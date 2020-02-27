г.Кандалакша

27 февраля - 13.00

Праздничная программа «Весеннее настроение» в рамках проекта «Мобильная библиотека». Праздничную программу, посвященную Международному женскому дню, проведёт Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых.

г.Кандалакша, ул. Уверова, 5.

г.Кировск

27 и 28 февраля

Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+

г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.

27-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

27-29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 февраля - 15.00

Состоится очередная встреча ветеранов из цикла «Ближе к вечеру в четверг». Тема встречи – «Кудри завивай, да о деле не забывай. (Наши профессии)».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

27 февраля - 15.00

В музее состоится очередная встреча ветеранов из цикла «Ближе к вечеру в четверг». Тема встречи – «Кудри завивай, да о деле не забывай. (Наши профессии)».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

29 февраля - 12.00

В рамках экологической гостиной приглашаются жители и гости города на лекцию «В преддверии весны…»(подготовка и уход за комнатными растениями после зимнего периода). Лекцию ведёт сотрудник Полярно-Альпийского ботанического сада-института Е.В. Кузнецова. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Информационный центр центральной городской библиотеки им. А.М. Горького.

1 марта – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает всех жителей и гостей города от души повеселиться и всем вместе широко и весело отметить чудесный весенний праздник Масленицу. В программе: подведение итогов конкурсов «Лучшая кукла-Масленица», «Снеговичок 2020», интернет-фотоконкурс «К тёще на блины», красочное театрализованное представление, веселье в широком хороводе, любимые масленичные забавы, потехи, конкурс масленичных закличек, молодецкие состязания, песни и частушки. И, конечно, какая же русская Масленица без ярких блинов, вкуснейших пирогов и угощений!

Приходите всей семьей и примите участие в флешмобе «Солнце встречаем, зиму провожаем». Вместе шумно и весело проводим Зиму и встретим долгожданную Весну. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, театральный дворик.

нп.Коашва

29 февраля - 14.00

СДК нп.Коашва приглашает всех желающих на традиционное массовое гуляние «Масленица идёт, блин да мёд несёт»», которое состоится на площади у Дома культуры. В программе гуляния: весёлые конкурсы, народные песни, театрализованное представление и, конечно же, традиционное угощение – блины и горячий чай. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

нп.Титан

29 февраля - 16.00

29 февраля в 1908 году распахнул свои двери театр-кабаре «Летучая мышь» – один из самых первых и лучших камерных театров в России. Именно этому театру и будет посвящена встреча. Гостей мероприятия ждут творческие миниатюры, веселые анекдоты, интересные шарады, замечательные музыкальные композиции в исполнении артистов Кировского городского Дворца культуры и сельского Дома культуры нп.Титан и чайный стол. Вход свободный. 12+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

27 февраля – 12.00-17.00

Состоится региональный форум «РДШ – дружим регионом». Мероприятие организовано муниципальным ресурсным центром Российского движения школьников (МБОУ СОШ № 14 г . Апатиты) совместно с региональным координатором РДШ Никитой Тихомировым. Планируется 200 участников со всей Мурманской области.

В рамках открытия и закрытия форума выступит танцевальный коллектив «Параллель».

г.Апатиты, ул.Бредова, 2а. МБОУ СОШ № 14.

28 февраля – 18.00

Пройдёт встреча на тему «Жизнь без лекарств». Гость и ведущий встречи су-джок терапевт, кинезиолог Елена Береславец.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

28 февраля - 18.00

Вечер с гитарой. В концерте прозвучат инструментальные композиции и приятные песни в исполнении Оксаны Дзюбак (гитара) и Илии Ребенкова (вокал). Не упусти шанс насладиться звучанием живой музыки. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Московская, 23. Молодёжный центр.

29 февраля – 11.00-17.00

Весенний «Арт-базар» приглашает всех желающих за покупками, сувенирами и радостным настроением.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

29 февраля - 14.00

Приглашаем в ОЭР «Ковчег» на мастер-класс для молодежи по изготовлению броши «Цветок» (мокрое валяние).

г.Апатиты, ул. Московская, 15. ОЭР «Ковчег».

29 февраля - 18.00

«КиноФорте» приглашает на очередной киносеанс показа шедевров немого кинематографа. В программе короткометражные фильмы – «Граф», 1916 г ., «Праздный класс», 1919 г . Тапёр – Сергей Буренин (рояль).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

29 февраля - 19.30

Вечер памяти воинов – десантников 6-ой парашютно – десантной роты. Бой у высоты 776 - эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника М.Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне, на высоте 776. Из 90 десантников роты погибли 84. Позже 22 присвоено звание Героев России (21 – посмертно), а 63 награждены орденом Мужества (посмертно).

В этом году исполняется ровно 20 лет этому великому подвигу. За эти года, которые прошли со дня их гибели в Аргунском ущелье Чечни, они стали легендой. Им поставлены памятники в Москве и Пскове, о них написаны десятки статей и книг, об их подвиге сняты фильмы «Русская жертва» и «Прорыв», сериал «Честь имею», поставлен спектакль «Воины духа», основанный на реальных событиях того боя... 6-я рота полегла в 2000 году почти полностью. Но она будет жить вечно - пока жива память о подвиге псковских десантников. Не только на малой родине героев - во всей России. Они так и останутся бойцами роты, которая не сдалась. Участники – ВСПО «Вымпел – Полярные волки».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 марта - 10.00

Состоится открытие регионального фестиваля детского творчества «Овация-2020», посвященного Году памяти и славы в России в рамках программы «Детям России – Образование, Здоровье и Духовность». А в 11.00 стартует первый конкурсный день фестиваля – Конкурс вокально-хоровой музыки в номинации «Эстрадное и народное пение» «Мир детей певуч и звонок». Юные вокалисты из образовательных организаций Североморска, ЗАТО Александровск, Мончегорска, Кандалакши, Ковдора, Апатитов готовы порадовать зрителей и жюри своим творчеством.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

1 марта - 12.00

Выставка - ярмарка фиалок. Клуб «Фиалки на Мурмане» приглашает в центральную городскую библиотеку на ярмарку-продажу за цветами и весенним настроением.

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. Центральная городская библиотека.

1 марта - 12.00

Студия английского языка в библиотеке имени Л.А. Гладиной приглашает детей и взрослых на просмотр мультфильма «Petson and Findus» («Петсон и Финдус») и его обсуждение на английском языке. Ведущая – Алёна Елисеева.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 марта – 12.00

На площади у спорткомплекса «Атлет» апатитчане по традиции будут провожать Масленицу с песнями и танцами, хороводами и играми. Седьмой день масленичной недели называется «Прощённое воскресенье» и славится самыми шумными празднествами. На гулянии будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых. Жителей города порадуют своими выступлениями самодеятельные артисты из творческих коллективов Дворца культуры: «Джосс», «Заполярье», «Здравица», «Иван да Марья», «Долинушка», «Счастливый случай». Народные затейники из студии «Ярушко» вовлекут зрителей в массовый хоровод и фольклорные игры. Состоится конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица». Флешмоб представят студия танца «Пульс» и танцевальный коллектив «Параллель» школы № 14.

На празднике можно будет отведать блинов с пылу-жару и угоститься горячем чаем. А кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», площадь.

1 марта - 15.00

Приглашаем детей и родителей на знакомство с героями «Большой кошечьей книги» и мастер-класс по созданию панно «Три кота» из бархатной бумаги.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

1 марта - 15.30

Играем в мафию. В программе: краткий ликбез, игра и вкусный чай. Собираем ламповую компанию, чтобы освоить правила профессиональной мафии и «пострелять». Вход свободный, предварительная запись обязательна. Количество игроков ограничено (10 человек), мы добавляем вас в диалог и скидываем правила для ознакомления. При переборе игроков мы организуем возможность введения консильери или предоставим альтернативные настолки на время ожидания своей игры.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный центр.

1 марта – 17.00

Пройдёт первый апатитский КВИЗбук посвященный Всемирному дню писателя. Команды ждут четыре тура интереснейших заданий, разработанных библиотекарями. Форма для регистрации на игру - https://forms.gle/5Php3diqgfESBGJd9 В команде может быть от 3 до 6 человек.

Квизбук – это интеллектуально-развлекательная игра, название которой дословно переводится с английского языка как «Книжная викторина». Все вопросы посвящены литературе и книгам.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

ЗАТО г.Североморск

28 февраля - 11.00-16.30

Антон Скиба – заведующий духовым отделом Московской городской детской музыкальной школы имени Исаака Дунаевского, преподаватель государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Музыкант ведёт активную концертную деятельность, выступая в составе симфонических оркестров Москвы, Калужского молодёжного симфонического оркестра и других.

Его мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и студентов Мурманского колледжа искусств пройдут в рамках открытого городского конкурса «Звучат фанфары Севера», организованного Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак. Вход на все мероприятия свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Морская, 12. Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак.

28 февраля - 18.00

Концерт членов жюри конкурса «Звучат фанфары Севера».

ЗАТО г.Североморск, ул.Морская, 12. Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак.

г.Мурманск

27 февраля - 10.00-12.00

Антон Скиба – заведующий духовым отделом Московской городской детской музыкальной школы имени Исаака Дунаевского, преподаватель государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Музыкант ведёт активную концертную деятельность, выступая в составе симфонических оркестров Москвы, Калужского молодёжного симфонического оркестра и других.

Его мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и студентов Мурманского колледжа искусств пройдут в рамках открытого городского конкурса «Звучат фанфары Севера», организованного Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак. Вход на все мероприятия свободный.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, каб. № 75.

27 февраля - 11.00

Состоится праздничное открытие Международной комплексной выставки «Скандинавская мозаика» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Традиционная выставка в этом году посвящена скандинавским писателям-юбилярам: Гансу Христиану Андерсену (Дания), Анне-Катарине Вестли (Норвегия), Маури Куннасу (Финляндия) и книге-юбиляру «Пеппи Длинныйчулок» шведской писательницы Астрид Линдгрен. Снежная королева, норвежская бабушка и веселая Пеппи со своими друзьями Анникой и Томми помогут посетителям выставки поближе познакомиться со своими знаменитыми создателями. На мероприятии ожидают представителей Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, Генерального Консульства Королевства Норвегия в городе Мурманске, а также почетных гостей и деловых партнеров библиотеки, детские творческие коллективы Мурманска.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, сектор литературы на иностранных языках.

27 февраля - 11.30

Пресс-конференция, посвящённая премьере спектакля Мурманского областного драматического театра «Тартюф». На вопросы ответит режиссёр-постановщик спектакля Федор Чернышёв. В 12.00 состоится генеральная репетиция спектакля.

г. Мурманск, пр. Кольский, 131а)

27 февраля – 12.00-19.00

Состоится познавательная программа «Цвет Арктики – белый». Познавательная программа посвящена истории освоения и изучения ледяного континента, природным богатствам, интересным фактам и событиям, связанным с Арктическим регионом. В 12.00 программу откроет квиз «Terra Incognita Арктика». Командам студентов предстоит вспомнить исторические факты, современные события, топонимику, имена исследователей, фильмы и песни, посвященные Арктике.

В 14.00 гостей библиотеки ждёт лекция ведущего научного сотрудника Мурманского морского биологического института, одного из старейших членов Мурманского областного отделения Русского географического общества Николая Михайловича Адрова «Разноцветная Арктика». Он расскажет о своей работе в экспедициях в Северной Атлантике и морях Северного Ледовитого океана.

В 16.00 состоится встреча с фотографом, журналистом, действительным членом Русского географического общества Юрием Геннадьевичем Шумилкиным «Я видел Папанина». Один из старейших участников народной фотостудии «Мурманск», фотолетописец истории Кольского Севера откроет одну из страниц своей творческой биографии.

Завершится программа в 17.30 презентацией книги кандидата исторических наук Дениса Павловича Беляева «История открытия и освоения Арктики». Книга вышла в издательстве «Paulsen», она стала первой в серии «Об Арктике просто». Издание охватывает период от самых ранних упоминаний северных земель до наших дней. Значительную часть книги составляют рассказы о многочисленных экспедициях и исследованиях, биографии полярных путешественников.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

27 и 28 февраля – 13.00-19.00

29 февраля-1 марта – 11.00-19.00

В Мурманске Масленичную неделю отметят с размахом. 24 февраля в областном центре откроется масштабный фестиваль «На Севере – Масленица!». Народные гуляния пройдут на улице Самойловой. На протяжении недели в самом центре города будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозона, откроются гастрономические лавки и дом рукоделия, состоятся мастер-классы для детей и творческие выступления коллективов.

В первый день Масленичной недели горожане и гости праздника смогут принять участие в творческом перформансе по художественной северной росписи русской печи. Главным символом фестиваля «На Севере – Масленица!» станет трехметровая фигура древнеславянской богини плодородия Макоши. Деревянную конструкцию на глазах посетителей изготовит мурманский художник и архитектор Даниил Власов. Закончат создание арт-объекта к моменту самых массовых гуляний – 29 марта. В этот день пройдут настоящие русские забавы, а вечером территорию фестиваля охватит огненное шоу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 1 марта – завершающий день Масленичной недели – станет днем культурного просвещения и знакомства с талантами нашего региона. На площадке фестиваля выступят актеры Арктического театра с импровизационным комедийным шоу «Выкрутасы», также состоится показ спектакля «Куда пропали белые медведи…?».

г.Мурманск, ул.Самойловой. 9. ДЦ «Меридиан», площадка за зданием.

27 февраля - 17.00

Состоится совместный концерт Антона Скибы и преподавателей Мурманского колледжа искусств Марии Макаровой (фортепиано) и Сергея Горбатюка (труба).

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал колледжа.

27 февраля – 17.00

Состоится лекция «Мужчины и женщины в Средние века: роли и реалии» в Мурманской областной научной библиотеке. Известный преподаватель, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Мария Ильичева даст общие представления об историко-культурных границах Средневековья, картине мира средневекового человека, подлинной роли женщины в эту эпоху, а также феномене средневекового рыцарства.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

28 февраля - 14.00

В рамках ежемесячных встреч «Пресс-кафе» состоится очередной разговор о новинках в периодических изданиях. Традиционный обзор газет и журналов будет «усилен» информацией из фондов Национальной электронной библиотеки о праздновании в разные годы Дня защитника Отечества – посетителей познакомят с листовкой 1918 года «Все в ряды Красной Армии» и тифлокомментарием к экспонату Госкаталога РФ «Плакат 1918 февраль 23». Желающих продемонстрировать мужской характер пригласят принять участие в мозговом штурме на знание стихов и пословиц о ратном деле.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

28 февраля - 15.00

Состоится торжественное открытие выставки «Война в Заполярье. 1941-1945» в отделе Мурманского художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея». В экспозиции показаны все этапы борьбы за Заполярье: боевые действия на фронте, партизанское движение, оборона Мурманска, который подвергался ожесточенным бомбардировкам немецкой авиации, работа тыла, система союзнических конвоев, функционирование Северного морского пути в течение войны и восстановление советского Заполярья.

Особенность этой выставки – сочетание документов высших органов управления СССР (в том числе за подписями И.В. Сталина, В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, наркома Военно-морского флота Н.Г. Кузнецова) со свидетельствами повседневности и личными документами участников боевых действий. Экспозиция позволяет зрителю представить не только жизнь одного региона в 1941-1945 гг., но и атмосферу Великой Отечественной войны. Планшетная историко-документальная выставка, предоставленная Российским государственным архивом социально-политической истории, будет работать до 29 марта. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», 2-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря 2020 года); «Краски Европейского Севера» - персональная выставка петербургского живописца Сергея Марковича Опульса (до 22 марта).

28 февраля - 15.00

Состоится торжественное открытие выставки «Война в Заполярье. 1941-1945» в отделе Мурманского художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея». В экспозиции показаны все этапы борьбы за Заполярье: боевые действия на фронте, партизанское движение, оборона Мурманска, который подвергался ожесточенным бомбардировкам немецкой авиации, работа тыла, система союзнических конвоев, функционирование Северного морского пути в течение войны и восстановление советского Заполярья. Будет работать до 29 марта. Вход свободный.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

28 февраля - 18.30

Состоится открытие фотовыставки Евгения Молчановского «О, Женщина! Загадка, тайна, муза!». Гости областной «Кировки» увидят 25 снимков, посвящённых прекрасным женщинам – каждая со своей историей в кадре и за кадром. Евгений Молчановский – известный в Заполярье фотограф. Свет, исходящий от героинь фотографий, цвет, играющий на каждом снимке, эмоции и красота – неповторимый стиль автора сделает экспозицию незабываемой для посетителей. Вход на фотовыставку свободный.

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

27 февраля - 11.00

Состоится праздничное открытие Международной комплексной выставки «Скандинавская мозаика» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Традиционная выставка в этом году посвящена скандинавским писателям-юбилярам: Гансу Христиану Андерсену (Дания), Анне-Катарине Вестли (Норвегия), Маури Куннасу (Финляндия) и книге-юбиляру «Пеппи Длинныйчулок» шведской писательницы Астрид Линдгрен. Снежная королева, норвежская бабушка и веселая Пеппи со своими друзьями Анникой и Томми помогут посетителям выставки поближе познакомиться со своими знаменитыми создателями.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Кладовая радости» (до 29 февраля).

27-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

1 марта - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

6 марта - 16.30

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

13 марта - 16.30

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 10.00

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта -17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

1 марта - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

7 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».

14 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

15 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

21 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

22 марта - 12.00 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

25 марта - 10.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 марта - 17.00

«Не покидай меня, весна». Ансамбль «Лёгкие люди». Посвящается В.Дашкевичу.

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей Жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

15 марта - 14.00

«Мульторган». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

15 марта - 17.00

«Сквозь века». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

17 марта - 18.00

Виртуальный зал. «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет».

21 марта - 18.00

«Романса трепетный орнамент». Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр, дирижёр И. Каждан (г.Смоленск), солист Ф. Амосов, виолончель (г.Москва).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

1 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

1 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

4 марта - 13.30

Акция «Театр – школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов 6+

4 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

г.Мончегорск

5 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

5 марта - 19.00

«Ангелы на крыше». Комедия с участием мастеров юмора из «Comedy Woman» (г.Москва).

6 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

г. Заполярный

6 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

7 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

7 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях 18+

8 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 марта - 19.00

«В театр всей семьёй». ПРЕМЬЕРА. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

11 марта - 13.30

«Сзки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

11 марта - 19.00

Концерт саксофонной музыки (г.Москва). «J. SEVEN» (Израиль).

12 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

г.Апатиты

13 марта - 18.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Мистер Икс». Звезды Московской оперетты. 12+

13 марта - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

14 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

14 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

15 марта - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Расев, весёлая музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

18 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

19 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. Акция «Театр для всех». 16+

20 марта - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

ЗАТО г.Заозерск

20 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. 18+

21 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

21 марта - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

22 марта - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

25 марта - 16.00

Концертная программа. Мурманский ДИПИ.

25 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 февраля – 18.00

8 марта – 18.00

«Домовой». Сказка для взрослых в постановке Юрия Сергиенко.

В одном городе жили-поживали четыре подруги, школьные учительницы. И были они – кто-то больше, кто-то меньше – не совсем счастливы в личной жизни. А среди них была, как это водится во всех подобных компаниях, самая разнесчастная, у которой не было ни мужа, ни детей, ни любовника – ничего. Только школа и кот. Случайное знакомство с пришедшим по вызову сантехником преобразило жизнь Риты – она вновь открыла в себе давно забытую способность любить!Только подруги посчитали её состояние странным и отправили счастливицу в психушку на лечение, а затем намеревались приложить максимум стараний, чтобы «вернуть нашу Ритку к нормальной жизни».

Но, как это бывает в волшебных сказках, случилось чудо! Ведь все сказки должны заканчиваться хорошо, даже такая, как наша – сказка для умных и серьёзных взрослых. 16+

1 марта – 11.00

«Волшебное зеркало». Драматический театр Северного флота приглашает вас погрузиться в предновогоднюю сказочную историю о приключениях лесных зверей, отправившихся на поиск волшебного зеркала – подарка для Деда Мороза, и встретивших на своём пути Бабу Ягу, вмешательство которой повлекло ряд смешных и удивительных событий. Каких? Об этом вы узнаете, придя на красочный музыкальный спектакль. 0+

1 марта – 18.00

«Под одной крышей». Небольшая квартира, состоящая из двух смежных комнат. Три женщины – три поколения: бабушка (Нина Петровна), мать (Валентина) и дочь (Любочка). Одинокие, мечтающие и желающие быть счастливыми. Один день. 17-летие Любочки. Солнечно. Конец мая. Тёплый ветерок играется с открытыми шторами. С улицы доносятся пение птиц и шёпот деревьев. Особенный день. Даже уборка, глажка, готовка и прочие бытовые хлопоты перестают быть тягостными. Ни накопившиеся обиды, ни семейные неурядицы, – словом, ничто не должно омрачить этот день. Вот и первые подарки: красивое платье от мамы и часы от бабушки. А вечером должны прийти гости на праздник. Особенный день. Любочка одновременно так ждала и так боялась этого дня. Она должна кое-что рассказать маме и бабушке, кое-что очень важное и значимое. Это маленькое и, как казалось Любочке, очень радостное событие, должно было, по её мнению, осчастливить и её родных, но… 12+

7 марта - 11.00

«Приключения Буратино». Сказочный спектакль-праздник, который придётся по душе не только детям, но и взрослым.

Это театральное приключение с элементами детектива. Придя на спектакль, вы погрузитесь в мир театра и встретитесь со всем известными и любимыми с детства героями сказки А. Толстого: очаровательной и немного капризной Мальвиной, Пьеро, Арлекином, пуделем Артемоном, куклами театра свирепого режиссёра-диктатора Карабаса Барабаса, Дуремаром (куда же без него?) и другими героями сказки. А неразлучная парочка злодеев лиса Алиса и кот Базилио в нашей истории займутся уж совсем необычным для них делом... 6+

7 марта – 18.00

«Шампанского!». Маленькие комедии по рассказам А.П. Чехова. Лёгкий музыкальный спектакль, в основу которого положены пьесы-шутки великого драматурга «Предложение» и «Медведь» – о том, как житейские мелочи, изъяны характера и воспитания мешают людям быть по-настоящему счастливыми. 12+

14 марта – 14.00

«Панночка». Спектакль в 2-х действиях по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Спектакль поставлен по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий», одного из самых жутких, наполненных суеверным страхом произведений классика. Ученый человек Хома Брут забредает на хутор, где все обычное – странно… Нет отсюда выхода живому человеку. Потому что не хутор это вовсе, а место зачарованное. И встретились философу не казаки и не девицы, а колдуны, ведьмы да дьявольская сила, сманившая нестойкого путника с праведной дороги. И ждут его не любовь и счастье, а коварная Панночка… Страшно становится до жути! Дух замирает… 12+

15 марта – 11.00

«Кот в сапогах». Музыкальная сказка в 2-х действиях. Эту пьесу, написанную по мотивам сказки Шарля Перро, знают бабушки и дедушки, мамы и папы. И, возможно, уже прочитали книжку своим детям и внукам. Но, согласитесь, в сказку всегда хочется вернуться… Добро пожаловать! Здесь вы встретитесь с главным героем истории – Котом, умным, предприимчивым, неунывающим. Про такого говорят в народе: «Он своего не упустит!..» Это правда. Вот и от разбойников удрал. Да еще и прихватил шляпу и сапоги, впопыхах брошенных рыцарем, убегающем от погони. Так просто Кот превратился в Кота в сапогах. И всегда в сказке намек, добрым молодцам урок. Помните, если о чем-то мечтаешь и упорно идешь к своей цели, но все обязательно получится, как в нашей старой мудрой сказке «Кот в сапогах». 6+

15 марта – 18.00

«Туман над заливом». Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году.

Зима. 1942 год. Мурманск. Пустынные тёмные улицы, окутанные густым непроглядным туманом. Пронизывающий ледяной ветер. От города остались лишь остовы печных труб, среди которых изредка встречаются полуразрушенные из-за регулярных бомбёжек дома, с наглухо заколоченными досками окнами. Из одного такого дома, где чудом уцелела маленькая комнатушка, доносятся приятные слуху звуки музыки, обрывки фраз, смех и звон бокалов. Казалось бы в разгар войны, когда ежедневно гибнут люди, когда вокруг царит хаос боли, страха и отчаяния, – праздник, веселье кажутся чем-то сказочным, иллюзорным, ирреальным, чем-то до боли знакомым, радостным, но из другой жизни. И для семьи капитана Егорушкина, военного лётчика, и их друзей, всё было так до этого дня.

Что же произошло? Был ли подвиг? Что станет с Егорушкиным и его семьёй? Как это отразится на полковнике и Ведёркине? Сможет ли Агата доплыть до Англии? Какую роль во всей этой истории и судьбе Сашеньки играет таинственный Сергеев? Об этом и многом другом вы узнаете, придя на спектакль «Туман над заливом». 12+

21 марта – 18.00

«Такая долгая война». Драма в одном действии по пьесе С. Бартоховой. Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание. Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля. Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы… 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: выставка творческих работ и коллекций ветеранов органов безопасности, посвященная 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта); «Арт-декор» (до 7 марта); «На волне Аквалики» (до 11 марта).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Солнце Севера» - работы мастеров из клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Заполярья, созданные в различных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства в период с 2017 по 2020 годы (до 15 марта).