г.Кировск

6 марта – 13.00

В выставочном зале Кировского Дворца культуры с 6 марта начнёт работу выставка «Господа и дамы, мужики и бабы», мастерицы Елены Поляковой из Снежногорска.

Создание куклы - всегда священное таинство. Ведь тот, кто трудится над безмолвной фигуркой, вкладывает в нее частичку собственной души. Вот и мастерица Елена Петрова вдыхает в свои куклы настоящую жизнь. На выставке будут экспонироваться интерьерные куклы на основе традиционных. Елена занимается шитьем кукол с 2007 года. За это время она прошла путь от обрядовой и обережной куклы интернета до серьезных образных работ. В своей работе Елена использует различных техники создания кукол, а вдохновением для нее служат музейные экспонаты и рассказы любителей авторской куклы. Выставка продлится до 11 апреля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-17.00 -без обеда; среда-пятница – 10.00-18.00, обед – 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00 -без обеда; воскресенье и понедельник – выходной).

7 марта – 12.00

В канун празднования 8 марта, а также одного из самых веселых весенних праздников – Масленица, мастерицы отдела народного творчества и художественных ремесел предлагают посетить мастер-классы по изготовлению оригинальных весенних подарков. Мастер- класс «Текстильные тюльпаны». Проводит *id67013701 (Тоня Голубева). Стоимость участия в мастер-классе 250 руб. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 марта – 15.00

В канун празднования 8 марта, а также одного из самых веселых весенних праздников – Масленица, мастерицы отдела народного творчества и художественных ремесел предлагают посетить мастер-классы по изготовлению оригинальных весенних подарков. Мастер- класс «Цветок с конфетой» проводит Киянская И.А. Стоимость участия в мастер-классе 200 руб. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 марта - 15.00; 17.00 и 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает гостей города и кировчан принять участие в музейной интерактивной программе «Вечер туриста». Экскурсии по теме «История исследования Хибин и создания апатитовой промышленности в Хибинах» в музее. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 15.00-21.00

Мастер-класс по изготовлению из каменной крошки открытки к 8 марта. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 15.00-21.00

Мастер-класс по изготовлению северного оберега из кожи. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 15.00 и 19.00

Краеведческо-историческая зарисовка «Наши красавицы». Лекция вне форматов и академизма. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 16.00 и 18.00

Экскурсии по теме «Кировск в годы Великой Отечественной войны. У войны не женской лицо – вклад женщин в Великую Победу» в музее. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 16.00 и 20.00

«Перемотка» - обзор художественных фильмов о саамах. Увлекательный лекторий. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 16.00; 18.00 и 20.00

Единая Трудовая Школа, почувствуй себя советским школьником 1920-х годов. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

8 марта – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает очаровательных девушек и женщин отметить Международный женский день в стиле Чикаго 30-х годов. Для дам будет организован самый Гангстерский и самый Мафиозный Завтрак в платьях в Чикаго 30-х. Дресс-код: гламурный шик и гангстерская роскошь. А также всех присутствующих ждёт полное погружение в уникальный период 30-х годов, фотосессия, подарки от партнёров, выступления артистов, угощения. Вход по пригласительным билетам, билеты в кассе Дворца культуры. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 марта – 22.00

Ночная дискотека. В программе: только известные и любимые современные хиты, а также популярные композиции песни прошлых лет. Стоимость билета 350 руб. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта – 19.00

Выступит звезда Израильской эстрады J. Seven с программой «Из Израиля с любовью». Как говорит сам маэстро: «Я играю романтическую музыку, не джаз. Безусловно, я ценю джаз, но этот стиль в большей степени предназначен для самих музыкантов, а публике он далеко не всегда близок. …Я исполняю ту музыку, которую любят зрители — мелодии, на которых они выросли и повзрослели и влюблялись, песни, которые им близки».

J.Seven – музыкант мульти инструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет на испанской гитаре, блок флейте и барабанах. В отличие от многих музыкантов, J.Seven отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал танцует и даже прыгает вовремя игры на саксофоне и общается со зрителем. Сегодня J.Seven известен не только в Израиле, но и является желанным гостем на сценах многих стран мира. Концерт «Музыка любви» с артистом J.Seven не оставит равнодушным даже самого притязательного ценителя и, несомненно, доставит настоящее удовольствие каждому пришедшему на встречу с настоящей музыкой. Стоимость 900-1300 рублей. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Коашва

4 марта - 1 апреля – 9.00-20.30

Работает выставка «За все тебя благодарю», на которой будут представлены работы детей и взрослых, занимающихся в кружках прикладного творчества «Фантазия» и женского клуба «Кудесница». 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва (вторник-суббота).

6 марта – 15.00

Состоится мастер-класс по изготовлению косметички в технике – крейзи вул, в процессе которого вы сможете своими руками сделать прекрасный подарок для себя и своих близких к Международному дню 8 марта. Стоимость мастер-класса 150 рублей. 12+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

7 марта – 15.00

Состоится праздничная концертная программа, посвященная Международному женскому дню. В программе примут участие творческие коллективы Дома культуры Коашва и Дворца культуры г. Кировска. Зрители могут посетить выставку декоративно-прикладного творчества. Приглашаем всех желающих посетить праздничное мероприятие. Вход свободный. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

нп.Титан

6 марта – 17.30

В преддверии Международного женского дня 8 марта Дом культуры нп.Титан приглашает всех желающих на конкурсную программу «А ну-ка, девушки! В конкурсе примут участие самые обаятельные и привлекательные девушки МБОУ «ООШ № 8 г . Кировска», которые встретятся на одной сцене, сразятся в честном поединке, раскроют свои таланты и умения. Самых активных болельщиков и зрителей ждут призы. Стоимость билета 100 руб. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

7 марта - 21.00

Состоится праздничный танцевальный вечер отдыха для взрослых «Мартофлёр». В программе: конкурсы, призы и, конечно, лучшие хиты 80-х, 90-х и самые зажигательные современные композиции. Цена билета 250 руб. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Мурманск

3 марта – 13.00

Состоится час доблести «... И были вместе детство и война». Мероприятие посвящено подросткам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Участникам встречи расскажут о юных героях Великой Отечественной войны, покажут документальные видеосюжеты о жизни в осажденных городах, трудовых подвигах детей, работавших наравне со взрослыми. Студенты Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота прочтут стихи, посвященные детям войны.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

3 марта - 19.00

Одаренный импровизатор и отличный интерпретатор органной музыки Торстен Маус сыграет концерт «И.С.Бах и органные импровизации». Торстен Маус – главный органист кафедрального собора Святого Петра в городе Рекклингхаузен, профессор Детмольдской Высшей школы музыки. Немецкий органист широко известен как одаренный импровизатор и отличный интерпретатор органной музыки.

Торстен Маус способен не только показать всю мощь и силу органного звука, поражая виртуозными пассажами, аккордами с резким акцентом, он удивляет и восхищает публику очень нежными, тонкими красками, с интимными духовными тонами. На его концертах публику покоряет не только мастерское исполнение органной музыки, но и вдохновенное искусство импровизации.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная филармония, концертный зал.

4 марта

Начнёт работу выставка «Дорого яичко к Христову дню». Щедрая на праздники весна дарит нам «Праздник праздников и торжество торжеств» – Пасху, которая приходится на первый воскресный день после весеннего равноденствия и полнолуния.

Ещё до христианства для древних народов яйцо символизировало Вселенную. Считалось, что мир произошел из яйца. Христианство стало считать его символом воскресения. Как из яйца появляется жизнь, так мир заново родился через Воскресение Христово. Пасхальные яйца полагалось освятить в церкви – тогда они приобретали магические свойства. Считалось, что они помогают в любви, спасают дом от пожара, а людей и животных от разных болезней.

В экспозиции будут представлены яйца, выполненные в разных техниках и материалах, из собрания музея и частных коллекций. Выставка входит в цикл «Простые вещи» и будет работать до 5 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

4 марта - 13.30

Юных северян приглашают на показ спектакля «Сказ о полярном дне и полярной ночи», поставленного по пьесе саамской писательницы Надежды Большаковой. Сказочная история расскажет об удивительной стране Лапландии, где любовь и дружба победили зло и тьму, вернув навеки в эти края белый полярный день и Солнце. Человеку всё по плечу, когда в его жилище горит живой огонь, а в сердце – огонь любви к родной земле, озаряющий всё вокруг, наполняющий светом любую тьму.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

4 марта - 19.00

Спектакль «Цилиндр» в рамках акции «Подари билет любимой». В период с 1 по 7 марта в театре проходит акция «Подари билет любимой», в рамках которой у зрителей есть возможность купить билеты на вечерние спектакли основной и малой сцены на 50% дешевле их первоначальной цены.

Спектакль поставлен по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии. Две семейные пары – Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, живущие в одной квартире, попали в непростую житейскую ситуацию. Нет средств погасить долг за жильё, хозяин грозится выгнать их на улицу. Выход один – срочно добыть деньги. Герои находят неожиданное решение проблемы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр, малая сцена.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля).

4 марта

Начнёт работу выставка «Дорого яичко к Христову дню». Щедрая на праздники весна дарит нам «Праздник праздников и торжество торжеств» – Пасху, которая приходится на первый воскресный день после весеннего равноденствия и полнолуния. Выставка входит в цикл «Простые вещи» и будет работать до 5 апреля.

4 марта - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А. С. Грибоедова» состоится показ пятой серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Краски Европейского Севера» (до 22 марта); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года); «Война в Заполярье. 1941-1945» (до 29 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Евгения Молчановского «О, Женщина! Загадка, тайна, муза!». 25 снимков, посвящённых прекрасным женщинам – каждая со своей историей в кадре и за кадром. Евгений Молчановский – известный в Заполярье фотограф.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

3 марта - 13.00

Час доблести «...И были вместе детство и война», посвященный подросткам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 12+

4 марта - 13.15

«Цифровой урок Победы» в рамках Всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы». 12+

4 марта - 17.30

Презентация нового выпуска культурологического альманаха АСТЭС. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Скандинавская мозаика», посвященной скандинавским писателям­юбилярам: Гансу Христиану Андерсену (Дания), Анне­Катарине Вестли (Норвегия), Маури Куннасу (Финляндия) и книге­юбиляру «Пеппи Длинныйчулок» шведской писательницы Астрид Линдгрен (до 31 марта); картин Ольги Шумиловой (до 31 марта).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

6 марта - 16.30

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

13 марта - 16.30

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 10.00

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта -17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

7 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».

14 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

15 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

21 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

22 марта - 12.00 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

25 марта - 10.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

3 марта - 19.00

Концерт Торстена Мауса (орган, Германия). В программе: произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Габриэля фон Райнбергера, а также импровизация на российский гимн Торстена Мауса. 12+

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей Жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

15 марта - 14.00

«Мульторган». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

15 марта - 17.00

«Сквозь века». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

17 марта - 18.00

Виртуальный зал. «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет».

21 марта - 18.00

«Романса трепетный орнамент». Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр, дирижёр И. Каждан (г.Смоленск), солист Ф. Амосов, виолончель (г.Москва).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

4 марта - 13.30

Акция «Театр – школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов 6+

4 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

г.Мончегорск

5 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

5 марта - 19.00

«Ангелы на крыше». Комедия с участием мастеров юмора из «Comedy Woman» (г.Москва).

6 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

г. Заполярный

6 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

7 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

7 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях 18+

8 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 марта - 19.00

«В театр всей семьёй». ПРЕМЬЕРА. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

11 марта - 13.30

«Сзки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

11 марта - 19.00

Концерт саксофонной музыки (г.Москва). «J. SEVEN» (Израиль).

12 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

г.Апатиты

13 марта - 18.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Мистер Икс». Звезды Московской оперетты. 12+

13 марта - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

14 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

14 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

15 марта - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Расев, весёлая музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

18 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

19 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. Акция «Театр для всех». 16+

20 марта - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

ЗАТО г.Заозерск

20 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. 18+

21 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

21 марта - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

22 марта - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

25 марта - 16.00

Концертная программа. Мурманский ДИПИ.

25 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 марта - 11.00

«Приключения Буратино». Сказочный спектакль-праздник, который придётся по душе не только детям, но и взрослым.

Это театральное приключение с элементами детектива. Придя на спектакль, вы погрузитесь в мир театра и встретитесь со всем известными и любимыми с детства героями сказки А. Толстого: очаровательной и немного капризной Мальвиной, Пьеро, Арлекином, пуделем Артемоном, куклами театра свирепого режиссёра-диктатора Карабаса Барабаса, Дуремаром (куда же без него?) и другими героями сказки. А неразлучная парочка злодеев лиса Алиса и кот Базилио в нашей истории займутся уж совсем необычным для них делом... 6+

7 марта – 18.00

«Шампанского!». Маленькие комедии по рассказам А.П. Чехова. Лёгкий музыкальный спектакль, в основу которого положены пьесы-шутки великого драматурга «Предложение» и «Медведь» – о том, как житейские мелочи, изъяны характера и воспитания мешают людям быть по-настоящему счастливыми. 12+

8 марта – 18.00

«Домовой». Сказка для взрослых в постановке Юрия Сергиенко.

В одном городе жили-поживали четыре подруги, школьные учительницы. И были они – кто-то больше, кто-то меньше – не совсем счастливы в личной жизни. А среди них была, как это водится во всех подобных компаниях, самая разнесчастная, у которой не было ни мужа, ни детей, ни любовника – ничего. Только школа и кот. Случайное знакомство с пришедшим по вызову сантехником преобразило жизнь Риты – она вновь открыла в себе давно забытую способность любить!Только подруги посчитали её состояние странным и отправили счастливицу в психушку на лечение, а затем намеревались приложить максимум стараний, чтобы «вернуть нашу Ритку к нормальной жизни».

Но, как это бывает в волшебных сказках, случилось чудо! Ведь все сказки должны заканчиваться хорошо, даже такая, как наша – сказка для умных и серьёзных взрослых. 16+

14 марта – 14.00

«Панночка». Спектакль в 2-х действиях по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Спектакль поставлен по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий», одного из самых жутких, наполненных суеверным страхом произведений классика. Ученый человек Хома Брут забредает на хутор, где все обычное – странно… Нет отсюда выхода живому человеку. Потому что не хутор это вовсе, а место зачарованное. И встретились философу не казаки и не девицы, а колдуны, ведьмы да дьявольская сила, сманившая нестойкого путника с праведной дороги. И ждут его не любовь и счастье, а коварная Панночка… Страшно становится до жути! Дух замирает… 12+

15 марта – 11.00

«Кот в сапогах». Музыкальная сказка в 2-х действиях. Эту пьесу, написанную по мотивам сказки Шарля Перро, знают бабушки и дедушки, мамы и папы. И, возможно, уже прочитали книжку своим детям и внукам. Но, согласитесь, в сказку всегда хочется вернуться… Добро пожаловать! Здесь вы встретитесь с главным героем истории – Котом, умным, предприимчивым, неунывающим. Про такого говорят в народе: «Он своего не упустит!..» Это правда. Вот и от разбойников удрал. Да еще и прихватил шляпу и сапоги, впопыхах брошенных рыцарем, убегающем от погони. Так просто Кот превратился в Кота в сапогах. И всегда в сказке намек, добрым молодцам урок. Помните, если о чем-то мечтаешь и упорно идешь к своей цели, но все обязательно получится, как в нашей старой мудрой сказке «Кот в сапогах». 6+

15 марта – 18.00

«Туман над заливом». Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году.

Зима. 1942 год. Мурманск. Пустынные тёмные улицы, окутанные густым непроглядным туманом. Пронизывающий ледяной ветер. От города остались лишь остовы печных труб, среди которых изредка встречаются полуразрушенные из-за регулярных бомбёжек дома, с наглухо заколоченными досками окнами. Из одного такого дома, где чудом уцелела маленькая комнатушка, доносятся приятные слуху звуки музыки, обрывки фраз, смех и звон бокалов. Казалось бы в разгар войны, когда ежедневно гибнут люди, когда вокруг царит хаос боли, страха и отчаяния, – праздник, веселье кажутся чем-то сказочным, иллюзорным, ирреальным, чем-то до боли знакомым, радостным, но из другой жизни. И для семьи капитана Егорушкина, военного лётчика, и их друзей, всё было так до этого дня.

Что же произошло? Был ли подвиг? Что станет с Егорушкиным и его семьёй? Как это отразится на полковнике и Ведёркине? Сможет ли Агата доплыть до Англии? Какую роль во всей этой истории и судьбе Сашеньки играет таинственный Сергеев? Об этом и многом другом вы узнаете, придя на спектакль «Туман над заливом». 12+

21 марта – 18.00

«Такая долгая война». Драма в одном действии по пьесе С. Бартоховой. Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание. Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля. Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы… 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Арт-декор» (до 7 марта); «На волне Аквалики» (до 11 марта).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Солнце Севера» - работы мастеров из клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Заполярья, созданные в различных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства в период с 2017 по 2020 годы (до 15 марта).