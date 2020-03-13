В афише могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Кандалакша

13 марта - 17.30

Показ фильма «Бескрайняя Россия» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

г.Полярные Зори

14 марта - 13.00

Театрализованная программа «Космическое путешествие».

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

до 11 апреля

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка «Господа и дамы, мужики и бабы», мастерицы Елены Поляковой из Снежногорска.

Создание куклы - всегда священное таинство. Ведь тот, кто трудится над безмолвной фигуркой, вкладывает в нее частичку собственной души. Вот и мастерица Елена Петрова вдыхает в свои куклы настоящую жизнь. На выставке будут экспонироваться интерьерные куклы на основе традиционных. Елена занимается шитьем кукол с 2007 года. За это время она прошла путь от обрядовой и обережной куклы интернета до серьёзных образных работ. В своей работе Елена использует различных техники создания кукол, а вдохновением для нее служат музейные экспонаты и рассказы любителей авторской куклы. Выставка продлится до 11 апреля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-17.00 -без обеда; среда-пятница – 10.00-18.00, обед – 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00 -без обеда; воскресенье и понедельник – выходной).

13 марта – 18.30

Видео джаз-клуб «Кировскому диксиленду «Норд» - 50!». Один из известнейших джазовых коллективов диксиленд «Норд» отмечает полувековой юбилей. Праздновать «золотую дату» музыканты, будут на сцене Большого зала. На праздничный концерт приглашаются все любители джаза, друзья и поклонники коллектива.

Известность Кировского диксиленда выходит далеко за пределы России. Коллектив неоднократно выступал на эстрадных площадках в Германии, Польше, Болгарии, Финляндии, и везде музыканты ансамбля достойно представляли отечественный джаз. В свои 50 с лишним лет этот прославленный коллектив полон творческих сил и желания покорять публику высоким мастерством. Стоимость билета 150 рублей. 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

14 марта - 12.00

Информационный центр центральной городской библиотеки им. А. М. Горького в рамках экологической гостиной приглашает жителей и гостей города на лекцию д.б.н. ПАБСИ Ивановой Л.А. «Декоративный газон на даче» (категории газонов, виды газонных трав, устройство и уход за газоном). Возрастное ограничение 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Информационный центр центральной городской библиотеки им. А. М. Горького.

14 марта - 13.00-18.00

13-я «Виниловая барахолка» Андрея Павлова, приуроченная к юбилею основания группы «The Beatles». Приглашаем посетить «барахолку», а также принять участие в винил-кроссинге. Всю субботу библиотека будет наполнена тёплым, обволакивающим звуком винила. Мероприятие обещает много музыки, общения и просто заряд хорошего настроения. 0+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Арт-гостиная центральной городской библиотеки им. А.М. Горького.

14 марта – 16.00

Юбилейный концерт шоу-балета «Альянс». Шоу-балет «Альянс» приглашает кировчан и гостей города отметить юбилейный день рождения. 25 лет исполняется одному из самых ярких, зажигательных, танцевальных коллективов Дворца культуры. Зрителей ждёт яркая, увлекательная и проникновенная программа – результат кропотливой работы и неустанного творческого поиска балетмейстеров – руководителей коллективов – Чумаковой Ольги Михайловны и Яковлевой Марии Алексеевны. Стоимость билета 300 рублей. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 марта – 16.00

Пройдёт концерт творческого коллектива народной ирландской музыки и танца. Перед зрителями выступят артисты из города Уорренпойнт – лауреаты и победители различных музыкальных конкурсов Ирландии и Великобритании. В концерте также примут участие творческие коллективы из Кировска. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

18 марта - 16.00

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне центральная городская библиотека им. А.М. Горького открывает цикл исторических портретов «Маршалы Победы», посвященный прославленным полководцам Советского Союза Г.К. Жукову, К.К. Рокоссовскому, И.С. Коневу. Первое мероприятие цикла - «Маршал в тени Победы», посвящено дважды Герою Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому, ветерану четырех войн, прошедшему путь от младшего унтер-офицера царской армии до маршала Советского Союза, одному из лучших полководцев России, умевшему беречь солдатские жизни, воевать «малой кровью» и побеждать. 16+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, конференц-зал.

нп.Титан

15 марта – 13.00

Приглашаем всех жителей и гостей нп.Титан на уличное народное гуляние «Проводы зимы – праздник Сороки», который состоится на площади возле Дома культуры. В программе: зимние забавы, традиционные народные игры, детская игровая программа, конкурс традиционной выпечки – печенье «Жаворонки», подведение итогов конкурса скворечников и награждение победителей, концертная программа солистов СДК. Вход свободный.

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

13 марта - 17.00

В Доме культуры нп.Коашва состоится детская дискотека «Арамзамзам». В программе: зажигательные танцы, современные челленджи, разнообразные игры: «Повтори за силуэтом», «станцуй как…» и караоке. Цена билета 100 рублей. 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

14 марта – 21.00

В Доме культуры нп. Коашва состоится взрослая дискотека «Disco 80-90». Стоимость билета 250 руб. 18+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

г.Апатиты

13 марта - 18.00

Состоится спектакль Мурманского областного драматического театра «Летучий корабль». Славная сказка о мечте, о том, что не надо бояться трудностей и отступать от задуманного, надо всегда добиваться цели. Жить полной жизнью, как говорит один из героев этой истории трогательный Водяной. А самое главное богатство – это доброта, дружба, любовь. Это спектакль для всей семьи. Ведь дар – умение мечтать и верить в мечту дан и детям и взрослым. А сможем ли мы его сохранить – зависит только от нас… Цена билета 400 руб. 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

13 марта - 19.00

Авторский вечер Александра Гутеля «Полтинник с гитарой». В концерте прозвучат песни Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума, Юрия Визбора, а также песни собственного сочинения. Приглашаем всех желающих провести вечер в уютной компании.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

14 марта - 12.00

Состоится мастер-класс Брошь «Кот» (сухое валяние). Предварительная запись по тел. +7965-800-08-91 (Елена Борисовна). 14+

г.Апатиты, ул. Московская, 15. ОЭР «Ковчег».

14 марта - 12.00

В виртуальном концертном зале состоится показ документального фильма «Три года до осени». (Россия, Мурманск, 2014 год) - это первый фильм военной трилогии студии «Рек.А» (в трилогию также входят фильмы «Бойцы» и «Сегодня на Мурманском направлении»).

Фильм посвящён истории войны в Заполярье и является результатом кропотливой исследовательской работы и научных изысканий. Зрители станут свидетелями событий военных лет, подтвержденных кадрами уникальной кинохроники и фотографиями из военных архивов как России, так и других государств. Режиссёр и сценарист С. Бокова. Оператор В. Гавель. Продюсер М. Бродер. Длительность 2 часа 12 минут. Цена билета 50 руб. 16+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

14 марта - 14.00

Традиционно пройдёт День православной книги. «Душеполезное чтение» - так библиотекари назвали обзоры духовной литературы и книг для семейного чтения. 6+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

14 марта - 15.00

Для жителей города пройдёт семейный выходной «Весенний разгуляй». В программе семейного выходного: акция «Бабушкин сундук» (каждый пришедший в русском народном костюме или с элементами русского костюма получает приз), акция «Веснушки на макушке!» (каждый гость праздника с веснушками получает приз), акция «Русская коса» (обладатель самой длинной косы получает приз). Гостей будут ждать забавы и игры от ансамбля фольклорной песни «Долинушка», а также выступление танцевального коллектива «Вечное движение». Завершит праздник чаепитие с русскими угощениями.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

14 марта - 16.00

Встреча с поэтом Виталием Коротаевским (г. Мончегорск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

14 марта - 18.00

В виртуальном концертном зале состоится показ документального фильма «Бойцы» (Россия, Мурманск, 2016 год) - это второй фильм военной трилогии студии «Рек.А» (в трилогию также входят фильмы «Три года до осени» и «Сегодня на Мурманском направлении»).

Фильм «Бойцы» - поиск ответа на главный вопрос после каждой войны: а оправданы ли человеческие жертвы? В январе 2016 года фильм был дважды показан в Тромсе в рамках крупнейшего в Северной Европе кинофестиваля TIFF. Режиссёр и сценарист С. Бокова. Оператор В. Гавель. Продюсер М. Бродер. Цена билета 50 руб. 16+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

15 марта - 11.00

Пройдёт ежегодный открытый городской конкурс учащихся фортепианных и хоровых отделений «Северное сияние». Конкурс является учебно-методическим мероприятием, способствует пропаганде классической и современной музыки, расширению кругозора учащихся, воспитанию художественного вкуса, совершенствованию учебного репертуара, стимулирует рост технического, исполнительского и педагогического мастерства.

В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ и ДШИ из различных городов Мурманской области: Кировск, Мончегорск, Мурманск и Апатиты.

Председатель жюри – преподаватель Мурманского колледжа искусств Макарова Мария Сергеевна.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им.Буркова Л.М.

15 марта – 12.00

Студия английского языка продолжает свою работу и приглашает детей и взрослых на занятие. В программе: просмотр мультфильма «Petson and Findus» («Петсон и Финдус»), игра, обсуждение.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 марта - 14.30

Молодёжный центр приглашает в городской парк за администрацией г. Апатиты на «ФотоСушку». «ФотоСушка» - это фотовыставка на открытом воздухе, где фотографии крепятся прищепками к натянутым веревкам. В ней может принять участие любой желающий и для этого не нужно быть фотографом. Главное - любить фотографию.

Правила участия в «ФотоСушке»: 1. Распечатать сколько-нибудь фотографий своего авторства. 2. Желательно (но не обязательно) подписать их, указав название и автора фотографии. 3. Прийти с ними на «ФотоСушку» вовремя. 4. По желанию на обратной стороне фотографий можно оставить послание их будущему владельцу. 5. Ходить и смотреть работы других авторов. 6. Получать эстетическое удовольствие.

г.Апатиты, городской парк за администрацией г. Апатиты.

15марта - 15.00

Состоится показ киноконцерта «Дети в танцах» танцевальной студии «Смайлики» семейного клуба «Счастливые родители». Цена билета 50 руб. Возрастных ограничений нет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

15 марта - 15.00

В рамках мероприятий приуроченных ко Дню православной книги состоится встреча с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном. Владыка Митрофан является членом союза писателей России, автором множества книг, посвященным Кольским святым и истории Кольского Севера. Во время встречи Владыка расскажет гостям о литературных и исторических трудах последних лет и представит двухтомник своих автобиографических очерков «Мой ХХ век. О прожитом и пережитом» и «Мой ХХI век. Долгий путь к свету» и ответит на вопросы слушателей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 марта - 15.00

Приглашают детей и родителей на знакомство с необычными приключениями героев книг Марии Веркистовой «Приключения кота Катушкина» и мастер-класс по созданию открытки «Весёлая кошачья мордочка».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека г. Апатиты.

15 марта - 15.00

Состоятся воскресные рукоделки.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный центр.

г.Гаджиево

13 марта - 18.00

Иллюзионное шоу для всей семьи от Бадри Цаавы. 0+

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

г.Полярный

13 марта - 19.00

Супер-комедия «Теща браку не помеха». В ролях: Александр Волков, Татьяна Беляева, Любовь Коняева, Денис Портнов. 16+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

15 марта - 12.00

Фестиваль казачьей культуры «Любо мне». 6+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

пгт.Мурмаши

14 марта - 10.00-18.00

Пройдёт областной фестиваль детских и молодёжных фольклорных коллективов «Солнечные веснушки» в Доме культуры.

Фольклорные коллективы и ансамбли народной песни региона представят на суд жюри яркие и зрелищные фрагменты обрядов и праздников, исполнят звучные и самобытные песенные и песенно-танцевальные композиции. Организаторы фестиваля – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, администрация муниципального образования городское поселение Мурмаши и Дом культуры «Мурмаши».

пгт.М урмаши, ул. Энергетиков, 1. Дом культуры «Энергетик».

г.Кола

15 марта - 14.00

Открытый районный конкурс «А ну-ка, девушки!». 12+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

мкр.Росляково

14 марта - 18.00

Оперетта «Мистер Икс». В главной роли - финалист проекта «Голос» Павел Иванов. 12+

мкр.Росляково, ул.Заводская, 1. ДК «Судоремонтник».

15 марта - 14.00

Отчётный концерт народного самодеятельного ансамбля солистов эстрадной песни «New Stars» «В жизни тысячи дорог». 12+

мкр.Росляково, ул.Заводская, 1. ДК «Судоремонтник».

г.Мурманск

13 марта - 16.00

Состоится торжественное открытие выставки фотокомиксов «Святитель Лука Войно-Ясенецкий – священник, врач, писатель» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой. Экспозиция для детей и взрослых организована при поддержке Мурманской епархии. В ней представлены плакаты с фотографиями и текстами о жизни и судьбе выдающейся личности XX века – Святителя Луки Войно-Ясенецкого.

Лука Войно-Ясенецкий – советский хирург, сочетавший врачебное дело с епископским служением и писательской деятельностью. Гости увидят плакаты с фотографиями и историей его жизни, а также смогут принять участие в викторине. Выставка откроется в рамках проведения Дня православной книги в библиотеке и в преддверии встречи с известной православной писательницей Екатериной Калининской, автором нескольких известных монографий о Святителе Луке, а также множества рассказов и повестей, адресованных к детской и юношеской аудитории. Встреча запланирована на начало апреля и будет анонсирована позднее.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой, холл, 2-й этаж.

13 марта –17.00

Торжественное открытие выставки текстиля «Отражение воображаемого». В экспозиции представлено 20 работ мурманчанки Натальи Шиловой – члена народного самодеятельного коллектива клуба росписи по ткани «Махаон»: элегантные платья, выполненные в техниках мокрого валяния и нунофелтинга, а также платки и палантины, картины, гобелены и панно.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочного центра Русского музея, II этаж.

13 марта - 18.00

Встреча в рамках проекта «Школа критики». Новая встреча проекта «Школа критики» пройдёт в формате честного диалога между артистом и зрителем. Перед аудиторией выступят мурманские барды, музыканты и певцы, а участники дадут оценку каждой прозвучавшей песне. Оценке будут подвергнуты не только музыкальные произведения, но и отзывы о них. На встрече будут представлены издания об известных авторах-исполнителях и критическая литература, посвященная их творчеству.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. IV этаж, подиум-холл.

13 марта - 19.00

Северян приглашают на концерт Николя Челоро в Мурманской областной филармонии. Николя Челоро – всемирно известный французский композитор и пианист, автор музыкальных спектаклей. В 14 лет он получил первую высокую награду – Золотую медаль в консерватории Версаля, в 16 – первую премию на конкурсе РадиoФранс «Царство музыки», в 18 лет – премию Высшей национальной музыкальной консерватории Парижа в классе знаменитого итало-французского пианиста Альдо Чикколини.

Сегодня Николя Челоро активно выступает на самых престижных мировых площадках, его концертный репертуар необычайно широк: это шедевры фортепианной музыки от Баха, Моцарта, Бетховена до Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Альбеница или Де Фалла. По словам музыканта, сам он отдает предпочтение эпохе романтизма. ️Публика также высоко ценит собственные произведения музыканта. Они волнуют современного слушателя своей глубиной, передают нам силу эмоции, восхищение жизнью. В некоторой мере его поэтичность и лиризм – это продолжение линии Дебюсси, Листа или Мусоргского.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3.Мурманская областная филармония, концертный зал.

14 марта - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее посетители смогут посмотреть потрясающую военную драму Андрея Тарковского «Иваново детство». Советские фильмы показывают в музее в рамках цикла «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы.

Кинолента вышла на экраны в 1962 году. Детство главного героя – 12-летнего Ивана – закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Мальчик ненавидит нацистов и живет желанием отомстить. Кинопоказ пройдет бесплатно в хорошем HD качестве.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

14 марта - 14.00

Состоится встреча, посвященная героям Великой Отечественной войны, сражавшимся в Заполярье, в краеведческом отделе Мурманской государственной областной универсальной библиотеки. Представители национально-культурных автономий и общественных объединений, созданных по этническому признаку, - участники проекта Министерства внутренней политики Мурманской области «Дом Дружбы» проводят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. акцию «Доблесть народа – доблесть эпохи».

В рамках данной акции будет проведён ряд мероприятий, посвященных вкладу многонационального народа Российской Федерации в Победу в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная библиотека, краеведческий отдел.

14 марта - 15.00

Пройдёт финал областного конкурса «Звездные барышни» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. За звание «Звездной барышни» будут бороться женщины-военнослужащие, сотрудницы силовых структур и ведомств региона.

В ходе конкурсных этапов участницы демонстрировали владение оружием в пейнтбол-клубе «Десятка», показывали кулинарное мастерство под руководством шеф-повара ресторана гостиницы «Азимут», выполняли комплексы упражнений под руководством инструктора по фитнесу в спортивных клубах «Sky Фитнес» и «Норд Русич». Для финала девушки готовят визитные карточки, во время которых расскажут о себе и своей профессии, исполнят творческие номера и представят на суд жюри наряды, изготовленные из подручных материалов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

14 марта - 16.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех на творческий вечер вокалистки Светланы Танцеревой «В любви полмига-полстолетья…». Зрители заполярной «Кировки» услышат музыкальный рассказ о жизни необыкновенной женщины и творческого человека с открытым сердцем и бескорыстной душой, которая всю свою жизнь посвятила песне. Её голос подобно благодатному ручейку проникает в душу человека и наполняет его светлыми чувствами.

В концерте прозвучат любимые произведения Светланы в исполнении ее коллег Александра Базанова, Николая Вернуся, Татьяны Колосовой, Ольги Кожевниковой и других. В программе композиции «Утренние женщины», «Танго двух кораблей», «К чему нам быть на ты», «Март.Сумерки», «Нет лет», «Вересковый куст», «Я так хочу весну» и многие другие.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

14 марта – 16.00

В День православной книги Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека приглашает на презентацию нового проекта «Север в лицах», посвященного историям успешного творческого развития в условиях Севера.

Гость областной научной библиотеки – митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Автор многочисленных исторических и публицистических трудов ответит на вопросы ведущих и аудитории. Митрополит расскажет о возникновении христианства за Северным Полярным кругом, о месте, которое Русский Север занимает в православном мире, о духовных вызовах, стоящих сегодня перед северянами.

г.Мурманск ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

27 марта - 18.00

Мурманская региональная общественная организация «Еврейский благотворительный центр «Забота – сияние хэсэда» в рамках проекта, который стал одним из победителей конкурса областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством внутренней политики Мурманской области, приглашает на праздник «Семейный шаббат» в Дом дружбы.

Это уникальный праздник всех евреев, интересующихся своими корнями. Представители других национальностей, которые интересуются еврейскими традициями, искусством, политикой и даже еврейской кулинарией, смогут познакомиться также и с традициями празднования самого главного еврейского праздника. Гостей ждет интересная программа и угощение.

Записаться на участие можно до 20 марта по тел.: (8152) 42-14-44, 8-911-341-09-08 (Илана Шаулова).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж, 315 кабинет.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись Заура Цхадая» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля); «Дорого яичко к Христову дню» (до 5 апреля); «История булавки» (до 5 апреля); «Отражение воображаемого» (до 12 апреля).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Краски Европейского Севера» (до 22 марта); «Война в Заполярье. 1941-1945» (до 29 марта); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

13 марта - 15.00

Лекция «Жизнь и творчество Сандро Боттичелли». Лекцию прочтёт Анна Ромашова, заведующая отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

13 марта –17.00

Торжественное открытие выставки текстиля «Отражение воображаемого». В экспозиции представлено 20 работ мурманчанки Натальи Шиловой – члена народного самодеятельного коллектива клуба росписи по ткани «Махаон»: элегантные платья, выполненные в техниках мокрого валяния и нунофелтинга, а также платки и палантины, картины, гобелены и панно.

14 марта - 15.00

«День скульптуры в музее». 6+

15 марта - 13.00

В рамках семейного клуба «Вместе в музей» состоится занятие «Что такое народное искусство» по выставке Натальи Шиловой. 6+

15 марта - 15.00

Начнёт работу лекторий «Цветы, цветы, цветы!..». Тема первой встречи - «История искусственных цветов». 6+

15 марта - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильма «Выставка «Воспоминания об Италии». 12+

18 марта - 17.00

В рамках международного кинофестиваля «Северный характер» состоится показ фильма «Отец Байкал» режиссера Марии Мельник (Россия, 2019 г .). 16+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Работает выставка: «Вековой рубеж» в Мурманском областном краеведческом музее. Мероприятие приурочено к столетию создания первого отделения милиции в Мурманске. Фотографии иллюстрируют трудовые будни сотрудников полиции (до 15 апреля).

14 марта - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее посетители смогут посмотреть потрясающую военную драму Андрея Тарковского «Иваново детство». Советские фильмы показывают в музее в рамках цикла «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы.

14 марта - 15.00

Пройдёт показ учебной интерактивной программы: «Природа Мурманской области». 6+

14 марта - 16.00

Пройдёт показ учебной интерактивной программы: «История Мурманска». 6+

15 марта - 13.00

В рамках цикла «75 фильмов о войне» состоится показ ленты «Жаворонок» (СССР, 1964 г .). 12+

15 марта - 14.00

Экскурсия «Мир вокруг нас» - часть экологического проекта «ЭкоСевер». 6+

15 марта - 15.00

Заседание Мурманского телевизионного клуба. Состоится показ фильма международного телефестиваля «Северный характер» «Всходы коммунизма на Терском берегу Белого моря» (режиссер Александр Трофимов, Россия, 2019 г .). 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Евгения Молчановского «О, Женщина! Загадка, тайна, муза!». 25 снимков, посвящённых прекрасным женщинам – каждая со своей историей в кадре и за кадром. Евгений Молчановский – известный в Заполярье фотограф.

14 марта - 13.00

Региональный конкурс «Уникальные мамы». 6+

14 марта - 15.00

Областной конкурс среди женщин-военнослужащих «Звёздные барышни». 12+

14 марта – 16.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех на творческий вечер вокалистки Светланы Танцеревой «В любви полмига-полстолетья…». Зрители заполярной «Кировки» услышат музыкальный рассказ о жизни необыкновенной женщины и творческого человека с открытым сердцем и бескорыстной душой, которая всю свою жизнь посвятила песне. Её голос подобно благодатному ручейку проникает в душу человека и наполняет его светлыми чувствами. 6+

15 марта - 15.00

Концерт хора украинской песни «Джерела» «Наша хата пiснями багата». 6+

15 марта - 16.00

Представление цирка «Комплимент» «Планета Цирк». 6+

17 марта - 19.00

Новый танцевальный спектакль театра танца «Тодес» «#продолжение». 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Литературный букет для милых дам» (до 30 марта); «Женский силуэт в истории» (до 30 марта); «Ты вся принадлежишь стихам…» (до 30 марта); «Удивительный мир космоса» (до 30 марта); «Говорите мамам нежные слова» (до 30 марта); «Камчатка» (до 30 марта); «Так создается красота» (до 31 марта); «Остановись перед пропастью» (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе». «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

14 марта - 13.00

День православной книги. В программе: обзор изданий «Основы понимания иконописи», экскурсия по книгохранению, во время которой гости познакомятся со старопечатными изданиями XVIII - начала XIX веков. Также в этот день пройдет подведение итогов конкурса сочинений «Недавно я прочел книгу...» и беседа «Библейские притчи». 12+

14 марта - 16.00

Очередная встреча проекта «Север в лицах». Гость - митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан - расскажет о возникновении христианства за Северным полярным кругом, о духовных вызовах, стоящих сегодня перед северянами. 12+

15 марта - 14.00

Литературный бал «Сошедшие с книжных страниц», организованный совместно со студией исторических танцев «Шатлен». 12+

15 марта - 15.00

Церемония награждения лауреатов независимой литературной премии «Мурманский берег» - 2019» и презентация нового выпуска альманаха «Мурманский берег». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «И душа моя - поле безбрежное…» (до 31 марта); «Скандинавская мозаика» (до 31 марта); картин Ольги Шумиловой (до 31 марта); «Война. Победа. Память».

13 марта - 16.00

Торжественное открытие выставки фотокомиксов «Святитель Лука Войно-Ясенецкий - священник, врач, писатель». 6+

13 марта –17.00

Торжественное открытие выставки текстиля «Отражение воображаемого». В экспозиции представлено 20 работ мурманчанки Натальи Шиловой – члена народного самодеятельного коллектива клуба росписи по ткани «Махаон»: элегантные платья, выполненные в техниках мокрого валяния и нунофелтинга, а также платки и палантины, картины, гобелены и панно.

13 марта - 18.00

Научно-популярное шоу «Вечер научных страшилок». 12+

15 марта - 12.00

Начнёт работать мобильный планетарий «Полярис». Гостей ждёт погружение в загадочный и увлекательный бескрайний мир космоса. 6+

15 марта - 13.30

Просмотр новейших мультфильмов конкурсной программы Открытого российского фестиваля анимационного кино. 6+

15 марта - 13.00

Пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей. Сотрудник Центрального банка РФ проведёт мини-беседы «Полезные экономические привычки в быту» и «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности». Также в программе: викторина, игра-эстафета «Хорошо - плохо» и познавательный спектакль «Приключения копеечки». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

13 марта - 16.30

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 10.00

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта -17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

14 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

15 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

21 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

22 марта - 12.00 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

25 марта - 10.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 марта - 19.00

Концерт Николя Челоро (фортепиано, Франция). Прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Ференца Листа, Карла Дебюсси и Николя Челоро. 12+

15 марта - 14.00

Концерт для детей «Мульторган». Прасковья Таникова (скрипка) и Александр Новоселов (орган) исполнят мелодии популярных мультфильмов. 6+

15 марта - 17.00

Концерт «Сквозь века». На сцене - Прасковья Таникова и Александр Новоселов. В программе: произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Ханса Штамма, Марселя Дюпре и других. 12+

17 марта - 18.00

Виртуальный концертный зал приглашает на концерт «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет». Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр», дирижер и солист - Светлана Безродная (скрипка). 12+

21 марта - 18.00

«Романса трепетный орнамент». Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр, дирижёр И. Каждан (г.Смоленск), солист Ф. Амосов, виолончель (г.Москва).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

г.Апатиты

13 марта - 18.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Мистер Икс». Звезды Московской оперетты. 12+

13 марта - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

14 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

14 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

15 марта - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Расев, весёлая музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

18 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

19 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. Акция «Театр для всех». 16+

20 марта - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

ЗАТО г.Заозерск

20 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. 18+

21 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

21 марта - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

22 марта - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

25 марта - 16.00

Концертная программа. Мурманский ДИПИ.

25 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 марта – 14.00

«Панночка». Спектакль в 2-х действиях по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Спектакль поставлен по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий», одного из самых жутких, наполненных суеверным страхом произведений классика. Ученый человек Хома Брут забредает на хутор, где все обычное – странно… Нет отсюда выхода живому человеку. Потому что не хутор это вовсе, а место зачарованное. И встретились философу не казаки и не девицы, а колдуны, ведьмы да дьявольская сила, сманившая нестойкого путника с праведной дороги. И ждут его не любовь и счастье, а коварная Панночка… Страшно становится до жути! Дух замирает… 12+

15 марта – 11.00

«Кот в сапогах». Музыкальная сказка в 2-х действиях. Эту пьесу, написанную по мотивам сказки Шарля Перро, знают бабушки и дедушки, мамы и папы. И, возможно, уже прочитали книжку своим детям и внукам. Но, согласитесь, в сказку всегда хочется вернуться… Добро пожаловать! Здесь вы встретитесь с главным героем истории – Котом, умным, предприимчивым, неунывающим. Про такого говорят в народе: «Он своего не упустит!..» Это правда. Вот и от разбойников удрал. Да еще и прихватил шляпу и сапоги, впопыхах брошенных рыцарем, убегающем от погони. Так просто Кот превратился в Кота в сапогах. И всегда в сказке намек, добрым молодцам урок. Помните, если о чем-то мечтаешь и упорно идешь к своей цели, но все обязательно получится, как в нашей старой мудрой сказке «Кот в сапогах». 6+

15 марта – 18.00

«Туман над заливом». Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году.

Зима. 1942 год. Мурманск. Пустынные тёмные улицы, окутанные густым непроглядным туманом. Пронизывающий ледяной ветер. От города остались лишь остовы печных труб, среди которых изредка встречаются полуразрушенные из-за регулярных бомбёжек дома, с наглухо заколоченными досками окнами. Из одного такого дома, где чудом уцелела маленькая комнатушка, доносятся приятные слуху звуки музыки, обрывки фраз, смех и звон бокалов. Казалось бы в разгар войны, когда ежедневно гибнут люди, когда вокруг царит хаос боли, страха и отчаяния, – праздник, веселье кажутся чем-то сказочным, иллюзорным, ирреальным, чем-то до боли знакомым, радостным, но из другой жизни. И для семьи капитана Егорушкина, военного лётчика, и их друзей, всё было так до этого дня.

Что же произошло? Был ли подвиг? Что станет с Егорушкиным и его семьёй? Как это отразится на полковнике и Ведёркине? Сможет ли Агата доплыть до Англии? Какую роль во всей этой истории и судьбе Сашеньки играет таинственный Сергеев? Об этом и многом другом вы узнаете, придя на спектакль «Туман над заливом». 12+

21 марта – 18.00

«Такая долгая война». Драма в одном действии по пьесе С. Бартоховой. Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание. Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля. Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы… 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Живая память металла» (до 1 апреля); «Дарите женщинам цветы» (до 1 апреля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Солнце Севера» - работы мастеров из клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Заполярья, созданные в различных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства в период с 2017 по 2020 годы (до 15 марта).

14 марта - 11.00

В рамках Дней открытых дверей клубов Мурманской области начнется мастер-класс «Декупаж свечи». 18+