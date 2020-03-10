г.Кировск

до 11 апреля

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка «Господа и дамы, мужики и бабы», мастерицы Елены Поляковой из Снежногорска.

Создание куклы - всегда священное таинство. Ведь тот, кто трудится над безмолвной фигуркой, вкладывает в нее частичку собственной души. Вот и мастерица Елена Петрова вдыхает в свои куклы настоящую жизнь. На выставке будут экспонироваться интерьерные куклы на основе традиционных. Елена занимается шитьем кукол с 2007 года. За это время она прошла путь от обрядовой и обережной куклы интернета до серьёзных образных работ. В своей работе Елена использует различных техники создания кукол, а вдохновением для нее служат музейные экспонаты и рассказы любителей авторской куклы. Выставка продлится до 11 апреля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-17.00 -без обеда; среда-пятница – 10.00-18.00, обед – 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00 -без обеда; воскресенье и понедельник – выходной).

г.Мурманск

10 марта - 14.00

Стартует профориентационный час «Арктик – профи» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой. Мероприятие для восьмиклассников гимназии № 3 г . Мурманска проводится в рамках Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!».

В ходе урока школьникам расскажут об особенностях Арктического региона, востребованных здесь профессиях, а также о перспективных специальностях, которые станут популярными в будущем.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

11 марта – 13.00

Состоится мастер-класс для кураторов конкурса чтецов «Читают дети о войне». «Читают дети о войне» – ежегодный областной конкурс чтецов, который организует Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. В этом году его старт объявят 15 марта, конкурс будет посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Библиотека приглашает присоединиться юных северян в возрасте до 17 лет.

Чтобы помочь в подготовке детей к успешному участию в конкурсе, преподаватель Детской театральной школы Татьяна Калиновская проведет мастер-класс для представителей образовательных учреждений, которые традиционно выступают кураторами конкурсантов. Педагог расскажет об основах актерского и сценического мастерства, даст советы и рекомендации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел педагогического общения.

14 марта - 14.00

Состоится встреча, посвященная героям Великой Отечественной войны, сражавшимся в Заполярье, в краеведческом отделе Мурманской государственной областной универсальной библиотеки. Представители национально-культурных автономий и общественных объединений, созданных по этническому признаку, - участники проекта Министерства внутренней политики Мурманской области «Дом Дружбы» проводят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. акцию «Доблесть народа – доблесть эпохи».

В рамках данной акции будет проведён ряд мероприятий, посвященных вкладу многонационального народа Российской Федерации в Победу в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная библиотека, краеведческий отдел.

27 марта - 18.00

Мурманская региональная общественная организация «Еврейский благотворительный центр «Забота – сияние хэсэда» в рамках проекта, который стал одним из победителей конкурса областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством внутренней политики Мурманской области, приглашает на праздник «Семейный шаббат» в Дом дружбы.

Это уникальный праздник всех евреев, интересующихся своими корнями. Представители других национальностей, которые интересуются еврейскими традициями, искусством, политикой и даже еврейской кулинарией, смогут познакомиться также и с традициями празднования самого главного еврейского праздника. Гостей ждет интересная программа и угощение.

Записаться на участие можно до 20 марта по тел.: (8152) 42-14-44, 8-911-341-09-08 (Илана Шаулова).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж, 315 кабинет.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля); «Дорого яичко к Христову дню» - входит в цикл «Простые вещи» (до 5 апреля); «Живопись Заура Цхадая» - входит в цикл «С днём рождения, художник!» (до 29 марта); «История булавки» в рамках цикла «Простые вещи».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Краски Европейского Севера» (до 22 марта); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года); «Война в Заполярье. 1941-1945» (до 29 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Работает выставка: «Вековой рубеж» в Мурманском областном краеведческом музее. Мероприятие приурочено к столетию создания первого отделения милиции в Мурманске. Фотографии иллюстрируют трудовые будни сотрудников полиции (до 15 апреля).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Евгения Молчановского «О, Женщина! Загадка, тайна, муза!». 25 снимков, посвящённых прекрасным женщинам – каждая со своей историей в кадре и за кадром. Евгений Молчановский – известный в Заполярье фотограф.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Скандинавская мозаика», посвященной скандинавским писателям­юбилярам: Гансу Христиану Андерсену (Дания), Анне­Катарине Вестли (Норвегия), Маури Куннасу (Финляндия) и книге­юбиляру «Пеппи Длинныйчулок» шведской писательницы Астрид Линдгрен (до 31 марта); картин Ольги Шумиловой (до 31 марта).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

13 марта - 16.30

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 10.00

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта -17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

14 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

15 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

21 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

22 марта - 12.00 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

25 марта - 10.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

15 марта - 14.00

«Мульторган». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

15 марта - 17.00

«Сквозь века». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

17 марта - 18.00

Виртуальный зал. «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет».

21 марта - 18.00

«Романса трепетный орнамент». Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр, дирижёр И. Каждан (г.Смоленск), солист Ф. Амосов, виолончель (г.Москва).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

11 марта - 13.30

«Сзки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

11 марта - 19.00

Концерт саксофонной музыки (г.Москва). «J. SEVEN» (Израиль).

12 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

г.Апатиты

13 марта - 18.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Мистер Икс». Звезды Московской оперетты. 12+

13 марта - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

14 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

14 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

15 марта - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Расев, весёлая музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

18 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

19 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. Акция «Театр для всех». 16+

20 марта - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

ЗАТО г.Заозерск

20 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. 18+

21 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

21 марта - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

22 марта - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

25 марта - 16.00

Концертная программа. Мурманский ДИПИ.

25 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 марта – 14.00

«Панночка». Спектакль в 2-х действиях по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Спектакль поставлен по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий», одного из самых жутких, наполненных суеверным страхом произведений классика. Ученый человек Хома Брут забредает на хутор, где все обычное – странно… Нет отсюда выхода живому человеку. Потому что не хутор это вовсе, а место зачарованное. И встретились философу не казаки и не девицы, а колдуны, ведьмы да дьявольская сила, сманившая нестойкого путника с праведной дороги. И ждут его не любовь и счастье, а коварная Панночка… Страшно становится до жути! Дух замирает… 12+

15 марта – 11.00

«Кот в сапогах». Музыкальная сказка в 2-х действиях. Эту пьесу, написанную по мотивам сказки Шарля Перро, знают бабушки и дедушки, мамы и папы. И, возможно, уже прочитали книжку своим детям и внукам. Но, согласитесь, в сказку всегда хочется вернуться… Добро пожаловать! Здесь вы встретитесь с главным героем истории – Котом, умным, предприимчивым, неунывающим. Про такого говорят в народе: «Он своего не упустит!..» Это правда. Вот и от разбойников удрал. Да еще и прихватил шляпу и сапоги, впопыхах брошенных рыцарем, убегающем от погони. Так просто Кот превратился в Кота в сапогах. И всегда в сказке намек, добрым молодцам урок. Помните, если о чем-то мечтаешь и упорно идешь к своей цели, но все обязательно получится, как в нашей старой мудрой сказке «Кот в сапогах». 6+

15 марта – 18.00

«Туман над заливом». Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году.

Зима. 1942 год. Мурманск. Пустынные тёмные улицы, окутанные густым непроглядным туманом. Пронизывающий ледяной ветер. От города остались лишь остовы печных труб, среди которых изредка встречаются полуразрушенные из-за регулярных бомбёжек дома, с наглухо заколоченными досками окнами. Из одного такого дома, где чудом уцелела маленькая комнатушка, доносятся приятные слуху звуки музыки, обрывки фраз, смех и звон бокалов. Казалось бы в разгар войны, когда ежедневно гибнут люди, когда вокруг царит хаос боли, страха и отчаяния, – праздник, веселье кажутся чем-то сказочным, иллюзорным, ирреальным, чем-то до боли знакомым, радостным, но из другой жизни. И для семьи капитана Егорушкина, военного лётчика, и их друзей, всё было так до этого дня.

Что же произошло? Был ли подвиг? Что станет с Егорушкиным и его семьёй? Как это отразится на полковнике и Ведёркине? Сможет ли Агата доплыть до Англии? Какую роль во всей этой истории и судьбе Сашеньки играет таинственный Сергеев? Об этом и многом другом вы узнаете, придя на спектакль «Туман над заливом». 12+

21 марта – 18.00

«Такая долгая война». Драма в одном действии по пьесе С. Бартоховой. Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание. Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля. Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы… 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «На волне Аквалики» (до 11 марта).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Солнце Севера» - работы мастеров из клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Заполярья, созданные в различных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства в период с 2017 по 2020 годы (до 15 марта).