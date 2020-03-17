В афише могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Кировск

до 11 апреля

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка «Господа и дамы, мужики и бабы», мастерицы Елены Поляковой из Снежногорска.

Создание куклы - всегда священное таинство. Ведь тот, кто трудится над безмолвной фигуркой, вкладывает в нее частичку собственной души. Вот и мастерица Елена Петрова вдыхает в свои куклы настоящую жизнь. На выставке будут экспонироваться интерьерные куклы на основе традиционных. Елена занимается шитьем кукол с 2007 года. За это время она прошла путь от обрядовой и обережной куклы интернета до серьёзных образных работ. В своей работе Елена использует различных техники создания кукол, а вдохновением для нее служат музейные экспонаты и рассказы любителей авторской куклы. Выставка продлится до 11 апреля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-17.00 -без обеда; среда-пятница – 10.00-18.00, обед – 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00 -без обеда; воскресенье и понедельник – выходной).

18 марта - 16.00

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне центральная городская библиотека им. А.М. Горького открывает цикл исторических портретов «Маршалы Победы», посвященный прославленным полководцам Советского Союза Г.К. Жукову, К.К. Рокоссовскому, И.С. Коневу. Первое мероприятие цикла - «Маршал в тени Победы», посвящено дважды Герою Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому, ветерану четырех войн, прошедшему путь от младшего унтер-офицера царской армии до маршала Советского Союза, одному из лучших полководцев России, умевшему беречь солдатские жизни, воевать «малой кровью» и побеждать. 16+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, конференц-зал.

г.Мурманск

17 марта - 18.00

Северян приглашают на трансляцию концерта «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет». Музыку Дунаевского, Соловьева-Седого, Хренникова, Бабаджаняна, Мокроусова, Петрова, Фрадкина, Фельцмана, братьев Покрасс сыграет российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр». Дирижёр и солист – скрипачка Светлана Безродная. Ведущий – оперный певец Сергей Полянский.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, виртуальный зал.

27 марта - 18.00

Мурманская региональная общественная организация «Еврейский благотворительный центр «Забота – сияние хэсэда» в рамках проекта, который стал одним из победителей конкурса областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством внутренней политики Мурманской области, приглашает на праздник «Семейный шаббат» в Дом дружбы.

Это уникальный праздник всех евреев, интересующихся своими корнями. Представители других национальностей, которые интересуются еврейскими традициями, искусством, политикой и даже еврейской кулинарией, смогут познакомиться также и с традициями празднования самого главного еврейского праздника. Гостей ждёт интересная программа и угощение.

Записаться на участие можно до 20 марта по тел.: (8152) 42-14-44, 8-911-341-09-08 (Илана Шаулова).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж, 315 кабинет.

18 марта - 14.30

Eвлекательный квест «Миссия выполнима» состоится на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. Сотрудники отдела психологической поддержки читателей организуют игру для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Команды будут искать цитаты о дружбе в текстах известных детских книг. Что это за книги и где они находятся – дети узнают по подсказкам, пройдя испытания и справившись с заданиями.

г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись Заура Цхадая» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля); «Дорого яичко к Христову дню» (до 5 апреля); «История булавки» (до 5 апреля); «Отражение воображаемого» (до 12 апреля).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Краски Европейского Севера» (до 22 марта); «Война в Заполярье. 1941-1945» (до 29 марта); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года); «Отражение воображаемого» - 20 работ мурманчанки Натальи Шиловой.

18 марта - 17.00

В рамках международного кинофестиваля «Северный характер» состоится показ фильма «Отец Байкал» режиссера Марии Мельник (Россия, 2019 г .). 16+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Работает выставка: «Вековой рубеж» в Мурманском областном краеведческом музее. Мероприятие приурочено к столетию создания первого отделения милиции в Мурманске. Фотографии иллюстрируют трудовые будни сотрудников полиции (до 15 апреля).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Евгения Молчановского «О, Женщина! Загадка, тайна, муза!». 25 снимков, посвящённых прекрасным женщинам – каждая со своей историей в кадре и за кадром. Евгений Молчановский – известный в Заполярье фотограф.

17 марта - 19.00

Новый танцевальный спектакль театра танца «Тодес» «#продолжение». 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Литературный букет для милых дам» (до 30 марта); «Женский силуэт в истории» (до 30 марта); «Ты вся принадлежишь стихам…» (до 30 марта); «Удивительный мир космоса» (до 30 марта); «Говорите мамам нежные слова» (до 30 марта); «Камчатка» (до 30 марта); «Так создается красота» (до 31 марта); «Остановись перед пропастью» (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе». «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «И душа моя - поле безбрежное…» (до 31 марта); «Скандинавская мозаика» (до 31 марта); картин Ольги Шумиловой (до 31 марта); «Война. Победа. Память»; фотокомиксы «Святитель Лука Войно-Ясенецкий - священник, врач, писатель»; «Отражение воображаемого».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 марта - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта -17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

21 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

22 марта - 12.00 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

25 марта - 10.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 марта - 18.00

Виртуальный концертный зал приглашает на концерт «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет». Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр», дирижер и солист - Светлана Безродная (скрипка). 12+

21 марта - 18.00

«Романса трепетный орнамент». Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр, дирижёр И. Каждан (г.Смоленск), солист Ф. Амосов, виолончель (г.Москва).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

18 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

19 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. Акция «Театр для всех». 16+

20 марта - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

ЗАТО г.Заозерск

20 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. 18+

21 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

21 марта - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

22 марта - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

25 марта - 16.00

Концертная программа. Мурманский ДИПИ.

25 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 марта – 18.00

«Такая долгая война». Драма в одном действии по пьесе С. Бартоховой. Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание. Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля. Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы… 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Живая память металла» (до 1 апреля); «Дарите женщинам цветы» (до 1 апреля).