В афише могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Кировск

до 11 апреля

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка «Господа и дамы, мужики и бабы», мастерицы Елены Поляковой из Снежногорска.

Создание куклы - всегда священное таинство. Ведь тот, кто трудится над безмолвной фигуркой, вкладывает в нее частичку собственной души. Вот и мастерица Елена Петрова вдыхает в свои куклы настоящую жизнь. На выставке будут экспонироваться интерьерные куклы на основе традиционных. Елена занимается шитьем кукол с 2007 года. За это время она прошла путь от обрядовой и обережной куклы интернета до серьёзных образных работ. В своей работе Елена использует различных техники создания кукол, а вдохновением для нее служат музейные экспонаты и рассказы любителей авторской куклы. Выставка продлится до 11 апреля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-17.00 -без обеда; среда-пятница – 10.00-18.00, обед – 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00 -без обеда; воскресенье и понедельник – выходной).

г.Апатиты

Работает выставка Игоря Клюшкина «Сны о Хибинах». Петербургский художник, один из основателей апатитской «Галереи М», член Союза художников России и Санкт-Петербургского союза дизайнеров представляет на суд своих земляков изделия из керамики и живописные полотна. 6+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

Проводятся дистанционные мастер-классы; в библиотеках города организованы онлайн-обзоры выставок и дистанционные презентации. Городской центр культуры проводит трансляции мастер-классов, спектаклей и концертов.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ЗАТО Александровск

Приглашает жителей к участию в мероприятиях сельского клуба в дистанционном формате. Городской центр культуры «Север» в Полярном проводит онлайн-зарядки и песенный марафон «Поем о Победе». Хореографический коллектив «Божья коровка» из Гаджиево предлагает всем принять участие в танцевальном флешмобе. Снежногорский Дворец культуры «Современник» объявил фотоконкурс «Лыжню!», предлагая всем жителям вставать на лыжи и делиться своими фотографиями. Организована виртуальная онлайн-прогулка по музею Полярного. Городская библиотека города Гаджиево запускает сетевой флешмоб «#карантиннепомехадлячтения».

ЗАТО г.Североморск

Центр досуга молодёжи города Североморска проводит интернет-конкурс «Мы – наследники Победы». Для участия необходимо прислать видеопоздравление ветеранов Великой Отечественной войны и прочитать стихотворение о войне.

Североморский ансамбль современной хореографии «Импровизация» дистанционно проводит ежегодный фотоконкурс, тема этого года – «Занимаюсь дома!».

Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации Североморска объявило вокальный онлайн-конкурс и фотоквест, посвященный истории флотской столицы.

г.Мурманск

В период действия ограничений, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, учреждения культуры региона, администрации муниципалитетов и отдельные творческие объединения проводят познавательные мероприятия в дистанционном формате. Для северян организованы концерты, лекции, мастер-классы и виртуальные экскурсии.

Областная научная библиотека ведёт познавательные трансляции на своем youtube-канале.

26 марта в 12.00 состоится онлайн-трансляция встречи в рамках проекта «Школа критики».

27 марта в 14.00 пройдёт онлайн-семинар «Наследственный фонд и наследование предприятий» в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право».

28 марта в 15.00 будет организована первая встреча литературного стендапа.

29 марта в 12.00 специалисты библиотеки проведут вебинар «Поправки в Конституцию Российской Федерации».

В группе Мурманской областной филармонии состоится серия онлайн-концертов. На этой неделе слушателей ждут трансляция детской программы «Сказка о потерянном времени» группы «Калейдоскоп» и концерт «Мечты у моря» ансамбля «Легкие люди».

Областной художественный музей проводит онлайн-экскурсии по постоянным экспозициям.

26 марта в 14.00 – экскурсия по выставке «Скульптура».

Мурманский областной театр кукол на этой неделе предлагает северянам стать участниками онлайн-конкурса «Я художник, я так вижу», посмотреть интервью с актерами, отрывки прогона спектаклей, а также присоединиться к репетициям в группах театра в социальных сетях и на канале youtube. Зрителей также ждут онлайн-экскурсии по новому зданию театра. Официальные аккаунты театра – https://vk.com/murmanpuppet, https://www.facebook.com/teatr.kukol.51/, https://www.instagram.com/teatrkukol_murmansk/.

В группе Мурманского областного драматического театра публикуют архивные записи спектаклей прошлых лет.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова еженедельно по понедельникам, средам и пятницам организует прямые эфиры в группе в социальной сети «ВКонтакте». Зрителей ждут консультации и мастер-классы, интенсивы по различным жанрам творчества от специалистов и руководителей коллективов Дворца культуры. Начало эфиров в 13.00.

К работе по организации досуга северян активно подключаются учреждения культуры в муниципалитетах региона и отдельные творческие объединения.

26 марта - 18.00

На новой встрече проекта гости и участники продолжат разговор о заполярной музыке. Так как в регионе введено ограничение на количество участников мероприятий, необходима предварительная регистрация в группе школы https://vk.com/wall-191578092_137 или по телефону 8 (8152) 45 63 25. Также традиционно будет доступна онлайн-трансляция.

Роман Мурачёв - популярный мурманский диджей, ведущий и организатор концертов - расскажет о ярких и талантливых артистах заполярной сцены, проектах «Jazz & Blues Cafe», «BARENTS HIT PARADE» и фестивале в Териберке. Ведущий встречи Иван Чернышов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, подиум холл.

27 марта - 18.00

Мурманская региональная общественная организация «Еврейский благотворительный центр «Забота – сияние хэсэда» в рамках проекта, который стал одним из победителей конкурса областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством внутренней политики Мурманской области, приглашает на праздник «Семейный шаббат» в Дом дружбы.

Это уникальный праздник всех евреев, интересующихся своими корнями. Представители других национальностей, которые интересуются еврейскими традициями, искусством, политикой и даже еврейской кулинарией, смогут познакомиться также и с традициями празднования самого главного еврейского праздника. Гостей ждёт интересная программа и угощение.

Записаться на участие можно до 20 марта по тел.: (8152) 42-14-44, 8-911-341-09-08 (Илана Шаулова).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж, 315 кабинет.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись Заура Цхадая» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля); «Дорого яичко к Христову дню» (до 5 апреля); «История булавки» (до 5 апреля); «Отражение воображаемого» (до 12 апреля).

26 марта

Начнёт работу выставка «Живопись Никиты Духно» (до 3 мая).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война в Заполярье. 1941-1945» (до 29 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Работает выставка: «Вековой рубеж» (до 15 апреля); «Наш дом Земля» - в экспозиции представлены фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на международной космической станции (до 11 апреля).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Евгения Молчановского «О, Женщина! Загадка, тайна, муза!». 25 снимков, посвящённых прекрасным женщинам – каждая со своей историей в кадре и за кадром. Евгений Молчановский – известный в Заполярье фотограф.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Север в каждом из нас!» (до 30 марта); «Литературный букет для милых дам» (до 30 марта); «Женский силуэт в истории» (до 30 марта); «Ты вся принадлежишь стихам…» (до 30 марта); «Удивительный мир космоса» (до 30 марта); «Говорите мамам нежные слова» (до 30 марта); «Камчатка» (до 30 марта); «Так создается красота» (до 31 марта); «Остановись перед пропастью» (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Война. Победа. Память» (до 31 марта); «Святитель Лука Войно-Ясенецкий - священник, врач, писатель» (до 31 марта); «И душа моя - поле безбрежное…» (до 31 марта); «Скандинавская мозаика» (до 31 марта); «Картины Ольги Шумиловой» (до 31 марта).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Живая память металла» (до 1 апреля); «Дарите женщинам цветы» (до 1 апреля); «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...» (до 6 апреля); «Пасхальное яйцо - 2020» (до 6 апреля); «На балу у вдохновения» (до 13 апреля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Награждена губернаторской премией за сохранение и развитие культуры Мурманской области. Экспозиция будет открыта до 19 апреля.