт саксофонной музыки (г.Москва). «J. SEVEN» (Израиль).

12 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

г.Апатиты

13 марта - 18.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Мистер Икс». Звезды Московской оперетты. 12+

13 марта - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

14 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

14 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

15 марта - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Расев, весёлая музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

18 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

19 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. Акция «Театр для всех». 16+

20 марта - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

ЗАТО г.Заозерск

20 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. 18+

21 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

21 марта - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

22 марта - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

25 марта - 16.00

Концертная программа. Мурманский ДИПИ.

25 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 февраля – 18.00

8 марта – 18.00

«Домовой». Сказка для взрослых в постановке Юрия Сергиенко.

В одном городе жили-поживали четыре подруги, школьные учительницы. И были они – кто-то больше, кто-то меньше – не совсем счастливы в личной жизни. А среди них была, как это водится во всех подобных компаниях, самая разнесчастная, у которой не было ни мужа, ни детей, ни любовника – ничего. Только школа и кот. Случайное знакомство с пришедшим по вызову сантехником преобразило жизнь Риты – она вновь открыла в себе давно забытую способность любить!Только подруги посчитали её состояние странным и отправили счастливицу в психушку на лечение, а затем намеревались приложить максимум стараний, чтобы «вернуть нашу Ритку к нормальной жизни».

Но, как это бывает в волшебных сказках, случилось чудо! Ведь все сказки должны заканчиваться хорошо, даже такая, как наша – сказка для умных и серьёзных взрослых. 16+

1 марта – 11.00

«Волшебное зеркало». Драматический театр Северного флота приглашает вас погрузиться в предновогоднюю сказочную историю о приключениях лесных зверей, отправившихся на поиск волшебного зеркала – подарка для Деда Мороза, и встретивших на своём пути Бабу Ягу, вмешательство которой повлекло ряд смешных и удивительных событий. Каких? Об этом вы узнаете, придя на красочный музыкальный спектакль. 0+

1 марта – 18.00

«Под одной крышей». Небольшая квартира, состоящая из двух смежных комнат. Три женщины – три поколения: бабушка (Нина Петровна), мать (Валентина) и дочь (Любочка). Одинокие, мечтающие и желающие быть счастливыми. Один день. 17-летие Любочки. Солнечно. Конец мая. Тёплый ветерок играется с открытыми шторами. С улицы доносятся пение птиц и шёпот деревьев. Особенный день. Даже уборка, глажка, готовка и прочие бытовые хлопоты перестают быть тягостными. Ни накопившиеся обиды, ни семейные неурядицы, – словом, ничто не должно омрачить этот день. Вот и первые подарки: красивое платье от мамы и часы от бабушки. А вечером должны прийти гости на праздник. Особенный день. Любочка одновременно так ждала и так боялась этого дня. Она должна кое-что рассказать маме и бабушке, кое-что очень важное и значимое. Это маленькое и, как казалось Любочке, очень радостное событие, должно было, по её мнению, осчастливить и её родных, но… 12+

7 марта - 11.00

«Приключения Буратино». Сказочный спектакль-праздник, который придётся по душе не только детям, но и взрослым.

Это театральное приключение с элементами детектива. Придя на спектакль, вы погрузитесь в мир театра и встретитесь со всем известными и любимыми с детства героями сказки А. Толстого: очаровательной и немного капризной Мальвиной, Пьеро, Арлекином, пуделем Артемоном, куклами театра свирепого режиссёра-диктатора Карабаса Барабаса, Дуремаром (куда же без него?) и другими героями сказки. А неразлучная парочка злодеев лиса Алиса и кот Базилио в нашей истории займутся уж совсем необычным для них делом... 6+

7 марта – 18.00

«Шампанского!». Маленькие комедии по рассказам А.П. Чехова. Лёгкий музыкальный спектакль, в основу которого положены пьесы-шутки великого драматурга «Предложение» и «Медведь» – о том, как житейские мелочи, изъяны характера и воспитания мешают людям быть по-настоящему счастливыми. 12+

14 марта – 14.00

«Панночка». Спектакль в 2-х действиях по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Спектакль поставлен по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий», одного из самых жутких, наполненных суеверным страхом произведений классика. Ученый человек Хома Брут забредает на хутор, где все обычное – странно… Нет отсюда выхода живому человеку. Потому что не хутор это вовсе, а место зачарованное. И встретились философу не казаки и не девицы, а колдуны, ведьмы да дьявольская сила, сманившая нестойкого путника с праведной дороги. И ждут его не любовь и счастье, а коварная Панночка… Страшно становится до жути! Дух замирает… 12+

15 марта – 11.00

«Кот в сапогах». Музыкальная сказка в 2-х действиях. Эту пьесу, написанную по мотивам сказки Шарля Перро, знают бабушки и дедушки, мамы и папы. И, возможно, уже прочитали книжку своим детям и внукам. Но, согласитесь, в сказку всегда хочется вернуться… Добро пожаловать! Здесь вы встретитесь с главным героем истории – Котом, умным, предприимчивым, неунывающим. Про такого говорят в народе: «Он своего не упустит!..» Это правда. Вот и от разбойников удрал. Да еще и прихватил шляпу и сапоги, впопыхах брошенных рыцарем, убегающем от погони. Так просто Кот превратился в Кота в сапогах. И всегда в сказке намек, добрым молодцам урок. Помните, если о чем-то мечтаешь и упорно идешь к своей цели, но все обязательно получится, как в нашей старой мудрой сказке «Кот в сапогах». 6+

15 марта – 18.00

«Туман над заливом». Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году.

Зима. 1942 год. Мурманск. Пустынные тёмные улицы, окутанные густым непроглядным туманом. Пронизывающий ледяной ветер. От города остались лишь остовы печных труб, среди которых изредка встречаются полуразрушенные из-за регулярных бомбёжек дома, с наглухо заколоченными досками окнами. Из одного такого дома, где чудом уцелела маленькая комнатушка, доносятся приятные слуху звуки музыки, обрывки фраз, смех и звон бокалов. Казалось бы в разгар войны, когда ежедневно гибнут люди, когда вокруг царит хаос боли, страха и отчаяния, – праздник, веселье кажутся чем-то сказочным, иллюзорным, ирреальным, чем-то до боли знакомым, радостным, но из другой жизни. И для семьи капитана Егорушкина, военного лётчика, и их друзей, всё было так до этого дня.

Что же произошло? Был ли подвиг? Что станет с Егорушкиным и его семьёй? Как это отразится на полковнике и Ведёркине? Сможет ли Агата доплыть до Англии? Какую роль во всей этой истории и судьбе Сашеньки играет таинственный Сергеев? Об этом и многом другом вы узнаете, придя на спектакль «Туман над заливом». 12+

21 марта – 18.00

«Такая долгая война». Драма в одном действии по пьесе С. Бартоховой. Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание. Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля. Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы… 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: выставка творческих работ и коллекций ветеранов органов безопасности, посвященная 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта); «Арт-декор» (до 7 марта); «На волне Аквалики» (до 11 марта).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

26 февраля - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Солнце Севера». На выставке – работы мастеров из клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Заполярья, созданные в различных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства в период с 2017 по 2020 годы. На открытии выставки состоится Праздник ремёсел. В период работы выставки пройдут Дни открытых дверей клубов. В программе – экскурсии по выставке, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, мастер-классы, пробные уроки мастерства, мини-ярмарки. Экспозиция работает до 15 марта.